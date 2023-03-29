УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9898 відвідувачів онлайн
Новини
666 15

Країни ЄС підтвердили плани скорочувати споживання газу на 15%

газ,євросоюз

Брюссель офіційно підтвердив політичну домовленість країн-членів Євросоюзу продовжити добровільне скорочення споживання газу на 15% ще на один рік.

Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Рада ЄС на зустрічі у вівторок погодила регламент, який встановлює добровільну мету для країн-членів скоротити споживання природного газу на 15% в період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року. Раніше про це рішення неофіційно повідомляли ЗМІ.

Читайте: Прибутки "Газпрому" за рік впали у 3,6 рази

Скорочення рахують порівняно з середнім споживанням газу в період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2022 року. Країни-члени ЄС можуть самостійно обирати кроки, за допомогою яких вони хочуть досягти цієї мети.

Крім того, держави ЄС погодилися змінити правила звітності. Тепер вони будуть надавати дані про економію, якої вдалося досягти, щонайменше кожні два місяці, з можливістю подавати звіти раніше. У разі оголошення стану тривоги по всьому ЄС вони будуть звітувати щомісяця.

Також читайте: Енергетична війна проти РФ виграється, але ще не виграна, - Науседа

Тепер Рада ЄС має намір офіційно ухвалити регламент за письмовою процедурою. Потім його опублікують в Офіційному журналі ЄС і він почне діяти 1 квітня цього року.

Нагадаємо, план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну Росії, почав діяти торік у серпні.

Згідно з планом, країни ЄС мали докласти всіх зусиль для скорочення споживання газу не менше ніж на 15% у період до березня 2023 року.

Читайте: ЄС шукає спосіб блокування імпорту скрапленого газу з РФ, - Bloomberg

Цьогоріч у Єврокомісії вирішили запропонувати країнам ЄС добровільно продовжити скорочення споживання газу на 15% і надалі.

Автор: 

