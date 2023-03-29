Іспанія направить шість танків Leopard 2A4 в Україну після 9 квітня, - міністр оборони Роблес
Іспанія направить першу партію з шести танків Leopard 2A4 в Україну вже після Великодня, 9 квітня.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Роблес, танки, які вже були відремонтовані, наразі проходять випробування у Кордові на півдні Іспанії.
Міністр підкреслила, що ще чотири обіцяні Україні Leopard 2 будуть відремонтовані та передані в найближчому майбутньому.
"Відправлення цих танків дозволить Іспанії продовжувати допомагати українському народу, щоб він міг захистити себе від абсолютно несправедливого нападу. Ця підтримка є вкрай важливою для України", - зазначила голова Міноборони.
Раніше Іспанія планувала здійснити перші постачання танків в Україну до кінця цього тижня.
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