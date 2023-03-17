Зеленский подписал закон о компенсациях за поврежденное и разрушенное жилье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.
Об этом сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет Экономическая правда, компенсации будут предоставлять исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года.
Закон будет действовать в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился).
В то же время закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.
"Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых возведены опорные и внешние конструкции.
Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, которые являются собственниками", - добавил нардеп.
При этом не смогут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.
За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно - для таких случаев предлагают исключительно восстановление через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них, добавил Желензяк.
"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы", - написал нардеп.
При этом у владельцев частных домов будет выбор - получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.
При этом предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.
Также отмечается, что если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.
Железняк добавил, что срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилое имущество увеличили ко второму чтению - его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.
При этом к заявлению необходимо будет приложить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретения недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.
А рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации.
Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.
Согласно закону, источниками финансирования компенсаций могут быть государственный и местные бюджеты; средства международных финорганизаций, кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ и другие.
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за дозволом керувати відбудовою
гарантую,
як що гроші даватимуть на руки, це не перекриє навіть третини збитку.
а як що відбудовою займуться "друзі"
то ціна буде в 2-3 рази більшою
впевнений що відбудову візьме на себе держава
таке корито єрмакотатари не впустять
я хочу в це вірити, але не хочу безкритично вірити
звісно за державний кошт, може собі дозволити, бо володіє президентом
@saniolli
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23 год
За три роки міністр Ткаченко встиг знищити:
- Держкіно (+ Рада з підтримки кінематографії)
- Український культурний фонд
- Довженко-Центр
- Національна премія Шевченка
Кожен із членів Зе-Команди успішно розвалює країну у своєму секторі.
Зелені ж навіть гуманітаркою не гребують, обкрадаючі дітей, старих й поранених.
привіт всім із кривого рога-за зеленого урода ..якось так
ти підніми зарплату бійцям на фронті
Тому що він урізае права громадян, які втратили житло в результаті агресссів Россії.
Тут е декілька принципових моментів.
1. Цей закон не компенсує втрати людей, бо він не «компенсує» втрати « майна».
А- Держава в законі бере до уваги тільки житло ( як будівлю), та зовсім не бере до уваги майно, що було в квартире чи будинку.
Украінські громадяни завдяки Россії втратили свое майно- разбиті будинки та усе що там було (домашнє начиння, меблі, тв, та інше).
Б- Держава не компенсує витрати людей, які втратили житло. Їм довелося переселятися до інших місць, переїжджати, винаймати нову квартиру. Все це витрати, які люди зазнали завдяки російським бомбардуванням.
2. Дуже важливий момент е « шлях компенсування» витрат за втрачено житло вказаний у законі.
Держава обрала шлях запровадження «посередника» між нею та громадянином, а не прямий зв'язок.
Цей посередник- « група особ яка буде оперувати» с « житловими сертифікатами»!
Держава могла обрати пряму взаємодію держава- громадянин, та підтвердити свою гарантію, що жітло буде обовьязково оплачено (механізми можуть бути різні). Але цего не трапилось…
Таким чином цей Закон створив « Посередника», якій завжди багато коштує бизнесу. Бо его утримання та его прибутки цілком лягають на кінцевого « покупця»( грамадян).
Також цей відбір держави створив великі ризики для коррупціонних оборудок з « житловими сертііікатами». Негативний приклад ми вже мали при «ваучурах на промислові обьекти».
Це тільки декілько зауважень. Але їх е багато.
Тому цей Закон не вирішує проблему.
Яка е дуже откритою та зрозумілою:
Якщо Росія вчинила вчинкі, які привели до матеріальних втрат українців, то вона, росія, повинна і платити за це.
Держава Росія, а не держава Україна, повинна компенсувати УСІ матеріальні збитки!
(украіна не буде платити нічого- за усе відповідає той хто був (е) причиною).
Це можливе? Так. Можливо.
Украіна мае достатню юристів, та держслужбовців, щоб оформити цей позив до РФ.
Один позив на міллиарди $ (?) до РФ для компенсації ЖИТЛА Громадян по Списку. Список додается… Такі данні у України вже е.
Але цей Закон іде другим шляхом, обмежуючи права громадян України на справедливу компенсацію.
Це не Справедливо, коли люди страждають від агресора і не одержують повної підтримки від своєї держави.