РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10641 посетитель онлайн
Новости Война
4 538 31

Зеленский подписал закон о компенсациях за поврежденное и разрушенное жилье

руйнування

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

Об этом сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет Экономическая правда, компенсации будут предоставлять исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года.

Закон будет действовать в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился).

В то же время закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.

"Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых возведены опорные и внешние конструкции.

Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, которые являются собственниками", - добавил нардеп.

Читайте также: Государство будет выплачивать компенсации за разрушенное жилье "жилищными сертификатами", - Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

При этом не смогут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно - для таких случаев предлагают исключительно восстановление через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них, добавил Желензяк.

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы", - написал нардеп.

При этом у владельцев частных домов будет выбор - получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Читайте также: Еврокомиссия предлагает создать фонд по замороженным российским активам для компенсации ущерба Украине, - фон дер Ляйен

При этом предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Также отмечается, что если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.

Железняк добавил, что срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилое имущество увеличили ко второму чтению - его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

При этом к заявлению необходимо будет приложить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретения недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

А рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года появится реальный механизм возмещения ущерба за счет активов РФ, - Зеленский

Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Согласно закону, источниками финансирования компенсаций могут быть государственный и местные бюджеты; средства международных финорганизаций, кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ и другие.

Автор: 

жилье (911) компенсации (483) разрушение (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
КиївМіськБудда
@saniolli
·
23 год
За три роки міністр Ткаченко встиг знищити:

- Держкіно (+ Рада з підтримки кінематографії)
- Український культурний фонд
- Довженко-Центр
- Національна премія Шевченка

Кожен із членів Зе-Команди успішно розвалює країну у своєму секторі.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:28 Ответить
+11
Сейчас очередь из дрзей вовы и слуг народа выстроятся за компенсацией. Уже выстроились.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:20 Ответить
+8
і взагалі Бені час робити ремонт у хаті.
звісно за державний кошт, може собі дозволити, бо володіє президентом
показать весь комментарий
17.03.2023 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас очередь из дрзей вовы и слуг народа выстроятся за компенсацией. Уже выстроились.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:20 Ответить
не за компенсацією....
за дозволом керувати відбудовою
гарантую,
як що гроші даватимуть на руки, це не перекриє навіть третини збитку.
а як що відбудовою займуться "друзі"
то ціна буде в 2-3 рази більшою
впевнений що відбудову візьме на себе держава
таке корито єрмакотатари не впустять
показать весь комментарий
17.03.2023 18:31 Ответить
Як що до компенсацій за зняті міни і оманську зраду?
показать весь комментарий
17.03.2023 18:45 Ответить
Одно другому не мешает.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:52 Ответить
Впрочем, "волонтёр" Дубинский со своей мамой которая ну очень любит скорость готовы занять это место, точнее должность своим местом.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:53 Ответить
выбіл аснаванія для PR таваріща Дубінського на Г+Г ?
показать весь комментарий
17.03.2023 18:21 Ответить
Міністерство юстиції України видало негативний юридичний висновок, щодо можливості реалізації майна Віктора Медведчука на території України, фактично заблокувавши процес конфіскації. Причина: - російська сторона в разі початку процедури конфіскації майна Медведчука пообіцяла вилучення майнових прав Зеленського на території Росії і припинення його прав на інтелектуальну власність і виплату роялті в ТОВ ''СТС Медиа''
показать весь комментарий
17.03.2023 18:55 Ответить
так а джерело де ?

я хочу в це вірити, але не хочу безкритично вірити
показать весь комментарий
17.03.2023 19:06 Ответить
У Бєні стільки всього зруйновано! Три віли під Лисичанськом, три хатинки під Нікополем, завод... Три!
показать весь комментарий
17.03.2023 18:24 Ответить
нікопольський феросплавний, куди ні один снаряд за рік не прилетів ...
показать весь комментарий
17.03.2023 18:27 Ответить
і взагалі Бені час робити ремонт у хаті.
звісно за державний кошт, може собі дозволити, бо володіє президентом
показать весь комментарий
17.03.2023 18:29 Ответить
КиївМіськБудда
@saniolli
·
23 год
За три роки міністр Ткаченко встиг знищити:

- Держкіно (+ Рада з підтримки кінематографії)
- Український культурний фонд
- Довженко-Центр
- Національна премія Шевченка

Кожен із членів Зе-Команди успішно розвалює країну у своєму секторі.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:28 Ответить
Який мохнастий популізм !
показать весь комментарий
17.03.2023 18:31 Ответить
Дрібний поц на популізмі і прийшов до влади.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:32 Ответить
В першу чергу компенсацію отримуватимуть слуги, а що там залишиться, то вже ділитимуть їхні господарі.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:31 Ответить
Якщо залишиться..

