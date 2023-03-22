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Новини Війна
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Росіяни змінюватимуть основні цілі обстрілів з енергетичних на військові, - ГУР МО

ракета,ракети

Російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об’єкти, і концентрація наших військ і логістика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", - зазначив він.

Скібцький наголосив, кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним Силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", - додав він.

Також читайте: Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі двома ракетами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Представник ГУР звернув увагу - удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій. Він додав, що енергетика також залишиться серед цілей ворога.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - пояснив Скібіцький.

Разом з тим він не виключає того, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди, як про це раніше говорили в Повітряних силах.

"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде Російська федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", - підсумував Скібіцький.

Також читайте: Через брак боєприпасів Росія намагається домовитися про військову допомогу з країнами Близького Сходу та Африки, - Скібіцький

Автор: 

обстріл (28196) розвідка (3854) росія (64911) Скібіцький (293)


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Топ коментарі
+8
А дзеркальна відповідь по кацапії буде? Чи різні ''д'єрмаки'' не дозволяють, бо ''ми жє нє ахрєссарі''.
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22.03.2023 17:33
+5
аж чотыры раза...
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22.03.2023 18:15
+4
Про мосты через Днепр читал статью , что это невозможно, у кацапни нет столько высокоточных ракет плюс мосты стараются прикрыть ПВО, ПРО . Не берусь судить о достоверности статьи , но если бы ****** имели эту возможность , они бы УЖЕ разрушили все мосты.
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22.03.2023 18:08
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22.03.2023 17:33 Відповісти
А дзеркальна відповідь по кацапії буде? Чи різні ''д'єрмаки'' не дозволяють, бо ''ми жє нє ахрєссарі''.
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22.03.2023 17:33 Відповісти
А дитячий майданчик у Запоріжжі то ж військовий об'єкт? Мокши ж не брешуть?

В них цілі не змінюються. Валити по будь яким об'єктам. Казочки ж про ракетні установки у жилих кварталах не просто так розповсюджують.
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22.03.2023 17:35 Відповісти
Зеля військовий?
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22.03.2023 17:41 Відповісти
аж чотыры раза...
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22.03.2023 18:15 Відповісти
Про мосты через Днепр читал статью , что это невозможно, у кацапни нет столько высокоточных ракет плюс мосты стараются прикрыть ПВО, ПРО . Не берусь судить о достоверности статьи , но если бы ****** имели эту возможность , они бы УЖЕ разрушили все мосты.
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22.03.2023 18:08 Відповісти
Знаете, причина может быть в несколько другом. Высокоточные ракеты то у пуйла есть, но вот если у них геопозиционирование основано на частотах спутников GPS в гражданском диапазоне, то этот диапазон, не дает высокой точности, на то он и гражданский. А вот армия США, для позиционирования использует совершенно другой диапазон частот GPS но доступ к этому диапазону, они никому не дают.
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22.03.2023 18:40 Відповісти
Да да , припоминаю , про это писали. Смысл , что технически это очень трудно сделать, иначе кацапня уже бы лупила по мостам.
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22.03.2023 19:01 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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22.03.2023 19:19 Відповісти
Скорее на гражданские....
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22.03.2023 20:21 Відповісти
..явная ложь мацковии,********** не могут воевать с рег подразделениями Ukrainy
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23.03.2023 07:18 Відповісти
 
 