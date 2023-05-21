Делегація лідерів африканських країн планує провести перемовини з Києвом та Москвою в червні, - АР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Делегація лідерів 6 африканських країн, вірогідно, проведе перемовини з Києвом та Москвою в червні. Свою місію вони називають миротворчою.
Про це повідомляє посередник Жан-Ів Олів'є, який допоміг організувати ці переговори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.
Зокрема африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка.
Олів'є зазначив, що африканські лідери також обговорять питання спощення проходження більшої кількості зерна з України в умовах війни й можливість обміну полоненими. Лідери країн планують відвідати обидві країни з місією, яку вони охарактеризували як "миротворчу".
Олів'є також наголосив, що переговори, ймовірно, розпочнуться наступного місяця.
Російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський погодилися окремо прийняти делегації президентів Південно-Африканської Республіка, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.
Переговори також схвалені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Організацією Об'єднаних Націй, Африканським Союзом і Китаєм.
Нагадаємо, Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Отже, Олів'є ?
В ту компашку якраз підходить.
Хуі, Лула, Дзуппі і Олів'є.
Кітай- тут як тут.
Хочу логістику в Европу.
Хочу міцніше тримати ЕС за фаберже.
Хочу наварити впливу як міцний горішек, який усе може, коли хоче і де хоче. Тайвань, Україна, Білорусь, Азия…
Утремо носу імперіалістичній Америці.
Афріка- ми теж «миротворці».
Дайте нам поїсти - зерна. Дайте нам добрива. Дайте нам…
Грошей у нас нема….
Це все для України- «це про мир»…
а взагалі, я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Може сам здохне, щоб нормальні люди руки не бруднили? Але то довго чекати...
"Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?"
Это будущие украинские граждане через лет 10-15. Наташки будут пищать от восторга, демографы удовлетворительно потирать ладошки)
.
bigcatwar
...это что за десант университета П Лумумбы??? Что это спустившиеся с деревьев может сказать???
17.05.2023 07:22
Petra Jonaiti f88827d7
передадут хотелки ***** да и всё.
17.05.2023 07:47
Як, як- готівкою, у чому проблема, логістичні проблеми- так їх немає: хоть з Мурманська, хоть з Находки кажете ніхто не хоче страхувати вантажі так фрахтуйте судна самі, люба примха за ваші гроші,
Зокрема африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка.
Олів'є зазначив, що африканські лідери також обговорять питання спощення проходження більшої кількості зерна з України в умовах війни Джерело: https://censor.net/ua/n3419812
Миротворчество - тут тільки привід ! Насправді - їдуть вирішувати свої особисті проблеми
Хочуть зерна - хай самі виростять. Грунти в чорній Африці добрі.
Це має бути цікаво)))
Також Токіо планує надати допомогу на 7.6 млрд дол. для відновлення та реконструкції України після війни. З цією ж метою було створено Раду з підготовки сприяння економічній відбудові України.
А Банк міжнародного співробітництва Японії вирішив застрахувати облігації Samurai на суму приблизно 93 млрд єн, які нададуть Польщі для допомоги переселенцям з України.
Мені це нагадує, як Янику акторів різномасних підсовували..то якусь принцесу типу, то шейха типу...що його поважають, а ті несли якусь чухню, як вони просто в афігє от такого керманича, принцеса прям вила - ах який чоловік..
Може нашого Бобіка теж тролять? Мокши ж нового нічого не вигадують..
Швидше всього, там рашка диригує.
Москалі з 17 століття носять європейські костюми - чи стали вони від того цивілізованими?
- Что такое Университет дружбы народов?
- Это такое хитрое учреждение, где русскоязычные евреи на чистом английском языке учат представителей народов Африки, Азии и Латинской Америки, как рассорить между собой людей посредством революций!"