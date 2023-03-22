Президент Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии "Город-герой Украины", его рисунке и поручил обеспечить его изготовление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указ обнародован на сайте главы государства.

Как отмечается в положении, отличие "Город-герой Украины" установлено "чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины".

Его присвоение проводится указом президента, представление о его присвоении на рассмотрение главы государства вносят Кабинет Министров, областные госадминистрации. В представлении указываются выдающиеся геройские поступки, особые заслуги граждан, проявленные в защите своих городов при отражении вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины.

Городу, которому присвоено почетное отличие, будет вручаться основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.

Как отмечается в положении, основа верхушки черенка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной с надписями: "Город-герой Украины..." и "Указ президента Украины №". Высота цилиндра 44 мм, диаметр – 39 мм. Ширина пластины 36 мм, длина – 144 мм.

"Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Ширина ленты 28 мм, ширина каждой полоски 14 мм. Длина ленты 2500 мм. Концы ленты украшены золотистыми кистями. Основание верхушки размещается на рукоятке флага города между полотнищем и верхушкой, лента почетного знака отличия крепится ниже", — говорится в документе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений, - Зеленский. ВИДЕО

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что известно о звании "Город-герой Украины"

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский установил отличие "Город-герой Украины" для празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.

Указом от 6 марта 2022 года звание города-героя получили:

Волноваха,

Гостомель,

Мариуполь,

Харьков,

Херсон,

Чернигов.

Указом от 24 марта 2022 года звание городов-героев присвоено