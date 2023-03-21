Генштаб: Україні потрібно близько 2 000 стволів артилерії
Потреба Збройних сил України в артилерії становить близько 2000 стволів. Парк потребує постійного оновлення.
Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform".
Він також зазначив, що наразі Україна не може повністю відмовитися від радянських гармат.
"Україна воює, і війна — це дуже дороге задоволення, а нове озброєння коштує дуже великих грошей", - наголосив він.
Однак Баранов додав, що наразі Україна має можливість так модернізувати радянське озброєння, що його характеристики будуть близькими до показників західних зразків.
Раніше повідомлялося, що західні експерти відзнчають надзвичайно високу ефективність роботу української артилерії.
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це диво! мені здається, що наукове співтоварицтво незаслужено не звертає увагу на тебе
ти маєшь стати обʼєктом вивчення і дослідження багатьох наук! і це реально дасть поштовх всій український науці, включно з психіатрією
А нынешний солнцеликий вместо закупки снарядов, жарил шашлычки. Вот и приходиться теперь ребятам на фронте асфальтом отбиваться.
Сцунь ЗЕ "Мистецтво війни". Обрані цитати
пс "да і шашличкі, глядішь, скора"... ги-ги
- нам потрібно 300 танків
- нам потрібно 1000 гармат
- нам потрібно 50000 літаків
- нам потрібно 8000000 лазерних знищувачів-демолізаторів
- нам потрібно 100000000000 зірок Смерті
Ви чомусь думаєте, що проти нас воює якась Лівія, яку НАТО розстріляло за декілька місяців. Так от у Каддафі 0.1% було того, що є в рашці. Це окрім її виробничих потужностей да союзників. НАТО в своїх тактиках ведення бою точно не готова до війни з противником з майже необмеженим ресурсом. От по нам був залп 2000 ракет в перші 2 неділі війни. Ну що, знищило це ПВО, знищило це армію 40-мільйонної країни? Якщо нахрапом не ламається, то прийдеться битись на землі і для цього потрібна арта, рсзо та бронетехніка. Високоточної зброї у вигляді ракет просто НЕ ВИСТАЧИТЬ на всі цілі, це нереально.
И это стреляли очень экономно... Обьясните полковнику сколько снарядов нужно для 2000 стволов. Как же он интересно мыслит... молодец...
Танковые стволы и дрибные полковник не учитывал я практически уверен. Или вы хотите сказать, что учитывая их + минометы до 60 мм включительно, он 2000 и получил? ) Конечно нет.
Я говорю о том, что 500 стволов западной арты в ЗСУ уже сидят на половинном пайке.
Еще 500 стволов арты советских образцов на четвертинном. А ему надо 2000? Стрелять они чем будут, горохом? )
На той час Україна була ядерною державою, отримавши третій після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації ядерний арсенал. Його основу становили шість дивізій https://uk.wikipedia.org/wiki/43-%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 43-ї ракетної армії колишнього СРСР, що були розташовані на території України. При цьому, на початок 1994 року на озброєнні 43-ї ракетної армії було 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 «Стілет» (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 «Скальпель» (SS-24). Перші несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а SS-24 - по 10 (460). Разом 1 240 боєголовок із стратегічними зарядами, всього ж на озброєнні перебувало 1272 ядерних боєголовок.
Україна мала також щонайменше 2 883 одиниці тактичної ядерної зброї. Українським ракетникам залишилися в спадок від СРСР оперативно-тактичні комплекси Р-300 з дальністю ураження до 300 км і тактичні комплекси «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Точка » і «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A3 Точка-У » з дальністю стрільби 70-120 км. Вони могли нести тактичні ядерні заряди малої та середньої потужності.
На озброєнні Військово-Повітряних Сил перебувало понад 240 стратегічних бомбардувальників, зокрема 44 одиниці унікальних стратегічних важких бомбардувальників (25 од. Ту-95МС і 19 од. Ту-160), які могли нести ядерну зброю. Наприклад, Ту-160 являє собою надзвуковий стратегічний бомбардувальник - носій крилатих ядерних ракет, в тому числі до 12 штук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55 з 200- кілограмовими ядерними зарядами і дальністю ураження цілі до 3 тисяч кілометрів і з огляду на бойовий радіус дії в 6000 км це була дуже потужна одиниця озброєння ЗСУ.
То може краще б виділили на "стволи артилерії"?
Если сейчас этому не научимся то научат республиканцы.