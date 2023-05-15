Франція постачатиме Україні боєприпаси, але не винищувачі, - Макрон

Франція хоче, щоб Україна здійснила контрнаступ, коли їй буде зручно, та примусила Росію до переговорів. Але винищувачів Париж не надаватиме.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

"Стратегія Франції проста. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні чинити опір, організувати в той момент, який вона вибере, контрнаступ, щоб мати змогу повернути всіх за стіл переговорів і на тих умовах, які вона вибере, побудувати міцний мир", - заявив він.

Макрон додав, що Франція вже поставила "багато озброєння" Україні, включно з САУ Caesar, боєприпасами і бронетехнікою. Він додав, що в Україну будуть відправлені нові боєприпаси.

Однак він виключає постачання винищувачів в Україну.

"Ні, я не говорив про винищувачі, я говорив про ракети і про підготовку (військових. - Ред.). На даний момент ми починаємо підготовку. Це угода, яку уклали кілька європейських держав", - заявив він.

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Нагадаємо, сьогодні Макрон заявляв, що Франція "відчинила двері" для навчання українських пілотів.