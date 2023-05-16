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Китай закликав посольства в Пекіні прибрати знаки на підтримку України, - Kyodo

китай,посольство,канади

Влада Китаю просить просить іноземні посольства та міжнародні організації, розташовані в Пекіні, не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для "політичної пропаганди".

Про це повідомило інформаційне агентство Kyodo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Агенція зазначає з посиланням на численні дипломатичні джерела в столиці Китаю, що це сталося через знаки, які демонструють підтримку України.

За даними журналістів, багато посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням прапора України та повідомленнями китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність із Україною, яка бореться з повномасштабним російським вторгненням з лютого минулого року.

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У повідомленні МЗС Китаю від 10 травня посольства та міжнародні організації закликали не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди та "уникати провокування конфліктів між державами".

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів, відзначають журналісти. За даними агенції, ніхто не зняв вивіски. Найбільші банери на підтримку України розмістили посольства Канади, Німеччини та Польщі.

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У МЗС Китаю також відзначили, що посольства та міжнародні організації "зобов’язані дотримуватися китайських законів і правил", навіть якщо Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Вважається, що лист від МЗС було надіслано всім дипломатичним місіям Китаю, інформує японська агенція. Деякі посольства також вивішують райдужний прапор на знак підтримки сексуальних меншин.

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Один із європейських дипломатів розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає жодного розумного виправдання для перешкоджання вираженню державою своїх намірів і що вони не виконуватимуть рекомендацію МЗС.

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Китай (4566) посольство (944)


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Топ коментарі
+33
І після цього направлять свого представника до Києва.
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16.05.2023 15:44
+32
гандони, але зовсім нездивований
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16.05.2023 15:43
+24
це називається"китайський нейтралитет"
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16.05.2023 15:45
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гандони, але зовсім нездивований
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16.05.2023 15:43 Відповісти
І після цього направлять свого представника до Києва.
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16.05.2023 15:44 Відповісти
І його ще й приймуть та будуть вислуховувати з серйозними пиками.🤮
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16.05.2023 15:45 Відповісти
тут, як казали американці, не вислуховувати нам потрібно, а донести нашу тверду і чітку позицію комунякам. і нехай вони пистують з нею до кацапів. Сподіваюсь, наші дипломати саме так зрозуміють посил американців.
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16.05.2023 17:15 Відповісти
Підараси жовтопикі. Здохніть.
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16.05.2023 15:44 Відповісти
тут пробема не в расі, а в комуністах.
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16.05.2023 16:01 Відповісти
Й****ий Пекін !
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16.05.2023 15:44 Відповісти
це називається"китайський нейтралитет"
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16.05.2023 15:45 Відповісти
Приємно, що всі держави відповіли, де вони мають ці заклики
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16.05.2023 15:48 Відповісти
хітрожопість китайоз коли й вашим і нашим по принципу"моя хата с краю" в світі делікатно звуть "китайською мудрістю".....
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16.05.2023 15:51 Відповісти
ПНХ
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16.05.2023 15:52 Відповісти
Ще китайці по ****** не получали🤔🧐😁 Забули, як в'єтнамці їм дали просратись
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16.05.2023 15:52 Відповісти
Хто їм тільки не давав просратись... але їх занадто багато, шоб знищити...
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16.05.2023 16:14 Відповісти
всі китайські династії терпіли поразку виключно внаслідок дій свого ж населення, якого занадто багато, щоб його стримати
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16.05.2023 16:45 Відповісти
В ОП заявили о "кинжальном обнулении" России
Ночная ракетная атака территории Украины стала "приветствием" для спецпредставителя Китая, отметил Михаил Подоляк.
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16.05.2023 15:54 Відповісти
Китай нервує, бо в майбутньому увесь світ співчуватиме Тайваню.
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16.05.2023 15:54 Відповісти
PNH Prc
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16.05.2023 15:56 Відповісти
Чому ті посольства не вивішують кацапський прапор?

