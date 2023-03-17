У Пекіні назвали мету візиту Сі Цзіньпіна до Росії: "Закликати до миру та сприяти переговорам"
У КНР заявили, що країна відстоюватиме свою "об’єктивну позицію" щодо регіональних та міжнародних питань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Пропозиція Китаю зводиться до одного речення, яке полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на прес-брифінгу.
На Заході припускають, що Китай готується надати Росії летальну зброю, проте Пекін відкидає такі звинувачення.
Там наголосили, що "Китай завжди займав розважливу та відповідальну позицію, контролював експорт військових і цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону, а економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією є відкритим і прозорим".
Як повідомлялося, Сі Цзіньпін має відвідати Росію 20-22 березня. Нещодавно Китай зпропопонував так званий "минрий план", який, як заявили у Білому домі, ратифікує захоплення українських територій Росією. Крім того китайські компанії постачали до Росії товари воєнного призначення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отак буде норм, все інше - ********** інсінуація
===========================================================
Викладено в новині так, наче це Білий дім так інтерпретує, а насправді це чорним по білому написано в пропозиціях Китаю - спочатку припинення вогню сторонами і переговори, а який буде мир після переговорів, Х знає. Тільки українцям зрозуміло, що ***** при такому "мирі" ніколи з загарбаних частин України не піде. Мало того, через короткий час він і на те, що в нас залишиться, простягне лапи.
Ви щось чули за біолабораторію Вектор? За те що там було ЧП? За те що його ліквідовували військові біологи рф і що ці військові потім зразу ж поїхали на міжнародні навчання в Ухань? За те що в рф була епідемія атипічної пневмонії та карантин ще до того як в Ухані виявили перших заражених?
Заставе поцьомать сто мільйонів китайських хлопчиків, в обмін на десяток Т-34.