Зелені ж навіть гуманітаркою не гребують, обкрадаючі дітей, старих й поранених.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:41 Ответить
колись було спасибо жителям дамбаса.. а зараз
привіт всім із кривого рога-за зеленого урода ..якось так
показать весь комментарий
17.03.2023 18:42 Ответить
Вова ти думаєш це тобі допоможе на виборах як раніше дурники велись на гречку ???

ти підніми зарплату бійцям на фронті
показать весь комментарий
17.03.2023 18:45 Ответить
ну якщо ті хто повернуться живими з фронту і поведуться на це то ця країна йде у прірву і місце їй там де і параша
показать весь комментарий
17.03.2023 23:58 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2023 19:19 Ответить
Первыми "пострадавшими" в очереди на компенсации как вы думаете будет кто?
показать весь комментарий
17.03.2023 19:27 Ответить
хто ж це знав, що вони війною підуть! да зеленгский
показать весь комментарий
17.03.2023 19:55 Ответить
Цi питання хрипiли на стадioнi... до Порошенка,а Зеленський хоть,щось з них виконав?
показать весь комментарий
17.03.2023 21:09 Ответить
парадокс в тому що порох не наживався на війні але вигідно працював за те ті хто біля нього гребли що хотіли ....
показать весь комментарий
18.03.2023 00:00 Ответить
кримчани з 2014 чекають..... ті, хто виїхав! бомжують¶¶¶¶.
показать весь комментарий
17.03.2023 22:52 Ответить
напевно але війна по розкладу параши мала початися в 2014 , всі вже знають що пайки у кацапів по сроку до 2015р ну що ви мали шанс зробити вибір обрати свого президента за 8 років - ви його вибрали!
показать весь комментарий
18.03.2023 00:03 Ответить
ті хто остався якшо розкрили рота сидять в холодній вже там без нічого "конфіскували" є шанс коли україна повернеться то можливо все вернуть ще щось добавлять
показать весь комментарий
18.03.2023 00:04 Ответить
я "щасливий" що хоч Зеленський не сцикло хоча то був не мій вибір
показать весь комментарий
18.03.2023 00:07 Ответить
Закон дуже небезпечний. Чому?

Тому що він урізае права громадян, які втратили житло в результаті агресссів Россії.
Тут е декілька принципових моментів.

1. Цей закон не компенсує втрати людей, бо він не «компенсує» втрати « майна».

А- Держава в законі бере до уваги тільки житло ( як будівлю), та зовсім не бере до уваги майно, що було в квартире чи будинку.
Украінські громадяни завдяки Россії втратили свое майно- разбиті будинки та усе що там було (домашнє начиння, меблі, тв, та інше).

Б- Держава не компенсує витрати людей, які втратили житло. Їм довелося переселятися до інших місць, переїжджати, винаймати нову квартиру. Все це витрати, які люди зазнали завдяки російським бомбардуванням.

2. Дуже важливий момент е « шлях компенсування» витрат за втрачено житло вказаний у законі.
Держава обрала шлях запровадження «посередника» між нею та громадянином, а не прямий зв'язок.
Цей посередник- « група особ яка буде оперувати» с « житловими сертифікатами»!

Держава могла обрати пряму взаємодію держава- громадянин, та підтвердити свою гарантію, що жітло буде обовьязково оплачено (механізми можуть бути різні). Але цего не трапилось…

Таким чином цей Закон створив « Посередника», якій завжди багато коштує бизнесу. Бо его утримання та его прибутки цілком лягають на кінцевого « покупця»( грамадян).

Також цей відбір держави створив великі ризики для коррупціонних оборудок з « житловими сертііікатами». Негативний приклад ми вже мали при «ваучурах на промислові обьекти».

Це тільки декілько зауважень. Але їх е багато.

Тому цей Закон не вирішує проблему.

Яка е дуже откритою та зрозумілою:

Якщо Росія вчинила вчинкі, які привели до матеріальних втрат українців, то вона, росія, повинна і платити за це.
Держава Росія, а не держава Україна, повинна компенсувати УСІ матеріальні збитки!

(украіна не буде платити нічого- за усе відповідає той хто був (е) причиною).

Це можливе? Так. Можливо.

Украіна мае достатню юристів, та держслужбовців, щоб оформити цей позив до РФ.

Один позив на міллиарди $ (?) до РФ для компенсації ЖИТЛА Громадян по Списку. Список додается… Такі данні у України вже е.

Але цей Закон іде другим шляхом, обмежуючи права громадян України на справедливу компенсацію.

Це не Справедливо, коли люди страждають від агресора і не одержують повної підтримки від своєї держави.
показать весь комментарий
18.03.2023 04:10 Ответить
 
 