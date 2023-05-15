УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10388 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
4 202 14

Франція постачатиме Україні боєприпаси, але не винищувачі, - Макрон

макрон

Франція хоче, щоб Україна здійснила контрнаступ, коли їй буде зручно, та примусила Росію до переговорів. Але винищувачів Париж не надаватиме.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

"Стратегія Франції проста. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні чинити опір, організувати в той момент, який вона вибере, контрнаступ, щоб мати змогу повернути всіх за стіл переговорів і на тих умовах, які вона вибере, побудувати міцний мир", - заявив він.

Макрон додав, що Франція вже поставила "багато озброєння" Україні, включно з САУ Caesar, боєприпасами і бронетехнікою. Він додав, що в Україну будуть відправлені нові боєприпаси.

Однак він виключає постачання винищувачів в Україну.

"Ні, я не говорив про винищувачі, я говорив про ракети і про підготовку (військових. - Ред.). На даний момент ми починаємо підготовку. Це угода, яку уклали кілька європейських держав", - заявив він.

Читайте також: 31 навчальний танк М1 Abrams для підготовки українських військових вже прибув до Німеччини, - Пентагон

Нагадаємо, сьогодні Макрон заявляв, що Франція "відчинила двері" для навчання українських пілотів. 

допомога і підтримка (1155) Макрон Емманюель (1448) F16 F-16 (667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Блін, шановні коментатори. Франція і так постачає купу всього, разом з САУ Цезар і колісними танками. Досить лайном плюватись замість подякувати. Без літаків контрнаступ спокійно відбудеться, а от без *********** - ні.
показати весь коментар
16.05.2023 00:04
+4
А МЫ вам будем поставлять булочки , но зерна не дадим .))))))
показати весь коментар
15.05.2023 22:44
+4
Ью, а Віслюк вже прохрипів про якусь там коаліцію із літаків. Правда хрипів із тамбуру потяга під коксом. Та то таке...Неначасі.
показати весь коментар
15.05.2023 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А МЫ вам будем поставлять булочки , но зерна не дадим .))))))
показати весь коментар
15.05.2023 22:44 Відповісти
Лайно в прорубі.
Без тебе вирішатиме...
показати весь коментар
15.05.2023 22:50 Відповісти
Ніколи не кажи "ніколи"...Хоча...майже зрозуміло , лінійка якої моделі буде основною повітряних сил України.
показати весь коментар
15.05.2023 22:51 Відповісти
L'Opinion: Макрон хотів і «перемоги» України, і уникнення конфронтації з Росією.
показати весь коментар
15.05.2023 22:52 Відповісти
А хто казав, що частинами не можна постачати пару трошки винищувачів? Он у любому воєнторзі можна купити їх
показати весь коментар
15.05.2023 22:55 Відповісти
Це так пуйла перед забоєм заспокоюють.
показати весь коментар
15.05.2023 23:00 Відповісти
Ью, а Віслюк вже прохрипів про якусь там коаліцію із літаків. Правда хрипів із тамбуру потяга під коксом. Та то таке...Неначасі.
показати весь коментар
15.05.2023 23:11 Відповісти
Жлоби!
показати весь коментар
15.05.2023 23:14 Відповісти
Будет поставлять сыр, но не пиццу.
показати весь коментар
15.05.2023 23:49 Відповісти
ну, у Франции и нет Ф-16, а именно они нам нужны, не Еврофайтеры, Миражи и прочие Тайфуны
показати весь коментар
15.05.2023 23:52 Відповісти
Блін, шановні коментатори. Франція і так постачає купу всього, разом з САУ Цезар і колісними танками. Досить лайном плюватись замість подякувати. Без літаків контрнаступ спокійно відбудеться, а от без *********** - ні.
показати весь коментар
16.05.2023 00:04 Відповісти
Ну ьак то мєсна забавка-волати " зрада" з приводу та без...
показати весь коментар
16.05.2023 06:41 Відповісти
чет напомнило слова марии антуанетты про пирожные
показати весь коментар
16.05.2023 08:25 Відповісти
Эмануэша, меньше слушай Макрониху.
показати весь коментар
16.05.2023 10:09 Відповісти
 
 