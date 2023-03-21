УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10795 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 694 77

Генштаб: Україні потрібно близько 2 000 стволів артилерії

зсу,артилерія

Потреба Збройних сил України в артилерії становить близько 2000 стволів. Парк потребує постійного оновлення.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform".

Він також зазначив, що наразі Україна не може повністю відмовитися від радянських гармат. 

"Україна воює, і війна — це дуже дороге задоволення, а нове озброєння коштує дуже великих грошей", - наголосив він. 

Однак Баранов додав, що наразі Україна має можливість так модернізувати радянське озброєння, що його характеристики будуть близькими до показників західних зразків. 

Раніше повідомлялося, що західні експерти відзнчають надзвичайно високу ефективність роботу української артилерії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західна артилерія позбавила війська РФ можливості вести контрбатарейну боротьбу, - Генштаб ЗСУ

Баранов Сергій (9) Генштаб ЗС (6484) артилерія (783)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
А ЗЕбілам потрібен кАнал Freeдом, єдиний телемарафон і шоу Лєначкі Кравєц, відтак, зачекайте зі стволами, або з подібними проханнями звертайтеся до США, ЄС, Канади і т.п.
показати весь коментар
21.03.2023 18:14
+25
Согласен. Один лично должен был с рушпайкой ходить охранять все склады.
А нынешний солнцеликий вместо закупки снарядов, жарил шашлычки. Вот и приходиться теперь ребятам на фронте асфальтом отбиваться.
показати весь коментар
21.03.2023 18:17
+21
показати весь коментар
21.03.2023 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
згідно з законом де виживає сильніший, як розумово відсталому вдається існувати?!
це диво! мені здається, що наукове співтоварицтво незаслужено не звертає увагу на тебе
ти маєшь стати обʼєктом вивчення і дослідження багатьох наук! і це реально дасть поштовх всій український науці, включно з психіатрією
показати весь коментар
21.03.2023 18:34 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 19:12 Відповісти
Согласен. Один лично должен был с рушпайкой ходить охранять все склады.
А нынешний солнцеликий вместо закупки снарядов, жарил шашлычки. Вот и приходиться теперь ребятам на фронте асфальтом отбиваться.
показати весь коментар
21.03.2023 18:17 Відповісти
Там з 91 року всі приклались до цього, що маємо зараз. Але, ми самі їх вибирали. Так що, немає на кого тицяти пальцем, окрім самих себе.
показати весь коментар
21.03.2023 18:24 Відповісти
на тих складах не було гармат)
показати весь коментар
21.03.2023 18:24 Відповісти
Так, але в посту про стволи питання
показати весь коментар
21.03.2023 18:35 Відповісти
стовбури
показати весь коментар
21.03.2023 18:41 Відповісти
коли.
показати весь коментар
21.03.2023 19:05 Відповісти
прутні
показати весь коментар
21.03.2023 20:08 Відповісти
А ЗЕбілам потрібен кАнал Freeдом, єдиний телемарафон і шоу Лєначкі Кравєц, відтак, зачекайте зі стволами, або з подібними проханнями звертайтеся до США, ЄС, Канади і т.п.
показати весь коментар
21.03.2023 18:14 Відповісти
Мабуть десь в Україні металургійні комбінати вже відливають заготовки для стволів, а підприємства важкого машинобудування поставили на потік їх обробку... Експорт металу, на зараз же, типу, припинено через блокаду портів. Усі працюють на перемогу...
показати весь коментар
21.03.2023 18:16 Відповісти
Свіжий переказ, але віриться насилу)
показати весь коментар
21.03.2023 18:23 Відповісти
Ну типу, так повинно ж було бути? Не Бодя ж Хмельницький (Цима Майданюк), з МО України!, цим опікувався?
показати весь коментар
21.03.2023 18:42 Відповісти
Ви розумієте що таке виготовити ствол в країні, де стволи для танків і артсистем ( крім заказу Пакистана на Т-80, технологію "десь взяли", зрозуміло де) не виготовлялись.
показати весь коментар
21.03.2023 22:05 Відповісти
Якщо немає бажання виготовляти, то їх і не буде, але навіть у роки великої війни у СРСР, при усіх складнощах, це робили. Є металургійні комбінати, є підприємства важкого машинобудування, немає бажання?
показати весь коментар
21.03.2023 22:14 Відповісти
А які підприємства важкого машинобудування, станочний парк яких дозволяє обробляти таку заготовку (крім НКМЗ, який в зоні ураження артилерії ворога і київського заводу "Більшовик" якого вже немає) Ви знаєте"?
показати весь коментар
21.03.2023 22:41 Відповісти
Мені на зараз важко відповісти на це питання, бо за роки незалежності, багато підприємств було порізано на металолом.
показати весь коментар
21.03.2023 23:09 Відповісти
А ще й люди на пенсії або й померли. Прохання, не пишіть фантазій, тут і без Вас досить андерсонів.
показати весь коментар
21.03.2023 23:18 Відповісти
Вже помріяти не можна, після щоденного лайна...
показати весь коментар
21.03.2023 23:22 Відповісти
То Вам до президента, ще той мрійник.
показати весь коментар
21.03.2023 23:31 Відповісти
Нічого спільного у нас немає.
показати весь коментар
21.03.2023 23:37 Відповісти
Можливо й поставили, якщо обладнання вивезли з Краматорська. Але потужність там була в декілька стволів на місяць.
показати весь коментар
22.03.2023 00:47 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 18:22 Відповісти
Шлях війни - шлях звіздежу. Показуй ворогу що ти пилиш бюджет на дорогах коли треба готуватись до війни. Показуй що ти готуєшся до шашликів коли готуєшся тікати з краденим. Кажи що зрадники втекли коли вони сидять при владі і що Порошенко втік коли він просить допомогу союзників. Кажи що до цілі два-три тижні коли до неї далеко і що неначасі коли ціль близько

