Південна Корея надасть Україні додаткову нелетальну допомогу

Південна Корея обіцяє надати Україні додаткову нелетальну допомогу, зокрема обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Таку обіцянку президентові України Володимирові Зеленському дав президент Південної Кореї Юн Сок Йол під час першої в історії зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

"Президент працюватиме над оперативним забезпеченням обладнанням, якого потребує Україна, зокрема обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги", – сказав речник президента Південної Кореї Лі До Вун.

За словами речника, Юн дав обіцянку у відповідь на прохання Зеленського надати додаткову нелетальну допомогу.

Юн також підтвердив підтримку України Південною Кореєю, зазначивши, що Сеул цінує міжнародний порядок, заснований на свободі, міжнародній солідарності та правилах.

Він додав, що Південна Корея буде підтримувати український народ, доки не буде відновлено мир.

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Нагадаємо, Зеленський наразі перебуває в Хіросімі, де відбувається саміт лідерів країн G7.