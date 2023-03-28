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Новини Правосуддя
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Український суд знову "задовольнив" Портнова, - адвокат Головань

портнов

Українська судова система знову спрацювала на користь одіозного проросійського діяча Андрія Портнова.

Про це повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Здавалося, Верховний Суд давно розставив усі крпки над "Ї" як стосовно "честі і гідності" такого персонажа, як Андрій Портнов, так і стосовно його ролі у "справі моряків". Роз’яснив настільки чітко, що навіть у Печерському суді зрозуміли і у захисті портновських "честі і гідності" відмовили. Але ні. Сьогодні Київський апеляційний суд у складі колегії суддів Гуля, Крижанівської та Шебуєвої рішення Печерського суду скасував і захистив честь і гідність Портнова у повному обсязі", – зазначає Головань.

"Їх честі Гуль, Крижанівська і Шебуєва іменем України постановили, що Портнов ні разу не проросійський, має честь і гідність. І ті "честь і гідність" мають бути захищені українським законом. Як кажуть в Україні "наша пісня гарна й нова", – іронізує адвокат.

"Їх честі Гуль, Крижанівська та Шебуєва знову повторили те, що кілька років тому вже робили їх колеги Соколов, Матвієнко, Мельник, Поливач. А саме задовольнили незаконні та необгрунтовані вимоги Портнова. Ті рішення були скасовані. Переконаний, буде скасовано і сьогоднішню постанову", – наголошує Головань.

Він також зауважив: сьогоднішнє рішення нагадує суспільству, наскільки глибоко ще вкорінений у нас так званий "русский мир". "Наскільки важливими для нас зараз є санкції уряду США, запроваджені серед іншого в зв’язку з покупкою судових рішень (purchase court decisions)", – нагадав Головань.

Адвокат також оприлюднив відео одного з телеефірів, на якому Портнов практично дослівно повторює меседжі Путіна. "Саме цю "честь і гідність сьогодні захистили" їх честі Гуль, Крижанівська і Шебуєва", – резюмує адвокат.

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Як відомо, Портнов вимагає спростувати інформацію про те, що він передав матеріали "справи моряків" Росії. У вересні минулого року Печерський суд відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" та телеканалу "Прямий". Перед тим у жовтні 2021 року ВСУ скасував попередні неправомірні рішення судів і повернув справу на повторний розгляд.

"Це рішення мало відбутися з самого початку. Вся ця багаторічна справа пройшла всі інстанції. Печерський суд після того, як Верховний Суд звернув увагу на кричущі порушення закону, допущені попереднім складом суду, постановив єдине правильне законне рішення – Портнову повністю відмовити", – наголосив восени адвокат Головань.

"Три роки тому Андрій Портнов вирішив захистити своє "добре ім’я" від підозр у роботі на Росію та подав позов до Печерського суду проти Петра Порошенка. Репутація Портнова з точки зору його взаємин із Росією та з її антиукраїнською повісткою складається не з того, що про нього сказав Порошенко чи хтось ще, а з того, що він сам говорив і робив упродовж багатьох років. Це і боротьба проти шкільних підручників, написаних у неросійській парадигмі, і судове блокування перейменувань вулиць на честь бійців УПА, і потрапляння під міжнародні санкції США, та багато чого ще, що відбувалося вже після 2019 року. Ця репутація тверда і навряд чи можна з нею щось зробити, хоч у Печерському суді, хоч на Страшному", – розповів у липні адвокат Ілля Новіков.

"Заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов виїхав з України в лютому 2014 року, повернувся 19 травня 2019 року. 20 травня відбулася інавгурація президента Зеленського, а 21 ДБР зареєструвало за заявою Портнова кримінальне провадження про "Інцидент у Керченській протоці", – нагадав Новіков.

"У рамках цього провадження ДБР розслідувало версію, що обстріл українських кораблів та захоплення їх екіпажів у листопаді 2018 року було не актом агресії з боку Росії, а "військовою провокацією злочинного режиму Порошенка". Цієї ж версії дотримувалися і самі росіяни", – пояснює Новіков.

Також читайте: Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся, - ЗМІ

Як відомо, представник Росії Небензя в ООН під час обговорення захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці цитував матеріали провадження у так званій "справі моряків", яке було відкрите українським ДБР. "Цей маневр ДБР міг коштувати програшу позову у Міжнародному трибуналі ООН з морського права, Росія кілька разів намагалася використати його для затягування суду", – наголошує адвокат.

