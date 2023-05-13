Всі ворожі дрони, які рухалися на Київ, успішно знищені, - КМВА

В ніч на 13 травня ворог у черговий раз намагався атакувати столицю України із використанням дронів-камікадзе.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад, використовуючи виключно безпілотні літальні апарати. Під час останньої повітряноі тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО! Черговий раз наші захисники відпрацювали відмінно! В столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе і близьких. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!", - зазначив Попко.

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Раніше повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.