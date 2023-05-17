Франція вивчає можливість постачання Україні ракет Scalp. Рішення наразі не ухвалено, - Le Monde
Президент Франції Емманюель Макрон у своєму телеінтерв’ю телеканалу TF1 у понеділок натякнув, що Франція вивчає можливість постачання Україні керованих ракет великої дальності класу "повітря-земля" Scalp.
Про це повідомляє в середу французьке видання Le Monde, якому в Єлисейському палаці повідомили, що "вивчають усі варіанти" і що "наразі це не планується", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як зазначається, розроблена в 1990-х роках французькою компанією Matra і британською British Aerospace ракета Scalp (Long-Range Conventional Autonomous Cruise System) являє собою керовану ракету класу "повітря-земля", призначену для ураження нерухомих цілей. Її офіційний радіус дії 250 км, але може досягати 500 або навіть 700 км залежно від версії.
У виданні зазначили, що відповідні роздуми з'явилися після того, як Велика Британія оголосила 11 травня про постачання Києву ракет Storm Shadow, аналога французької Scalp.
"Як і в разі будь-якої допомоги Україні, Франція обговорює зі своїми українськими та британськими партнерами результати цієї допомоги, особливо щодо ракет великої дальності", - пояснили в оточенні Макрона.
На думку військових аналітиків, поповнення українського арсеналу цими ракетами великої дальності має дати змогу військам у Києві підготувати свій наступний контрнаступ, оголошений іще взимку й очікуваний до літа. Ураження стратегічних об'єктів, розташованих далеко за лінією фронту, за допомогою ракет, безпілотників або диверсійних актів дає змогу дезорганізувати й вимотати сили противника.
Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.
Також Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні.
Після зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що Франція передасть Україні ракети, дальність дії яких "дозволить чинити опір".
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