Важливо, аби світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський

Україна має постійно інформувати міжнародну спільноту про випадки російського терору проти українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя", - зауважив Глава держави.

Він подякував кожному й кожній, хто допомагає Україні, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день.

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Зеленський нагадав про постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, "пекло" на Донеччині.

"Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих", - сказав він.

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Президент зазначив, що безпека – це головна мішень для росії, як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист.

"І всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу-терориста, – усі є захисниками миру", - підкреслив Глава держави.

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