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Новини Війна
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Мінкульт посилив правила виїзду за кордон для артистів: Потрібні військово-облікові документи

кордон

Міністерство культури та інформаційної політики посилило правила виїзду за кордон для чоловіків-митців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну", - пояснили у МКІП.

Водночас у міністерстві наголосили, що сприяння у перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових.

"З метою запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, МКІП разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Єдиним додатковим документом до попереднього переліку обов'язкових документів, які потрібно надати МКІП для підготовки листа сприяння щодо перетину кордону, стала вимога пред'явити військово-облікові документи. Ці документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку згідно з законом, а їх відсутність - є порушенням українського законодавства", - додали у Мінкульті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стендап-комік Андрій Щегель виїхав з України, отримавши тимчасовий дозвіл від Мінкульту, та не збирається повертатися

Також ЗМІ повідомляли, що український режисер Тарас Голубков, який виїжджав за дозволом Мінкульту для зйомок фільму про війну, таємно зняв кліп для російської співачки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців і журналістів

Автор: 

кордон (4749) культура (432) Міністерство культури (754) артисти (216)


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Топ коментарі
+6
КНДР
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21.03.2023 00:22
+4
Совок полный.
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21.03.2023 00:33
+4
А які в артистів мають бути військово-облікові документи? У них один документ на обличчі - друзі Боневтіка. Яка буде новина для українців, коли через деякий час вони дізнаються, що "квартальці" учасники бойових дій.
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21.03.2023 05:57
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прикольный у нас капитализм, социалистический.
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21.03.2023 00:05 Відповісти
КНДР
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21.03.2023 00:22 Відповісти
Адік такий стоїть з-за плеча ткаченко: "саня, зігани, тобі ж хочеться!"
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21.03.2023 00:23 Відповісти
Приходит артист чтобы поехать в турне по Европе - возможно что и донаты на ЗСУ пособирать - а вместо этого поедет под Бахмут. Это правильно, нафиг мотивировать людей идти добровольно - бабками, льготами, перспективами - будем загонять силой. Правда не стоит тогда расчитывать на качество таких солдат. Об этом и воины говорят.
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21.03.2023 00:27 Відповісти
Прямо таки прикордонники звяжуть нещасного музиканта і завезуть на нуль
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21.03.2023 04:07 Відповісти
Совок полный.
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21.03.2023 00:33 Відповісти
По статистиці, посередній музикант народжується один на 10 000 населення.
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21.03.2023 02:18 Відповісти
да порвите тот безвиз и запретите вообще загран. паспорта для мужичков
чего там медочиться.это же тела бесправные
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21.03.2023 05:40 Відповісти
А які в артистів мають бути військово-облікові документи? У них один документ на обличчі - друзі Боневтіка. Яка буде новина для українців, коли через деякий час вони дізнаються, що "квартальці" учасники бойових дій.
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21.03.2023 05:57 Відповісти
"артисти" артистично здриснули на початку війни за кордон,а ті шо не здриснули тихенько вичікують,коли закінчиться війна і потім будуть "пєть" патріотичні пісні про Україну ,будуть стригти бабло з дурнуватого народу. Так само як ті всі Шустіки з ТВ
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21.03.2023 06:06 Відповісти
То не тролі,а звичайні тилові пацюки.
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21.03.2023 06:42 Відповісти
О, фронтовий пацюк?
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21.03.2023 07:07 Відповісти
Хай живе вічно наш Сонцесяйний-Яйценосний-Боневтік президент, найкращий в світі парламент та найсправедливіші закони!!
Ура! Ура! Ура!
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21.03.2023 08:54 Відповісти
Яка мета заборони виїзду, разбудова сталінської держави?
Це обмежання по закону, або це дурість незаконних постанов можновладців?!
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21.03.2023 07:26 Відповісти
Це така спеціальна операція - налаштовують людей проти держави. Якщо вже прямим текстом кричать звідки завгодно, АП очолює агент ФСБ. 👈
Совпадєниє??
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21.03.2023 07:53 Відповісти
За твоєю логікою обидва українських Майдани були антиукраїнськими.
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21.03.2023 08:25 Відповісти
ніякого логічного ланцюжка між майданами та й тим, про що я написав нема.
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21.03.2023 08:43 Відповісти
Є, бо ти ототожнюєш державу навіть не з Президентом, а з теперішнім очільником ОП. І хто ж, по твоєму, конкретно налаштовує людей проти держави в особі очільника ОП?
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21.03.2023 09:08 Відповісти
Я нічого не ототожнюю - а припускаю.
Це ти ототожнюєш щось (?) - І думаєш, що й інші думають так само. Насправді кожен дивиться на ситуацію згідно зі своїми припущеннями.
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21.03.2023 09:32 Відповісти
Декому тепер прийдється стать змінити.
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21.03.2023 09:07 Відповісти
 
 