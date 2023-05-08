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Зеленський (17459) звернення (350) воєнні злочини (1567)

Важливо, аби світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна має постійно інформувати міжнародну спільноту про випадки російського терору проти українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя", - зауважив Глава держави.

Він подякував кожному й кожній, хто допомагає Україні, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день.

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Зеленський нагадав про постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, "пекло" на Донеччині.

"Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих", - сказав він.

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Президент зазначив, що безпека – це головна мішень для росії, як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист.

"І всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу-терориста, – усі є захисниками миру", - підкреслив Глава держави.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Яка ж тільки цинічна наволоч !
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08.05.2023 01:12
+15
Г Н И Д А!
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08.05.2023 01:03
+15
Сделали все что могли, без помощи, сами. Было оккупировано где-то около 7% процентов территории

А сейчас больше 20%
Теперь пусть попробуют "отмотать" хотя бы до того, что было. Со всей помощью
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08.05.2023 01:40
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Г Н И Д А!
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08.05.2023 01:03 Відповісти
Яка ж тільки цинічна наволоч !
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08.05.2023 01:12 Відповісти
Гучні і пусті слова.
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08.05.2023 01:17 Відповісти
Важливо, аби світ знав про кожен факт "зеленої" корупції і скритого терору українського народу зі сторони твоїх підопічних.
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08.05.2023 01:20 Відповісти
грошикiв з союзникiв "назбирав", а костюм придбати не може. то може хоч волонтери його одягнуть?
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08.05.2023 01:22 Відповісти
В нього шмаття дохріна. Он Комаров у фільмі показував гардеробну Боневтіка в ОПі, чи у бункері. Не хвилюйтесь за нього, там коморка десь ррзміром метрів 8 квадратних..а кустюмів й флісок всілякіх чел 20 одягнути можна.

Так що, не переймайтесь. Бубочка одягнутий, помитий, накормлений, обдолбаний. Все за розписом.
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08.05.2023 02:22 Відповісти
Все правильно говорит. Это нужно было делать еще с 2014.
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08.05.2023 01:31 Відповісти
Сделали все что могли, без помощи, сами. Было оккупировано где-то около 7% процентов территории

А сейчас больше 20%
Теперь пусть попробуют "отмотать" хотя бы до того, что было. Со всей помощью
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08.05.2023 01:40 Відповісти
Ага - вбив, просрав, всіх?! добробатів пересадив, пів України просрав?!

Але чомусь тоді не було так препогано як зараз
Он знову по Києву б"ють, прямо зараз

А теперпо порядку - всіх добробатів - це скільки? Цифру давайте
Пів України просрав пів- це скільки? Цифру давайте.

Повідайте нам нерозумним
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08.05.2023 02:17 Відповісти
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08.05.2023 02:11 Відповісти
Можна тільки здогадуватись про що там в Омані домовлялись
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08.05.2023 02:19 Відповісти
накладіть карту асфальтизації-зебілізації, побачите картину маслом від скацапленого кагалу.
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08.05.2023 12:08 Відповісти
Спочатку розкрити навстіж "ворота" для ворога, впустити террористів майже до Києва
Аж дере по шкірі
Краще б помовчав
Скільки крові пролилося...
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08.05.2023 01:36 Відповісти
«Стояли звери

Около двери

В них стреляли -

Они умирали!

Но были те,

Кто их пожалели

Те ,то открыл

Зверям эти двери

Зверей встретили песни

И добрый смех!

Звери вошли

И убили всех!»
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08.05.2023 06:08 Відповісти
Ти проти фактів?
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08.05.2023 02:06 Відповісти
Яка вам аргументація не подобається?
Поясніть конкретно, а не емоційно.
Що не так?
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08.05.2023 02:08 Відповісти
Це ви про того, що називав Україну дівчиною легкої поведінки, яка приймає з усих сторін, про того , що називав Ющенка синьйор Голодомор ,а Томос термосом і В Кварталі обгиджував все українське?

От це вас морально не вбило. Ви взагалі українець?



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08.05.2023 02:36 Відповісти
Це не гумор коли воно у День пам"яті Голодомору ірже на сцені Інтеру і шуткує про про Сеньор Голодомор.

Це цинізм вищого гатунку і насмішка над мільонами невинно убієнних!

