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Переговори у нормандському форматі між Україною та Росією провалились ще у 2015 році, - заступник голови МЗС Мельник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мельник,андрій

Німеччина не змогла стати нейтральним посередником для Росії та Україні. Тому переговори у нормандському форматі зазнали краху ще у 2015 році.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експосол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Серед причини провалу нормандських переговорів основною є те, що Німеччина так і не спромоглася стати "чесним маклером".

"Інтереси нейтрального посередника занадто перемішалися з власними егоїстичними інтересами, які вийшли зрештою на перший план, беручи до уваги фундаментальний характер німецько-російських відносин", - зазначив дипломат.

Експосол додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян. Тому переговорний процес переріс у суто технічний процес. Мельник зазначив, що протягом весни-літа 2015 року росіяни реально перебували під жорстким пресингом з боку медіаторів. Проте з вересня ситуація змінилася, коли Росія почала "нову гру" у Сирії.

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"Пам'ятаю, десь у вересні-жовтні чергову зустріч у Берліні на віллі Борзіг на рівні глав МЗС Нормандської четвірки. Пригадується мені Лавров, який чи не вперше був такий щасливий, у доброму гуморі, радісно заявивши: "Хлопці, мені якраз подзвонив Джон Керрі (тодішній Держсекретар США)" після воєнної інтервенції росіян в Дамаску, давши зрозуміти: "Ну от і все, до свіданія, Росія знову у великій грі з Вашингтоном, а тут мені вже нічого робити"", - сказав Мельник.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Ніякий він не ідіот. Він говорить лише те, що йому з рашки наказують. І ціль цих висловлювань дуже проста - настроїти українців проти західних партнерів
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06.04.2023 09:14
+4
"Експосол додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян."

Джерело: https://censor.net/ua/n3410404

*
Чи не тим сам три роки займались нинішні хазяї Мельника Єрмак та Зеленський?
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06.04.2023 09:16
+2
мельник-корисний рашці ідіот
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06.04.2023 09:08
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мельник-корисний рашці ідіот
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06.04.2023 09:08 Відповісти
Ніякий він не ідіот. Він говорить лише те, що йому з рашки наказують. І ціль цих висловлювань дуже проста - настроїти українців проти західних партнерів
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06.04.2023 09:14 Відповісти
Чому зразу "з рашки"?
В нього є боси в Україні, які підвищують, просувають Мельника по службовій драбині.
Їх влаштовує Мельник та його заяви.
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06.04.2023 09:18 Відповісти
Це все одно з московіі йде. Вона і пропонує Єрмаку його підвищити.
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06.04.2023 09:20 Відповісти
Так. Але не треба робити вигляд, що презедент та Єрмак не при ділах.
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06.04.2023 09:24 Відповісти
Звичайно ви маєте рацію! Я пропустила посередників та одразу вказала «головний офіс» всіх цих мразот.
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06.04.2023 09:59 Відповісти
"Експосол додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян."

Джерело: https://censor.net/ua/n3410404

*
Чи не тим сам три роки займались нинішні хазяї Мельника Єрмак та Зеленський?
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06.04.2023 09:16 Відповісти
Мельник - авантюрист.
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06.04.2023 09:22 Відповісти
х*й вас іванових поймьош...

https://ukrainian.voanews.com/a/zelenskyi-normandskyi-format/6414957.html

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06.04.2023 10:54 Відповісти
Давай, Ермаківський заммінстра, накидай ще дермєца на Німеччину!
Повтори, як весною 2022-го, Зеленьський обхамив Президета ФРН, а ти Канцлера!
І ФРН просто заблокувала співпрацю із Україною.
Та що ж це за влада така в Україні? Або ідіоти, або агенти впливу рф.
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06.04.2023 13:10 Відповісти
 
 