Важливо, аби світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський
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Україна має постійно інформувати міжнародну спільноту про випадки російського терору проти українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
"Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя", - зауважив Глава держави.
Він подякував кожному й кожній, хто допомагає Україні, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день.
Зеленський нагадав про постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, "пекло" на Донеччині.
"Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих", - сказав він.
Президент зазначив, що безпека – це головна мішень для росії, як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист.
"І всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу-терориста, – усі є захисниками миру", - підкреслив Глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Так що, не переймайтесь. Бубочка одягнутий, помитий, накормлений, обдолбаний. Все за розписом.
А сейчас больше 20%
Теперь пусть попробуют "отмотать" хотя бы до того, что было. Со всей помощью
Але чомусь тоді не було так препогано як зараз
Он знову по Києву б"ють, прямо зараз
А теперпо порядку - всіх добробатів - це скільки? Цифру давайте
Пів України просрав пів- це скільки? Цифру давайте.
Повідайте нам нерозумним
Аж дере по шкірі
Краще б помовчав
Скільки крові пролилося...
Около двери
В них стреляли -
Они умирали!
Но были те,
Кто их пожалели
Те ,то открыл
Зверям эти двери
Зверей встретили песни
И добрый смех!
Звери вошли
И убили всех!»
Поясніть конкретно, а не емоційно.
Що не так?
От це вас морально не вбило. Ви взагалі українець?
Це цинізм вищого гатунку і насмішка над мільонами невинно убієнних!
Ти взагалі людина?? Чи також іржеж у скорботний день?
- разминировал азовское побережье Мариуполя;
- назначил руководителями СБУ сотрудников российских спецслужб по указаниям коллеги путлера по кгб/фсб Сивковича;
- ликвидировал производство дальних артилерийских и ракетных систем (программ "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- "закончил войну в своей голове" и отвёл войска с укрепленных позиций просто 'в поле';
- ликвидировал гособоронзаказ и систему качественного питания состава ВСУ;
- сократил финансирование и численность ВСУ;
- запретил разведку, аэроразведку;
- ликвидировал защищавшую Киев с севера танковую бригаду;
- ликвидировал дивизионы "шилок" пво вдоль Киевского водохранилища;
- разминировал выходы из Крыма/ Чонгар;
- разооружил комплексы пво на юге и севере изъяв блоки ('клистроны');
- сфабриковал уголовные дела и арестовал боевых командиров (Марченко, Павловского) и эффективных украинских разведчиков (Червинский), или отстранил (Кривоноса, Буданова);
- сдал путлеру операции украинских разведок (вагнеров, 'авеню' и, по сути, ликвидировал разведку, назначив руководителем видеоблогера и друга советника депутата госдумы рф).....
....
и до бесконечности.
Це все пояснює ...Все стало на свої місця
Ви чули про таких людей в оточенні ЗЄ як Єрмак, Татаров, Портнов , Баканов так вони дуже сообразітельні, аж занадто.
Мабуть вам подобаються Чули такі прізвища?
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
отцов основателей ДНР
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
Зваших висловлювань - ви один з них
Ви ненавидите Порошенка за те, що він будував українську державу тому був ворожим проектом для Росії.
Тим 73%,що проголосували за ЗЄ ,мабуть як і Губарєву мабуть сподобалось бажання ЗЄ договариваться о мире с Путиным .
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
Добре допомогли побудовані "блазенятами" (за наші ж гроші) дороги українцям?!
о всём мире заботится.
Недавно тут одни кормильцы были,весь мир пшеницей кормили,пока им её назад пихать не начали.
Теперь возмущаются:"Почему вы не хотите кормиться?"
Прямо отец мировой демократии.