"Зараз може здатися, що на тлі гарячої фази війни ті старі позови вже втратили актуальність, але насправді вони дуже важливі, у тому числі як база для майбутніх процесів для стягнення з Москви воєнних компенсацій за те, що відбувається прямо зараз", – вважає Ілля Новіков.

Адвокати Порошенка також неодноразово наголошували, що усі спільники Портнова у правоохоронній та судовій системі нестимуть відповідальність за фальсифікацію кримінальних проваджень.

Як повідомили ЗМІ, Андрій Портнов 3 червня 2022 року виїхав до Угорщини.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за напрямок судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Також дивіться: У Портнова під Києвом є таємна фортеця вартістю $2,5 млн, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Новіков (166) Портнов (334) суд (11666) юстиція (732) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+49
це саме система, а не поодинокі випадки
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28.03.2023 18:34
+29
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28.03.2023 18:44
+27
Не дивно. портнов і досі консультує ОП і половину суддів держить в лещатах. Спитайте в єрмака.
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28.03.2023 18:37
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це саме система, а не поодинокі випадки
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28.03.2023 18:34 Відповісти
звісно, кцпська
але в Україні.
на гачку прямо, або опосередковано, більшість. ВРП портновська і вони можуть будь якого суддю репресувати на власний розсуд
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28.03.2023 18:40 Відповісти
В Україні судової системи НЕ МАЕ.
Крапка.
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28.03.2023 18:52 Відповісти
НЕМАЄ
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29.03.2023 04:41 Відповісти
МРАЗЬ «СЛУГА « Смаглюк-Василевская:» Портнов помогает нам 🤢👿🤬 восстанавливать справедливость « Смаглюк « оставайтесь дома в Буче,РОССИЯНЕ НИКОГО НЕ ТРОНУТ»
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28.03.2023 20:26 Відповісти
опять порядочные судьи в эфире???косячат наверно пороблено им в Украине
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28.03.2023 18:32 Відповісти
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ ЩО ВСІ СУДДІ ВОРОГИ ТА ПЕРЕВЕРТНІ
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28.03.2023 18:35 Відповісти
Да так и есть, все дают взятки, а они их берут.
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28.03.2023 18:38 Відповісти
Можливо якби до цих конкретних суддів звернувся і пуйло за захистом своєї постраждалоїчесті в Україні то і такий позов був би задоволений та присуджено з бюджету виплатити йому чималу моральну компенсацію.
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28.03.2023 18:49 Відповісти
Не всі.
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
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28.03.2023 19:21 Відповісти
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28.03.2023 18:35 Відповісти
Оо, які в нас ''сексуальні'' суди-задовольняють прокацапів!
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28.03.2023 18:35 Відповісти
Не дивно. портнов і досі консультує ОП і половину суддів держить в лещатах. Спитайте в єрмака.
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28.03.2023 18:37 Відповісти
"Ну причём тут зеленский" (С)
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28.03.2023 18:42 Відповісти
У країні вільно діє російська агентура, яка має своїх предстевників в усіх органах влади. Більш того деякі прізвища відомі всім та чомусь ними не цікавиться СБУ!
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28.03.2023 18:44 Відповісти
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28.03.2023 18:44 Відповісти
Згадується знамените Зеліне гасло.
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28.03.2023 18:45 Відповісти
Многое хочется сказать. Но всё нецензурное...
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28.03.2023 18:45 Відповісти
Де закони ? треба звільняти суддів рішеня яких відміняется Верховним судом а так це якась карусель по збагаченню непорядних суддів
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28.03.2023 18:47 Відповісти
Якщо влада в країні досі постсовково-окупаційна, то звідки в дупі шоколаду взятися?
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28.03.2023 18:48 Відповісти
Якби росіянам вдалося захопити Київ, то такі виродки як портнов і медведчук були би при владі. Ці судді натуральні мразі
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28.03.2023 18:49 Відповісти
Так люди портнова і мудачука зараз і так при владі. рашисти захопили владу в Україні 4 роки тому.
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28.03.2023 18:52 Відповісти
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28.03.2023 19:25 Відповісти
"авгиевы конюшни" ...
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29.03.2023 00:14 Відповісти
Nu hto takyj zyrk bazae maty u sebe v Evrosojuzi ? 🤡🙃
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28.03.2023 18:49 Відповісти
"суддя вовк" - незламна мафія.
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28.03.2023 18:54 Відповісти
Єрмак задовольнив портнова
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28.03.2023 19:13 Відповісти
В Україні немає судів - під їх вивіскою всього лише комерційні структури, які працюють за принципом: "будь-який каприз за ваші кошти". Судова система країни не дієздатна і не має права на існування в такому вигляді, як зараз.
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28.03.2023 18:56 Відповісти
Все ,страх у малоросів пройшов, бо ніхто їх не чіпає і починають піднімати голову та робити свою "чорну" справу. Таке було і після Революції Гідності
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28.03.2023 18:59 Відповісти
Пора внедрять "суд Линча" ...
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29.03.2023 00:17 Відповісти
це не украінські суди а антиукраінські шок на 9 році війни
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28.03.2023 19:00 Відповісти
Завжди писав про необхідність тотальної 100 відсоткової зміни особового складу всієї судової, прокурорської, митної, СБУшної систем. Навіть якщо там і є якийсь відсоток чесних людей. Ніякі нові ідеальні Закони не будуть працювати якщо люди їх впроваджуючі є токсичними. Молодь в таких системах також інфікується і стає продовжувачем схем. І так кожне покоління. Треба це фізично перервати. Навіть ціною запрошення іноземних фахівців поки не з'являться наші нові стерильні.
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28.03.2023 19:01 Відповісти
Полностью согласен с вашими выводами, но менять всю эту прогнившую насквозь систему должен наш, доморощенный президент, только украинец может знать наш менталитет, а самое главное, природу происхождения тех негодяев, которые создали коррупционную систему управления государством, способы и пути их проникновения во власть, чтобы навсегда забетонировать все входы и выходы для таких мерзавцев.
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28.03.2023 19:12 Відповісти
Лінчувати "суддів".
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28.03.2023 19:03 Відповісти
З задоволенням! Вірьовку і мило самому купити?
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28.03.2023 19:45 Відповісти
Всі судді повинні пройти люстрацію, або в Україні діла не буде, вообщє, там сімейна справа, а сімм'я по італійські це мафія
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28.03.2023 19:03 Відповісти
Да це полний треш
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28.03.2023 19:08 Відповісти


