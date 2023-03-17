УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10303 відвідувача онлайн
Новини
8 977 37

У Пекіні назвали мету візиту Сі Цзіньпіна до Росії: "Закликати до миру та сприяти переговорам"

путін,сі,дзіньпін

У КНР заявили, що країна відстоюватиме свою "об’єктивну позицію" щодо регіональних та міжнародних питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Пропозиція Китаю зводиться до одного речення, яке полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на прес-брифінгу.

На Заході припускають, що Китай готується надати Росії летальну зброю, проте Пекін відкидає такі звинувачення.

Там наголосили, що "Китай завжди займав розважливу та відповідальну позицію, контролював експорт військових і цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону, а економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією є відкритим і прозорим".

Як повідомлялося, Сі Цзіньпін має відвідати Росію 20-22 березня. Нещодавно Китай зпропопонував так званий "минрий план", який, як заявили у Білому домі, ратифікує захоплення українських територій Росією. Крім того китайські компанії постачали до Росії товари воєнного призначення. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай не готовий давати військову допомогу Росії, Зеленській хоче розмовляти з Сі Цзіньпіном, - Кулеба

Китай (4737) росія (66431) Сі Цзіньпін (336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
А цей пінь знає шо для початку переговорів треба ************ здриснути з тереторії України?
показати весь коментар
17.03.2023 12:00 Відповісти
+7
Може намісника хоче нового поставить? А то теперешній якийсь поплавлений, нє оправдал....
показати весь коментар
17.03.2023 12:00 Відповісти
+7
Зараз Сі переобрали на посаду голови КНР і його цікавить лише утримання влади, а це переобрання пройшло не на оптимістичній ноті, бо пожиттєвим лідером Китаю він став з багатьма скелетами у шафі і зараз останнє, що йому потрібне так це вбивчий конфлікт зі світовим лідером США та і сам Китай ще не оговтався від пандемії коронавірусу, наслідки якої ще дового будуть давати про себе знати. Цей робочий візит - звичайна практика для будь-якого новообраного лідера, і не тому що він аж біжить аж перечипається давати снаряди ху#лу, який сам все пр0срав і тепер в нього волають на весь світ - дайте снаряид - а просто заради звичайного піару і звездіти про мир їде до москви, тому і називається цей візит робочим, що не буде кидатися на амбразури Сі, жертвуючи собою. Але Сі вірішив і напустити трошки диму, - підіграючи ху#лу взяти всіх на пушку імітацією обговорення військової допомоги росії. Типа ми повінні злякатися китайських снарядів і тікати з Бахмуту. Тому під час цього робочого візиту треба у продовжувати буденно виконувати роботу з добивання рашистів і не вестися на розводки
показати весь коментар
17.03.2023 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересная формулировка
показати весь коментар
17.03.2023 11:56 Відповісти
та чи можна цим вєнь в'****** довіряти? от у чому питання..
показати весь коментар
17.03.2023 12:08 Відповісти
ПерегарВови...
