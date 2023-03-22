Зеленский утвердил положение о почетном отличии "Город-герой Украины"
Президент Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии "Город-герой Украины", его рисунке и поручил обеспечить его изготовление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, указ обнародован на сайте главы государства.
Как отмечается в положении, отличие "Город-герой Украины" установлено "чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины".
Его присвоение проводится указом президента, представление о его присвоении на рассмотрение главы государства вносят Кабинет Министров, областные госадминистрации. В представлении указываются выдающиеся геройские поступки, особые заслуги граждан, проявленные в защите своих городов при отражении вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины.
Городу, которому присвоено почетное отличие, будет вручаться основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.
Как отмечается в положении, основа верхушки черенка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной с надписями: "Город-герой Украины..." и "Указ президента Украины №". Высота цилиндра 44 мм, диаметр – 39 мм. Ширина пластины 36 мм, длина – 144 мм.
"Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Ширина ленты 28 мм, ширина каждой полоски 14 мм. Длина ленты 2500 мм. Концы ленты украшены золотистыми кистями. Основание верхушки размещается на рукоятке флага города между полотнищем и верхушкой, лента почетного знака отличия крепится ниже", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что известно о звании "Город-герой Украины"
6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский установил отличие "Город-герой Украины" для празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.
Указом от 6 марта 2022 года звание города-героя получили:
- Волноваха,
- Гостомель,
- Мариуполь,
- Харьков,
- Херсон,
- Чернигов.
Указом от 24 марта 2022 года звание городов-героев присвоено
- Буче.
- Ирпеню.
- Николаеву.
- Ахтырке.
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24.02.2022 ***** прийняв запрошення ЗЄ.
- Поїв мівіну.
- Записав відосик.
- Поторгував пикою у ставці.
- Поїв скумбрію.
- Роздав ордени.
- Записав відосик.
- Призначив повій послами.
- Поїв мівіну.
- Неспокійний сон з думками про Україну.
Ти б так напружено працював...
Потрібні ще:
1."вулиця-герой" - населення вулиці героїчно захищало...
2. "будинок-герой" - мешканці будинку героїчно захищали...
...
далі будинок-герой", сарай, сортир.
Ідіот зе бере найгірше від совка.
Совєцькій пацанчік тягне нам відзнаки з савєцкаго саюза.