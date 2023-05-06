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Про збиття "Кинджалу" спеціально розповіли не одразу, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кинжал,кинджал

Повітряні сили ЗСУ спеціально не одразу підтвердили збиття над Києвом 4 травня аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

Про це йдеться у дописі в телеграм-каналі Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще раз наголошуємо, військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час!" - йдеться у повідомленні.

Читайте: "Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"", - командувач Повітряних сил Олещук

Нагадаємо, 4 травня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".

У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.

5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".

Речник Повітряний сил Юрій Ігнат спростував збиття над Києвом "Кинджалу". Але 6 травня командувач Повітряних сил Олещук підтвердив, що його дійсно збили.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Итого:
цена "Кинджала" упала практически до "бесплатно", потенциальные покупатели - ретировались, деньги потрачены на "гипер-ветер";
ЗРК "Patriot" +25% к прайсу за эффективность против гиперзвуковых ракет.
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06.05.2023 13:44
+27
Хороша новина, ще б побільше "патріотів".
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06.05.2023 13:36
+17
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06.05.2023 13:36
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Хороша новина, ще б побільше "патріотів".
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06.05.2023 13:36 Відповісти
Молодці хлопці!
Уламки Кинжалу запропонувати на продаж колекціонерам антикварної дуже холодної зброї
Виручку від продажу - на премії українському бойовому розрахунку Петріот, якій професійно спрацював по рашистському "вундервафе".
Особлива подяка партнерам за надану можливість першими в світі знищити найновішу російську Х-47 Петріотом!
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06.05.2023 15:07 Відповісти
все класно, але уламки того лайна для холодної зброї не годяться, хіба сувенірні кинджали поломані, типа символічно зробити, і продавати. а взагалі у нас народ робить різні сувеніри з таких речей і продають, гроші на ЗСУ.
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06.05.2023 20:32 Відповісти
Не просто холодної зброї, а "дуже холодної", яка у вигляді уламків впала та вже встигла добре охолонути після гарячої зустрічі з ПАК-2, а може ПАК-3 у небі над Київом
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06.05.2023 22:37 Відповісти
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06.05.2023 13:36 Відповісти
Вам краще знати, коли так підорів "вітати"...
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06.05.2023 13:37 Відповісти
Попко первонах )
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06.05.2023 13:38 Відповісти
Итого:
цена "Кинджала" упала практически до "бесплатно", потенциальные покупатели - ретировались, деньги потрачены на "гипер-ветер";
ЗРК "Patriot" +25% к прайсу за эффективность против гиперзвуковых ракет.
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06.05.2023 13:44 Відповісти
Они на продажу его никогда не предлагали. Под Кинжал нужно истребитель переделывать, только один тип. И он будет способен только Кинжал и нести. Да и с запуском есть сложности
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06.05.2023 14:34 Відповісти
Вот этими, пока еще летающими, "ножнами" для Кинжала стоило бы заняться. Именно они - первая ступень разгона Х-47 к гиперзвуку. Заняться, как и другими носителями, выполняющими пуски ракет по Украине из глубокого тыла, над территорией врага.
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06.05.2023 15:05 Відповісти
а іскандери продають? кінжал - це іскандер.
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06.05.2023 17:02 Відповісти
Повітрянного базування. Це трохи інша історія
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06.05.2023 18:11 Відповісти
Фактически, «Кинжал» представляет собой адаптированную для запуска с самолета ракету комплекса Искандер. «Кинжал» не способен разогнаться до 10-15 махов. А сирийский опыт применения показывает, что его отклонение от запланированной точки попадания составляет десятки метров.
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06.05.2023 18:57 Відповісти
"СКР/ПКР 9-А-7660 (Х-47М2) "Кинжал" (ракета 9-С-7760, изделие 292)- авиационный ракетный комплекс воздушного базирования с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой.

Аэробаллистическая гиперзвуковая ракета 9-С-7760 разработана максимально унифицированной с ракетой 9М723-1Ф комплекса ОТРК 9К720 "Искандер-М" наземного базирования путем ее модификации для запуска с воздушной платформы.

