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Обвинувачення проти Трампа: він підкупив швейцара, модель Playboy та порнозірку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трамп

Стали відомі деталі обвинувачення, яке прокуратура Мангеттена висунула проти колишнього президента США Дональда Трампа.

Документ з повним текстом  обвинувачень опублікований на сайті Офісу окружного прокурора Мангеттена, повідомляє Цензор.НЕТ.

Справа стосується подання неправдивих документів. В США це вважають злочином невеликої тяжкості. Можливе покарання - від умовного терміну до позбавлення волі на термін до чотирьох років.

Читайте: Трампу в суді офіційно висунули 34 обвинувачення. Він не визнав жодного з них

За версією обвинувачення, Трамп приховував інформацію, яка могла б зашкодити йому під час виборів 2016 року. Він використовував популярну в шоу-бізнесі схему: викупав права на інформацію, щоб її не оприлюднили. А потім приховував це, вносячи в ділову документацію неправдиві записи.

Обвинувачення вказує на три епізоди, коли було використано цю схему:

  • Компанія American Media Inc. заплатила $30 000 колишньому швейцару в Башті Трампа, який стверджував, що має інформацію про позашлюбну дитину Трампа;

  • ця ж компанія заплатила $150 000 моделі Playboy Карен Магдугал, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом;

  • спеціальний радник з Trump Organization Майкл Коен переказав $130 000 адвокату порноакторки Стормі Деніелс за те, щоб та не розповідала про сексуальний зв’язок з Трампом.

Також читайте: Трампа звільнили з-під арешту. Наступне засідання - в грудні

Прокурори твердять, що потім Трамп відшкодував Коену збитки, вказавши виплату як юридичні витрати. Таких витрат не було - тож фальсифікацію документів трактують як шахрайство. Загалом у ділових документах Нью-Йорка було зроблено 34 фальшиві записи.

Головним свідком обвинувачення є Коен. Він визнав себе винним у скоєнні федеральних злочинів і відсидів понад рік у в'язниці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.

4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням, після чого був звільнений з-під арешту та повернувся з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в справі Трампа заплановане на 4 грудня 2024 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Так нехай би й платив шльондрам з власної кишені, але він недолугий жлоб і розрахувався грошима спонсорів партії. Вам в Америці треба президент-дебіл?
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05.04.2023 10:30
+17
"Убірают"? Може йому за порушення законів ще й нагороду дати?
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05.04.2023 10:41
+15
Це тільки початок. Там ще фігурували якісь секретні документи у нього вдома.
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05.04.2023 10:11
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Цій падлі дуже багато зійшло з рук. Що тільки не натворив, і все закінчилось для нього безкарно. Другий би вже сидів, або як мінімум похоронив політичну кар'єру. А цей грає на ватниках популізмом, як ляльководи одного клоуна з недалекими ватниками телеглядачами.
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05.04.2023 11:32 Відповісти
Когда уже посадят это путинское говно.
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05.04.2023 11:50 Відповісти
У швейцара ребенок от Трампа, а ему меньше всего заплатили.
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05.04.2023 12:03 Відповісти
Жабогадюкинг по нью-йоркськи.
Найдурніші у цьому процесі - сповнені ентузіазму сторонні споглядачі.
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05.04.2023 12:17 Відповісти
Також пишуть, що суддя не має повноважень на таку справу.
Справа про вибори - федеральне підпорядкування. А він - окружний.
І там ще й інші порушення по процедурі є.
Але так, сторонні спостерігачі, які ні на що не впливають, в екстазі.
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05.04.2023 23:34 Відповісти
Справа заведена про порушення закону штату Нью Йорк, так що формально з підсудністю все ок.
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06.04.2023 01:00 Відповісти
Головний прикол - наступне засідання суду призначене за місяць після дати проведення голосування на президентських виборах 24 року.
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05.04.2023 12:31 Відповісти
2023 року
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05.04.2023 12:46 Відповісти
Знаю, це звичний глюк редакторів ЦН.
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05.04.2023 13:35 Відповісти
Левые ни чем не брезгуют.
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05.04.2023 12:36 Відповісти
Позвольтє спросіть, а кто такіє "лєвиє"?
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05.04.2023 12:51 Відповісти
В США демократы ,в Британии лейбористы ,в Израиле Еш атид ,ну и т. д
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05.04.2023 16:38 Відповісти
А ти не читай, та йди за парєбрік, там твого Трампакса дуже **********, особливо за те, що хоче віддати Україну ***** та його одічалим. Якщо будеш обзивати дописувачів Цензора «отарою баранів» - прокляну!
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05.04.2023 13:54 Відповісти
Ваш Любарский - мастер передёргивать и врать.
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05.04.2023 18:52 Відповісти
Якийсь грек з штабу Трампа, чи то Попандопулос чи Пападакіс продавав запрошення на рандеву з Рижим, так бабушка української корупції "на одном криле" помчала в Білий дім і шукала в коридорах Трампа. А потім цього грека також судили - розпатякав в барі як Трамп окучував прем'єра іншої країни на предмет компромату на Байдена. А торгував квитками, бо Рижий відмовився платити членам штабу- всі гроші пішли на гонорари "обкладинкам з Плейбою".
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05.04.2023 14:16 Відповісти
Трамп - ілюстрація в тлумачному словнику до фрази "******** всє деньги"...
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05.04.2023 18:51 Відповісти
трамп поганый агент рашки,продажная мразь!поэтому я бурно аплодирую властям США за его арест! пусть сгниёт там тварь!
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05.04.2023 14:23 Відповісти
Подібни звинувачення для нашого правосуддя вієденного яйця не стояло..Но то США..Вот би ГП України притягнути до відповідальності Кучму,за тотальне розброєння ЗСУ,здачу росіякам ТЯО,роздач за безцінок держмайна..
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05.04.2023 15:31 Відповісти
По сути ему надо было предлагать обвинение в государственную измену, саботаж и поощрение захвата власти. Это как раз то, чем он занимался во время своего президентства. И дополнительно хорошо дать в морду за поощрение и лелеяние всякого рода деревенских и не только дебилов, в сравнением с которыми даже ***** пример хорошего психического здоровья.
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05.04.2023 16:12 Відповісти
...КУПУВАВ ПРОСТИТУТОК НА ПАРТІЙНІ ГРОШІ...

капець.

новина як з иншої планети.

а у нас анал табу і все пучком
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05.04.2023 17:59 Відповісти
интересные новости. Оказывается, в сша тоже есть коррупция. Странно, как их в НАТО взяли?
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05.04.2023 23:21 Відповісти
Рудий додік робив усе, щоб їх з цієї НАТи вигнали, але не встиг.
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06.04.2023 00:27 Відповісти
Кто бы еще объяснил, что такое Мангеттен? Мужские гетто, что ли? 😄
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06.04.2023 12:32 Відповісти
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