Переговори у нормандському форматі між Україною та Росією провалились ще у 2015 році, - заступник голови МЗС Мельник
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Німеччина не змогла стати нейтральним посередником для Росії та Україні. Тому переговори у нормандському форматі зазнали краху ще у 2015 році.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експосол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
Серед причини провалу нормандських переговорів основною є те, що Німеччина так і не спромоглася стати "чесним маклером".
"Інтереси нейтрального посередника занадто перемішалися з власними егоїстичними інтересами, які вийшли зрештою на перший план, беручи до уваги фундаментальний характер німецько-російських відносин", - зазначив дипломат.
Експосол додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян. Тому переговорний процес переріс у суто технічний процес. Мельник зазначив, що протягом весни-літа 2015 року росіяни реально перебували під жорстким пресингом з боку медіаторів. Проте з вересня ситуація змінилася, коли Росія почала "нову гру" у Сирії.
"Пам'ятаю, десь у вересні-жовтні чергову зустріч у Берліні на віллі Борзіг на рівні глав МЗС Нормандської четвірки. Пригадується мені Лавров, який чи не вперше був такий щасливий, у доброму гуморі, радісно заявивши: "Хлопці, мені якраз подзвонив Джон Керрі (тодішній Держсекретар США)" після воєнної інтервенції росіян в Дамаску, давши зрозуміти: "Ну от і все, до свіданія, Росія знову у великій грі з Вашингтоном, а тут мені вже нічого робити"", - сказав Мельник.
Будь ласка, зачекайте...
В нього є боси в Україні, які підвищують, просувають Мельника по службовій драбині.
Їх влаштовує Мельник та його заяви.
Джерело: https://censor.net/ua/n3410404
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Чи не тим сам три роки займались нинішні хазяї Мельника Єрмак та Зеленський?
https://ukrainian.voanews.com/a/zelenskyi-normandskyi-format/6414957.html
Повтори, як весною 2022-го, Зеленьський обхамив Президета ФРН, а ти Канцлера!
І ФРН просто заблокувала співпрацю із Україною.
Та що ж це за влада така в Україні? Або ідіоти, або агенти впливу рф.