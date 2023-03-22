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Новини
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Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку "Місто-герой України"

герой,місто

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку "Місто-герой України", її малюнок і доручив забезпечити її виготовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, указ оприлюднений на сайті глави держави.

Як зазначається у положенні, відзнаку "Місто-герой України" встановлено "для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України".

Її присвоєння проводиться указом президента, подання про її присвоєння на розгляд глави держав вносять Кабінет Міністрів, обласні держадміністрації. У поданні вказуються визначні геройські вчинки, особливі заслуги громадян, виявлені у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України.

Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручатиметься основа верхівки держака прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.

Як зазначається у положенні, основа верхівки держака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною з написами: "Місто-герой України..." і "Указ президента України №". Висота циліндра 44 мм, діаметр – 39 мм. Ширина пластини 36 мм, довжина – 144 мм.

"Стрічка почесної відзнаки шовкова муарова, зі смужками синього і жовтого кольорів. Ширина стрічки 28 мм, ширина кожної смужки 14 мм. Довжина стрічки 2500 мм. Кінці стрічки прикрашено золотавими китицями. Основа верхівки розміщується на держаку прапора міста між полотнищем і верхівкою, стрічка почесної відзнаки кріпиться нижче", — йдеться у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання "Місто-герой" Бучі, Ірпеню, Миколаїву та Охтирці

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про звання "МІсто-герой України"

6 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський встановив відзнаку "Місто-герой України" для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії РФ проти України.

Указом від 6 березня 2022 року звання міста-героя отримали:

  • Волноваха,
  • Гостомель,
  • Маріуполь,
  • Харків,
  • Херсон,
  • Чернігів.

Указом від 24 березня 2022 звання міст-героів надано

  • Бучі.
  • Ірпеню.
  • Миколаєву.
  • Охтирці.

Автор: 

Зеленський (23667) міста (50) герой (200)


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Топ коментарі
+23
Розклад дня ЗЄ:
- Поїв мівіну.
- Записав відосик.
- Поторгував пикою у ставці.
- Поїв скумбрію.
- Роздав ордени.
- Записав відосик.
- Призначив повій послами.
- Поїв мівіну.
- Неспокійний сон з думками про Україну.

Ти б так напружено працював...
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22.03.2023 01:08
+18
3 роки ЗЄ запрошував ***** "сойтісь посєрєдінє".

24.02.2022 ***** прийняв запрошення ЗЄ.
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22.03.2023 00:54
+17
Міста півдня які ти здав за Оманським договорняком.
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22.03.2023 00:50
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Міста півдня які ти здав за Оманським договорняком.
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22.03.2023 00:50 Відповісти
Придурок,
приезжай в Одессу , я тебе расскажу что поче
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22.03.2023 00:56 Відповісти
Де ти побачив в списку Одесу, салага?
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22.03.2023 01:00 Відповісти
а що не так ??? що правда в очі коле ??? воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців та наркоманів, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







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22.03.2023 05:06 Відповісти
Чим би дитя не бавилось,аби тільки нічого більше не розміновувало!!!
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22.03.2023 00:52 Відповісти
3 роки ЗЄ запрошував ***** "сойтісь посєрєдінє".

24.02.2022 ***** прийняв запрошення ЗЄ.
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22.03.2023 00:54 Відповісти
пабідун вже пабідив ворогів у війні переміг можна пачівать на лаврах
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22.03.2023 00:55 Відповісти
Тхне якимсь совком.
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22.03.2023 00:55 Відповісти
Під сталіна косить, не інакше.
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22.03.2023 01:18 Відповісти
Із самого початку косить..фліски/френчі, постійно втомлений такий батько всіх українців..червоні від коксу очі, ніби то від сліз та безсоння
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22.03.2023 01:41 Відповісти
Чи йому вже зовсім нема чого робити?
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22.03.2023 00:59 Відповісти
Розклад дня ЗЄ:
- Поїв мівіну.
- Записав відосик.
- Поторгував пикою у ставці.
- Поїв скумбрію.
- Роздав ордени.
- Записав відосик.
- Призначив повій послами.
- Поїв мівіну.
- Неспокійний сон з думками про Україну.

Ти б так напружено працював...
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22.03.2023 01:08 Відповісти
Та де там мені. Таке може тільки найвеличніший з найвеличніших
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22.03.2023 01:12 Відповісти
Міста Героїв, а не місто герой. Совкове мислення.
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22.03.2023 01:22 Відповісти
Так легко загубити стільки душ своєю бездіяльністю, а потім видавати таблички, які нахер нікому не потрібні.
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22.03.2023 01:23 Відповісти
Добре хоч не затвердив назву «Вєлікая Атєчєствєнная Вайна». Боюся то ще попереду.
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22.03.2023 01:26 Відповісти
Просто вставить туди "украінская"
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22.03.2023 07:28 Відповісти
Якщо не прикопати цього совкового дауна, він просере все, що ми вимучили за 30 років незалежности.
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22.03.2023 02:00 Відповісти
Совок так и засел в головах...
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22.03.2023 02:10 Відповісти
Ще нехай введе почесну відзнаку "Президент-зрадник" і "Слуга народу-колаборант".
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22.03.2023 02:46 Відповісти
Гарна ідея місто-герой, з ароматом совка!
Потрібні ще:
1."вулиця-герой" - населення вулиці героїчно захищало...
2. "будинок-герой" - мешканці будинку героїчно захищали...
...
далі будинок-герой", сарай, сортир.
Ідіот зе бере найгірше від совка.
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22.03.2023 07:17 Відповісти
И снять все памятные таблички со стен школ, в которых учились погибшие воины ЗСУ? Это же тоже совковая традиция? И с улицы, названные в честь наших героев, тоже обратно переименовать? Это же тоже совковая традиция? Единственный момент лучше это сделать после войны, но если это оплачивает все тот же ахметка из своего кармана, то пусть раскошеливается.
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15.09.2023 16:54 Відповісти
Після Зеленського прийдеться вводити нові положення про ордена, медалі і почесні відзнаки міст, колективів, бо якось недобре будуть себе почувати хлопці і дівчата, які загинули зі зброєю в руках при захисті України і "Лисі" з пікаловими, які обїдаються різними делікатесами, то в Польщі, то Києві з косяком в руках
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22.03.2023 07:18 Відповісти
Логічно.
Совєцькій пацанчік тягне нам відзнаки з савєцкаго саюза.
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22.03.2023 07:27 Відповісти
і що це за підставка України без герба?
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22.03.2023 07:40 Відповісти
Зегевара,а собі Зірку Героя за деокупацію Києва?Забув чи просто скромнічаєш?Нєхарашо.
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22.03.2023 07:40 Відповісти
Краще б мого міста не було б в цьома списку.😥
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22.03.2023 09:15 Відповісти
Пащекувати про "міста-герої" Бучу та Ірпінь - це вкрай неетично. Але ідіот не відає, що таке етика. Це зелене непорозуміння розуму вже не набереться. Як казав один з викладачів вишу, де я вчився, "в 40 лєт ума нєт, і нє будєт" (сорі за людоїдську мову).
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22.03.2023 09:33 Відповісти
 
 