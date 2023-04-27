Потенційний кандидат в президенти США Десантіс закликав до перемир’я в Україні
Губернатор Флориди Рон Десантіс, який збирається балотуватися у президенти США від Республіканської партії, заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"В інтересах усіх спробувати досягти такого стану, коли ми зможемо прийти до припинення вогню", - сказав Десантіс.
"Ви ж не хочете опинитися в ситуації, подібній до (битви при) Вердені, коли ви просто матимете масові жертви, масові витрати і в підсумку зайдете в глухий кут", - додав він, маючи на увазі найдовшу битву Першої світової війни, в якій загинуло близько 700 000 людей.
Минулого місяця Десантіс, який ще не оголосив про намір балотуватися, викликав гнів навіть у власній Республіканській партії, назвавши війну "територіальною суперечкою" і заявивши, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США.
Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента РФ воєнним злочинцем.
Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США та може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Войска РФ остаются на нашей территории и просто не стреляют, как и мы ???
Та ну нах такое перемирие !
Пусть сначала с КНДР потренируется....
Істина буде у того хто опоненту пику наб'є.
це так у двох словах
Как они сделали с нами.
Це завжди на всю голову і на все життя...
На додачу - домашній підкаблучник.
а слабо де сатанісу заявити про ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ??? чи де сатаніс сатаністу-чекісту око не виклюне?