показати весь коментар
17.03.2023 11:59 Відповісти
Цель, призвать к миру? Но ведь он приезжает по приглашению Х уйла? Так кто тогда к миру призывае
показати весь коментар
17.03.2023 11:59 Відповісти
А цей пінь знає шо для початку переговорів треба ************ здриснути з тереторії України?
показати весь коментар
17.03.2023 12:00 Відповісти
Може намісника хоче нового поставить? А то теперешній якийсь поплавлений, нє оправдал....
показати весь коментар
17.03.2023 12:00 Відповісти
Занадто довго сидите на березі. Полудохлий труп паРаші легше вкинути в річку разом, ніж тупо чекати, доки це зробить Україна. Можете дочекатися, що цей труп приберуть до рук інші гравці. І вам дуля залишиться.
показати весь коментар
17.03.2023 12:03 Відповісти
rashka i tak v rukah kytaiciv... ce po suti yihniy satelit
показати весь коментар
17.03.2023 12:08 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 15:44 Відповісти
У Пекіні назвали мету візиту Сі Цзіньпіна до Росії: "smoktaty u odyn odnogo"
показати весь коментар
17.03.2023 12:07 Відповісти
На самом деле приехал торговаться.за свою помощь китаец потребует территориальных уступок от раши
показати весь коментар
17.03.2023 12:09 Відповісти
*****-грязный уйгур. Ты мешаешь великий Китай зарабатывать деньга. Прекращай или 10000 капель воды тебе на башка будет.
показати весь коментар
17.03.2023 12:11 Відповісти
Зараз Сі переобрали на посаду голови КНР і його цікавить лише утримання влади, а це переобрання пройшло не на оптимістичній ноті, бо пожиттєвим лідером Китаю він став з багатьма скелетами у шафі і зараз останнє, що йому потрібне так це вбивчий конфлікт зі світовим лідером США та і сам Китай ще не оговтався від пандемії коронавірусу, наслідки якої ще дового будуть давати про себе знати. Цей робочий візит - звичайна практика для будь-якого новообраного лідера, і не тому що він аж біжить аж перечипається давати снаряди ху#лу, який сам все пр0срав і тепер в нього волають на весь світ - дайте снаряид - а просто заради звичайного піару і звездіти про мир їде до москви, тому і називається цей візит робочим, що не буде кидатися на амбразури Сі, жертвуючи собою. Але Сі вірішив і напустити трошки диму, - підіграючи ху#лу взяти всіх на пушку імітацією обговорення військової допомоги росії. Типа ми повінні злякатися китайських снарядів і тікати з Бахмуту. Тому під час цього робочого візиту треба у продовжувати буденно виконувати роботу з добивання рашистів і не вестися на розводки
показати весь коментар
17.03.2023 12:19 Відповісти
Добре,якщо так. Головне,щоби про військову допомогу не домовлялись,а про «мирні ініціативи»-це ні про що. Так. бла-бла.
показати весь коментар
17.03.2023 12:19 Відповісти
Готовится "переговорщик" от параши. Князь и почётный член.
показати весь коментар
17.03.2023 12:20 Відповісти
Мотобратия???! Кадилом тебе по башке, скотобаза
показати весь коментар
17.03.2023 13:31 Відповісти
Можна тільки привітати рішення мудрого та досвідченного китайського лідера!
показати весь коментар
17.03.2023 12:27 Відповісти
Йди в сраку!
показати весь коментар
17.03.2023 13:09 Відповісти
"Закликати до виводу руснявого лайна з України та сприяти переговорам про її капітуляцію"

