США вважають важливою готовність низки країн навчати українських пілотів, - Держдеп

Це дуже важливий крок, Україна має отримати все, що необхідне їй для самооборони.

Про це заявив заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам", - так представник зовнішньополітичного відомства прокоментував запитання про оголошення прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком програми підготовки українських пілотів.

Пател наголосив, що Сполучені Штати й інші країни "єдині у колективній меті робити все можливе, аби Україна мала спроможності для самооборони, захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету". У цьому зв’язку, за його словами, певні країни активізують свої зусилля, діляться системами та проводять навчання.

"Ми з нетерпінням чекаємо поглиблення наших партнерських відносин, щоб робити це та теж відігравати свою роль", - зазначив Пател.

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Нагадаємо, Велика Британія оголосила про те, що влітку почнеться навчання українських пілотів на F-16, а Франція - що "двері для навчання українських пілотів відчинені".