Генштаб: Україні потрібно близько 2 000 стволів артилерії

Потреба Збройних сил України в артилерії становить близько 2000 стволів. Парк потребує постійного оновлення.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform".

Він також зазначив, що наразі Україна не може повністю відмовитися від радянських гармат.

"Україна воює, і війна — це дуже дороге задоволення, а нове озброєння коштує дуже великих грошей", - наголосив він.

Однак Баранов додав, що наразі Україна має можливість так модернізувати радянське озброєння, що його характеристики будуть близькими до показників західних зразків.

Раніше повідомлялося, що західні експерти відзнчають надзвичайно високу ефективність роботу української артилерії.

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