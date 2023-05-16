УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6723 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 271 9

Посол США в Україні Брінк подякувала за потужну роботу української ППО

ппо

Посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала захисникам українського неба після нічної ракетної атаки на столицю.

Слова вдячності Брінк розмістила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячна за потужну роботу українських ППО", - зазначила вона.

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.

Також читайте: Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Автор: 

обстріл (28365) ППО (3172) Брінк Бріджит (233)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генштаб ЗСУ:

Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Це просто неймовірно!
Величезне дякую!
показати весь коментар
16.05.2023 08:37 Відповісти
100%знищення засобів ураження орків. Усі ракети і усі дрони вслід за російським кораблем. Слава ППО, дякуємо донорам за реальну допомогу.
показати весь коментар
16.05.2023 08:38 Відповісти
Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
===================================================================
Коли так, то це НЕЙМОВІРНЕ досягнення українських ППО-шників - 100% попадань в ціль! Можна уявити, скільки життів вони врятували, не кажучи вже про матеріальні об*єкти.
Велика подяка союзникам за надання нашій ППО ******** зброї.

А ***** 6 "кинжалів", "які невразимі для будь-якої ППО" в сраку!
показати весь коментар
16.05.2023 08:54 Відповісти
Если бы США нам еще дали дальнобойные ракеты то нам не пришлось бы сбивать рашистские ракеты у себя над головой а уничтожили бы их и рашисские самолеты еще на рашистских аеродромах и заводах
показати весь коментар
16.05.2023 08:54 Відповісти
Навряд, чи вони дадуть таку зброю, щоб діставала до Мурманська. А саме звідти, з бази Оленівка, злітають Ту-95 та Ту-22м3.
показати весь коментар
16.05.2023 09:00 Відповісти
можна ще подякувати всім посольствам та послам, які повернулись в країну, зокрема до Києва, яким навряд чи сподобалось би працювати при безперервних ракетних атаках... та при атаках шахедів, яки падають на столицю..., думаю, вони теж долучились до переконання кого треба, щоб надали нам засоби ППО...
показати весь коментар
16.05.2023 09:08 Відповісти
Яка все таки гарна штука Петріот!
показати весь коментар
16.05.2023 09:29 Відповісти
Дякуємо союзника за Петріот
показати весь коментар
16.05.2023 10:16 Відповісти
...Слава Солдатам Великой Ukrainy ...
показати весь коментар
16.05.2023 10:24 Відповісти
 
 