Ті, хто викладає відео роботи ППО, нестимуть за це відповідальність, - Данілов
Українці, які викладають у соцмережі відео роботи ППО, нестимуть за це відповідальність.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО - ред.). Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, - ті, хто робить такі речі", - сказав Данілов.
Також він прокоментував заяви російського Міноборони про так зване "знищення системи" Patriot в Україні. Данілов зазначив, що "вони мають щось говорити, щось заявляти".
Як повідомлялося, 16 травня росіяни атакували Україну 25 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі 25 ракет були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України.
Низка ЗМІ повідомили, що популярна київська блогерка опублікувала в соцмережах відео роботи української ППО вночі 16 травня.
Нагадаємо, українців закликають не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони країни, оскільки це демаскує місця розташування систем.
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