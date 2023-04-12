Пєсков про відео обезголовлювання українського захисника росіянами: Кадри жахливі, треба перевірити їхню достовірність
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Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їхню достовірність", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.
CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.
Будь ласка, зачекайте...
и язык
Как минимум 90% кацапов такое одобряют. И песков тоже. Но притворяется, что его ужаснуло.
Голодомор украинцев тоже из их свойств ДНК.
in6i tam ne zmogly vyzyty: vony abo zbigaly za kordon abo ih sadzaly v kanztabory
i os´ - 4erez 3 abo 4 pokolinnja selekzii 6e gir6ogo lajna iz poperedn`´ogo lajna ( za dopomogoju
represij , propagandy ta alkogolju) v rassei vyvely novu porodu kasapa- tse prosto zahlyva ads´ka
potvora , zagroza dlja vsjogo svitu 👿
От чи буде так?
- Это возможно начала июНя - так как листья достаточно большие и развиты ( что бы не быть маем ), но они еще свеже-зеленные ( не пострадали от жаркого лета ).
- украинский боец, наверное из национальной гвардии, так как форма похожа на ту, что носила национальная гвардия ( имхо).
- судя по состоянию формы и бронежилета - они практически новые и не пачканые - возможно выданны были "недавно"... А если взять за "дату" - июНь... То возможно боец из накануне мобилизованных, а не срочник или контрактник, которые могли воевать с февраля...
Так же о том, что человек "только-только" на фронте - может говорить аккуратная стрижка и побритость.
- судя по военному билету, которые лежит на земле рядом , боец наверное солдат, а не прапорщик или выше.
Есть еще вариант, что это была казнь пленного намного ранее попавшего в плен, которого "приодели", постригли и т.д. перед казнью. На эту мысль меня навела аккуратная,чистая форма палача. Которая тоже не позожа на форму человека живужего в полевых условиях....
То есть это могла быть заблаговременно спланированная показательная жестокая казнь !