УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7364 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 493 27

Всі ворожі дрони, які рухалися на Київ, успішно знищені, - КМВА

дрон,уламки

В ніч на 13 травня ворог у черговий раз намагався атакувати столицю України із використанням дронів-камікадзе.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад, використовуючи виключно безпілотні літальні апарати. Під час останньої повітряноі тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО! Черговий раз наші захисники відпрацювали відмінно! В столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе і близьких. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!", - зазначив Попко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Миколаїв, постраждало 3 людини

Раніше повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

Автор: 

Київ (19436) обстріл (28339) дрони (4652)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Так, Хмальниччині від того зовсім не легко. Але я напишу знову правду, хоча тут на мене налетять подоляківські, єрмаківські і ншші "слуго-ригівські" захисники. Подивіться на результати голосування жителів Хмельницької області, хоча у людей горе і ніби це ні до чого. Але це наслідки прийнятих рішень у 2019 році. Бо люди замість "армії, мови, віри", побажали "какая разница" і "поржьом". Поржалі? Сьогодні крім Києва, Хмельниччини, ворог обстріляв і місто Миколаїв. І я знову наберуся сміливості і запитаю у нашого керівництва і звичайно "слуг", які представлені від села до міста Києва і Верховної Ради, а де наші "Громи", "Сапсани", "Вільхи м, м1, м2, м3", "Нептуни" та інші? Вам залишили ці проекти готовими на 80%, а деякі на 100%.Чим будемо бити по ворогу, який фактично кожного дня розстрілює Херсон, Нікополь, міста на Донецькому напрямку? Як там мільярдні ліси, президенськтй універ, смартфони для пенсіонерів і "велике крадівництво" за бюджетні гроші для однієї родини?
показати весь коментар
13.05.2023 08:41
+8
Так. Хмельниччині від того не легше.
показати весь коментар
13.05.2023 08:32
+6
Слава ПВО
показати весь коментар
13.05.2023 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ПВО
показати весь коментар
13.05.2023 08:21 Відповісти
Так. Хмельниччині від того не легше.
показати весь коментар
13.05.2023 08:32 Відповісти
за Володимира Зеленського на Хмельниччині віддали свої голоси 443 тисячі 308 виборців. А це 70,8% з усіх, хто взяв участь. За Петра Порошенка - 168 тисяч 25 виборців (26,83%). Всього ж у виборах, які відбулися 21 квітня, на Хмельниччині взяли участь 626 тисяч 138 осіб.

Якщо порівняти результати першого та других турів, то... Зеленський 31 березня на Хмельниччині отримав 161 тисяч 958 голосів, а Петро Порошенко 108 тисяч 243 голоси, тоді як участь у голосуванні взяли понад 650 тисяч виборців. Звісно, решта голосів тоді розподілилася й іншим кандидатам. Та й друге місце на Хмельниччині 31 березня пhttps://ye.ua/vuboru/41672_Vibori_na_Hmelnichchini__hto_drugiy___Poroshenko_chi_Timoshenko_(iNFOGRAFiKA).html осіла Юлія Тимошенко.
показати весь коментар
13.05.2023 08:36 Відповісти
Так, Хмальниччині від того зовсім не легко. Але я напишу знову правду, хоча тут на мене налетять подоляківські, єрмаківські і ншші "слуго-ригівські" захисники. Подивіться на результати голосування жителів Хмельницької області, хоча у людей горе і ніби це ні до чого. Але це наслідки прийнятих рішень у 2019 році. Бо люди замість "армії, мови, віри", побажали "какая разница" і "поржьом". Поржалі? Сьогодні крім Києва, Хмельниччини, ворог обстріляв і місто Миколаїв. І я знову наберуся сміливості і запитаю у нашого керівництва і звичайно "слуг", які представлені від села до міста Києва і Верховної Ради, а де наші "Громи", "Сапсани", "Вільхи м, м1, м2, м3", "Нептуни" та інші? Вам залишили ці проекти готовими на 80%, а деякі на 100%.Чим будемо бити по ворогу, який фактично кожного дня розстрілює Херсон, Нікополь, міста на Донецькому напрямку? Як там мільярдні ліси, президенськтй універ, смартфони для пенсіонерів і "велике крадівництво" за бюджетні гроші для однієї родини?
показати весь коментар
13.05.2023 08:41 Відповісти
То у Вас суто риторичне питання.
показати весь коментар
13.05.2023 08:49 Відповісти
Та згоден я . І ще: Сапсани, Вільха, Нептуни-це не ППО. Воюємо тим, що залишилося від СРСР та тим , що нам дають. Своїх розробок не було і при 5-му президентові. Можу помилятися.
показати весь коментар
13.05.2023 09:04 Відповісти
Кожна людина може помилятися. Ви звичайно помилилися, навмисно, на користь про..бщиків, що тіпа всі однакові. Я написав про ті ракети, якими ми могли б відповісти і знищити бази зберігання і ракетоносіїв. А про систему ППО ПРО "Кільчень", СД-300 тільки лінивий не писав. При 5-му президенті дороблений ракетний комплекс "Нептун", а СД-300, "Кільчень" були готові до 80%, то я думаю, що за три роки правління Зеленського вони могли бути дороблені до 100%, яле як тоді фінансування доріг? А саме головне, що кацапи будуть бити по Україні ракетами і дронами, бо врони до цього готувалися і готуються. А ми з 2019 року готувалися до шашлтків, Трускавців, Буковелей. Це моя особиста думка.
показати весь коментар
13.05.2023 10:14 Відповісти
Не бреши, бл. Щодо зрк Кільчень:фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.
показати весь коментар
13.05.2023 10:30 Відповісти
КБ "Луч" розробило новий ЗРК СД-300 із дальністю поразки понад 100 км (фото)

Розробку нового комплексу уніфіковано з «Нептуном» на 70%. Сам зенітно-ракетний комплекс уже наполовину готовий. Державне київське конструкторське бюро «Промінь»(Луч)розробило новий зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії СД-300. Повідомляється, що однією з переваг ЗРК є те, що вона на 70% уніфікована з береговим ракетним комплексом «Нептун». СД-300 отримає таку саму пускову установку на шасі чеської Tatra та мобільний командний пункт. Також комплекс отримає коригувальний блок від високоточних реактивних снарядів РСЗВ «Вільха».

