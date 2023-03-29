Испания направит шесть танков Leopard 2A4 в Украину после 9 апреля, - министр обороны Роблес

Испания направит первую партию из шести танков Leopard 2A4 в Украину уже после Пасхи, 9 апреля.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Роблес, танки, которые уже были отремонтированы, сейчас проходят испытания в Кордове на юге Испании.

Министр подчеркнула, что еще четыре обещанных Украине Leopard 2 будут отремонтированы и переданы в ближайшем будущем.

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"Отправка этих танков позволит Испании продолжать помогать украинскому народу, чтобы он мог защитить себя от абсолютно несправедливого нападения. Эта поддержка крайне важна для Украины", - отметила глава Минобороны.

Ранее Испания планировала совершить первые поставки танков в Украину до конца этой недели.