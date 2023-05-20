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Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мотопробіг

У Львові стартує мотопробіг, учасники якого хочуть нагадати суспільству про річницю закінчення героїчної оборони Маріуполя.

Про це повідомили в громадській організації "Жінки зі сталі", інформує Цензор.НЕТ.

Учасники мотопробігу вирушать за маршрутом "Львів - Рівне - Звягель - Житомир - Київ".

Дивіться: "Близько 12-ї я говорив з Домахою. О 14-й на позицію впала ворожа ракета і всі, хто був там, згоріли", - співробітник СБУ "Бурий" про загибель підполковника СБУ, письменника і оборонця "Азовсталі" Василя Богача. ВIДЕО

Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва 01

"Його організатори та учасники хочуть показати всій Україні, що проблема полонених болюча та глибока. Вони хочуть підтримати не тільки полонених оборонців Маріупольського гарнізону, а й захисників з інших напрямків фронту України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, протягом року Україні вдалося повернути з полону близько 500 захисників "Азовсталі", ще близько 2000 залишаються в російській неволі.

Автор: Ольга Лузан
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я ж то думаю...чого ці мотобакери ганяють по місту...останніми днями...
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20.05.2023 09:10 Відповісти
Дуже толково) Не краще віддати пальне захисникам?
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20.05.2023 09:14 Відповісти
Незнаю що краще але гіршої акції чим мотопробіг придумати складно.
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20.05.2023 11:07 Відповісти
Подвиг - это всегда следствие беды, катастрофы и разгильдяйства. Подвиг - результат скверной организации. Что, в свою очередь, есть следствие безграмотности, безразличия, повсеместной некомпетентности. (с)
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20.05.2023 09:21 Відповісти
и по прибытию, в Киеве им сразу выдать повестки ,
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20.05.2023 10:28 Відповісти
 
 