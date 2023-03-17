Зеленський підписав закон про компенсації за пошкоджене і зруйноване житло
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.
Про це повідомляється на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.
Як пише Економічна правда, компенсації надаватимуть виключно за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року.
Закон діятиме протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться (знаходився).
Водночас закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.
"Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.
Право на компенсацію отримають фізичні особи - громадяни України, які є власниками", - додав нардеп.
При цьому не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.
За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо - для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них, додав Желензяк.
"Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат - документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми", - написав нардеп.
При цьому у власників приватних будинків буде вибір - отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.
Водночас граничний розмір компенсації - і грошової, і у вигляді житлового сертифіката - відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат. Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.
Також зазначається, що якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.
Желензяк додав, що строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання - її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.
При цьому до заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.
А розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації.
Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.
Згідно з законом, джерелами фінансування компенсацій можуть бути державний і місцеві бюджети; кошти міжнародних фінорганізацій, кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога; репарації або інші стягнення з РФ та інші.
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за дозволом керувати відбудовою
гарантую,
як що гроші даватимуть на руки, це не перекриє навіть третини збитку.
а як що відбудовою займуться "друзі"
то ціна буде в 2-3 рази більшою
впевнений що відбудову візьме на себе держава
таке корито єрмакотатари не впустять
я хочу в це вірити, але не хочу безкритично вірити
звісно за державний кошт, може собі дозволити, бо володіє президентом
@saniolli
·
23 год
За три роки міністр Ткаченко встиг знищити:
- Держкіно (+ Рада з підтримки кінематографії)
- Український культурний фонд
- Довженко-Центр
- Національна премія Шевченка
Кожен із членів Зе-Команди успішно розвалює країну у своєму секторі.
Зелені ж навіть гуманітаркою не гребують, обкрадаючі дітей, старих й поранених.
привіт всім із кривого рога-за зеленого урода ..якось так
ти підніми зарплату бійцям на фронті
Тому що він урізае права громадян, які втратили житло в результаті агресссів Россії.
Тут е декілька принципових моментів.
1. Цей закон не компенсує втрати людей, бо він не «компенсує» втрати « майна».
А- Держава в законі бере до уваги тільки житло ( як будівлю), та зовсім не бере до уваги майно, що було в квартире чи будинку.
Украінські громадяни завдяки Россії втратили свое майно- разбиті будинки та усе що там було (домашнє начиння, меблі, тв, та інше).
Б- Держава не компенсує витрати людей, які втратили житло. Їм довелося переселятися до інших місць, переїжджати, винаймати нову квартиру. Все це витрати, які люди зазнали завдяки російським бомбардуванням.
2. Дуже важливий момент е « шлях компенсування» витрат за втрачено житло вказаний у законі.
Держава обрала шлях запровадження «посередника» між нею та громадянином, а не прямий зв'язок.
Цей посередник- « група особ яка буде оперувати» с « житловими сертифікатами»!
Держава могла обрати пряму взаємодію держава- громадянин, та підтвердити свою гарантію, що жітло буде обовьязково оплачено (механізми можуть бути різні). Але цего не трапилось…
Таким чином цей Закон створив « Посередника», якій завжди багато коштує бизнесу. Бо его утримання та его прибутки цілком лягають на кінцевого « покупця»( грамадян).
Також цей відбір держави створив великі ризики для коррупціонних оборудок з « житловими сертііікатами». Негативний приклад ми вже мали при «ваучурах на промислові обьекти».
Це тільки декілько зауважень. Але їх е багато.
Тому цей Закон не вирішує проблему.
Яка е дуже откритою та зрозумілою:
Якщо Росія вчинила вчинкі, які привели до матеріальних втрат українців, то вона, росія, повинна і платити за це.
Держава Росія, а не держава Україна, повинна компенсувати УСІ матеріальні збитки!
(украіна не буде платити нічого- за усе відповідає той хто був (е) причиною).
Це можливе? Так. Можливо.
Украіна мае достатню юристів, та держслужбовців, щоб оформити цей позив до РФ.
Один позив на міллиарди $ (?) до РФ для компенсації ЖИТЛА Громадян по Списку. Список додается… Такі данні у України вже е.
Але цей Закон іде другим шляхом, обмежуючи права громадян України на справедливу компенсацію.
Це не Справедливо, коли люди страждають від агресора і не одержують повної підтримки від своєї держави.