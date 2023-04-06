Переговори у нормандському форматі між Україною та Росією провалились ще у 2015 році, - заступник голови МЗС Мельник

Німеччина не змогла стати нейтральним посередником для Росії та Україні. Тому переговори у нормандському форматі зазнали краху ще у 2015 році.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експосол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Серед причини провалу нормандських переговорів основною є те, що Німеччина так і не спромоглася стати "чесним маклером".

"Інтереси нейтрального посередника занадто перемішалися з власними егоїстичними інтересами, які вийшли зрештою на перший план, беручи до уваги фундаментальний характер німецько-російських відносин", - зазначив дипломат.

Експосол додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян. Тому переговорний процес переріс у суто технічний процес. Мельник зазначив, що протягом весни-літа 2015 року росіяни реально перебували під жорстким пресингом з боку медіаторів. Проте з вересня ситуація змінилася, коли Росія почала "нову гру" у Сирії.

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"Пам'ятаю, десь у вересні-жовтні чергову зустріч у Берліні на віллі Борзіг на рівні глав МЗС Нормандської четвірки. Пригадується мені Лавров, який чи не вперше був такий щасливий, у доброму гуморі, радісно заявивши: "Хлопці, мені якраз подзвонив Джон Керрі (тодішній Держсекретар США)" після воєнної інтервенції росіян в Дамаску, давши зрозуміти: "Ну от і все, до свіданія, Росія знову у великій грі з Вашингтоном, а тут мені вже нічого робити"", - сказав Мельник.