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Україна планує децентралізувати генерацію електроенергії до наступної зими, - Галущенко

електроенергія

Україна планує децентралізувати генерацію електроенергії до наступної зими. Зробити це хочуть через нарощення маневрових потужностей.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту до Брюсселя, де зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.

"У процесі підготовки до наступної зими Україна планує максимально децентралізувати генерацію електроенергії за рахунок нарощування маневрових потужностей. Сторони обговорили відповідні напрямки співпраці у сфері відновлюваних джерел енергії та використання газових турбін", - ідеться у повідомленні.

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Міністр енергетики також висловив сподівання на якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС. Отримані від експорту кошти дозволять, зокрема, стабілізувати фінансовий стан енергетичних компаній, що зазнали значних втрат від агресії РФ, та підготуватися до проходження наступного опалювального сезону.

Окрім цього, сторони обговорили подальшу інтеграцію України до європейських ринків електричної енергії та газу. Галущенко заявив про зацікавленість України в участі у платформі спільних закупівель природного газу.

Шефчович зауважив, що ЄС продовжуватиме підтримку України у боротьбі з агресором і зберігатиме політичний тиск на РФ.

Як повідомлялося, наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, спостерігається профіцит генерації, є можливість експорту електроенергії до ЄС. 

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а маневрові потужності в основному у власності ахметки...
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28.03.2023 15:52 Відповісти
короче опять подорожание ?
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28.03.2023 17:11 Відповісти
Знову дорогий газ та відновлювані джерела енергії по ціні в 4-6 раз дорожче звичайних?
То є так. Ахметов - це голова! Слухайте, Валіадіс, - звертався він до третього старого в панамі, що ви скажете про Галущенко? - Я скажу вам відверто, - відповіла панама, - Галущенко пальця в рот не клади. Я особисто б свій палець не поклав. (с)
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28.03.2023 17:25 Відповісти
 
 