Делегація лідерів африканських країн планує провести перемовини з Києвом та Москвою в червні, - АР

Делегація лідерів 6 африканських країн, вірогідно, проведе перемовини з Києвом та Москвою в червні. Свою місію вони називають миротворчою.

Про це повідомляє посередник Жан-Ів Олів'є, який допоміг організувати ці переговори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.

Зокрема африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка.

Олів'є зазначив, що африканські лідери також обговорять питання спощення проходження більшої кількості зерна з України в умовах війни й можливість обміну полоненими. Лідери країн планують відвідати обидві країни з місією, яку вони охарактеризували як "миротворчу".

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Олів'є також наголосив, що переговори, ймовірно, розпочнуться наступного місяця.

Російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський погодилися окремо прийняти делегації президентів Південно-Африканської Республіка, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Переговори також схвалені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Організацією Об'єднаних Націй, Африканським Союзом і Китаєм.

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Нагадаємо, Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.