Комплектуючі ракети на 50% завершили заводські випробовування: двигун, головка самонаведення та інерційні блоки. Також до складу комплексу потрапить існуюча станція радіолокації «Фенікс» або РЛС 90К6Е. Їх розробляє запорізька компанія «Іскра». Розробка зенітно-ракетного комплексу, дуже актуальна для України, оскільки на озброєнні стоять ще радянські зразки, які продовжують старіти. З урахуванням високого ступеня уніфікації та загальної готовності ЗРК, розробка буде створена у стислий термін.

https://focus.ua/*******-novosti/499706-kb-luch-razrabotalo-novyy-zrk-sd-300-s-dalnostyu-porazheniya-svyshe-100-km-foto

За словами гендиректора "Промінь" Коростильова для закінчення робіт з першого нашого ********* ЗРК СД300 потрібно було 40 млн. Усього 40 млн. Але й цієї суми з 2019 року не знайшлося. А для виробництва одного повного дивізіону "Нептун" на 72 ПКР, вже випробуваного та прийнятого на озброєння, потрібно було всього 720 млн. У той час як виділялися мільярди на Зеліні телеканали та сотні мільярдів на дороги та басейни зі стадіонами. Гроші дали (і то частинами і зі скрипом) лише в середині 2021 року з терміном здачі дивізіону - квітень 2022 року. Ось така херня малята.
показати весь коментар
13.05.2023 12:29 Відповісти
Кільчень - українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КВ Південне. ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пропозиції щодо розробки системи проступило в Міністерство оборони в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися. До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючи аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль. Дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають «максимальним» можливостям системи).Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки.Мова йде про так звану "мінімальну комплектацію" ЗРК від КБ "Південне". На весь ДКР зі створення вітчизняної зенітно-ракетної системи, за умов відповідного фінансування держави, необхідно приблизно 5 років та 7 млрд гривень (близько $270 млн).

https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html
показати весь коментар
13.05.2023 12:32 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2023 16:07 Відповісти
Ще нагадаю пану, щоб переглянув події минулого року, коли ракета "Грім 2" знищила біля 20 літаків на аеродросмі в Криму, а також плач какашенкова, який розповідав кацапам, що їх система ППО збилша над Кримом українську ракету "Грім 2". То виходить, що "Грім 2" була не тільки на папері і навіщо було кацапам говорити, що в нас є ракета, тим більше писатьи про це у вікіпедії?
показати весь коментар
14.05.2023 16:10 Відповісти
У Вас Гугль поламався чи що? Але ж між "хочуть замовити" і "замовили" дуже велика рвзниця...

https://defence-ua.com/news/povitrjani_sili_hochut_zamoviti_rozrobku_ukrajinskih_zrk_serednoji_ta_velikoji_dalnosti_video-4152.html Повітряні Сили хочуть замовити розробку українських ЗРК середньої та великої дальності
показати весь коментар
13.05.2023 11:08 Відповісти
Макети замовляти чи що?? Я про те що деякі знавці стаерджують, що ці комплекси на 80% готові.
показати весь коментар
13.05.2023 11:26 Відповісти
Гугл мене підвів))). Дійсно, такий зрк існує, але лише на папері
показати весь коментар
13.05.2023 11:35 Відповісти
Та Ви що? Існує на папері? Якщо "слуги" навчилися корегувати вікіпедію по ППО ПРО "Кільчень" то це не означає, що вони праві. Чому з 2019 року не доробили і не поставили на службу ППО ПРО "Кільчень" і СД-300? Що заважало? Вся влада в їх руках? Монобільшість і всі на 100% свої? Чи просто не вистачило б грошей на "велике крадівництво"?
показати весь коментар
13.05.2023 12:35 Відповісти
І Миколаєву теж
показати весь коментар
13.05.2023 08:49 Відповісти
так как в Киеве должно быть по всей Украине
показати весь коментар
13.05.2023 08:22 Відповісти
На всю Україну "Патріотів", "Iris-T" та інших засобів ППО, не вистачить. Треба клянчити більше. (якщо що, то це гіркий сарказм)
показати весь коментар
13.05.2023 11:21 Відповісти
Головне найвелічніший щоб був в небезпеці туди усн пво ,а інші міста ,там що не люди,
показати весь коментар
13.05.2023 08:54 Відповісти
А тим часом по Херсону з-за Дніпра за добу ворог випустив 450 снарядів. Мабуть великокаліберні всі.
Враження таке, що луплять вони по Херсону як на полігоні. Враження таке, що ніякої контрбатарейної боротьби наші там не ведуть.
Те ж саме по Нікополю! Дня не проходить, щоб кацапи не обстріляли місто і район. Здається, що вже зараз місто схоже на Мар*їнку. І ні однієї новини про контрбатарейну діяльність наших.
показати весь коментар
13.05.2023 09:00 Відповісти
 
 