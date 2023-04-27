Потенційний кандидат в президенти США Десантіс закликав до перемир’я в Україні

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який збирається балотуватися у президенти США від Республіканської партії, заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"В інтересах усіх спробувати досягти такого стану, коли ми зможемо прийти до припинення вогню", - сказав Десантіс.

"Ви ж не хочете опинитися в ситуації, подібній до (битви при) Вердені, коли ви просто матимете масові жертви, масові витрати і в підсумку зайдете в глухий кут", - додав він, маючи на увазі найдовшу битву Першої світової війни, в якій загинуло близько 700 000 людей.

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Минулого місяця Десантіс, який ще не оголосив про намір балотуватися, викликав гнів навіть у власній Республіканській партії, назвавши війну "територіальною суперечкою" і заявивши, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США.

Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента РФ воєнним злочинцем.

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Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США та може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.