Сцунь ЗЕ "Мистецтво війни". Обрані цитати
показати весь коментар
21.03.2023 19:14 Відповісти
а з 2014 скільки стволів придбав генштаб? а....23.02. він нам по генеральські,по штабному,авторитетно казав-ознак підготовки Рашкою агресивних дій немає....
показати весь коментар
21.03.2023 18:28 Відповісти
тільки Шепетівка з землі підняла біля 400 одиниць самоходної з 2014го по 2019 тай не гш займается закупівлею зброї
показати весь коментар
21.03.2023 19:12 Відповісти
Плюс закупали Гвоздики у Польщі/Чехії.
показати весь коментар
22.03.2023 00:49 Відповісти
Троль, ведмедчук тебе не вчив, що "генштаб" не торгує "стволами"? Чи вчив, що саме так потрібно писати?
показати весь коментар
21.03.2023 20:15 Відповісти
Это точно, в средние века, во время Ливонской войны, у сторон было 1000 стволов! А сейчас у ВСУ только 300 стволов 155 калибра
показати весь коментар
21.03.2023 18:32 Відповісти
у кого и каких ? пушка пушке рознь да и рузге пушечный наряд того времени был уровня итальяно сто лет назад
показати весь коментар
21.03.2023 19:17 Відповісти
400 - 500 лет назад все пушки были одного качества. И ими разбивали стены крепостей
показати весь коментар
21.03.2023 20:58 Відповісти
стволи хай байден з сунаком дають, а нам маратон "нужєн, адін, єдіний"... ги-ги
пс "да і шашличкі, глядішь, скора"... ги-ги
показати весь коментар
21.03.2023 18:36 Відповісти
апетити зрозстають 🤣😂
- нам потрібно 300 танків
- нам потрібно 1000 гармат
- нам потрібно 50000 літаків
- нам потрібно 8000000 лазерних знищувачів-демолізаторів
- нам потрібно 100000000000 зірок Смерті
показати весь коментар
21.03.2023 18:54 Відповісти
старий прийом - проси у 4ро отримаешь необхідне
показати весь коментар
21.03.2023 19:32 Відповісти
А чо не пицот тыщ? На каждую пушку по полтора снаряда? И возить их на бричках будете? Навищо ци безглузди заяви? Для яких дурней це робится?
показати весь коментар
21.03.2023 18:55 Відповісти
є підозра, що нехочеться починати контрнаступ, бо вже домовлено все в Омані
показати весь коментар
21.03.2023 19:46 Відповісти
Гадиш потихеньку?
показати весь коментар
21.03.2023 20:16 Відповісти
cасні куйца
показати весь коментар
21.03.2023 20:21 Відповісти
На кого працюєш, гнида?
показати весь коментар
21.03.2023 20:27 Відповісти
всього лише 1 гармата на 1 км, чому ви вирішили, що це багато? Артилерія повинна бути готова хоч в якійсь кількості на півночі країни? А біля Сум? А біля Харкова? А в резерві, а в ремонті, а на тех обслуговуванні? А різних типів, 105мм чи 155мм чи великокаліберні міномети?
показати весь коментар
21.03.2023 19:56 Відповісти
Она же не применяется одновременно. Вот вам американцы передали более 100 гаубиц 777. Одновременно на фронте находятся 10-20, просто при уничтожении или перегрева ствола их отправляют в тыл и достают из складов следующие. Вот для этого и нужны 2000 + стволов.
показати весь коментар
21.03.2023 22:00 Відповісти
Вы хотели сказать что ствол изнашиваеться а не перегревается. Для решения такой проблемы не просят дикое количество пушек, а логистику и ремонт организуют для начала. Хотя зачем думать когда все на халяву, правда?
показати весь коментар
22.03.2023 01:10 Відповісти
ні, для вирішення цієї проблеми потрібна саме кількість. як стволів, так і снарядів. Просто для інфи, росія розташувала 2500 арти і сотні РСЗО тільки на окупованій території. І це ще без резерзів на складах, без тих що на ремонті після зношеності і т.п. А нам дали сотню. Ось вони і продавлюють.

