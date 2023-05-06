Про збиття "Кинджалу" спеціально розповіли не одразу, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ спеціально не одразу підтвердили збиття над Києвом 4 травня аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

Про це йдеться у дописі в телеграм-каналі Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще раз наголошуємо, військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час!" - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 4 травня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".

У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.

5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".

Речник Повітряний сил Юрій Ігнат спростував збиття над Києвом "Кинджалу". Але 6 травня командувач Повітряних сил Олещук підтвердив, що його дійсно збили.