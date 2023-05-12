Білий дім не підтверджує постачання зброї з ПАР до Росії
Білий дім не підтверджує заяви свого посла про те, що Південно-Африканська Республіка постачала зброю до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Однак координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі не спростовує це прямо.
Його попросили прокоментувати інформацію про те, що ПАР надавала військову допомогу Росії. Кірбі відповів, що "питання є дуже серйозним", однак від прямої відповіді ухилився.
Він також додав, що США закликали треті країни не постачати зброю до Росії.
Нагадаємо, посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала Росії зброю та боєприпаси попри заяви про нейтралітет.
У відповідь ПАР заперечили постачання зброї до Росії та звинуватили Брігеті у підриві стосунків між ПАР та США.
Пізніше в уряді ПАР додали, що не погоджували постачання зброї до Росії, але зазначив, що окремі випадки незаконного експорту дійсно мали місце.
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