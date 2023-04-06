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Німців переконують, що вони зробили ледь не забагато для України, - Мельник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Києву вдалося отримати від Берліна німецького озброєння на понад 3 млрд євро.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, завдяки проактивній позиції президента Зеленського та публічному тиску через німецькі мас-медіа Києву вдалося отримати від Берліна німецького озброєння на понад 3 млрд євро.

"І це явно не ліміт. Тож не треба з нас сьогодні дурнів робити і казати: ось ми передали вам 18 "Леопардів", на цьому фініта. Німців сьогодні переконують, що вони вже й так зробили ледь не забагато для нас. Цей наратив уже повсюди тихенько насаджується в Німеччині", - пояснив Мельник.

Дипломат зазначив, що раніше ледь не щотижня тема України і російської війни була якщо не на титульній сторінці, то принаймні становила мейнстрім у головних журналах, таких як Spiegel, Stern, Focus.

"А з лютого, тобто вже фактично два місяці, все, на жаль, поступово змінюється. Те ж саме стосується головних п'яти політичних ток-шоу у ФРН – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz та Hart aber fair. Замість того, щоб дискутувати про літаки для ВПС України, про додаткові танки, нині в центрі уваги такі питання як загроза банківської кризи, кліматичні зміни, витрати власників житла на енергосанацію тощо.

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Все це дуже сумно, така ситуація вигідна федеральному уряду, тому що сьогодні практично немає більше громадського тиску, щоби Берлін і надалі нарощував допомогу Україні. Безумовно, понад 3 мільярди євро на зброю, яку Німеччина дала нам за тринадцять з гаком місяців війни, це дійсно круто, ми вдячні за цю підтримку. Але давайте будемо чесними: цього явно недостатньо. Ми маємо зазор як в самому Бундесвері, так і в німецькій промисловості, яка, слава Богу, починає отримувати зелене світло", - зазначив він.

Мельник нагадав, що на озброєнні Бундесверу перебувало, за даними МЗС, 328 танків "Леопард-2". З них Україні було передано 18, тобто близько 6%.

"Нарешті Берлін передав нам 40 БМП "Мардер", з них лише 20 одиниць із запасів війська. Водночас, як нам відомо, Бундесвер має у розпорядженні близько 370 "Мардерів", тобто нам було передано лише 5%. Крім того, німецьке військо має у своєму розпорядженні близько 600 бронетранспортерів "Fuchs". Це дуже ефективна броньована техніка, яку ми сьогодні конче потребували б для безпечного перевезення військ на лінію фронту, а головне – для підготовки великого контрнаступу. На жаль, нам досі не передали жодного такого БТР. А якби для ЗСУ доправили з десяток "Fuchs", а ще краще – сотню, то хіба від цього послабилася б обороноздатність Німеччини? Навряд чи. А ще у Бундесвері є гусенична бойова броньована машина для десантних військ "Wiesel", хоча цим БМД по двадцять-тридцять років, але це дуже ефективні зразки зброї. На озброєнні Бундесверу близько 300 таких машин, ну нехай 200 з них у робочому стані. То чому б не дати нам 50 штук? Адже ні для кого не секрет, що для успішного контрнаступу Україні потрібні сотні танків, БМП, БТР, БМД, іншої броньованої техніки.

Це ті речі, які німці можуть зробити вже сьогодні, одним помахом пера. Міністр Пісторіус прийняв рішення, швиденько підготували екіпажі і вже за місяць-півтора ці машини допоможуть захистити Бахмут та інші українські міста", - підсумував він.