Адже, за версією Китаю, це "конфлікт", тобто щось таке 50/50.
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16.05.2023 15:56 Відповісти
Надпись на китайском "Мы с Украиной вместе"
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16.05.2023 15:57 Відповісти
Ти диви! Китайці справді увірували, що їзні ьажання підкріплені можливостями! 😁 Як бачимо, Сі теж неправильно інформують - зализують звіти до дір у тих місцях, де інформація б'є по величі. 😊
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16.05.2023 16:01 Відповісти
явище зализування сраки диктатора притаманне будь-якій диктатурі. Нема конкуренції, нема зміни влади, легше лизати сраку диктатору, ніж видавати йому гіркі пілюлі суворої дісності.
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16.05.2023 16:12 Відповісти
І крити нічим. 😔
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16.05.2023 16:56 Відповісти
По-перше - вони вивішують ці знаки на ВЛАСНІЙ території, яка закінчується на лінії тротуару, що дотикається до ЗОВНІШНЬОГО паркану посольства Ця територія надається китайським урядом в оренду посольству на весь час акредитації Це визначається міжнародним законодавством та іменується "дипломатичним імунітетом" Китайці можуть "довийобуваться" до того, що в країнах акредитації китайських посольств можуть їх паркани закрить глухими щитами і відрізать їх від зовнішнього простору І китайці нічого зробить не зможуть - за парканом територія не їх держави І країна акредитації може робить там, що хоче Ну, а можуть і "простіше" зробить - на місці плакатів на підтримку України написать китайською: "Ну - ви все зрозуміли!!!" І хто буде "дурним" виглядіть? Адже китайці-перехожі на подібне будуть ще більше зацікавленістю проникаться та цікавиться - "А що ж там таке "засекречене?" А потім сміяться з власного уряду - як з ідіотів!
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16.05.2023 16:05 Відповісти
А оце цікаво! Територія посольства - це продовження території країни, яку представляє посольство. А тепер подивимось - пошлють китайоз нах чи ні?
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16.05.2023 16:10 Відповісти
Вже послали.
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16.05.2023 17:57 Відповісти
це все, що потрібно знати про щирість жовтожопих мавп у прагненні закінчити війну
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16.05.2023 16:35 Відповісти
це зайвий доказ того, чи хоче Китай "миру" в Україні і чи не плутає Китай "мир" з "капітуляцією" під виглядом "миру"... якщо раптом почуєте від наших представників "офісної влади" бодай якісь теревені про мир за китайським сценарієм чи бодай за участю Ктиаю, знайте - Україну готують до капітуляції на умовах москальських виродків, під виглядом "міра"...
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16.05.2023 16:47 Відповісти
китайські батальйони воювали в Україні на боці красной армії в 1918-1921 роках

китай не є третьою стороною, він успішно будує імперіалізм совіцького типу

якби лєнін не помер від сіфілісу та отрути, то він побудував точнісінько такий же в ссср, з непом та "конвергенцією політичних систем", і саме гидке в тому, що із американських станків та агрегатів

історія повторюється
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16.05.2023 17:12 Відповісти
На каком основании? Территория посольства это территория другого государства. Если туда зайдут хунвейбины и уничтожат символ поддержки Украины, то все страны мира получат право зайти на свои китайские посольства и перерезать там всем горло по законным причинам как своим врагам, которые напали на территорию чужой страны.

При этом кацапские посольства неприкосновенными не являются, так как с 2012-го года на россии нету президента и власти, там находится воровская клика, захватившая неконституционным путем власть, которая не имеет полномочий выделять послов и управлять посольствами. Можно зайти в любое из них и делать что угодно с этими членами воровской хунты. И дипломаты, возящие наркотики, новичок, оружие и другую гадость в своих самолетах и лимузинах, тоже неприкосновенными не являются (зато являются неприкасаемыми, т.е. петухами). Китай с третьим сроком Цзиньпина тоже находится в этом пограничном состоянии. Нелегитимная власть, которую после нападения на Тайвань вынесут американские войска и признают их как никогда не имеющими юридических полномочий с момента фальсифицированного переизбрания против старого порядка не более 2 сроков.
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16.05.2023 17:21 Відповісти
Людоеды они такие.
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16.05.2023 17:51 Відповісти
Підтримка України у військовій агресії РФ, яка вже завдала Україні понад 3 трільона $ збитків не рахуючи людських життів, порушуючи Будапештський меморандум згідно якого Україна відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі в обмін на гарантії беспеки і територіальної цілосності , доречі який і підтримав Китай -це політична пропаганда?
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16.05.2023 18:14 Відповісти
заважає кацапській пропаганді в китаї
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16.05.2023 20:20 Відповісти
Які можуть бути взагалі дипломатичні стосунки із сепаратистським утворенням, яке виникло за сприяння радянського союзу та називає себе КНР?... Це все-одно що мати дипломатичні стосунки з лугандонією, придністров'ям, або абхазією!
Є одна єдина легітимна китайська держава з назвою Китайська Республіка, яка змогла втримати свій контроль без міжнародної підтримки лише на острові Тайвань!
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19.05.2023 11:07 Відповісти
 
 