"Кинжал" состоит из авиационной платформы и аэробаллистической гиперзвуковой ракеты, которая после отделения от авиационной платформы (например - МиГ-31К) и набора высоты движется по настильной, а не баллистической траектории, как баллистическая ракета 9М723-1Ф комплекса ОТРК 9К720 "Искандер-М".

Скорость полета выбирается на различных участках траектории, но, в отличие от крылатой ракеты Р-500 ОТРК 9К720 "Искандер-М" (Искандер К), скорость которой 230-250 м/с, скорость аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на некоторых участках траектории полета к цели может достигать 10-12М.
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06.05.2023 20:34 Відповісти
Точно кацапи не зрозуміли, що ракету збили після того як вона не вразила ціль?
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06.05.2023 13:44 Відповісти
а звідки їм знати чи ракета вразила ціль? - навіть досі тримається в секреті і невідомо куди вцілили всі попередні крінжали, за винятком може самого першого
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06.05.2023 14:29 Відповісти
Не варто недооцінювати противника. Достатньо способів…ті ж інформатори.
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06.05.2023 15:55 Відповісти
Може кацапня полювала на петріоти?

Але з мисливців перетворилися на дичину
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06.05.2023 13:45 Відповісти
Зелені боялися *уйла роздратувати.
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06.05.2023 13:46 Відповісти
Зелені хотіли, щоб цю новину першими повідо: повідомили Зєлєнскій, або сам Єрмак. А тут Попко виліз. 😊 Не бути йому голово
КМВЦА
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06.05.2023 14:03 Відповісти
Або не хотіли ганьбити і "портіть літсо сваїх гаспод" в кремлі
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06.05.2023 16:06 Відповісти
Саме так і було
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06.05.2023 16:23 Відповісти
Справа в "не одразу розповіли", а навіщо брехати власному народу?
Тоді треба казати не "не збили", а "не маємо відомостей про збиття".

І хто тепер буде відповідати, що раніше балістичні траекторії не збивалися, адже як казали ППО "Україна не може їх збивати"?
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06.05.2023 14:06 Відповісти
бо раніше петріотів не було
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06.05.2023 21:00 Відповісти
тоді вже були (десь місяць тому)
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06.05.2023 22:13 Відповісти
Это чтобы очередь за Пэтриотами сразу не выстроилась😂😂😂
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06.05.2023 14:10 Відповісти
Головне, хлопці (ті, що нагорі), не перехитріть самих себе!
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06.05.2023 14:11 Відповісти
Я даже знаю кто его сбил.
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06.05.2023 14:12 Відповісти
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06.05.2023 14:50 Відповісти
Реєстрація: 06 травня 2023

Это ты типа так троллишь, кацап?
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06.05.2023 14:54 Відповісти
Taras Chornovil . Отже, підбиваємо підсумки вечірнього інциденту: охоронці Зеленського продемонстрували жахливу некомпетентність, піддали загрозі життя киян, збиваючи наш Байрактар в самому центрі Києва (це чудо, що ніхто не постраждав). УДО явно не узгоджувало свої дії з військовими. Це видно із жахливої непрофесійності та байдужості до життя громадян - реальні ППО передали б об'єкт, який рівно планував і не втрачав висоти, наступним постам. Решту вечора потратили на вибивання з наших Повітряних Сил зізнання, що це їхня робота. Ще раз - некомпетентність дій посту, який над центром столиці збивав рівно плануючий наш Байрактар, свідчить, що це гарантовано не ППО ЗСУ, а зелене УДО.

А справжнє ППО тим часом чітко тримає оборону нашого неба. Цієї ночі в них було менше роботи.

Повідомлення від Повітряних Сил ЗСУ:

=====================

ЗНИЩЕНО ДВА УДАРНІ ДРОНИ «Shahed-136/131»



Вночі 5 травня 2023 року ворог застосував два ударні БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

===================

Тим часом в мережу вкинули фальшиву інфографіку в стандартній формі Повітряних Сил із вихвалянням збиття Байрактара. Не поширюйте - це зелені вu®0∆ku й далі дискредитують ЗСУ й відводять від себе невдоволення українців за такі непрофесійні дії.



