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Ті, хто викладає відео роботи ППО, нестимуть за це відповідальність, - Данілов

данілов

Українці, які викладають у соцмережі відео роботи ППО, нестимуть за це відповідальність.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО - ред.). Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, - ті, хто робить такі речі", - сказав Данілов.

Читайте: Через відсутність контролю ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, але заяви РФ про знищення Patriot - фейк, - Бутусов

Також він прокоментував заяви російського Міноборони про так зване "знищення системи" Patriot в Україні. Данілов зазначив, що "вони мають щось говорити, щось заявляти".

Як повідомлялося, 16 травня росіяни атакували Україну 25 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі 25 ракет були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України.

Низка ЗМІ повідомили, що популярна київська блогерка опублікувала в соцмережах відео роботи української ППО вночі 16 травня.

Також читайте: ОВА мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, - Повітряні сили

Нагадаємо, українців закликають не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони країни, оскільки це демаскує місця розташування систем.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) ППО (3172) соціальні мережі (1184)


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Топ коментарі
+8
Хто відповість за розмінований Чонгар?
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17.05.2023 09:45
+7
А понесли відповідальність депутати провладної партії за фото військових і цивільних об'єктів - "Дивіться що в нас є. Ось координати!", після яких їх розбомбили?
Голова Полтавської ОДА, за радісне фото Кременчуцького НПЗ - "Ура! Тут не все розбомлили!", після якого розбомбили таки усе?
Працівники Офісу Президента за фото критично важливих об'єктів - "Ось як ми все поновили після бомбардувань!", після яких їх знову розбомбили?
Коригувальники, що отримали умовні терміни?
Забули уже, як рік потому бігали малювали фарбою різні знаки на дорогах? Де всі затримані? Скільки "дурненьких" діточок, що за 200-400грн. це робили, поставили хоча б на облік у відповідальних за роботу з дітьми у поліції?
Чого варто вважати, що щось змінилось?
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17.05.2023 09:54
+5
Пес Патрон
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17.05.2023 09:45
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Тобто, МВС буде відповідати за працюючі під час обстрілів камери з доступом до Інтернет?
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17.05.2023 09:39 Відповісти
Когда же ты **** понесешь ответственность : - ЗА разминирование Юга Украины , ЗА остановку программ вооружения , ЗА неработающий " Оборонпром " , ЗА не построенный даже патронный заводик , ЗА не подготовку к вторжению России , ЗА свое преступное бездействие ??? !!!
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17.05.2023 12:02 Відповісти
Таблетки не випила чи укол пропустила? Чи то від передозу в тебе?
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17.05.2023 12:07 Відповісти
А як на росії борються з подібним явищем? Чому ми не бачимо роботи їх ППО, не можемо відстежувати пересування їх техніки в онлайн-режимі? У них камер немає, чи як?
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17.05.2023 09:41 Відповісти
Ну, по перше, інформаційну політику в державі там визначають люди, про яких ніхто навіть не знає, а не балабол федоров.
Не кажу вже про те, що різні менти з трьома класами освіти навіть на того федорова болт забили, бо у них купони затуляють очі.
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17.05.2023 09:52 Відповісти
Хто відповість за розмінований Чонгар?
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17.05.2023 09:45 Відповісти
Пес Патрон
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17.05.2023 09:45 Відповісти
Мешканці півдня України,вже відповідають
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17.05.2023 09:47 Відповісти
зеленські, єрмаки, арахамії, подоляки...?
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17.05.2023 09:57 Відповісти
ну? и?) на Залужного хрен вы свою ответственность перекинете, не надейтесь
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17.05.2023 10:11 Відповісти
Зелені тварі просто знущаються з країни, з людей. Камери спостереження вєщают на весь світ, а воно меле таку йухню. 73%, ви червонокнижні тварі!
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17.05.2023 09:49 Відповісти
Камеры в сеть ничего не выкладывают. Это раз. ППО не ставят там где они есть.
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17.05.2023 10:34 Відповісти
Ця дурепа- «певица» має відповісти!!!
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17.05.2023 09:51 Відповісти
А понесли відповідальність депутати провладної партії за фото військових і цивільних об'єктів - "Дивіться що в нас є. Ось координати!", після яких їх розбомбили?
Голова Полтавської ОДА, за радісне фото Кременчуцького НПЗ - "Ура! Тут не все розбомлили!", після якого розбомбили таки усе?
Працівники Офісу Президента за фото критично важливих об'єктів - "Ось як ми все поновили після бомбардувань!", після яких їх знову розбомбили?
Коригувальники, що отримали умовні терміни?
Забули уже, як рік потому бігали малювали фарбою різні знаки на дорогах? Де всі затримані? Скільки "дурненьких" діточок, що за 200-400грн. це робили, поставили хоча б на облік у відповідальних за роботу з дітьми у поліції?
Чого варто вважати, що щось змінилось?
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17.05.2023 09:54 Відповісти
хто это сделал ?
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17.05.2023 09:57 Відповісти
Правоохранители установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на Киев.
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17.05.2023 10:14 Відповісти
яке наближення перемоги може бути з цими придурками??? Другий рік війни - кацапський бізнес так і працює успішно у нас, з лукашенком дипвідносини не розірвані, колоборанти та шпигуни-наводчики спокійно знімають все що можна,, суди їх випускають під заставу чи навіть виправдують, патріотів та військових судять...
З цими камерами та трансляціями - та виключайте автоматично вуличні камери одночасно з сигналом повітряної тривоги. Це так складно зробити??? Це може робити як адмін системи вручну так і автоматично програмно прописати. Але ж тоді таким як Данілов говорити буде ніпрощо. А трансляції в ТікТок?? Закрийте нах..й той ТікТок. Колись закрили Вконтактє і Одноглазнікі і що??? світ рухнув?
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17.05.2023 10:30 Відповісти
ми вже чули це багато разів, але довні продовжують робити свою справу
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17.05.2023 10:33 Відповісти
Моносброд у АР міг би вже давно в ККУ внести нлау статтю 10 років за зйомку розташування та роботу систем пвотнезалежно аід умтслу, і проблема вирішиться
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17.05.2023 10:34 Відповісти
Це пусті слова! Яку, конкретно, відповідальність? Штраф в один прожитковий мінімум? Чи знову просто бла-бла-бла. Війна іде вже другий рік! ВР встигла за цей час виписати собі премію за інтенсивність своєї роботи, а на зрадників вже інтенсивності не вистарчило?!
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17.05.2023 10:39 Відповісти
Терміново вносьте зміни і доповнення до Кримінального кодексу України про відповідальність за зйомки і виставлення роликів в Інтернет - пожиттєво. Виключити усі відеокамери в українських містах і на трасах, бо російські хакери підключаються до них і спостерагають за переміщенням наших військових колон.
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17.05.2023 10:42 Відповісти
Для цього потрібно приймати відповідні закони ще с 2014 року!
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17.05.2023 11:14 Відповісти
Ті, хто після року війни розміщує велику кількість вибухово небезпечних матеріалів та *********** на незахищених складах, які відомі рашистам ще з "совка" і які добре видно на карті Google теж мають нести відповідальність, але як і у випадку з любителями викласти відосики з ППО все обмежується лише балачками. Відтак, далі буде...
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17.05.2023 11:47 Відповісти
 
 