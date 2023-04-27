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Новини
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Потенційний кандидат в президенти США Десантіс закликав до перемир’я в Україні

рон,десантіс

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який збирається балотуватися у президенти США від Республіканської партії, заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"В інтересах усіх спробувати досягти такого стану, коли ми зможемо прийти до припинення вогню", - сказав Десантіс.

"Ви ж не хочете опинитися в ситуації, подібній до (битви при) Вердені, коли ви просто матимете масові жертви, масові витрати і в підсумку зайдете в глухий кут", - додав він, маючи на увазі найдовшу битву Першої світової війни, в якій загинуло близько 700 000 людей.

Читайте: Допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США, - ймовірний конкурент Трампа Десантіс

Минулого місяця Десантіс, який ще не оголосив про намір балотуватися, викликав гнів навіть у власній Республіканській партії, назвавши війну "територіальною суперечкою" і заявивши, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США.

Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента РФ воєнним злочинцем.

Також читайте: Запрошуємо колишнього офіцера Десантіса відвідати Україну, щоб побачити різницю між "суперечкою" та війною, - МЗС

Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США та може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.

Автор: 

США (22568) перемир’я (892) Десантіс Рон (14)


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Топ коментарі
+34
Маккейн и Рейган в гробах переворачиваются от заявлений подобных "республиканцев".
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27.04.2023 08:59
+27
Нехай свою жену мексам отдаст на перемирие.
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27.04.2023 08:54
+19
Цей Десантіс зламався, несіть іншого
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27.04.2023 08:56
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ой, та невже..., ми точно таке вже чули...
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27.04.2023 08:54 Відповісти
Нехай свою жену мексам отдаст на перемирие.
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27.04.2023 08:54 Відповісти
Цей Десантіс зламався, несіть іншого
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27.04.2023 08:56 Відповісти
Маккейн и Рейган в гробах переворачиваются от заявлений подобных "республиканцев".
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27.04.2023 08:59 Відповісти
вот вам и результат допуска во власть содомитов и прочей шелупони ЛГБТ.. скоро они будут дрожать от собственной тени а политика не Содом и Гоморра а нечто жёсткое и сильное и волевое а не пелерастные вэй вэй давайте жить дружно..
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27.04.2023 09:04 Відповісти
Как бы те к кому обращается Десанктис это правые, иногда крайне. Которые против содомитов и ЛГБТ. Так что тут ты мимо пошел. Содомиты как раз поддерживают Украину.
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27.04.2023 09:10 Відповісти
Так і вина України в тому що праві республіканці і праві з всього світу часто бачать як ліваків а це погано нам треба ставати правою націоналістичною державою і не слухати ліваків
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29.04.2023 18:45 Відповісти
Зачем?
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30.04.2023 21:33 Відповісти
Nu tebe vidneie , tupomu srednevikovomu neandertaļcu.......
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27.04.2023 09:31 Відповісти
Откуда вы знаете как вел бы себя Рейган? Он был антикоммунист, он также рассматривал бы Китай в качестве главной угрозы, а не Раху
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27.04.2023 11:24 Відповісти
Ще один ''голубок миру''! Нехай приїде подивиться на наслідки ''територіальних претензій''!
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27.04.2023 08:59 Відповісти
Iдея гарна якщо буде припринення тiльки з сторони руззских. Починай прцювати
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27.04.2023 08:59 Відповісти
Десантісе, гвалтівник твоїй доньці лише в рот сував, усе не так однозначно!
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27.04.2023 09:01 Відповісти
Як же вони дістали, ці перемирники. Хай Флоріду віддасть росії і оголосить перемир'я
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27.04.2023 09:01 Відповісти
Ой не подобається це мені.. там на вибори йдуть одні ідіоти, а Байден старий, його не виберуть
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27.04.2023 09:03 Відповісти
Так, стара гвардія відходить, а замінити її ніким - суцільні нєдорослі та клоуни на підході.
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27.04.2023 09:12 Відповісти
Умные не идут в политику, в той же Америки есть возможности самореализации без этого говна. Это в общем тенденция общемировая.
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27.04.2023 11:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wfnzbO7_WWE запомни, именно тот, кто придёт к тебе от Барзини, тот и предатель
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27.04.2023 09:06 Відповісти
Так а який же він кандидат, якщо сам каже, що не збирається балатуватись? Це він висловив свою особисту думку, і тільки.
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27.04.2023 09:07 Відповісти
Собирается, он главный соперник Трампа на праймериз.
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27.04.2023 11:27 Відповісти
З двома,трьома %- ми
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27.04.2023 11:42 Відповісти
Как он представляет перемирие?
Войска РФ остаются на нашей территории и просто не стреляют, как и мы ???
Та ну нах такое перемирие !
Пусть сначала с КНДР потренируется....
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27.04.2023 09:08 Відповісти
та ладно,в его штате видимо рюзке живут,вот он и подписался на этот бред
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27.04.2023 10:05 Відповісти
Так. Флоріда наповнена рускімі ********** вони її клімат після рашко-******. Від зірок їхньої естради до біженців.
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27.04.2023 10:50 Відповісти
Такое же предлагает как было в Корее, когда войска коммунистов и Китая оставались на севере страны. Такое как у Финляндии с СССР, когда советские войска остались в Карелии.
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27.04.2023 11:29 Відповісти
Все нормально, політика в США так працює. Там всього дві партії, які періодично міняються місцями, одна при владі, друга опозиція. Якщо при владі ведеться одна політика (без прив'язки до партії) то опозиція, навіть якщо більшість має таку саму позицію, вимушена підхоплювати протилежний електорат ... В діалозі народжується істина, так у нив побудована внутрішня політика )
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27.04.2023 09:11 Відповісти
Откуда вы знаете как работает политика в США, если даже не знаете сколько там партий ?
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27.04.2023 09:18 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США существует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 двухпартийная политическая система , при которой преобладающее значение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 политической жизни страны имеют две основные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8 политические партии , а остальным партиям и независимым кандидатам крайне сложно завоёвывать места в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгрессе . Всего в США действуют около 40 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 национальных политических партий , большинство которых неизвестны широкой публике даже как т. н. «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) третьи партии ». Ведущими партиями являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Демократическая и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Республиканская , которые с https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1852 года неизменно побеждают на президентских выборах и с https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1856 года контролируют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресс Соединённых Штатов . Малые партии участвуют в президентских, парламентских и региональных выборах, но лишь время от времени кому-нибудь из членов малых партий удаётся добиться избрания в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палату представителей или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенат Конгресса или в региональные парламенты и мэрии.
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27.04.2023 09:22 Відповісти
... пропустив фразу "при владі" ...
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27.04.2023 09:24 Відповісти
...знаем, партий две...А придурков в каждом штате полно...
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27.04.2023 10:03 Відповісти
В діалозі народжується істина

