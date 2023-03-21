Мінкульт посилив правила виїзду за кордон для артистів: Потрібні військово-облікові документи

Міністерство культури та інформаційної політики посилило правила виїзду за кордон для чоловіків-митців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну", - пояснили у МКІП.

Водночас у міністерстві наголосили, що сприяння у перетині державного кордону можливе лише за наявності відповідних документів, зокрема військово-облікових.

"З метою запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим, МКІП разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Єдиним додатковим документом до попереднього переліку обов'язкових документів, які потрібно надати МКІП для підготовки листа сприяння щодо перетину кордону, стала вимога пред'явити військово-облікові документи. Ці документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку згідно з законом, а їх відсутність - є порушенням українського законодавства", - додали у Мінкульті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стендап-комік Андрій Щегель виїхав з України, отримавши тимчасовий дозвіл від Мінкульту, та не збирається повертатися.

Також ЗМІ повідомляли, що український режисер Тарас Голубков, який виїжджав за дозволом Мінкульту для зйомок фільму про війну, таємно зняв кліп для російської співачки.

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