Іспанія направить шість танків Leopard 2A4 в Україну після 9 квітня, - міністр оборони Роблес

Іспанія направить першу партію з шести танків Leopard 2A4 в Україну вже після Великодня, 9 квітня.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Роблес, танки, які вже були відремонтовані, наразі проходять випробування у Кордові на півдні Іспанії.

Міністр підкреслила, що ще чотири обіцяні Україні Leopard 2 будуть відремонтовані та передані в найближчому майбутньому.

"Відправлення цих танків дозволить Іспанії продовжувати допомагати українському народу, щоб він міг захистити себе від абсолютно несправедливого нападу. Ця підтримка є вкрай важливою для України", - зазначила голова Міноборони.

Раніше Іспанія планувала здійснити перші постачання танків в Україну до кінця цього тижня.

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