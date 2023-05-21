УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18725 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
4 195 11
Південна Корея (214) допомога і підтримка (864)

Південна Корея надасть Україні додаткову нелетальну допомогу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

корея,южная

Південна Корея обіцяє надати Україні додаткову нелетальну допомогу, зокрема обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Таку обіцянку президентові України Володимирові Зеленському дав президент Південної Кореї Юн Сок Йол під час першої в історії зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

"Президент працюватиме над оперативним забезпеченням обладнанням, якого потребує Україна, зокрема обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги", – сказав речник президента Південної Кореї Лі До Вун.

За словами речника, Юн дав обіцянку у відповідь на прохання Зеленського надати додаткову нелетальну допомогу. 

Юн також підтвердив підтримку України Південною Кореєю, зазначивши, що Сеул цінує міжнародний порядок, заснований на свободі, міжнародній солідарності та правилах.

Він додав, що Південна Корея буде підтримувати український народ, доки не буде відновлено мир.

Читайте: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн

Нагадаємо, Зеленський наразі перебуває в Хіросімі, де відбувається саміт лідерів країн G7.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
У моего друга весь батальон в корейских брониках,тоже дело.
показати весь коментар
21.05.2023 17:41
+6
Ну динамит изначально был сделан тоже не для летального применения. Так что можно сослаться на историю и завезти пару сотен тонн ТНТ
показати весь коментар
21.05.2023 17:16
+6
Все, що допоможе робити окупантів летальними, добре. Дякуємо!
показати весь коментар
21.05.2023 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну динамит изначально был сделан тоже не для летального применения. Так что можно сослаться на историю и завезти пару сотен тонн ТНТ
показати весь коментар
21.05.2023 17:16 Відповісти
Все, що допоможе робити окупантів летальними, добре. Дякуємо!
показати весь коментар
21.05.2023 17:19 Відповісти
Південна Корея дуже добре розуміє що означає Північна Корея і рашисти,які її породили! Тільки трохи очкує перед північним сусідом!
показати весь коментар
21.05.2023 17:25 Відповісти
Авторитарні режими сприймають тільки одне: фізичне знищення! Ось саме цю перспективу й має забезпечити світова цивілізація!
показати весь коментар
21.05.2023 17:28 Відповісти
У моего друга весь батальон в корейских брониках,тоже дело.
показати весь коментар
21.05.2023 17:41 Відповісти
вся русня в китайских пласмасовых
показати весь коментар
21.05.2023 17:44 Відповісти
страйкболовських)))
показати весь коментар
21.05.2023 18:33 Відповісти
Самсунг смартафоны давай , ну очень приличные девайсы
показати весь коментар
21.05.2023 17:43 Відповісти
щас
показати весь коментар
21.05.2023 18:34 Відповісти
А чому летальну не дає ? Південна Корея ж має одну з найкращих і технологічних армій світу
показати весь коментар
21.05.2023 19:00 Відповісти
Звісно, що нам нелетальну, а ось Штатам хай передадуть кілька мільйонів артнабоїв - вони знають, що і куди з ними робити.
показати весь коментар
21.05.2023 19:04 Відповісти
 
 