Ви чомусь думаєте, що проти нас воює якась Лівія, яку НАТО розстріляло за декілька місяців. Так от у Каддафі 0.1% було того, що є в рашці. Це окрім її виробничих потужностей да союзників. НАТО в своїх тактиках ведення бою точно не готова до війни з противником з майже необмеженим ресурсом. От по нам був залп 2000 ракет в перші 2 неділі війни. Ну що, знищило це ПВО, знищило це армію 40-мільйонної країни? Якщо нахрапом не ламається, то прийдеться битись на землі і для цього потрібна арта, рсзо та бронетехніка. Високоточної зброї у вигляді ракет просто НЕ ВИСТАЧИТЬ на всі цілі, це нереально.
показати весь коментар
22.03.2023 13:56 Відповісти
ВСУ не умеет воевать пока как западная армия. Но это не значит что нужно большое количество пушек. Самая большая ошибка думать что это принесет победу или еще хуже считать это причиной поражения и значительных потерь в людях. Так мыслит и воюют россияне и если вы будете воевать так же, то вам не поможет никакае количество. В настоящий момент вам угрожает коррупция Зеленского едва ли меньше чем российская армия. На кону стоит поток помощи Запада и главный аргумент у ее противников, что нет смысла помогать клептократам и это приведет ко второму коррумпированому Афганистану. Никто за вас самих проблему коррупции решить не сможет.
показати весь коментар
22.03.2023 21:24 Відповісти
Не коректно називати війну "задоволенням". Навіть у переносному смислі, слух ріже.
показати весь коментар
21.03.2023 20:37 Відповісти
Читаєш таке і бере зло. Як так профукати три роки і замість гарматних стволів, ракет, все закатувати в дороги? Як таке могло статися? А сьогодні вони вихваляються, що їх десь там зустрічають і аплодують. То не вам аплодують, то аплодують простим українціям, які зі зброєю в руках, зупинили ворога.якому до речі, ви допомогли своєю тупістю, або навмисними діями. Бункерні шкідники зробити Україні більше шкоди, чим користі.
показати весь коментар
21.03.2023 20:41 Відповісти
Да в какие дороги? Если бы в дороги. Придумали байку.
показати весь коментар
22.03.2023 00:58 Відповісти
Кхм... 500 стволов западной арты за гол и месяц войны отстреляли Миллион снарядов 155мм.
И это стреляли очень экономно... Обьясните полковнику сколько снарядов нужно для 2000 стволов. Как же он интересно мыслит... молодец...
показати весь коментар
21.03.2023 20:50 Відповісти
Може потрібно просто порахувати стволи? Станом на 2021 рік на озброєнні було 292 одиниці - 2С1, 122 мм, 75 - Д30, 122 мм, 130- 2А65 МСТА-Б, 152 мм, понад 130 - Д20, 152мм , МСТА-С, 152 мм - 35, Гіацинт-С, 152мм -18, Гіацинт-Б, 152мм -180, 2с7 Піон, 203 мм - 20. Це вже 880 стволів. Це не рахуючи більш дрібних калібрів та танкових стволів.
показати весь коментар
21.03.2023 21:36 Відповісти
Как показал пример рашистов, главное не стволы, а боекомплект, ну и точность стрельбы.
Танковые стволы и дрибные полковник не учитывал я практически уверен. Или вы хотите сказать, что учитывая их + минометы до 60 мм включительно, он 2000 и получил? ) Конечно нет.
Я говорю о том, что 500 стволов западной арты в ЗСУ уже сидят на половинном пайке.
Еще 500 стволов арты советских образцов на четвертинном. А ему надо 2000? Стрелять они чем будут, горохом? )
показати весь коментар
21.03.2023 21:42 Відповісти
Як раз точність стрільби і буде вище на нових стволах, і не вб'є артилеристів при стрільбі. При цьому також менше будуть витрати б/к. Невже не зрозуміло?
показати весь коментар
21.03.2023 21:51 Відповісти
Под Гиацинты снарядов нет. Д-20 старые и убитые. Под Пионы снаряды также уже на исходе. Эти системы в ближайшее время в минус уйдут все. Плюс у остальных тоже уже настрелы близки к критическим. Еще год протянет совковая арта и массово пойдет на переплавку.
показати весь коментар
22.03.2023 00:53 Відповісти
Вихід поки тільки один - ремонтувати совкову артилерію, бо поки немає стільки західної, щоби усе замінити.
показати весь коментар
22.03.2023 09:28 Відповісти
2000 стволів на 50 вистілів в день- 100000 снарядів в день. За 10 днів 1000 000 снарядів.
показати весь коментар
21.03.2023 20:54 Відповісти
Нужно учитывать коэффициент боеготовности. Вряд ли он превышает 60%. Так что из 2000 постоянно готовых к бою от силы 1200. Минус потери по 20-30 стволов в месяц.
показати весь коментар
22.03.2023 00:56 Відповісти
В такій ситуації простіше і вигідніше ракети виробляти - сама пушка зі стволом дуже технологічний виріб (така щоб точно і далеко стріляла)
показати весь коментар
21.03.2023 21:48 Відповісти