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28.03.2023 19:11 Відповісти
Про що можна розмовляти,якщо прийнятий КПК за поданням портнова ще в 2012 році до сих пір не змінили, а так званий закон савченко? Корупція в країні не виникла зараз, її розвивали і удосконалювали від зародження країни для захисту можновладців і тих,хто з великим баблом. Відкати присутні у всіх сферах життєдіяльності людей....дивно як ця країна ще існує. Багато навколо несправедливості і це всі бачать і знають. Кожна нова влада робить країну Україну все менш і менш придатною для комфортного проживання
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28.03.2023 19:17 Відповісти
Останнім часом гасло "Все буде Україна!" для мене набирає подвійного сенсу....
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28.03.2023 19:23 Відповісти
Це лише свідчення того, що судді- беСпредельщики кришуються найвищими ешелонами пліснвої влади.
ВАЗеленський- єрмак- татаров.
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28.03.2023 19:28 Відповісти
Цікаві часи настали. В 2019 повернулись біглі люди Януковича, дістали місця у владі, і навіть під час повномасштабної війни непогано себе почувають у керма держави.
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28.03.2023 19:29 Відповісти
Якщо ми не розчавимо стару, мафіозну, судівську систему зараз , то вона задушить немовля нашої Вільної Соборної Українскої держави вже зараз - прямо в колисці ....
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28.03.2023 19:33 Відповісти
Хто дозволив фашисту портнову виїхати з країни під час загальної мобілізації? Хто дозволив синку фашиста понтнова виїхати з України під час військового стану? Хто дав наказ на державну охорону маєтка портнова під Києвом? Довпойопи 73%, завдяки тому що ви обрали рашистского клоуна презедентом України, рашистські потвори навіть під час війни дуже добре себе почувають.
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28.03.2023 19:35 Відповісти
Криворізьке кривосуддя. Знадобиться не менше 10 років, щоб все це виправити. Але тут не портнов винен і не зеленський з татаровим, вони були антимайданівцями і ворогами України. Їх на трон занесли українці "хуже нє будєт" і віддали булаву та ключі від всієї України. От і донецько-кацапська мафія дере останні шкури і п'є останні соки з України на користь московитів.
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28.03.2023 19:37 Відповісти
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28.03.2023 20:08 Відповісти
Шлюшна система кривосуддя...коли це,нарешті,закінчиться?
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28.03.2023 20:10 Відповісти
Поки у нас в державі буде існувати зєлені шмарклі неволі з зрадником Зеленський,то такі покидьки як цей непотріб порогові,то таке буде продовжуватися.
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28.03.2023 20:12 Відповісти
періодично переобираємо президентів і ВР а судова і загалом правова система залишаються приватизовані
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28.03.2023 20:22 Відповісти
Не їхні честі, а їхні безчестя! І не бояться ж!
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28.03.2023 20:33 Відповісти
а не я придумав щоб судді призначались довічно
не я наклав на них невиправдану недоторканість
і не я заборонив робити будь що проти п,яного чи обдовбаного судді за кермом
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28.03.2023 20:38 Відповісти
Я плюю на наші "найчесніші" суди! Ці негідники в мантіях давно відірвалися від землі і живуть в іншому вимірі.Майже всі вони будуть відбілювати і захищати один одного,бо у всіх "рило в пушку"
