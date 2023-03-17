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При пожежі в будівлі ФСБ в Ростові загинули 4 людини, - росЗМІ

фсб,ростов,пожежа

Четверо людей загинули під час пожежі в прикордонному управлінні ФСБ в Ростові-на-Дону.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє місцеве видання "Ростов-на-Дону онлайн", інформує Цензор.НЕТ.

Також під час пожежі, за даними видання, постраждалі п’ятеро людей. Офіційно цю інформацію не підтверджено: за повідомленнями влади, внаслідок пожежі є один постраждалий.

Нагадаємо, пожежа спалахнула в прикордонному управлінні ФСБ в Ростові-на-Дону в четвер, 16 березня. Перед тим, як зайнялося, було чути звуки вибухів. За офіційною версією, причина загоряння - замикання електропроводки.

Дивіться: Будівля Прикордонної служби ФСБ горить у російському Ростові-на-Дону. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

пожежа (4365) росія (66431) ФСБ (1460)


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Топ коментарі
+17
уточнення - загинуло четверо нелюдей
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17.03.2023 12:15 Відповісти
+9
молувато буде ...
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17.03.2023 12:14 Відповісти
+7
не брешіть! Там не було людей, були свино-собаки!
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17.03.2023 12:15 Відповісти
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молувато буде ...
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17.03.2023 12:14 Відповісти
уточнення - загинуло четверо нелюдей
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17.03.2023 12:15 Відповісти
Верно, людей там не было. И не погибли, а сдохли. А вообще, маловато будет
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17.03.2023 12:40 Відповісти
не брешіть! Там не було людей, були свино-собаки!
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17.03.2023 12:15 Відповісти
Может в камерах люди сидели
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17.03.2023 12:16 Відповісти
Там людей не повинно бути. Якщо і здохли то то були кацапи
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17.03.2023 12:15 Відповісти
Орда має палати вся.
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17.03.2023 12:15 Відповісти
"людей" - в смысле вязней?
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17.03.2023 12:15 Відповісти
"За офіційною версією, . Джерело:

"Замыкание электропроводки" - ещё одно выражение в коллекцию к "неосторожно покурили", "селитра" и "эффект линзы".
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17.03.2023 12:16 Відповісти
Автомат на 16А спрацював
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17.03.2023 12:23 Відповісти
Ага. То був "хлопок" перед пожежею. )))
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17.03.2023 13:09 Відповісти
Уявляю, що буде у кацапів, коли у них у ФСБ заб'ється унітаз (якщо він у них там є).
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17.03.2023 12:33 Відповісти
здохло чотири чекистськи гниди,це зовсім до людей немає відношення.
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17.03.2023 12:16 Відповісти
панове вигоріло вщент згоріло все що могло
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17.03.2023 12:16 Відповісти
сподіваюсь що кількість приховують
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17.03.2023 12:17 Відповісти
Та й х*й з ними...
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17.03.2023 12:18 Відповісти
Шо-шо, "людей''??? Там немає людей, там кацапопітеки!
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17.03.2023 12:18 Відповісти
..і не загинуло, а здохли, як хробаки на сонці .....
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17.03.2023 12:21 Відповісти
Жаль людей. А московитов сколько сдохло?
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17.03.2023 12:19 Відповісти
хорошо хоть люди не пострадали ))
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17.03.2023 12:22 Відповісти
А що там люди робили?
Звідки вони там взялися?
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17.03.2023 12:28 Відповісти
Мало загинуло кгбшних щурів , дуже мало 😠
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17.03.2023 12:30 Відповісти
Нікукуя собі коротнула електропроводка. Уявляю, що буде коли у них порве труби у туалеті.
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17.03.2023 12:31 Відповісти
ХЗН!
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17.03.2023 12:33 Відповісти
Та сами свои документы жгут, уничтожают улики
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17.03.2023 12:38 Відповісти
Hmmm, a ak tudi potrapili ljuģi ? 🤔 Nu možet ruskie ih v pļenu deržaļi ....
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17.03.2023 13:10 Відповісти
Тільки зібрався писати що там людей нема а тільки під...ри і зрозумів , що я не встиг , люди добрі все вже висловили свою думку)))
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17.03.2023 13:53 Відповісти
Гут!!! схвалюємо.
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17.03.2023 14:10 Відповісти
пишіть 3доxли кацабофашисти а не люди
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17.03.2023 15:59 Відповісти
 
 