Читайте: Переговори у нормандському форматі між Україною та Росією провалились ще у 2015 році, - заступник голови МЗС Мельник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Давайте смотреть правде в глаза - немцы за один год сделали БОЛЬШЕ чем все слуги народа и лично товарисчь Зе за четыре года.
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06.04.2023 09:33
+18
Це бикувате, плісняве бидло робить все для того, щоб поср.тися з німцями.
Ви зацікавлені в тому, щоб німці перестали допомагати Україні? А вини нам, на відміну від вазеленськї шашличної Буби чонгарської, реально, нічого не винні.
Ви цього прагнете?
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06.04.2023 09:46
+17
Мельник не дипломат, а авантюрист как и Зеля !
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06.04.2023 09:18
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Мельник не дипломат, а авантюрист как и Зеля !
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06.04.2023 09:18 Відповісти
Гірше. Мельник вульгарне хамло.
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06.04.2023 09:21 Відповісти
Квартальний поц теж такий. Який призначав, такого і призначив.
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06.04.2023 09:23 Відповісти
А вони прямо і жорстоко візьмуть і тебе, придурка, нахрін пошлють. Скажуть, асфальтом, ідіоте воюй. Або запропонують дагаваріцца пасрєдінє...
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06.04.2023 09:32 Відповісти
Який же ти примітивний та агресивний дурень. В яких міжнародних догорах передбачені забов'язання Німеччини перед Україною? Кредит у банку ти також вимагаєш "прямо і жорстко"?
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06.04.2023 09:37 Відповісти
А то є рівень голозадої босоти - дядя, дай капєйку! Гопота, яку "мудрий" наріт підняв на вершину Олімпу влади. Зато ж весело і по-приколу...
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06.04.2023 09:41 Відповісти
От прийде до вас сусід, і у властивій йому манері скаже:
- Чуєш, чмо, давай машину. Швидко.
Думаю, що відсотків на сто, знаю, що ви йому дасте. І це буде не машина.
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06.04.2023 09:42 Відповісти
Висер, це те що з вашої бошки на сторінки інтернета витікає.
А я про вдячність, повагу до людей, які витрачають власні кошти на допомогу Україні.
Без їх допомоги, наші хлопці з дівчатами з кацапами асфальтом воювали б.
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06.04.2023 09:55 Відповісти
А ви з зе уже поговорили жорстко і безкомпромісно? Буча, Гостомель, Маріуполь....є про що
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06.04.2023 10:59 Відповісти
Мельник слідував у фарватері Дерьмака. Ціль-посварити. Мета - унеможливити поставки. Того і переходив на особистості. Теперішній МО ФРН повідомив, що дружбафройншафт пустила місці корені в бундесвері і він по техоснащенню неготовий. У бритів сидить такий самий. Але брити не паряться, бо точно знають звідки вітер дме в паруса яхти "...бєда".
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06.04.2023 11:15 Відповісти
Рашистські магазини в Німеччині треба закрити.Бо одною рукою дають,а другою - допомагають ворогу...
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06.04.2023 09:21 Відповісти
і не тільки в німецьких...
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06.04.2023 09:24 Відповісти
Мельник так не став дипломатом. Ніби язиката ХВеська.

Невже той п. Мельник з того ж засолу, що і посЛИНЯ в Болгарії?

