Країни ЄС підтвердили плани скорочувати споживання газу на 15%
Брюссель офіційно підтвердив політичну домовленість країн-членів Євросоюзу продовжити добровільне скорочення споживання газу на 15% ще на один рік.
Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Рада ЄС на зустрічі у вівторок погодила регламент, який встановлює добровільну мету для країн-членів скоротити споживання природного газу на 15% в період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року. Раніше про це рішення неофіційно повідомляли ЗМІ.
Скорочення рахують порівняно з середнім споживанням газу в період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2022 року. Країни-члени ЄС можуть самостійно обирати кроки, за допомогою яких вони хочуть досягти цієї мети.
Крім того, держави ЄС погодилися змінити правила звітності. Тепер вони будуть надавати дані про економію, якої вдалося досягти, щонайменше кожні два місяці, з можливістю подавати звіти раніше. У разі оголошення стану тривоги по всьому ЄС вони будуть звітувати щомісяця.
Тепер Рада ЄС має намір офіційно ухвалити регламент за письмовою процедурою. Потім його опублікують в Офіційному журналі ЄС і він почне діяти 1 квітня цього року.
Нагадаємо, план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну Росії, почав діяти торік у серпні.
Згідно з планом, країни ЄС мали докласти всіх зусиль для скорочення споживання газу не менше ніж на 15% у період до березня 2023 року.
Цьогоріч у Єврокомісії вирішили запропонувати країнам ЄС добровільно продовжити скорочення споживання газу на 15% і надалі.
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В хате 25 окна на распашку.
Начал укутывать куртками батареи.
расчеты я делать не буду - достаточно чужих. Немцы сейчас спорят проэти насосы, "зеленые" хотели запретить установку газовых котельных при строительстве новых домов - их просто послали нах. У людей уже нетденег, и хуже ограбили зеленые, устроив 100% инфляцию на ровном месте. Дебилы в Германии отказались от атомной энергии - и покупают её у Франции. Дебилы запретили добычу сланцевого газа - ипокупают его в США.
Патамушта одна отдельная Германия спасает всю Землю от "влияния человека на климат".
Один аферист Гор придумалэтот бред - и теперь миллионы на этот бред молются. Скоро ради спасения климата (а не экологии) они призовутвсех жить в пещерах. И обязательно найдутся энтузиасты.
- Папка, ты слышал то, что гейропейцы та газ то на пяатнадцать то процЕНТОВ меньша та потредлять то будуть.
- Так слышал то.
- Деняг меньша то тяперача будят, пить та меньша ты будяш?
- Не сынок, эта ты кушать меньша то будяш.
https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html
"У будь-якому випадку ціна на 155-мм ********* у 3,3 тисячі євро доволі сильно відрізняється від цін на рівні 2020-2021 року, коли на ринку ціна за такі снаряди фігурувала на рівні 2 тисячі євро за снаряд."
Скорочення споживання газу в Європі, скорочує обсяги промислового виробництва, збільшує ціну та дає фору Китаю, Індії та іншим. З іншого боку, путін цей газ і нафта дістається взагалі за безкоштовно, і це дає йому можливість залишатися на плаву, він реально збільшує виробництво хімічної, металургійної, сільськогосподарської продукції. Добрива, ПММ, енергетика, вибухові речовини роблять із того самого газу. Це очевидно. Люди схаменіться.