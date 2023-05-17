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Франція вивчає можливість постачання Україні ракет Scalp. Рішення наразі не ухвалено, - Le Monde

макрон,зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму телеінтерв’ю телеканалу TF1 у понеділок натякнув, що Франція вивчає можливість постачання Україні керованих ракет великої дальності класу "повітря-земля" Scalp.

Про це повідомляє в середу французьке видання Le Monde, якому в Єлисейському палаці повідомили, що "вивчають усі варіанти" і що "наразі це не планується", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, розроблена в 1990-х роках французькою компанією Matra і британською British Aerospace ракета Scalp (Long-Range Conventional Autonomous Cruise System) являє собою керовану ракету класу "повітря-земля", призначену для ураження нерухомих цілей. Її офіційний радіус дії 250 км, але може досягати 500 або навіть 700 км залежно від версії.

У виданні зазначили, що відповідні роздуми з'явилися після того, як Велика Британія оголосила 11 травня про постачання Києву ракет Storm Shadow, аналога французької Scalp.

"Як і в разі будь-якої допомоги Україні, Франція обговорює зі своїми українськими та британськими партнерами результати цієї допомоги, особливо щодо ракет великої дальності", - пояснили в оточенні Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція передасть Україні ракети, дальність дії яких "дозволить чинити опір", - Макрон

На думку військових аналітиків, поповнення українського арсеналу цими ракетами великої дальності має дати змогу військам у Києві підготувати свій наступний контрнаступ, оголошений іще взимку й очікуваний до літа. Ураження стратегічних об'єктів, розташованих далеко за лінією фронту, за допомогою ракет, безпілотників або диверсійних актів дає змогу дезорганізувати й вимотати сили противника.

Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.

Також Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні.

Після зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що Франція передасть Україні ракети, дальність дії яких "дозволить чинити опір".

Автор: 

ракети (4020) Франція (3053)


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Прорвало дамбу ))
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17.05.2023 16:01 Відповісти
А що тут вивчати? Або даєм, або недаєм
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17.05.2023 16:03 Відповісти
Дивляться один на одного -- тои шось дасть і другии починає задумуватись . Одні краіни Балтіі дають все шо в них є .
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17.05.2023 16:07 Відповісти
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17.05.2023 16:08 Відповісти
Так так треба давати Емануель такі ракети , бо жовті жилєти під керівництвом кацапів реально можуть повернутися
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17.05.2023 19:31 Відповісти
 
 