Істина буде у того хто опоненту пику наб'є.
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27.04.2023 09:21 Відповісти
ще одне недорозвинене створіння вирішило дати оцінку ситуації, в якій зовсім не розуміється (((
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27.04.2023 09:12 Відповісти
Зрозуміло! Тіпа, я за все хороше проти всього поганого.
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27.04.2023 09:14 Відповісти
Я х_уею. Что американцы сделали из Республиканской партии. Ето же не американцы а кремлевские агенты и проститутки
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27.04.2023 09:17 Відповісти
Покидьки ті гівнюки ,які ********** трахати хлопчиків,та коли їм повії сцють на морду. А фсб ж тут як тут з відеокамерами. Ганьба.
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27.04.2023 09:29 Відповісти
республіканці стали партією малого і середнього бізнесу та кваліфікованих робітників а робітники не хочуть воювати п хочуть жити в кайф у свій вільний час
це так у двох словах
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27.04.2023 10:06 Відповісти
Это у тебя какое-то неверное представление о республиканцах. Республиканцы всегда были сторонники изоляционизма, они были против участия США в первых двух мировых войнах, оба раза США вступали в войну при демократах. Корейская и Вьетнамская войны также были начаты демократами, как и Югославия, Ливия. Нарушил традицию изоляционизма только Рейган, который очень сильно не любил Совок, да и то крупных военных конфликтов при нем не было, военных столкновений избегал, а с приходом Горбачева начал «дружбу» с СССР. И Буши, которые проводили активную и довольно агрессивную внешнюю политику, но это связывают с периодом сильного влияния неоконов, которые в 60-е годы пришли из партии демократов в республиканскую партию. К этим неоконам относились такие политики как Дик Чейни, Дональд Рамсфельд, Колин Пауэл, с их уходом республиканцы просто возвращаются к своей традиционной политики «изоляционизма». Т
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27.04.2023 11:39 Відповісти
В часи холодної війни що республіканці що демократи сказали що будуть воювати з будь якою країною яка піде комуністичним шляхом
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29.04.2023 18:42 Відповісти
Когда КНР нападет на Тайвань то предложишь перемирие. Вон Трамп ужы дагаварился с Ыном. Да и Обама миротворец хренов дагаварился за крым и дамбас и получил нобелевскую премию чтобынебылавайны. Теперь обратно на пальму залезло и не высовывается
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27.04.2023 09:20 Відповісти
Сравнивать Тайвань и Донбасс с Крымом это такой себе идиотизм. Для США Донбасс и Крым не имеет никакой ценности, а Тайвань это 1 трлн ввп, это крупнейший в мире производитель полупроводников, от тайванских чипов зависит значительная часть американской промышленности.
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27.04.2023 11:42 Відповісти
от китая амер. пром-ть зависит не меньше. То можно слить тайвань и договориться с китаем.
Как они сделали с нами.
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28.04.2023 02:05 Відповісти
Обама получил нобелевку в 2009 году, тогда как Крым анексирован в 2014 году. Тебе лишь бы балакати
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27.04.2023 11:44 Відповісти
Ну шо не кажіть, а таки неможна бути трошки довбо(ОЙ)бом!
Це завжди на всю голову і на все життя...
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27.04.2023 09:22 Відповісти
Йди накуй,придурок. Яка ганьба для США,коли є ось такі "десантіси". Рейган в гробу перевертається.
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27.04.2023 09:27 Відповісти
все понятно с этим *********, надежда только на Джо
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27.04.2023 09:44 Відповісти
"Перемир'я" вже було, в 2014-му. Будь-яке перемир'я з москалями завжди означає лише одне - відкладену війну зі ще більшою кількістю злочинів та вбивств. Хто цього не розуміє, той йде слідом за рузькім карабльом.
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27.04.2023 09:45 Відповісти
..бред,с коих пор США стало сотрудничать с террористами???
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27.04.2023 09:58 Відповісти
Если у терроистов есть ядерные ракеты и место в совбезе оон, то приходится говорить даже с такими мерзавцами.
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27.04.2023 11:46 Відповісти
Це містечковий губернатор, що не петрає в міжнародній політиці ні бельмеса.
На додачу - домашній підкаблучник.
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27.04.2023 09:58 Відповісти
І я підтримую припинення вогню - забираються кацапи з нашої території і на 300 кілометрів від наших кордонів і вогню не буде. Тільки так.
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27.04.2023 10:02 Відповісти
А чому він не закликав до цього 8-9 років тому. Війна вже 9 років йде !
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27.04.2023 10:17 Відповісти
Ну ДЯТЕЛ, що тут скажеш!!!!!!!!
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27.04.2023 10:24 Відповісти
кожен "претендент", який щось там смердить про якесь там припинення чогось там - ПРЯМО ПРАЦЮЄ НА П Е Д Е Р А Ц І Ю І ПУКІНА!!!

