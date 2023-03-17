При пожежі в будівлі ФСБ в Ростові загинули 4 людини, - росЗМІ

Четверо людей загинули під час пожежі в прикордонному управлінні ФСБ в Ростові-на-Дону.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє місцеве видання "Ростов-на-Дону онлайн", інформує Цензор.НЕТ.

Також під час пожежі, за даними видання, постраждалі п’ятеро людей. Офіційно цю інформацію не підтверджено: за повідомленнями влади, внаслідок пожежі є один постраждалий.

Нагадаємо, пожежа спалахнула в прикордонному управлінні ФСБ в Ростові-на-Дону в четвер, 16 березня. Перед тим, як зайнялося, було чути звуки вибухів. За офіційною версією, причина загоряння - замикання електропроводки.

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