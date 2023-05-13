Всі ворожі дрони, які рухалися на Київ, успішно знищені, - КМВА
В ніч на 13 травня ворог у черговий раз намагався атакувати столицю України із використанням дронів-камікадзе.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад, використовуючи виключно безпілотні літальні апарати. Під час останньої повітряноі тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО! Черговий раз наші захисники відпрацювали відмінно! В столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе і близьких. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!", - зазначив Попко.
Раніше повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.
Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.
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Якщо порівняти результати першого та других турів, то... Зеленський 31 березня на Хмельниччині отримав 161 тисяч 958 голосів, а Петро Порошенко 108 тисяч 243 голоси, тоді як участь у голосуванні взяли понад 650 тисяч виборців. Звісно, решта голосів тоді розподілилася й іншим кандидатам. Та й друге місце на Хмельниччині 31 березня пhttps://ye.ua/vuboru/41672_Vibori_na_Hmelnichchini__hto_drugiy___Poroshenko_chi_Timoshenko_(iNFOGRAFiKA).html осіла Юлія Тимошенко.
Розробку нового комплексу уніфіковано з «Нептуном» на 70%. Сам зенітно-ракетний комплекс уже наполовину готовий. Державне київське конструкторське бюро «Промінь»(Луч)розробило новий зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії СД-300. Повідомляється, що однією з переваг ЗРК є те, що вона на 70% уніфікована з береговим ракетним комплексом «Нептун». СД-300 отримає таку саму пускову установку на шасі чеської Tatra та мобільний командний пункт. Також комплекс отримає коригувальний блок від високоточних реактивних снарядів РСЗВ «Вільха».
Комплектуючі ракети на 50% завершили заводські випробовування: двигун, головка самонаведення та інерційні блоки. Також до складу комплексу потрапить існуюча станція радіолокації «Фенікс» або РЛС 90К6Е. Їх розробляє запорізька компанія «Іскра». Розробка зенітно-ракетного комплексу, дуже актуальна для України, оскільки на озброєнні стоять ще радянські зразки, які продовжують старіти. З урахуванням високого ступеня уніфікації та загальної готовності ЗРК, розробка буде створена у стислий термін.
https://focus.ua/*******-novosti/499706-kb-luch-razrabotalo-novyy-zrk-sd-300-s-dalnostyu-porazheniya-svyshe-100-km-foto
За словами гендиректора "Промінь" Коростильова для закінчення робіт з першого нашого ********* ЗРК СД300 потрібно було 40 млн. Усього 40 млн. Але й цієї суми з 2019 року не знайшлося. А для виробництва одного повного дивізіону "Нептун" на 72 ПКР, вже випробуваного та прийнятого на озброєння, потрібно було всього 720 млн. У той час як виділялися мільярди на Зеліні телеканали та сотні мільярдів на дороги та басейни зі стадіонами. Гроші дали (і то частинами і зі скрипом) лише в середині 2021 року з терміном здачі дивізіону - квітень 2022 року. Ось така херня малята.
https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html
https://defence-ua.com/news/povitrjani_sili_hochut_zamoviti_rozrobku_ukrajinskih_zrk_serednoji_ta_velikoji_dalnosti_video-4152.html Повітряні Сили хочуть замовити розробку українських ЗРК середньої та великої дальності
Враження таке, що луплять вони по Херсону як на полігоні. Враження таке, що ніякої контрбатарейної боротьби наші там не ведуть.
Те ж саме по Нікополю! Дня не проходить, щоб кацапи не обстріляли місто і район. Здається, що вже зараз місто схоже на Мар*їнку. І ні однієї новини про контрбатарейну діяльність наших.