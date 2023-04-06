Німців переконують, що вони зробили ледь не забагато для України, - Мельник
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Києву вдалося отримати від Берліна німецького озброєння на понад 3 млрд євро.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
За словами дипломата, завдяки проактивній позиції президента Зеленського та публічному тиску через німецькі мас-медіа Києву вдалося отримати від Берліна німецького озброєння на понад 3 млрд євро.
"І це явно не ліміт. Тож не треба з нас сьогодні дурнів робити і казати: ось ми передали вам 18 "Леопардів", на цьому фініта. Німців сьогодні переконують, що вони вже й так зробили ледь не забагато для нас. Цей наратив уже повсюди тихенько насаджується в Німеччині", - пояснив Мельник.
Дипломат зазначив, що раніше ледь не щотижня тема України і російської війни була якщо не на титульній сторінці, то принаймні становила мейнстрім у головних журналах, таких як Spiegel, Stern, Focus.
"А з лютого, тобто вже фактично два місяці, все, на жаль, поступово змінюється. Те ж саме стосується головних п'яти політичних ток-шоу у ФРН – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz та Hart aber fair. Замість того, щоб дискутувати про літаки для ВПС України, про додаткові танки, нині в центрі уваги такі питання як загроза банківської кризи, кліматичні зміни, витрати власників житла на енергосанацію тощо.
Все це дуже сумно, така ситуація вигідна федеральному уряду, тому що сьогодні практично немає більше громадського тиску, щоби Берлін і надалі нарощував допомогу Україні. Безумовно, понад 3 мільярди євро на зброю, яку Німеччина дала нам за тринадцять з гаком місяців війни, це дійсно круто, ми вдячні за цю підтримку. Але давайте будемо чесними: цього явно недостатньо. Ми маємо зазор як в самому Бундесвері, так і в німецькій промисловості, яка, слава Богу, починає отримувати зелене світло", - зазначив він.
Мельник нагадав, що на озброєнні Бундесверу перебувало, за даними МЗС, 328 танків "Леопард-2". З них Україні було передано 18, тобто близько 6%.
"Нарешті Берлін передав нам 40 БМП "Мардер", з них лише 20 одиниць із запасів війська. Водночас, як нам відомо, Бундесвер має у розпорядженні близько 370 "Мардерів", тобто нам було передано лише 5%. Крім того, німецьке військо має у своєму розпорядженні близько 600 бронетранспортерів "Fuchs". Це дуже ефективна броньована техніка, яку ми сьогодні конче потребували б для безпечного перевезення військ на лінію фронту, а головне – для підготовки великого контрнаступу. На жаль, нам досі не передали жодного такого БТР. А якби для ЗСУ доправили з десяток "Fuchs", а ще краще – сотню, то хіба від цього послабилася б обороноздатність Німеччини? Навряд чи. А ще у Бундесвері є гусенична бойова броньована машина для десантних військ "Wiesel", хоча цим БМД по двадцять-тридцять років, але це дуже ефективні зразки зброї. На озброєнні Бундесверу близько 300 таких машин, ну нехай 200 з них у робочому стані. То чому б не дати нам 50 штук? Адже ні для кого не секрет, що для успішного контрнаступу Україні потрібні сотні танків, БМП, БТР, БМД, іншої броньованої техніки.
Це ті речі, які німці можуть зробити вже сьогодні, одним помахом пера. Міністр Пісторіус прийняв рішення, швиденько підготували екіпажі і вже за місяць-півтора ці машини допоможуть захистити Бахмут та інші українські міста", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
- Чуєш, чмо, давай машину. Швидко.
Думаю, що відсотків на сто, знаю, що ви йому дасте. І це буде не машина.
А я про вдячність, повагу до людей, які витрачають власні кошти на допомогу Україні.
Без їх допомоги, наші хлопці з дівчатами з кацапами асфальтом воювали б.
Невже той п. Мельник з того ж засолу, що і посЛИНЯ в Болгарії?
Дипломат - це мужчина, який зуміє переконати свою супругу, любовницю, дочку що норкова шуба її повнить.
Ви зацікавлені в тому, щоб німці перестали допомагати Україні? А вини нам, на відміну від вазеленськї шашличної Буби чонгарської, реально, нічого не винні.
Ви цього прагнете?
Допомагають,і за те дякуємо.Відмовляються ві рашен газен,і добре.А що меркельша підгидила із вступом до НАТО,так на те вона й комсомолка і вихованка штазіб
А так є повід поплакатись в жилетку, мовляв "Ми всі такі хороші, готувались до миру, хоча партнери провокували нас брехнею про війну, а тепер нам зброї дають мало"!
Як кажуть в у нас у Зечепилівці, відвідати ресторан можна по-різному - попроситися відвідати туалет, або замовити вечірку на 100 персон.
Например, если в СМИ Германии, тема Украины как бы отходит на второй план, то почему бы нашему посольству в Германии (и лично "возмущенному") Мельнику не поинтересоваться в этих самых СМИ "А почему так происходит?".
Но Мельнику это "не интересно", т.к. ответ может очень сильно не порадовать Мельника. А ответ прост: Немецкие зрители/читатели теряют интерес к новостям о войне в Украине. А теряют они этот интерес по двум причинам:
1. Украинская сторона не предоставляет профессиональных и интересных материалов по этой тематике. Не предлагает интересных экспертов, которые вменяемо ответят на вопросы в тех же "ток-шоу".
2. Получить аккредитацию зарубежным журналистам на войну в Украине - это пройти 7 кругов ада в МО. Практически не реально. На линию фронта (т.е. та самая "пулицировская премия") не пускают никого вообще. А потом еще просматривают и цензурируют все отснятые материалы.
Почему СМИ Германии (да и всего Запада) теряют интерес к войне в Украине? Ню, ню ...
Война в Персидском заливе (90-91 гг) освещалась всеми мыслимыми и немыслимыми западными СМИ. По социологии тех лет, более 80% американцев безоговорочно поддерживали действия правительства и армии США.
История - для умных. Для дебилов - "квартал 95".
Звісно ж ми дякуємо за кожен доллар , але кожній нормальній людині зрозуміло що виграти війну , витрачаючи на війну в рази менше грошей і ресурсів ніж противник , неможливо .
Те що інформації , про війну в Україні , в німецьких ЗМІ стає менше , це чиста правда . Наші біженці в Німеччині говорять те ж саме що й Мельник . І це погано для нас . У пересічних німців створюється хибне враження що мовляв - війна вже припинилась , і тому - допомогу Україні можна вже припиняти .
Німецькій владі треба врешті визначитись , вони вважають поїхавшу дахом кацапню реальною загрозою для своєї країни , чи ні .!? Якщо реальною , то слід і допомагати реально ( як роблять поляки і балтійські країни , віддаючи Україні майже - останнє ) , тому хто стримує орду подалі від німецьких кордонів ,, а якщо ні то , в цьому випадку - який сенс взагалі допомагати . Тут - бути "наполовину вагітною" , не вийде .. Або - або . !!
До речі , найбільший у світі критик Німеччини - Польща , в плані вимог - збільшити постачання зброї в Україну , бо розуміють краще німців - чим обернеться для них і ЄС в цілому , поразка України . ..