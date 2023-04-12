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Коболєв (343) Антикорупційний суд (1105)

ВАКС не продовжив терміни досудового розслідування у справі Коболєва

Новини Цензор.НЕТ Події

коболєв

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про продовження термінів досудового розслідування кримінального провадження відносно ексглави НАК "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Олег Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання детектива щодо продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні відмовити", - оголосив суддя.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про премії: Суд відмовився арештувати ексголову "Нафтогазу" Коболєва на вимогу прокуратури

З огляду на рішення суду, до цього часу слідство у цій справі мають завершити і передати обвинувальний акт до суду для розгляду по суті або закрити справу.

У САП Укрінформу повідомили, що сторона обвинувачення здійснить оцінку здобутих доказів на предмет їх достатності для направлення справи до суду.

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Максимально дозволена законодавством сума виплат - 37,4 млн грн. Після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Також читайте: ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня (оновлено)

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Це шоу скінчиться, дерьмаківці зроблять інше.
Мета - відволікання уваги від власних "проє@алі", які все частіше потрапляють в інформаційний простір (зрозуміло, що не на "єдиний анал" - там вже післязавтра перемога!). Те, що нова голосна справа буде пустопорожньою (як і маже всі дерьмаківські справи) - значення не має: головне, що скаже єдине "Г+Г" (фоно ж "марафон")...
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12.04.2023 20:12
+4
Сподіваюся, суддям ВАКСу вже набридло бути коміками у зелених режисерів. Пи.Си. Це ніяк не робить з Коболєва героя, але удар не по Коболєву, а по незалежному від політичної влади корпоративному управлінню.
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12.04.2023 20:04
+4
Так зелька купив своїй матушкі віллу в ісраїлі за багато мільйонів бюджетних грошей - тебе це не цікавить? А вітренко, який також отримав премію за те що розікрав нафтогаз на 50 млрд - це норм?
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12.04.2023 20:42
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Зелени потвори бажали відволікти увагу суспільства від розкраданнь, зради, брехні, резонансними справами...
А сталося як сталося...никчеми
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12.04.2023 19:29 Відповісти
Так он в мае 2018 года получил премию в 10 млн долларов. Тогда же были публикации, что он их перевел матушке на счёт в США.
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12.04.2023 20:16 Відповісти
Так зелька купив своїй матушкі віллу в ісраїлі за багато мільйонів бюджетних грошей - тебе це не цікавить? А вітренко, який також отримав премію за те що розікрав нафтогаз на 50 млрд - це норм?
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12.04.2023 20:42 Відповісти
А немає бажання поцікавитися скільки Зеля і його корифани отримали від московії грошенят за кіно "Свати"? А скільки перевів в офшори з украдених грошенят "Приватбанка"? А скільки змародерено на "великому крадівництві", скільки з "ковідного фонду" І яка тут користь українцям? А Коболев захистив інтереси України на десятки мільярдів доларів, ще й приніс в казну виграні 3,7 мільярда доларів США, які Володя Невтік зарив під асфальт.
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12.04.2023 21:27 Відповісти
а что такое, доблестным дбр, набу и прочим пожирателям бюджета не хватило времени на расследование?))) уволить и все
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12.04.2023 19:55 Відповісти
Не вистачило часу, бо там немає судової перспективи, а якщо говорити простими словами, то немає складу злочину, бо у "зелених" всі справи розслідуються на марафоні, а ще більше на "1+1", де на вуха громадян вішають локшину, а як тільки справа доходить до суду, то чомусь лопається, але нарід запоминає, що той. кого оббренхати - якийсь ворюга.
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12.04.2023 21:30 Відповісти
Сподіваюся, суддям ВАКСу вже набридло бути коміками у зелених режисерів. Пи.Си. Це ніяк не робить з Коболєва героя, але удар не по Коболєву, а по незалежному від політичної влади корпоративному управлінню.
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12.04.2023 20:04 Відповісти
Це шоу скінчиться, дерьмаківці зроблять інше.
Мета - відволікання уваги від власних "проє@алі", які все частіше потрапляють в інформаційний простір (зрозуміло, що не на "єдиний анал" - там вже післязавтра перемога!). Те, що нова голосна справа буде пустопорожньою (як і маже всі дерьмаківські справи) - значення не має: головне, що скаже єдине "Г+Г" (фоно ж "марафон")...
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12.04.2023 20:12 Відповісти
За минулий рік митники нанесли збитків державі через зернові коридори, офіційно(!) на 5 млрд грн. Коболєв отримав премію за те, що виєпав кацапів у судах майже на 100 млрд грн, які пішли у бюджет. От лошара цей коболєв, міг би ******** у нафтогазі 50 млрд, і отримати премію як вітренко, то зараз би давно був би в маямі і ніхто не відкривав би кримінальну справу
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12.04.2023 20:40 Відповісти
Повістку йому в зуби. Нехай йде захищати свої преміальні на фронті
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12.04.2023 20:59 Відповісти
Кому, детективам і татарову повістку?
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12.04.2023 21:31 Відповісти
Повістку йому в зуби. Нехай йде захищати свої преміальні на фронті

кому повістку ? Зеленському ? Так йому чотири рази присилали - не пішов.
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12.04.2023 22:21 Відповісти
 
 