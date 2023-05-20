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Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Львові стартує мотопробіг, учасники якого хочуть нагадати суспільству про річницю закінчення героїчної оборони Маріуполя.
Про це повідомили в громадській організації "Жінки зі сталі", інформує Цензор.НЕТ.
Учасники мотопробігу вирушать за маршрутом "Львів - Рівне - Звягель - Житомир - Київ".
"Його організатори та учасники хочуть показати всій Україні, що проблема полонених болюча та глибока. Вони хочуть підтримати не тільки полонених оборонців Маріупольського гарнізону, а й захисників з інших напрямків фронту України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом року Україні вдалося повернути з полону близько 500 захисників "Азовсталі", ще близько 2000 залишаються в російській неволі.
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