Дешевше пушка + снаряд - ніж ракета, це вже давно підраховано. Наші, на зараз, замість дешевих 81 мм мін витрачають дорогі ПТУРСи, на гівняних кулеметників, тому що немає мінометів та мін для них, які в рази коштують дешевше.
показати весь коментар
21.03.2023 21:55 Відповісти
Залишу це для розуміння обсягів дерибану. У нас було ВСЕ, а зараз ми радіємо 8 Арчерам, - "Всего Украине в 1991году отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратов."
показати весь коментар
21.03.2023 22:37 Відповісти
Ну, отминусуйте абсолютное старье типа Т-55, Т-62, ПТ-71, БТР-152/60, разные С-60, Т-12, Миг-17/21/23/27, Су-17, Як-28, Ми-6/26, Т-64/64А, то, что отдали по ядерной сделке, и будет уже не так космически. Бронетехнику средины-конца 80-х, конечно распродали преступно. Совковые самолеты уже практически мало чем могут помочь против рашки. А вот Гвоздики/Акации, минометы как показала война еще вполне рабочие варианты.
показати весь коментар
22.03.2023 01:04 Відповісти
Ничего минусовать не нужно. Любое оружие в работоспособном состоянии воюет, и дает свой положительный эффект. Много примеров использования пулеметов Максим,Дегтярьова, МГ в текущей войне. К любому самолету, где предусмотренны точки крепления НАР, заряжаеться и в бой. И сейчас также полно видео использования этого старого, но для сртельбы по площадям эффективного вооружения. И так по любой позиции "старья" найдется применение. Огромный плюс всего-никого не нужно учить или переучивать.
показати весь коментар
22.03.2023 19:36 Відповісти
А кто и за какие шишы поддерживал бы десятки тысяч единиц ржавого совкового оружия родом из 50-60-х? Или вы думаете, что поддержка в летном состоянии самолета третьего поколения, запчасти к которым давно никто в мире не производит простая и, главное, логичная задача? Самолет сейчас морально полностью устаревает за 10-15 лет. А еще и качество совкового авиастроения и двигателестроения была говном, в большинстве случаев. Бронетехника подольше служит, но без модернизаций тоже превращается в говно. Так же, как и ракетные комплексы на жидком топливе. Так же, как и радары, РЭБ, РЭР, связь - то, что стояло в совковых машинах 40 летней давности уже чуть менее, чем абсолютный мусор. Если денег на содержание нет, вся эта армада ржавеет и устаревает. А если деньги есть, то смысл их вкладывать в поддержание старья? Тогда лучше модернизироваться и переходить на новые образцы.
показати весь коментар
23.03.2023 00:18 Відповісти
По поводу переучивать вы ошибаетесь. Уже давно нет спецов на Круги, С-200, С-75. Нет летчиков, летавших на неудачных и устаревших еще при их производстве Миг-23/25/27 и т.д и т.п. А то так можно договориться, что хорошо бы сейчас тоже поднять с травы Т-54/55.
показати весь коментар
23.03.2023 00:21 Відповісти
У 1991 році на території України дислокувались 3 загальновійськові та 2 танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, окрема армія протиповітряної оборони (9 бригад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ППО ), 43 ракетна армія стратегічних ядерних сил СРСР, Чорноморський флот з корабельним складом понад 850 суден (бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, у тому числі унікальні судна «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE) Академік Сергій Корольов » та флагман космічного флоту «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Космонавт Юрій Гагарін »), два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування. Загальна чисельність особового складу становила понад 800 тис.; понад 9 тис. одиниць танків, понад 11 тис. одиниць броньованих машин піхоти та десанту, близько 3 тис. літальних апаратів з яких 1090 - бойові літаки (винищувачі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 Міг-29 ; бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24М , штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25 Су-25 ; стратегічні важкі бомбардувальники 25 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95%D0%9C%D0%A1 Ту-95 МС і 19 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , а також близько 200 од. інших бомбардувальників, зокрема бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 різних модифікацій; розвідувальні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24%D0%9C%D0%A0 Су-24МР , військово-транспортні літаки, тощо), 900 - вертольотів (ударні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24 Мі-24 , багатоцільові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-8 , тощо з яких 330 бойові), понад 850 кораблів та суден забезпечення.

