У КНР заявили, що країна відстоюватиме свою "об’єктивну позицію" щодо регіональних та міжнародних питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Пропозиція Китаю зводиться до одного речення, яке полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на прес-брифінгу.

На Заході припускають, що Китай готується надати Росії летальну зброю, проте Пекін відкидає такі звинувачення.

Там наголосили, що "Китай завжди займав розважливу та відповідальну позицію, контролював експорт військових і цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону, а економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією є відкритим і прозорим".

Як повідомлялося, Сі Цзіньпін має відвідати Росію 20-22 березня. Нещодавно Китай зпропопонував так званий "минрий план", який, як заявили у Білому домі, ратифікує захоплення українських територій Росією. Крім того китайські компанії постачали до Росії товари воєнного призначення.

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