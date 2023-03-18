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Головна увага – боям на Донбасі, - Зеленський про засідання Ставки

зеленський

Ставка Верховного Головнокомандувача розглянула ситуацію на фронті в районі Донеччини, зокрема в н.п. Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Білогорівка, і головну увагу вище військове керівництво приділило питанню підтримки українських бригад та надання більшої кількості зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Головна увага – боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Марʼїнка, Білогорівка. Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту", - повідомив Зеленський.

За його словами, під час засідання заслухали доповіді головнокомандувача, розвідки, командувачів напрямків, зокрема керівників оперативних угруповань "Хортиця" та "Таврія", які діють на Донбасі.

Зеленський подякував дякую кожному солдату, сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту

"Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій", - наголосив він.

Особливо глава держави відзначив бійців 8-й полку Сил спеціальних операцій, які захищають Бахмут, та спецпризначенцям, які боронять Луганщину.

"Окрема вдячність – нашим "морським котикам", Морському центру спеціального призначення, за успішні дії на півдні, за відчутний "мінус" у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах", - зазначив Президент.

Він також відзначив воїнів СБУ, підрозділ "Альфа", зокрема з груп "Білі вовки" та "Кусто", 13-го управління військової контррозвідки СБУ, бійців ГУР МО, а також воїнів Інтернаціонального легіону, які відчувають потребу боротися за свободу так само, як її відчувають українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни тимчасово вичерпали наступальний потенціал на Донбасі, - британська розвідка

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Донбас (22358) Ставка (141)


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Топ коментарі
+17
Хваліть мене усі змала до велику щоб по всім світам знали боневтіка.... ДОСИТЬ !
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18.03.2023 00:13 Відповісти
+10
Что там может мычать тело,которое не служило и впридачу тупое,разве,что,как косить от повесток.
Это ****** какой то
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18.03.2023 00:27 Відповісти
+9
4-ти ухилист від призову проводить засідання Ставки - ніяк не можу до цього звикнути
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18.03.2023 00:28 Відповісти
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Хваліть мене усі змала до велику щоб по всім світам знали боневтіка.... ДОСИТЬ !
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18.03.2023 00:13 Відповісти
І де ти вже?
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18.03.2023 00:34 Відповісти
То ж хваліть його усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
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18.03.2023 00:16 Відповісти
сказав, як повоював без відхильні...
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18.03.2023 00:18 Відповісти
шошо?
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18.03.2023 00:41 Відповісти
Что там может мычать тело,которое не служило и впридачу тупое,разве,что,как косить от повесток.
Это ****** какой то
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18.03.2023 00:27 Відповісти
"Я подивився разом з вами на «Україну без Кучми», тепер я хочу разом з вами подивитися на «Україну без Боневтiка»."(с) -
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18.03.2023 00:27 Відповісти
4-ти ухилист від призову проводить засідання Ставки - ніяк не можу до цього звикнути
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18.03.2023 00:28 Відповісти
Не хвилюйтесь, жодна притомна душа не може звикнути..
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18.03.2023 02:35 Відповісти
Читаю новини, де згадується Віслюк, як черговий анекдот.
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18.03.2023 00:42 Відповісти
Хреново, шо оті всі анекдоти на крові замішані.
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18.03.2023 08:20 Відповісти
ставка пріZeдєнта - це чисто тєлєшоу. Ніякого практичного сенсу в ній немає, окрім телепіару неголеного кондома
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18.03.2023 05:45 Відповісти
Цікаво,а сусідка Зеленського по під*їзду у Кривому Розі та за сумісництвом кварталівська секретарка та подруга отого майже міністра Гогілашвілі,який мешкає у одній хатинці з Будановим і до цього часу бере участь у засіданнях Ставки,як це було по справі "вагнерівців"?Як же без неї?Без неї це ж буде не Ставка,а лише пів-Ставки,а може й чверть.
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18.03.2023 06:01 Відповісти
Хто небудь знає, що означає "ставка"
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18.03.2023 07:20 Відповісти
Ставки роблять в казіно. Зебіли зробили ставку на віслюка і програли.
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18.03.2023 08:14 Відповісти
Не факт шо програли. Зебіли ніколи не зізнаються самі собі, шо саме це їх вибір призвів до цієї крові.
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18.03.2023 08:22 Відповісти
 
 