Дипломат - це мужчина, який зуміє переконати свою супругу, любовницю, дочку що норкова шуба її повнить.
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06.04.2023 09:25 Відповісти
Від дзеркала, придурку, відійди, а то ж скло, боронь Боже, ще покалічишся.
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06.04.2023 09:34 Відповісти
Це бикувате, плісняве бидло робить все для того, щоб поср.тися з німцями.
Ви зацікавлені в тому, щоб німці перестали допомагати Україні? А вини нам, на відміну від вазеленськї шашличної Буби чонгарської, реально, нічого не винні.
Ви цього прагнете?
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06.04.2023 09:46 Відповісти
Я зацікавлений в тому щоб німців грали і дальше і ті давали більше зброї бо життя моїх братів на фронті важливіші за бажання Німеччини
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23.04.2023 07:48 Відповісти
Шо сі стало? Друга новина поспіль від Мельника.
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06.04.2023 09:28 Відповісти
І знову, упороте, довбеться до німців.
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06.04.2023 09:47 Відповісти
Нічого, дядя Сем їм розкаже, скільки вони зробили. Будуть поставляти зброю як миленькі, а зброїні гіганти купатися у грошах
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06.04.2023 09:29 Відповісти
Який дядя Сем? Той, що нам іще жодного танку не передав? І рідко обісрався, коли пацаки нахабно збили його безпілотник?
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06.04.2023 09:37 Відповісти
Той дяля, що спалив живцем екіпажи тисяч танків рашистів та відправив на росію сотні тисяч рашистів у цинкових трунах. При чому без єдиного танка. Поки що. А Абрамси вже на поготові і обов'яково влаштують ху#лу Бурю у пустелі в степах України, як раніше Хусейну
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06.04.2023 09:41 Відповісти
На фоне асфальтных ОПы и правительства Зеленского немцы сделали подвиг !
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06.04.2023 09:31 Відповісти
Подякуйте що німці хоча б щось дали, на їхньому місці я б і ломаного пенні не дав би наскрізь корумпованому уряду. Вимагайте допомогу в американців і британців, це вони були гарантами безпеки України, коли ідіоти віддали ядерну зброю.
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06.04.2023 09:31 Відповісти
Давайте смотреть правде в глаза - немцы за один год сделали БОЛЬШЕ чем все слуги народа и лично товарисчь Зе за четыре года.
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06.04.2023 09:33 Відповісти
По логике Мельника немцы обязаны что-то ему давать? Хехе, песдес какой. Уж на что Зеля тупой, а и то понял, что еще немного деятельности такого посла и германцы начнут технику кацапам поставлять
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06.04.2023 09:36 Відповісти
Зєля оцінив і ПІДВИЩИВ Мельника за його хамство до посади заступника Кулеби.
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06.04.2023 09:44 Відповісти
Нетолерастичне бидло чуло подібну пряму мову Мельника до дЄрьмака та Зєлі, які три роки свого правління робили рівно те ж саме, в чому цей "дипломат"-гопник звинувачує Німеччину?
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06.04.2023 10:10 Відповісти
Немцы, сколько немецких танков уничтожено и граждан погибло во время войны? А у желающих павтарить вы первые в скрепах пабедобесия. Давите фашизм сразу, заради мира в Европе.
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06.04.2023 09:38 Відповісти
Мдя... хутінські нафтодолари таки працюють. Масштаб корумпованості німецької Ыліти вражає. А іще більше вражає масштаб тупості тих наших йолопів, які пишуть, що, мовляв, німці (і гамериканці) не постачають Україні достатньо зброї через нашу корупцію. Цікаво, а яка була корупція в Афганістані, коли амери відправили туди незрівнянно більше зброї, ніж в УЦкраїну? Га, йолопи?
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06.04.2023 09:42 Відповісти
Хто такі «амери»? Га, йолоп!
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06.04.2023 10:25 Відповісти
Німці нічого Україні не винні.
Допомагають,і за те дякуємо.Відмовляються ві рашен газен,і добре.А що меркельша підгидила із вступом до НАТО,так на те вона й комсомолка і вихованка штазіб
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06.04.2023 10:00 Відповісти
Тобто не винні та тільки за діяльність однієї Меркель вони нам все винні
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23.04.2023 07:46 Відповісти
Хто цьому довбойобу знову слово давав
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06.04.2023 10:08 Відповісти
Ви, Зелень, головне побільше журналістів пресуйте, і нікуди не пускайте навіть у мирних (наскільки це можливо) районах, бо ще не дай Боже покажуть свої репортажі тим же німцям!

А так є повід поплакатись в жилетку, мовляв "Ми всі такі хороші, готувались до миру, хоча партнери провокували нас брехнею про війну, а тепер нам зброї дають мало"!
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06.04.2023 10:24 Відповісти
Передали техніки на 3 ярды, чи дали згоду на поставку техніки (може й до 2034 року)?
Як кажуть в у нас у Зечепилівці, відвідати ресторан можна по-різному - попроситися відвідати туалет, або замовити вечірку на 100 персон.
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06.04.2023 10:48 Відповісти
Практически КАЖДОЕ утверждение в выссере Мельника - это манипуляции, с целью скрыть "зеленое" никуянеделание.
Например, если в СМИ Германии, тема Украины как бы отходит на второй план, то почему бы нашему посольству в Германии (и лично "возмущенному") Мельнику не поинтересоваться в этих самых СМИ "А почему так происходит?".
Но Мельнику это "не интересно", т.к. ответ может очень сильно не порадовать Мельника. А ответ прост: Немецкие зрители/читатели теряют интерес к новостям о войне в Украине. А теряют они этот интерес по двум причинам:
1. Украинская сторона не предоставляет профессиональных и интересных материалов по этой тематике. Не предлагает интересных экспертов, которые вменяемо ответят на вопросы в тех же "ток-шоу".
2. Получить аккредитацию зарубежным журналистам на войну в Украине - это пройти 7 кругов ада в МО. Практически не реально. На линию фронта (т.е. та самая "пулицировская премия") не пускают никого вообще. А потом еще просматривают и цензурируют все отснятые материалы.