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06.05.2023 14:25 Відповісти
Чи й не проблема! Збили. Ніхто не постраждав? От і добре. А нічого, що прикордонні території Сумської та Чернігівської областей кацапи останнім часом обстрілюють не тільки артою, а й КАБами? І нікому до цього немає діла. Бо ж то не кияни, а люди другого, а може й третього сорту
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06.05.2023 18:07 Відповісти
Киев что артой обстреливают? что вы чушь пишете?
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07.05.2023 02:59 Відповісти
Я хіба про це писала? Ви читати не вмієте?
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08.05.2023 22:10 Відповісти
вы пишете чушь про сорт людей "Бо ж то не кияни, а люди другого, а може й третього сорту", бо их артой обстреливают. С головой помиритесь.
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08.05.2023 22:18 Відповісти
військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час!" - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3416706

Мені причини не зрозумілі.
Може, таки поясните?!
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06.05.2023 14:35 Відповісти
разбирались ,точно это Кинжал
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06.05.2023 14:57 Відповісти
Собрать по всему городу обломки в кучу. Проанализировать. Сравнить с другими образцами обломков.
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06.05.2023 15:11 Відповісти
прочитайте це, тоді зрозумієте: https://defence-line.org/2023/05/kinzhal-polomalsya-chast-1/
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06.05.2023 15:35 Відповісти
Одразу не розповіли. щоб мати час передислокувати засоби ППО
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06.05.2023 16:28 Відповісти
ты хоть сам понял что ты накалякал ?
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06.05.2023 14:58 Відповісти
Байден ну очень Мудрый - дал Нам Патриот , Мы сбили Кинжал и опустили путина ниже плинтуса
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06.05.2023 15:01 Відповісти
А в дурнях опинився Ігнат.
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06.05.2023 15:11 Відповісти
и путин
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06.05.2023 15:21 Відповісти
для начала скинули фотки в пентагон, после подтверждения, что таки да - это кинжал, отправили останки в Польшу, а когда они пересекли границу, тогда и подтвердили... теперь этим займутся спецы в США - как бороться с ними кроме Пэтриотов
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06.05.2023 15:13 Відповісти
Патриот
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06.05.2023 15:42 Відповісти
нужно две кнопки "кинжал" и "крылатая ракета" и большую зеленую кнопку "пуск"
клавиатура отвлекает от работы. Будут в CS шпилить
На самом деле, если система ПВО/ПРО Patriot с украинским экипажем сбила ракету Х-47М2 «Кинжал», то это историческое событие, без шуток
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06.05.2023 17:08 Відповісти
почему историческое? Вроде как для патриота это не весть Бог что.....
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07.05.2023 03:00 Відповісти
Если правда, то ... сказка. Кинжал вдвое быстрее ракеты перехватчика PAC-2. Матчасть
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06.05.2023 19:42 Відповісти
Не завжди: експерт Марк Солонін розказуює:
https://www.youtube.com/watch?v=G4eCqV9Ogsw
https://www.youtube.com/watch?v=fJlXf_Mm5hc
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06.05.2023 22:17 Відповісти
Марк Солонін звертає увагу на те, що аеробалістична ракета 9-С-7760 (Кинжал) хоча і може на певних ділянках траєкторії до цілі рухатись із гіперзвуковою швидкістю , але не правильно її називати гіперзвуковою ракетою, бо вона не має ППРД (прямоточного повітряно-реактивного двигуна).
Щодо гіперзвукових швидкостей руху, то з гіперзвуковими швидкостями на певних ділянках траекторії давно рухаються балістичні ракети, зокрема - німецька ФАУ-2 з РРД рухалась із швидкістю, близько 6000 км/год.

Менше з тим, якщо ворог атакує "аеробалістичною" ракетою (Кинжал), здатною рухатися із швидкостями 6-7 М , хай і тільки на окремих ділянках траекторії, то знищення цієї ракети саме на цих ділянках залишається дуже непростою задачею для ПРО. І в даному випадку мабуть не є важливим, яким саме типом двигуна ракети досягається гіперзвукова швидкість.

Добра новина, як ми знаємо, - український бойовий розрахунок ЗРК Петріот нещодавно блискуче впорався з атакою Кинжалом.
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07.05.2023 00:57 Відповісти
 
 