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28.03.2023 20:54 Відповісти
панове докі сцати в очи..? а зрозумив, покі сеча не виєсьть вочи.
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28.03.2023 20:55 Відповісти
Це таки закони в країні, яки можна тулмачити як забажаєш. Закононавча гилка влади з початку незалежності штампує закони під себе, бо крім них їх ніхто не порушує. З 2014 року по цій час депутати і влада займається чім завгодно, але не зміною законодавства!
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28.03.2023 21:18 Відповісти
Это то правосудие, кторое будет и после войны. Не вижу альтернативы истреблению подобных судей.
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28.03.2023 21:35 Відповісти
А что зелёнка сделала для реформы судебной системы ? Ну ответ вы сами знаете.
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28.03.2023 21:50 Відповісти
Грьобаний стид...!!
Зебіли ну ніяк не доберуть порои рік війни хто є ворог...!
Гниди продажні...!!! продовжувачі "справи яника"...ганьба...!!!
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28.03.2023 23:50 Відповісти
Між іншим- стала відома інфа про статки Шуфріча...як гадаєте- ця влада щось йому може заподіяти ..?!
А завтра-29,московські попи покинуть Лавру,чи виставлять зелені черговий ультиматум ..?!
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28.03.2023 23:55 Відповісти
Недарма богиня правосуддя Феміда тримає у руці терези (хто більше покладе...),а очі зав'язані.
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28.03.2023 23:56 Відповісти
А ведь по нормальному, тогда в 1991г или пусть позже, стоило проводить всего одну реформу---судебно-правовую. Всё остальное бы исправил свободный рынок, частная собственность на всё и реальная приватизация. Причем прошло бы это быстро--лет за 5-6г. Как в Польше при Бальцеровиче. А вот судебно-правовая конечно сложнее. Много раз писал---Хорватия потратила на это 15 лет. Схема проста. Абсолютно всех старых и не по возрасту конечно убрали, и набрали с ЕС. И учить отправили на юридическое всё в ЕС и США. И через 5 лет пошла медленая замена нанятых. Через 15 лет ушли последние юристы не хорваты. У нас всё поздно и для такого. Но вырубить всех под корень надо. И начинать конечно с Конституции. В который раз. Ну вот нет такой страны как у нас, где народ так бы закопал своё будущее за 30 лет последних! Ну нет! Горько осознавать.
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28.03.2023 23:59 Відповісти
Просто в Украине все жадные, никто не хочет подарить адвокату тяжёлый инмтрумент
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29.03.2023 00:05 Відповісти
Що не рашист, то друг Банкової! Чим ближче до виборів, тим суди до рашистів будуть ще поблажливішими. Така у зелених конструктивна співпраця зі зрадниками. Сама Шуляк про це заявляла.
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29.03.2023 08:54 Відповісти
я теж проти перейменування вулиць на честь бійців УПА але і проти рашизму в Україні, як і лукавої політики гей єврОпи.
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29.03.2023 11:04 Відповісти
Адвокат в коментах говорить по іншій "справі" на Петра Порошенка, по катерам виробництва "Кузні на Рибальскому" (а він знає, бо є безпосереднім адвокатом директора "Кузні" Валерія Шандри) дослівно: "Щодо Ленінської кузні ДБР ухиляється передавати справу до суду. Ми навіть через суд це зобов'язали їх зробити, але ДБР в суд справу не передає"(с)
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30.03.2023 10:18 Відповісти
 
 