газ (10415) Євросоюз (13374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Ну і кому на користь це добровільне скорочення споживання газу? Візьмемо ціну на зброю у Європі. Наприклад, снаряди.
https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html
"У будь-якому випадку ціна на 155-мм ********* у 3,3 тисячі євро доволі сильно відрізняється від цін на рівні 2020-2021 року, коли на ринку ціна за такі снаряди фігурувала на рівні 2 тисячі євро за снаряд."
Скорочення споживання газу в Європі, скорочує обсяги промислового виробництва, збільшує ціну та дає фору Китаю, Індії та іншим. З іншого боку, путін цей газ і нафта дістається взагалі за безкоштовно, і це дає йому можливість залишатися на плаву, він реально збільшує виробництво хімічної, металургійної, сільськогосподарської продукції. Добрива, ПММ, енергетика, вибухові речовини роблять із того самого газу. Це очевидно. Люди схаменіться.
показати весь коментар
29.03.2023 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора и у нас отопление выключать.
показати весь коментар
29.03.2023 11:01 Відповісти
У п"ятницю вимкнуть.
показати весь коментар
29.03.2023 11:14 Відповісти
Два тижні тому треба було.
показати весь коментар
29.03.2023 11:26 Відповісти
Раніше вимикали десь у квітні і ніхто не жалівся на це.
показати весь коментар
29.03.2023 11:41 Відповісти
Не то время газ палить ,даже свой.
В хате 25 окна на распашку.
Начал укутывать куртками батареи.
показати весь коментар
29.03.2023 13:56 Відповісти
А у мене батареї ледь теплі. В кімнаті 21 і якраз нормально.
показати весь коментар
29.03.2023 14:01 Відповісти
Ставьте инверторные кондиционеры-в условиях мягкой Европейской зимы ими как воздушными тепловыми насосами можно отапливать помещения с кофициентом эффективности в 2-3 раза эффективнее чем обычным электробогревателем. А профессиональный воздушный тепловой насос-он может работать даже в условиях Норвегии или Финляндии с наружной температурой до минус 20-25 градусов. Про утепление домов тоже не забываем. Ну и строить допмощносьти атомной генерации-она не зависит от времени суток и сезона. В отличии от ветровой и солнечной которые никогда не могут быть основными в условиях холодного климата Европы. Ветер и солнце можут на 100% покрыть потребности только жителей тропических стран или субтропических где много солнечных дней в году
показати весь коментар
29.03.2023 11:25 Відповісти
Лучше напиши как отказаться от услуг централзованого отопления
показати весь коментар
29.03.2023 11:29 Відповісти
В Украине много если не все новостройки изначально не имеют ЦО. Толи из-за бюрократии то-ли выгоднее. Якупил квартиоу лет 5 назад в строящемя в Киеве доме. Так там общедомовой котел на крыше 24 этажного дома и мы не зависим ни от какого ЦО. Нужен только газ и электричество чтобы питать электронику котла и насосы качающие теплоноситель. Я не говорю что нужно полностью отказываться от газа,я говорю что частично его можно тепловыми насосами заменить. У многих жильцов моего дома есть инверторные кондиционеры которыми они части чно отапливают квартиры и меньше платят за общедомовое тепло-поскольку в каждой квартире есть счетчик калорий и если прикрутить батарею-меньше заплатишь. С совковых домах с вертикальной системой подачи теплоносителя-это нереально. Нужно переделывать подачу с советской вертикальной на горизонтальную подачу и на каждую квартиру ставить теплосчетчик. Ну и новостройки в Украине уже лет 8-10 как строятся по новым стандартам теплосбережения и утепления. Совковые стандарты это когда дом отапливает улицу. Нужна госпрограмма по тотальному утеплению совковоговняных домов за счет беспроцентного госкредита на 10 лет-когда это утепление окупиться. Думаю оно и через 5 лет окупиться и начнет давать прибыль
показати весь коментар
29.03.2023 16:13 Відповісти
тепловые насосы очень дорогие и окупаются за 15-20 лет. Кто оплатит? И зачем? Только потому что кому то взбрендило спасать климат?
показати весь коментар
29.03.2023 19:16 Відповісти
Какие 15-20 лет? Выдай мне расчеты по количесву килокаллорий отопления твоего дома и сколько это стоит если отпапливать газом и сколько стоит электричество у вас и я тебе рассчитаю за сколько окупится воздушный тепловой насос-думаю за 5 лет окупиться и потом 5-10 лет даст прибыль пока не выработает свой ресурс. Просто люди ленивые и не хотят ничего менять. А придется. Ну и эклолгтя-это значт немцы будут меньше болеть раком,легочными заболеваниями что в итоге приведет к гигантской экономии поскольку диагностика и лечение рака или астмы-это очень дорогое удовольствие всреднем около 30 тыс долларов если считать оборудование и лекарства. Европейцы очень глупо ведут если считают только деньги от более дешевых углеводородов но не считают ущерб экологии и здоровью. Плюс зависимость цивилизованной Европы от диких варваров из России,Ирана,других стран Азии. Зачем Европейцам своми деньгами кормить русских варваров и своих ВРАГОВ покупая у них углеводороды, если правильнее эти деньги оставить в экономике Германии и на них создать рабочие места по производству тепловых насосов,атомной электогенерации,солнечной и тепловой генерации? Хватит кормить дикие,агрессивные народы:деньги Европы должны оставаться в Европе и работать на благо Европы!
показати весь коментар
29.03.2023 20:06 Відповісти
Ха ха ха, тепловые насосы сами потребляют электричество.
расчеты я делать не буду - достаточно чужих. Немцы сейчас спорят проэти насосы, "зеленые" хотели запретить установку газовых котельных при строительстве новых домов - их просто послали нах. У людей уже нетденег, и хуже ограбили зеленые, устроив 100% инфляцию на ровном месте. Дебилы в Германии отказались от атомной энергии - и покупают её у Франции. Дебилы запретили добычу сланцевого газа - ипокупают его в США.
Патамушта одна отдельная Германия спасает всю Землю от "влияния человека на климат".
Один аферист Гор придумалэтот бред - и теперь миллионы на этот бред молются. Скоро ради спасения климата (а не экологии) они призовутвсех жить в пещерах. И обязательно найдутся энтузиасты.
показати весь коментар
29.03.2023 20:35 Відповісти
Дярёвня "Мендюкино", бывший колхоз "Заветы чЛенина", Мухосранского района. сын спрашивает папу:
- Папка, ты слышал то, что гейропейцы та газ то на пяатнадцать то процЕНТОВ меньша та потредлять то будуть.
- Так слышал то.
- Деняг меньша то тяперача будят, пить та меньша ты будяш?
- Не сынок, эта ты кушать меньша то будяш.
показати весь коментар
29.03.2023 11:40 Відповісти
Ну і кому на користь це добровільне скорочення споживання газу? Візьмемо ціну на зброю у Європі. Наприклад, снаряди.
https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html
"У будь-якому випадку ціна на 155-мм ********* у 3,3 тисячі євро доволі сильно відрізняється від цін на рівні 2020-2021 року, коли на ринку ціна за такі снаряди фігурувала на рівні 2 тисячі євро за снаряд."
Скорочення споживання газу в Європі, скорочує обсяги промислового виробництва, збільшує ціну та дає фору Китаю, Індії та іншим. З іншого боку, путін цей газ і нафта дістається взагалі за безкоштовно, і це дає йому можливість залишатися на плаву, він реально збільшує виробництво хімічної, металургійної, сільськогосподарської продукції. Добрива, ПММ, енергетика, вибухові речовини роблять із того самого газу. Це очевидно. Люди схаменіться.
показати весь коментар
29.03.2023 11:45 Відповісти
В ЕС полно сланцев. т.е. газа. который сейчас ЕС закупает в США. Но бредовые левацкие идеи про отказ от ископаемых источников не позволяют иметь дешевые энергоносители - потому и снаряды будут дорогими.
показати весь коментар
29.03.2023 19:19 Відповісти
 
 