На той час Україна була ядерною державою, отримавши третій після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації ядерний арсенал. Його основу становили шість дивізій https://uk.wikipedia.org/wiki/43-%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 43-ї ракетної армії колишнього СРСР, що були розташовані на території України. При цьому, на початок 1994 року на озброєнні 43-ї ракетної армії було 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 «Стілет» (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 «Скальпель» (SS-24). Перші несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а SS-24 - по 10 (460). Разом 1 240 боєголовок із стратегічними зарядами, всього ж на озброєнні перебувало 1272 ядерних боєголовок.

Україна мала також щонайменше 2 883 одиниці тактичної ядерної зброї. Українським ракетникам залишилися в спадок від СРСР оперативно-тактичні комплекси Р-300 з дальністю ураження до 300 км і тактичні комплекси «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Точка » і «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A3 Точка-У » з дальністю стрільби 70-120 км. Вони могли нести тактичні ядерні заряди малої та середньої потужності.

На озброєнні Військово-Повітряних Сил перебувало понад 240 стратегічних бомбардувальників, зокрема 44 одиниці унікальних стратегічних важких бомбардувальників (25 од. Ту-95МС і 19 од. Ту-160), які могли нести ядерну зброю. Наприклад, Ту-160 являє собою надзвуковий стратегічний бомбардувальник - носій крилатих ядерних ракет, в тому числі до 12 штук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55 з 200- кілограмовими ядерними зарядами і дальністю ураження цілі до 3 тисяч кілометрів і з огляду на бойовий радіус дії в 6000 км це була дуже потужна одиниця озброєння ЗСУ.
показати весь коментар
21.03.2023 22:38 Відповісти
Так, угрупування було потужне і в кінці 80-х деяке застаріле озброєння і бойова техніка була замінена на новішу яка виводилась з країн ОВД. Але це все нежиттєве в країні, в якій превалює тема: або продати кудись або просто здати в метал.
показати весь коментар
21.03.2023 23:07 Відповісти
Шось не розумію.Одного звільняют,за зауваження до підготовкі новобранців.А інший збірае зграю жулналістів та демонструе голу дупу генштабу - молодець та красень!
показати весь коментар
21.03.2023 22:40 Відповісти
Телеканалам олігархів виділили з бюджету понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом", - ЗМІ

То може краще б виділили на "стволи артилерії"?
показати весь коментар
21.03.2023 23:30 Відповісти
Как же хочеться чтобы на это заявление США ответили что наша власть ворует, выделяет милионы на шоу по ТВ, не развивает экономику, не умеем мы правильно планировать бюджет, использовать знания и умения наших людей в пользу для армии как это делают в Израиле и Южной Корее. Как же хочеться услышать от США "начните с себя". Поймите правильно мы должны расти как нация, сильная и не зависимая а не только просить и жаловаться что нам что то не дали.
Если сейчас этому не научимся то научат республиканцы.
показати весь коментар
22.03.2023 00:28 Відповісти
 
 