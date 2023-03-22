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Зеленский утвердил положение о почетном отличии "Город-герой Украины"

герой,місто

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии "Город-герой Украины", его рисунке и поручил обеспечить его изготовление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ обнародован на сайте главы государства.

Как отмечается в положении, отличие "Город-герой Украины" установлено "чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины".

Его присвоение проводится указом президента, представление о его присвоении на рассмотрение главы государства вносят Кабинет Министров, областные госадминистрации. В представлении указываются выдающиеся геройские поступки, особые заслуги граждан, проявленные в защите своих городов при отражении вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины.

Городу, которому присвоено почетное отличие, будет вручаться основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.

Как отмечается в положении, основа верхушки черенка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной с надписями: "Город-герой Украины..." и "Указ президента Украины №". Высота цилиндра 44 мм, диаметр – 39 мм. Ширина пластины 36 мм, длина – 144 мм.

"Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Ширина ленты 28 мм, ширина каждой полоски 14 мм. Длина ленты 2500 мм. Концы ленты украшены золотистыми кистями. Основание верхушки размещается на рукоятке флага города между полотнищем и верхушкой, лента почетного знака отличия крепится ниже", — говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что известно о звании "Город-герой Украины"

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский установил отличие "Город-герой Украины" для празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.

Указом от 6 марта 2022 года звание города-героя получили:

  • Волноваха,
  • Гостомель,
  • Мариуполь,
  • Харьков,
  • Херсон,
  • Чернигов.

Указом от 24 марта 2022 года звание городов-героев присвоено

  • Буче.
  • Ирпеню.
  • Николаеву.
  • Ахтырке.
Зеленский (20210) города (50) герой (260)


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Топ комментарии
+23
Розклад дня ЗЄ:
- Поїв мівіну.
- Записав відосик.
- Поторгував пикою у ставці.
- Поїв скумбрію.
- Роздав ордени.
- Записав відосик.
- Призначив повій послами.
- Поїв мівіну.
- Неспокійний сон з думками про Україну.

Ти б так напружено працював...
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22.03.2023 01:08
+18
3 роки ЗЄ запрошував ***** "сойтісь посєрєдінє".

24.02.2022 ***** прийняв запрошення ЗЄ.
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22.03.2023 00:54
+17
Міста півдня які ти здав за Оманським договорняком.
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22.03.2023 00:50
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Правила форума Совет форумчан
Міста півдня які ти здав за Оманським договорняком.
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22.03.2023 00:50 Ответить
Придурок,
приезжай в Одессу , я тебе расскажу что поче
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22.03.2023 00:56 Ответить
Де ти побачив в списку Одесу, салага?
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22.03.2023 01:00 Ответить
а що не так ??? що правда в очі коле ??? воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців та наркоманів, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







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22.03.2023 05:06 Ответить
Чим би дитя не бавилось,аби тільки нічого більше не розміновувало!!!
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22.03.2023 00:52 Ответить
3 роки ЗЄ запрошував ***** "сойтісь посєрєдінє".

24.02.2022 ***** прийняв запрошення ЗЄ.
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22.03.2023 00:54 Ответить
пабідун вже пабідив ворогів у війні переміг можна пачівать на лаврах
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22.03.2023 00:55 Ответить
Тхне якимсь совком.
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22.03.2023 00:55 Ответить
Під сталіна косить, не інакше.
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22.03.2023 01:18 Ответить
Із самого початку косить..фліски/френчі, постійно втомлений такий батько всіх українців..червоні від коксу очі, ніби то від сліз та безсоння
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22.03.2023 01:41 Ответить
Чи йому вже зовсім нема чого робити?
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22.03.2023 00:59 Ответить
Розклад дня ЗЄ:
- Поїв мівіну.
- Записав відосик.
- Поторгував пикою у ставці.
- Поїв скумбрію.
- Роздав ордени.
- Записав відосик.
- Призначив повій послами.
- Поїв мівіну.
- Неспокійний сон з думками про Україну.

Ти б так напружено працював...
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22.03.2023 01:08 Ответить
Та де там мені. Таке може тільки найвеличніший з найвеличніших
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22.03.2023 01:12 Ответить
Міста Героїв, а не місто герой. Совкове мислення.
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22.03.2023 01:22 Ответить
Так легко загубити стільки душ своєю бездіяльністю, а потім видавати таблички, які нахер нікому не потрібні.
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22.03.2023 01:23 Ответить
Добре хоч не затвердив назву «Вєлікая Атєчєствєнная Вайна». Боюся то ще попереду.
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22.03.2023 01:26 Ответить
Просто вставить туди "украінская"
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22.03.2023 07:28 Ответить
Якщо не прикопати цього совкового дауна, він просере все, що ми вимучили за 30 років незалежности.
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22.03.2023 02:00 Ответить
Совок так и засел в головах...
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22.03.2023 02:10 Ответить
Ще нехай введе почесну відзнаку "Президент-зрадник" і "Слуга народу-колаборант".
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22.03.2023 02:46 Ответить
Гарна ідея місто-герой, з ароматом совка!
Потрібні ще:
1."вулиця-герой" - населення вулиці героїчно захищало...
2. "будинок-герой" - мешканці будинку героїчно захищали...
...
далі будинок-герой", сарай, сортир.
Ідіот зе бере найгірше від совка.
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22.03.2023 07:17 Ответить
И снять все памятные таблички со стен школ, в которых учились погибшие воины ЗСУ? Это же тоже совковая традиция? И с улицы, названные в честь наших героев, тоже обратно переименовать? Это же тоже совковая традиция? Единственный момент лучше это сделать после войны, но если это оплачивает все тот же ахметка из своего кармана, то пусть раскошеливается.
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15.09.2023 16:54 Ответить
Після Зеленського прийдеться вводити нові положення про ордена, медалі і почесні відзнаки міст, колективів, бо якось недобре будуть себе почувати хлопці і дівчата, які загинули зі зброєю в руках при захисті України і "Лисі" з пікаловими, які обїдаються різними делікатесами, то в Польщі, то Києві з косяком в руках
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22.03.2023 07:18 Ответить
Логічно.
Совєцькій пацанчік тягне нам відзнаки з савєцкаго саюза.
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22.03.2023 07:27 Ответить
і що це за підставка України без герба?
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22.03.2023 07:40 Ответить
Зегевара,а собі Зірку Героя за деокупацію Києва?Забув чи просто скромнічаєш?Нєхарашо.
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22.03.2023 07:40 Ответить
Краще б мого міста не було б в цьома списку.😥
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22.03.2023 09:15 Ответить
Пащекувати про "міста-герої" Бучу та Ірпінь - це вкрай неетично. Але ідіот не відає, що таке етика. Це зелене непорозуміння розуму вже не набереться. Як казав один з викладачів вишу, де я вчився, "в 40 лєт ума нєт, і нє будєт" (сорі за людоїдську мову).
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22.03.2023 09:33 Ответить
 
 