Почему СМИ Германии (да и всего Запада) теряют интерес к войне в Украине? Ню, ню ...
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06.04.2023 11:18 Відповісти
Это правда. Власть Украины сплошняком состоит из продюсеров, сценаристов, атристов разговорного жанру, клоунов, веселых фриков, но заниматься промоушен Укрины на Западе- не хотят. А зачем? Можно дегенарата- хама Мельника выставить, а гроши на олигархов, шоб дебиломарафон крутили. Вот и весь "промоушен"
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06.04.2023 13:00 Відповісти
Пророческое произведение Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница» (по нему фильм сняли "Голодные игры"). Там четко показано, что побеждает тот у кого больше спонсоров. А чтобы были спонсоры - им надо нравиться.
Война в Персидском заливе (90-91 гг) освещалась всеми мыслимыми и немыслимыми западными СМИ. По социологии тех лет, более 80% американцев безоговорочно поддерживали действия правительства и армии США.
История - для умных. Для дебилов - "квартал 95".
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06.04.2023 13:39 Відповісти
А тобто німці такі тупі тварини що без ток шоу втрачають інтерес до війни а може пару ракет крилатих по Німеччині це освіжить, може німцям пора жорстоко освіжити пам'ять що в центрі Європи вже війна, про яку ці виродки забувають. В ютубі є повно новин про нашу війну в тому числі купа інфи на англійській мові. Чому ти виправдовуєш німців ?
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23.04.2023 07:44 Відповісти
Німецька допомога зброєю на 3 млрд ( з початку війни ) , це добре , але з огляду на те що кацапня витрачає на війну близько 12 млрд $ лише - на місяць , це звичайно - дрібниці .
Звісно ж ми дякуємо за кожен доллар , але кожній нормальній людині зрозуміло що виграти війну , витрачаючи на війну в рази менше грошей і ресурсів ніж противник , неможливо .
Те що інформації , про війну в Україні , в німецьких ЗМІ стає менше , це чиста правда . Наші біженці в Німеччині говорять те ж саме що й Мельник . І це погано для нас . У пересічних німців створюється хибне враження що мовляв - війна вже припинилась , і тому - допомогу Україні можна вже припиняти .
Німецькій владі треба врешті визначитись , вони вважають поїхавшу дахом кацапню реальною загрозою для своєї країни , чи ні .!? Якщо реальною , то слід і допомагати реально ( як роблять поляки і балтійські країни , віддаючи Україні майже - останнє ) , тому хто стримує орду подалі від німецьких кордонів ,, а якщо ні то , в цьому випадку - який сенс взагалі допомагати . Тут - бути "наполовину вагітною" , не вийде .. Або - або . !!
До речі , найбільший у світі критик Німеччини - Польща , в плані вимог - збільшити постачання зброї в Україну , бо розуміють краще німців - чим обернеться для них і ЄС в цілому , поразка України . ..
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06.04.2023 11:40 Відповісти
Ось тут я згоден з Мельником. Шольц ще коли тільки обіцянки роздавав, а реально нічим, крім 5000 тис шоломів з затримкою у 4 місяці, нічим не допоміг, вже репетував на весь світ про величезну домпомогу ФРН.
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06.04.2023 12:00 Відповісти
Ти сам дурной. Я мав на увазі передісторію і розкачку Щольца під пресом Рамштайну до того, як німці почали потроху скупо, з різноманітними обмовками, допомагати. А історію з шоломами погугли сам, вона тягнулась з 24 лютого по червень 2022го, може тоді допетраєш, що я маю на увазі.
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06.04.2023 20:09 Відповісти
Ну згодні два придурка між собою про "вину Німеччини", далі, що?
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06.04.2023 13:22 Відповісти
 
 