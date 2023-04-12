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Пєсков про відео обезголовлювання українського захисника росіянами: Кадри жахливі, треба перевірити їхню достовірність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їхню достовірність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни відрізають голову українському воїну, а ми говоримо про необхідність діалогу? - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
В распятом на трусиках мальчике быстро украинский след нашли, как и на взрывах потоков, сбитом малайзийском боинге. А тут ершику надо достоверность проверять. Московиты это не люди.
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12.04.2023 12:59
+16
Підор піськов
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12.04.2023 13:00
+15
прийде і твій час, і там перевіряти на достовірність не треба буде нічого
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12.04.2023 12:55
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Пєсков --- на иого місці мав бути я .
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12.04.2023 12:54 Відповісти
прийде і твій час, і там перевіряти на достовірність не треба буде нічого
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12.04.2023 12:55 Відповісти
ага голова то пенопластовая....И то постановка как везде..на Украине аргументы России на все их зверства... в Украине... иногда лучше промолчать..хоть за идиота сойдешь... а не за АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО ВСЕЛЕННОЙ...
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12.04.2023 13:35 Відповісти
поздно рузге вы теперь игил и рф = игил а игил будет уничтожен
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12.04.2023 12:56 Відповісти
по підорасам - ВОГОНЬ!!!!
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12.04.2023 12:58 Відповісти
В распятом на трусиках мальчике быстро украинский след нашли, как и на взрывах потоков, сбитом малайзийском боинге. А тут ершику надо достоверность проверять. Московиты это не люди.
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12.04.2023 12:59 Відповісти
Підор піськов
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12.04.2023 13:00 Відповісти
А що тобі підару заважає взяти у мільчакова телефон і знайти там те відео . ??
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12.04.2023 13:05 Відповісти
приїдь, тарган кремлівський - ЗСУ перевірять на тобі достовірність жаху, а також "прєступлєніє і наказаніє"
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12.04.2023 13:05 Відповісти
"Дайте мені його за горло потримати!!!" (с)
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12.04.2023 13:06 Відповісти
Пєсков, а у тебя по усам и клыкам часом кровь не течет?
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12.04.2023 13:06 Відповісти
Все как в сказках: "по усам текло, а в рот не попало"...
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12.04.2023 15:05 Відповісти
Фраза піськова накладається на будь яку сферу життя москалів від побуту до державних процесів
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12.04.2023 13:07 Відповісти
ну? а що можна було очікувати ?....вівсьоврьоті
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12.04.2023 13:19 Відповісти
Писькову отрезать письку!
и язык
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12.04.2023 13:34 Відповісти
тебе *************** ***** и твоему ******** кремлевскому *********** желаю такую смерть..................................................................................
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12.04.2023 13:47 Відповісти
Яка мова такі нелюди.
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12.04.2023 14:00 Відповісти
Как вторглись Чечню россияни тоже самое поступали с чеченскими партизанами , откуда такая повальная ненависть к русским . Предатель чеченского народа кадыров старший , а теперь младший засунул в кандалы всю Чеченскую республику. Тоже творилос и в Грузий . Где сапог дикарей и убийц влезит , там развалины и слезы матерей и жен .
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12.04.2023 14:11 Відповісти
Тюркское слово kassap (кацап), которому больше 500 лет, в переводе - мясник, убийца, живодер. Жестокие убийства это их суть которая уже в их ДНК.
Как минимум 90% кацапов такое одобряют. И песков тоже. Но притворяется, что его ужаснуло.
Голодомор украинцев тоже из их свойств ДНК.
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12.04.2023 14:19 Відповісти
pislja revoljusii 1917 vidbuvalasja napravlena selekzija tupogo, zorstokogo ta pokirnogo do vlady kasapa- zombi

in6i tam ne zmogly vyzyty: vony abo zbigaly za kordon abo ih sadzaly v kanztabory

i os´ - 4erez 3 abo 4 pokolinnja selekzii 6e gir6ogo lajna iz poperedn`´ogo lajna ( za dopomogoju

represij , propagandy ta alkogolju) v rassei vyvely novu porodu kasapa- tse prosto zahlyva ads´ka

potvora , zagroza dlja vsjogo svitu 👿
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12.04.2023 18:09 Відповісти
и тебе поганой мрази башку отрезать вместе с твоим шефом!
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12.04.2023 14:19 Відповісти
**** , тебе на лоб глаза ВЫЛЕЗЛИ ?????((((
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12.04.2023 14:19 Відповісти
Говорят что нет плохих наций, а есть плохие люди. К московитам это не относится. У них по сути вся порода плохая, но наверно есть небольшое количество неправильных московитов, которые не такие как почти все.
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12.04.2023 14:35 Відповісти
А когда чеченцы резали бошки этим тварям они ныли и стонали что так нельзя делать. Мрази.
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12.04.2023 14:55 Відповісти
Перевір, падло, себе на тріппер... і будеш знати достовірність.
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12.04.2023 14:56 Відповісти
Якщо вже на те пішло і посада пєськова щось значить, то навіть по кацапським законам генпрокуратура рф мала порушити кримінальну справу і в рамках цієї справи перевірити достовірність відео.
От чи буде так?
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12.04.2023 15:10 Відповісти
Вантуз дупи ************, знов щось чвакає.
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12.04.2023 15:31 Відповісти
*****
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12.04.2023 17:44 Відповісти
Я думаю, что :

- Это возможно начала июНя - так как листья достаточно большие и развиты ( что бы не быть маем ), но они еще свеже-зеленные ( не пострадали от жаркого лета ).

- украинский боец, наверное из национальной гвардии, так как форма похожа на ту, что носила национальная гвардия ( имхо).

- судя по состоянию формы и бронежилета - они практически новые и не пачканые - возможно выданны были "недавно"... А если взять за "дату" - июНь... То возможно боец из накануне мобилизованных, а не срочник или контрактник, которые могли воевать с февраля...

Так же о том, что человек "только-только" на фронте - может говорить аккуратная стрижка и побритость.

- судя по военному билету, которые лежит на земле рядом , боец наверное солдат, а не прапорщик или выше.

Есть еще вариант, что это была казнь пленного намного ранее попавшего в плен, которого "приодели", постригли и т.д. перед казнью. На эту мысль меня навела аккуратная,чистая форма палача. Которая тоже не позожа на форму человека живужего в полевых условиях....

То есть это могла быть заблаговременно спланированная показательная жестокая казнь !
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12.04.2023 18:49 Відповісти
 
 