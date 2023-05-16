Посол США в Україні Брінк подякувала за потужну роботу української ППО
Посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала захисникам українського неба після нічної ракетної атаки на столицю.
Слова вдячності Брінк розмістила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячна за потужну роботу українських ППО", - зазначила вона.
Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.
В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.
Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.
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Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).
Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Це просто неймовірно!
Величезне дякую!
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Коли так, то це НЕЙМОВІРНЕ досягнення українських ППО-шників - 100% попадань в ціль! Можна уявити, скільки життів вони врятували, не кажучи вже про матеріальні об*єкти.
Велика подяка союзникам за надання нашій ППО ******** зброї.
А ***** 6 "кинжалів", "які невразимі для будь-якої ППО" в сраку!