Судове засідання у справі Гандзюк завершено, вирок оголосять після 20 червня

Дніпровський райсуд Києва не оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Оголошення вироку відбудеться після 20 червня. Суддя-спікерка Дніпровського райсуду Віра Левко заявила, що сьогодні вирок не оголосили, тому що судді потрібен час на опрацювання томів справ, аби написати текст вироку.

"Суд тривав понад три роки і є до 200 томів кримінальної справи і тільки 70 томів - письмові докази, не беручи до уваги свідчення допитаних осіб... Все це судді треба перечитати, оцінити і написати у своєму рішенні. Тому суддя визначила такий час (після 20 червня. - Ред.) і остаточно ні день, ні час не зрозумілі. У міру того як буде просуватися написання тексту вироку, суддя буде орієнтувати ЗМІ, коли буде оголошено повний текст", - пояснила Левко.

Крім того, за її словами, у матеріалах справи є "численні скарги" захисників, які суддя має розглянути у нарадчій кімнаті і дати їм оцінку.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки п'яти виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

У липні 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

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