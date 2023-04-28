Євросоюз затвердив порядок застосування санкцій за дестабілізацію Молдови

Рада ЄС сьогодні ухвалила новий правовий порядок для застосування цілеспрямованих обмежувальних заходів, що надає ЄС можливість накладати санкції проти осіб, що повинні у підтримці або виконанні дій, що підривають або загрожують суверенітету та незалежності Республіки Молдова, а а ткож демократії, верховенству права, стабільності та безпеки в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, така інформація оприлюднена 28 квітня на сайті Європейської Ради.

"Ми бачимо триваючі та дедалі зростаючі спроби дестабілізувати Молдову, яка є однією з країн, яка найбільше вражена наслідками російського злочинного вторгнення в Україну. Новий санкційний режим надасть нам можливість надалі зміцнювати стійкість Молдови шляхом застосування заходів проти тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки Молдови у поточному важкому контексті", - заявив з цього приводу Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Нові правові рамки дозволять ЄС накладати санкції на тих, хто підриває демократичний процес, включаючи проведення виборів, або намагається порушити конституційний лад, зокрема, шляхом застосування насильства. Подальші обмежувальні заходи можуть застосовуватися також проти осіб, що причетні до серйозних фінансових зловживань навколо використання державних коштів та до недозволеного експорту капіталів, оскільки такі дії можуть бути спрямовані на контроль або організацію серйозних впливів на державні інституції.

Санкції, що передбачаються цим правовим режимом, включають заморожування рахунків та заборону на надання будь-яких фінансових ресурсів особам та установам, що потраплятимуть до санкційного списку. Крім того, фізичним особам, на яких поширюватимуться санкції, буде заборонено в’їзд до ЄС.

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Як вже повідомлялося, від початку російського військового вторгнення в Україну, Молдова засудила російську агресію, надала Україні політичну та організаційну підтримку, прийняла на своїй території десятки тисяч біженців з України.

Кремлівське керівництво почало цілеспрямовано розхитувати політичну ситуацію в країні з використанням маріонеткової політичної сили "Шор", та застосовувати всі важелі тиску на демократичний уряд країни, включаючи газовий шантаж та неприкриті погрози агресії.

23 червня 2022 року Європейська Рада надала Молдові статус країни-кандидата на входження до ЄС.

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