отак буде норм, все інше - ********** інсінуація
показати весь коментар
17.03.2023 12:34 Відповісти
... як у Білому домі, ратифікує захоплення українських територій Росією
===========================================================
 Викладено в новині так, наче це Білий дім так інтерпретує, а насправді це чорним по білому написано в пропозиціях Китаю - спочатку припинення вогню сторонами і переговори, а який буде мир після переговорів, Х знає. Тільки українцям зрозуміло, що ***** при такому "мирі" ніколи з загарбаних частин України не піде. Мало того, через короткий час він і на те, що в нас залишиться, простягне лапи.
показати весь коментар
17.03.2023 12:55 Відповісти
У Китаї злякалися наступу ЗСУ, злякались, що Україна захопить Сибір раніше Китаю.
показати весь коментар
17.03.2023 13:53 Відповісти
Надо быть полным идиотом что бы верить в эти сказки.
показати весь коментар
17.03.2023 15:27 Відповісти
Мінск-3 впарити хочуть,щоб ми зав'язли в беззмістовних розмовах з кацапнею поки вони відбудовують армію та терорезують Українців на окупованих територіях.відразу на*уй
показати весь коментар
17.03.2023 15:33 Відповісти
В Пуккине, что на Кактае - живет диктатор-засранец сцы бздынь пынь.
показати весь коментар
17.03.2023 15:52 Відповісти
СибирьНаш? Это единственная цена переговоров, которая устроит Китай.
показати весь коментар
17.03.2023 15:52 Відповісти
після того як США ковтають пряму образу від недокраїни (сбиття БПЛА латпєногими), Китай авжеж не буде боятись торгувати зброєю з парашкою, робити що хоче...а чого кого йому боятись якщо США так засоромили себе навіть з бункерним?
показати весь коментар
17.03.2023 16:10 Відповісти
***** вручить йому посвідчення почесного підара...
показати весь коментар
17.03.2023 16:47 Відповісти
відірвати Ху"ла від стола, основна ціль візиту.
показати весь коментар
17.03.2023 17:03 Відповісти
комунізди і мокшанські фашисти,що то що то- чума для світу..
показати весь коментар
17.03.2023 17:12 Відповісти
-- -Як видно китайози відмовилися від своєї вичікувальної філософії : терпеливо споглядати --вичікувати на березі Яндзинь. кли ж пропливе труп ворога і наважилися форсувати події.../ відчули. що з*явилася реальна можливість повернути. щось із споконвічних своїх володінь ???/ Сподіватися нам на їх щирість допомогти---марна справа... Скільки пам*ятаю себе-- один клопіт від них... В дитинстві мешкали ми у шкільній квартирі... Щодосвітка тарілка гучномовця будила мене : --- Москва--- Пе-кін !!! Могучая...Кипучая... /всі так пишалися дружбою з їдейно-- спорідненим. таким плодовитим народом... В 1962р. час карібської кризи саме вони пропонували Микиті :-- Лише дайте нам свою зброю і баржі. для десантування і ми від отих амерекосів мокрого сліду НЕ залишемо... А скільки галасу було від їхніх ХУНВЕЙБІНІВ з їх культурною революцією і великим МАО !!! " Пощастило " і мені. коли розпочалася возня із П/О--Даманським... Нас .достроково. випускників сержантської школи/ щоправда добровольців / терміново кинули на перехват цим фанатикам. які перли на погранзаставу і невпинно м*яукали-із цитатників ідеї великого вождя МАО .../щоправда НЕ всигли ; коли пересікли уральські гори--дали відбій. Оголосили : о. Даманського більше НЕ існує .втопили...Пам*ятаю: по дурості молодій так горів бажанням помститися. особливо китаянкам. які напередодні так жорстоко пошматували багнетами В*єтнамок .../ ЯКби ж тол молодість знала...а старість могла.../
показати весь коментар
17.03.2023 17:21 Відповісти
А ка теперь дедушке Си с международным преступником в розыске встречаться? Не комильфо, однако…
показати весь коментар
17.03.2023 18:05 Відповісти
ne po poniatkam s opuščennymi lobzatsia, taki da...
показати весь коментар
17.03.2023 19:59 Відповісти
Треба ще в Гаазі зайнятись китайським короновірусом - лише в США вмерло більше міліона а по світу більше сотні міліонів.
показати весь коментар
17.03.2023 18:33 Відповісти
Кхе кхе. Але короновірус не китайський.

Ви щось чули за біолабораторію Вектор? За те що там було ЧП? За те що його ліквідовували військові біологи рф і що ці військові потім зразу ж поїхали на міжнародні навчання в Ухань? За те що в рф була епідемія атипічної пневмонії та карантин ще до того як в Ухані виявили перших заражених?
показати весь коментар
17.03.2023 19:34 Відповісти
Подивимось. Було б непогано якби Китай поставив рф перед фактом що або вона покидає територію України включно із Кримом і тоді Китай захистить Кремль. Або рф не покидає і тоді рф приречена і Китай не буде вмішуватись так як не хоче повторити долю ссср.
показати весь коментар
17.03.2023 19:31 Відповісти
США нужно срочно выводить все свои инвестиции из Китая. Сколько волка не корми-тоталитарная коммунистическая власть ВСЕГДА будет врагом Запада и свободного мра. Зачем инвестировать в своего ВРАГА? Лучше инвестируйте в друга-в Украину!
показати весь коментар
18.03.2023 01:11 Відповісти
Піня поїхав до пині. Вставлять пістона.
Заставе поцьомать сто мільйонів китайських хлопчиків, в обмін на десяток Т-34.
показати весь коментар
18.03.2023 01:18 Відповісти
 
 