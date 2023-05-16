Посол США в Україні Брінк подякувала за потужну роботу української ППО

Посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала захисникам українського неба після нічної ракетної атаки на столицю.

Слова вдячності Брінк розмістила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячна за потужну роботу українських ППО", - зазначила вона.

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.

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В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.