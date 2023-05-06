Про збиття "Кинджалу" спеціально розповіли не одразу, - Повітряні сили
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Повітряні сили ЗСУ спеціально не одразу підтвердили збиття над Києвом 4 травня аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".
Про це йдеться у дописі в телеграм-каналі Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще раз наголошуємо, військовим керівництвом було прийнято рішення не оприлюднювати інформацію про збиття Х-47 "Кинджал" системою "Patriot" ОДРАЗУ. Причини цілком зрозумілі. На все свій час!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 травня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".
У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.
5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".
Речник Повітряний сил Юрій Ігнат спростував збиття над Києвом "Кинджалу". Але 6 травня командувач Повітряних сил Олещук підтвердив, що його дійсно збили.
Будь ласка, зачекайте...
Уламки Кинжалу запропонувати на продаж колекціонерам антикварної дуже холодної зброї
Виручку від продажу - на премії українському бойовому розрахунку Петріот, якій професійно спрацював по рашистському "вундервафе".
Особлива подяка партнерам за надану можливість першими в світі знищити найновішу російську Х-47 Петріотом!
цена "Кинджала" упала практически до "бесплатно", потенциальные покупатели - ретировались, деньги потрачены на "гипер-ветер";
ЗРК "Patriot" +25% к прайсу за эффективность против гиперзвуковых ракет.
Аэробаллистическая гиперзвуковая ракета 9-С-7760 разработана максимально унифицированной с ракетой 9М723-1Ф комплекса ОТРК 9К720 "Искандер-М" наземного базирования путем ее модификации для запуска с воздушной платформы.
"Кинжал" состоит из авиационной платформы и аэробаллистической гиперзвуковой ракеты, которая после отделения от авиационной платформы (например - МиГ-31К) и набора высоты движется по настильной, а не баллистической траектории, как баллистическая ракета 9М723-1Ф комплекса ОТРК 9К720 "Искандер-М".
Скорость полета выбирается на различных участках траектории, но, в отличие от крылатой ракеты Р-500 ОТРК 9К720 "Искандер-М" (Искандер К), скорость которой 230-250 м/с, скорость аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на некоторых участках траектории полета к цели может достигать 10-12М.
Але з мисливців перетворилися на дичину
КМВЦА
Тоді треба казати не "не збили", а "не маємо відомостей про збиття".
І хто тепер буде відповідати, що раніше балістичні траекторії не збивалися, адже як казали ППО "Україна не може їх збивати"?
Это ты типа так троллишь, кацап?
А справжнє ППО тим часом чітко тримає оборону нашого неба. Цієї ночі в них було менше роботи.
Повідомлення від Повітряних Сил ЗСУ:
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ЗНИЩЕНО ДВА УДАРНІ ДРОНИ «Shahed-136/131»
Вночі 5 травня 2023 року ворог застосував два ударні БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.
Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
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Тим часом в мережу вкинули фальшиву інфографіку в стандартній формі Повітряних Сил із вихвалянням збиття Байрактара. Не поширюйте - це зелені вu®0∆ku й далі дискредитують ЗСУ й відводять від себе невдоволення українців за такі непрофесійні дії.
Мені причини не зрозумілі.
Може, таки поясните?!
клавиатура отвлекает от работы. Будут в CS шпилить
На самом деле, если система ПВО/ПРО Patriot с украинским экипажем сбила ракету Х-47М2 «Кинжал», то это историческое событие, без шуток
https://www.youtube.com/watch?v=G4eCqV9Ogsw
https://www.youtube.com/watch?v=fJlXf_Mm5hc
Щодо гіперзвукових швидкостей руху, то з гіперзвуковими швидкостями на певних ділянках траекторії давно рухаються балістичні ракети, зокрема - німецька ФАУ-2 з РРД рухалась із швидкістю, близько 6000 км/год.
Менше з тим, якщо ворог атакує "аеробалістичною" ракетою (Кинжал), здатною рухатися із швидкостями 6-7 М , хай і тільки на окремих ділянках траекторії, то знищення цієї ракети саме на цих ділянках залишається дуже непростою задачею для ПРО. І в даному випадку мабуть не є важливим, яким саме типом двигуна ракети досягається гіперзвукова швидкість.
Добра новина, як ми знаємо, - український бойовий розрахунок ЗРК Петріот нещодавно блискуче впорався з атакою Кинжалом.