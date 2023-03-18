Головна увага – боям на Донбасі, - Зеленський про засідання Ставки

Ставка Верховного Головнокомандувача розглянула ситуацію на фронті в районі Донеччини, зокрема в н.п. Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Білогорівка, і головну увагу вище військове керівництво приділило питанню підтримки українських бригад та надання більшої кількості зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Головна увага – боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Марʼїнка, Білогорівка. Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту", - повідомив Зеленський.

За його словами, під час засідання заслухали доповіді головнокомандувача, розвідки, командувачів напрямків, зокрема керівників оперативних угруповань "Хортиця" та "Таврія", які діють на Донбасі.

Зеленський подякував дякую кожному солдату, сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону.

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"Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій", - наголосив він.

Особливо глава держави відзначив бійців 8-й полку Сил спеціальних операцій, які захищають Бахмут, та спецпризначенцям, які боронять Луганщину.

"Окрема вдячність – нашим "морським котикам", Морському центру спеціального призначення, за успішні дії на півдні, за відчутний "мінус" у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах", - зазначив Президент.

Він також відзначив воїнів СБУ, підрозділ "Альфа", зокрема з груп "Білі вовки" та "Кусто", 13-го управління військової контррозвідки СБУ, бійців ГУР МО, а також воїнів Інтернаціонального легіону, які відчувають потребу боротися за свободу так само, як її відчувають українці.

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