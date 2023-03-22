Президент Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку "Місто-герой України", її малюнок і доручив забезпечити її виготовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, указ оприлюднений на сайті глави держави.

Як зазначається у положенні, відзнаку "Місто-герой України" встановлено "для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України".

Її присвоєння проводиться указом президента, подання про її присвоєння на розгляд глави держав вносять Кабінет Міністрів, обласні держадміністрації. У поданні вказуються визначні геройські вчинки, особливі заслуги громадян, виявлені у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України.

Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручатиметься основа верхівки держака прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.

Як зазначається у положенні, основа верхівки держака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною з написами: "Місто-герой України..." і "Указ президента України №". Висота циліндра 44 мм, діаметр – 39 мм. Ширина пластини 36 мм, довжина – 144 мм.

"Стрічка почесної відзнаки шовкова муарова, зі смужками синього і жовтого кольорів. Ширина стрічки 28 мм, ширина кожної смужки 14 мм. Довжина стрічки 2500 мм. Кінці стрічки прикрашено золотавими китицями. Основа верхівки розміщується на держаку прапора міста між полотнищем і верхівкою, стрічка почесної відзнаки кріпиться нижче", — йдеться у документі.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про звання "МІсто-герой України"

6 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський встановив відзнаку "Місто-герой України" для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії РФ проти України.

Указом від 6 березня 2022 року звання міста-героя отримали:

Волноваха,

Гостомель,

Маріуполь,

Харків,

Херсон,

Чернігів.

Указом від 24 березня 2022 звання міст-героів надано