Ти взагалі людина?? Чи також іржеж у скорботний день?
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08.05.2023 03:15 Відповісти
Далее:
- разминировал азовское побережье Мариуполя;
- назначил руководителями СБУ сотрудников российских спецслужб по указаниям коллеги путлера по кгб/фсб Сивковича;
- ликвидировал производство дальних артилерийских и ракетных систем (программ "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- "закончил войну в своей голове" и отвёл войска с укрепленных позиций просто 'в поле';
- ликвидировал гособоронзаказ и систему качественного питания состава ВСУ;
- сократил финансирование и численность ВСУ;
- запретил разведку, аэроразведку;
- ликвидировал защищавшую Киев с севера танковую бригаду;
- ликвидировал дивизионы "шилок" пво вдоль Киевского водохранилища;
- разминировал выходы из Крыма/ Чонгар;
- разооружил комплексы пво на юге и севере изъяв блоки ('клистроны');
- сфабриковал уголовные дела и арестовал боевых командиров (Марченко, Павловского) и эффективных украинских разведчиков (Червинский), или отстранил (Кривоноса, Буданова);
- сдал путлеру операции украинских разведок (вагнеров, 'авеню' и, по сути, ликвидировал разведку, назначив руководителем видеоблогера и друга советника депутата госдумы рф).....
....
и до бесконечности.
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08.05.2023 02:20 Відповісти
о ******** приповз скавчати,щось дуже ти тупа пердоляцька соска,проснись шльондро буба уже 4 рік при владі,а в тебе досі срака кровить на Пороха)))
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08.05.2023 03:04 Відповісти
Аргументи у вас колоссальні - Те що ти не дуже "сообразительний"

Це все пояснює ...Все стало на свої місця

Ви чули про таких людей в оточенні ЗЄ як Єрмак, Татаров, Портнов , Баканов так вони дуже сообразітельні, аж занадто.
Мабуть вам подобаються Чули такі прізвища?
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08.05.2023 03:07 Відповісти
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.

"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.

НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.

По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.

https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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08.05.2023 02:43 Відповісти
Щось ваше мнениє, товарищ Микола Каннобиноленко, співпадає з мнєнієм
отцов основателей ДНР

"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.

НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.

https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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08.05.2023 02:50 Відповісти
та то свіженький,видно пердоляк останні резерви кидає,останні і самі тупі)))
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08.05.2023 03:07 Відповісти
Те що ти не дуже "сообразительний" також він винний.. а те що в державі сотні тисяч зрадників - пох..

Зваших висловлювань - ви один з них

Ви ненавидите Порошенка за те, що він будував українську державу тому був ворожим проектом для Росії.

Тим 73%,що проголосували за ЗЄ ,мабуть як і Губарєву мабуть сподобалось бажання ЗЄ договариваться о мире с Путиным .
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08.05.2023 02:58 Відповісти
Al Makarski! Не Буданова, а Бурбу.
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
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08.05.2023 03:03 Відповісти
правильно.
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08.05.2023 05:32 Відповісти
Ми не тільки "акти терору росіян" пам"ятаємо Але й того, хто дав можливість цей терор їм здійснювать "Просто перестать стрелять", "Если мы потратим деньги на армию - нам не за что будет строить дороги А это - проблема"
Добре допомогли побудовані "блазенятами" (за наші ж гроші) дороги українцям?!
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08.05.2023 06:15 Відповісти
якийсь кондом писав, що завдяки цим дорогам вони змогли втекти до західних кордонів... Чи люди отупіли настільки чи отупівши настільки- стають зебілами?
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08.05.2023 09:56 Відповісти
Как он за Европу то переживает,прямо
о всём мире заботится.
Недавно тут одни кормильцы были,весь мир пшеницей кормили,пока им её назад пихать не начали.
Теперь возмущаются:"Почему вы не хотите кормиться?"
Прямо отец мировой демократии.
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08.05.2023 06:56 Відповісти
зеленский вообще хоть что-то читает? или оно сидит в коконе, созданном дерьмаком, татаровым, падлюком и прочими чудаками на букву М... он знает как народ ненавидит суспильнэ, он знает о своем рейтинге в максимум 8%, он знает, что его считают виновным в сдаче Херсона и быстром продвижении на Мариуполь... он вообще хоть что-то знает? он знает, что опозорил Украину, послав свою скумбрию по 8 на коронацию Чарльза III... но при этом вонючие мосейчучки с дебильным суспильным так воспевали этот провал... Украина - парламентско-президентская страна, почему не поехал франчук? в общем, началась кампания против дерьмака, чтобы его убрать, но закончится тем, что янелохмнесорок попадет под раздачу... скорее бы!
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08.05.2023 07:00 Відповісти
Чмо неголене, неохайне.
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08.05.2023 08:27 Відповісти
балдибілдер вЗесвіту та світовий лідор...
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08.05.2023 12:06 Відповісти
 
 