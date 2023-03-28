Галущенко закликає бодай розпочати запроваджувати санкції проти атомного сектору РФ

Міжнародній спільноті варто запровадити санкції проти атомного сектору РФ, що продовжує заробляти кошти, які йдуть на фінансування війни проти України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про це в інтерв'ю виданню Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Важливо запровадити санкції проти атомного сектору РФ. Ми розуміємо пов’язані із цим складнощі, але слід бодай розпочати працювати над цим", - зазначив Галущенко.

Він також наголосив на доцільності посилення вже запроваджених санкцій проти Росії, аби позбавити Кремль можливості обходити їх.

"Важливість санкцій полягає не у самому факті їх наявності - санкції мусять бути ефективними. Якщо санкції дозволяють росіянам заробляти, то ці гроші вони використовують на виробництво зброї, яка вбиває більше українців. Треба визнати існування цього очевидного кола. Тож наше завдання - не дати їм уникати санкцій", - сказав Галущенко.

Окрім того, він прокоментував можливе зниження стелі цін на російську нафту. За його словами, 30 доларів за барель є справедливою ціною.

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