Китай закликав посольства в Пекіні прибрати знаки на підтримку України, - Kyodo

Влада Китаю просить просить іноземні посольства та міжнародні організації, розташовані в Пекіні, не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для "політичної пропаганди".

Про це повідомило інформаційне агентство Kyodo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Агенція зазначає з посиланням на численні дипломатичні джерела в столиці Китаю, що це сталося через знаки, які демонструють підтримку України.

За даними журналістів, багато посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням прапора України та повідомленнями китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність із Україною, яка бореться з повномасштабним російським вторгненням з лютого минулого року.

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У повідомленні МЗС Китаю від 10 травня посольства та міжнародні організації закликали не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди та "уникати провокування конфліктів між державами".

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів, відзначають журналісти. За даними агенції, ніхто не зняв вивіски. Найбільші банери на підтримку України розмістили посольства Канади, Німеччини та Польщі.

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У МЗС Китаю також відзначили, що посольства та міжнародні організації "зобов’язані дотримуватися китайських законів і правил", навіть якщо Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Вважається, що лист від МЗС було надіслано всім дипломатичним місіям Китаю, інформує японська агенція. Деякі посольства також вивішують райдужний прапор на знак підтримки сексуальних меншин.

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Один із європейських дипломатів розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає жодного розумного виправдання для перешкоджання вираженню державою своїх намірів і що вони не виконуватимуть рекомендацію МЗС.