а слабо де сатанісу заявити про ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ??? чи де сатаніс сатаністу-чекісту око не виклюне?
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27.04.2023 10:27 Відповісти
все, і цей спалився, принаймі, в очах тих патріотів України громадян США, прихильників республіканців. Вони скоріше проголосують за Байдена.
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27.04.2023 10:33 Відповісти
Зачем перемирие, давай уже сразу Украину отдадим, потом Молдову, потом Грузию, потом Казахстан...., Балтию и на Берлин. В конце самое сладкое Аляска и новый мировой порядок с вяликим непабедимым рабсейскокитайским саюзом. А то могут быть жертвы.
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27.04.2023 11:07 Відповісти
На флоридской жаре у многих мозги плавятся.
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27.04.2023 11:09 Відповісти
Их там небось ядовитые клещи покусали.
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27.04.2023 11:48 Відповісти
Очередной полезный идиот. Позорище.
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27.04.2023 12:41 Відповісти
Украинские десантники ответят этому Десантису!
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27.04.2023 12:46 Відповісти
Це все причина лівацькості, причина в тому що наша держава за 9 років війни не переконала правих у світі, що РФ це глибоко лівацька і комуністична країна з комуністами при владі і чекістом президентом, ну і проблема в тому що українська влада займається лівацькою фігнею, підігруючи лівакам в ЄС, тобто дуже багато лівацьких ініціатив і лівацького сморіду йде від нашої влади, нам потрібна право націоналістична влада
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29.04.2023 18:16 Відповісти
 
 