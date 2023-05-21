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Африка (196) переговори з Росією (557)

Делегація лідерів африканських країн планує провести перемовини з Києвом та Москвою в червні, - АР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пар,рамафоса

Делегація лідерів 6 африканських країн, вірогідно, проведе перемовини з Києвом та Москвою в червні. Свою місію вони називають миротворчою.

Про це повідомляє посередник Жан-Ів Олів'є, який допоміг організувати ці переговори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  AP News.

Зокрема африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка.

Олів'є зазначив, що африканські лідери також обговорять питання спощення проходження більшої кількості зерна з України в умовах війни й можливість обміну полоненими. Лідери країн планують відвідати обидві країни з місією, яку вони охарактеризували як "миротворчу".

Читайте: Другий саміт Grain from Ukraine відбудеться цієї осені, - МЗС

Олів'є також наголосив, що переговори, ймовірно, розпочнуться наступного місяця.

Російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський погодилися окремо прийняти делегації президентів Південно-Африканської Республіка, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Переговори також схвалені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Організацією Об'єднаних Націй, Африканським Союзом і Китаєм.

Читайте також: Шість країн Африки дали згоду на відкриття посольств України, - МЗС

Нагадаємо, Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.
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Топ коментарі
+28
Свитан таки дошутился. Это он сказал, что Киев на переговоры будет уговаривать все консервы Кремля, начиная от Римского Папы и заканчива Африканскими Мамами.
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21.05.2023 22:26
+19
Про київський зоопарк не забудьте - тамтешня громада приматів теж має свій погляд на ці події.
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21.05.2023 22:31
+17
Ото в дєрьмака роботи! Виконать "оманські зобов'язання" і не здати інтереси України (бо на другий термін треба найвеличнішого проштовхнути) при перемовинах з кремлівськими маріонетками - та ще еквілібристика!
Може сам здохне, щоб нормальні люди руки не бруднили? Але то довго чекати...
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21.05.2023 22:29
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Ми чекаємо на прізвище посередника, бо з китайцем і ватиканцем вже розібралися.

Отже, Олів'є ?
В ту компашку якраз підходить.
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21.05.2023 22:24 Відповісти
Куряче філе, картопля, яйця, зелений горошок, морква, огірок, майонез....Смачного.))
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21.05.2023 22:30 Відповісти
> з китайцем і ватиканцем вже розібралися

Хуі, Лула, Дзуппі і Олів'є.
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21.05.2023 22:46 Відповісти
Кожен хоче заробити на Україні.

Кітай- тут як тут.

Хочу логістику в Европу.
Хочу міцніше тримати ЕС за фаберже.
Хочу наварити впливу як міцний горішек, який усе може, коли хоче і де хоче. Тайвань, Україна, Білорусь, Азия…
Утремо носу імперіалістичній Америці.

Афріка- ми теж «миротворці».
Дайте нам поїсти - зерна. Дайте нам добрива. Дайте нам…
Грошей у нас нема….
Це все для України- «це про мир»…
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22.05.2023 04:32 Відповісти
Не помню точно. Здається Куєй і Дуппа були. До чого тут олів"є?
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22.05.2023 07:46 Відповісти
Про це повідомляє посередник Жан-Ів Олів'є, який допоміг організувати ці переговори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AP News. Джерело: https://censor.net/ua/n3419812
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22.05.2023 08:10 Відповісти
Свитан таки дошутился. Это он сказал, что Киев на переговоры будет уговаривать все консервы Кремля, начиная от Римского Папы и заканчива Африканскими Мамами.
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21.05.2023 22:26 Відповісти
мені здається на руZZку агентуру на Заході вже не вистачає грошей: шрьодери, берлусконі, орбани, вагенкнехти, папи Римські та інші "путінферштеєри" недоотримують 30-срібних...підключаються ВСІ можливі консерви русні у світі....

а взагалі, я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.05.2023 00:44 Відповісти
Купити пару ящиків бананів,та й усе.
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21.05.2023 22:28 Відповісти
Ото в дєрьмака роботи! Виконать "оманські зобов'язання" і не здати інтереси України (бо на другий термін треба найвеличнішого проштовхнути) при перемовинах з кремлівськими маріонетками - та ще еквілібристика!
Може сам здохне, щоб нормальні люди руки не бруднили? Але то довго чекати...
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21.05.2023 22:29 Відповісти
Осинь кусить хосится
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21.05.2023 22:30 Відповісти
А будуть такі, що у них з одягу лиш трубочка на *** і пір'я кругом?
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21.05.2023 22:30 Відповісти
Takom narjade budet strechat nacist Lavrov svoix druzei i snimi tancevat na krasnoi ploshtjadi...
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21.05.2023 22:39 Відповісти
Будуть!

"Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?"
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22.05.2023 05:58 Відповісти
Зря вы так иронично про них, не обижайте))
Это будущие украинские граждане через лет 10-15. Наташки будут пищать от восторга, демографы удовлетворительно потирать ладошки)
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22.05.2023 10:19 Відповісти
Думаю, що скоріше так будуть виглядати громадяни рф блищим майбутнім. Тільки без трубочки і пір'я.
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22.05.2023 13:50 Відповісти
Делегація лідерів африканських країн планує провести перемовини з Києвом та Москвою в червні Джерело: https://censor.net/ua/n3419812
.
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21.05.2023 22:31 Відповісти
За добрива можете рашці віддати буси и зеркальця - шо вам колись білі люди впарили .
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21.05.2023 22:31 Відповісти
Про київський зоопарк не забудьте - тамтешня громада приматів теж має свій погляд на ці події.
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21.05.2023 22:31 Відповісти
Таак оті чумазі миротворці-переговірники або забираються ''восвояси'' , або ідуть за кацапським крейсером!!!
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21.05.2023 22:32 Відповісти
Салат це вам не компот. Тут діло серйозне.
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21.05.2023 22:32 Відповісти
нехай звертаються до ліги сексуальних меншин... а конго та уганда нехай спочатку між собою порішають конфліктні питання, а потім у миротворці вдягаються...
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21.05.2023 22:34 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣

bigcatwar

...это что за десант университета П Лумумбы??? Что это спустившиеся с деревьев может сказать???

17.05.2023 07:22

Petra Jonaiti f88827d7

передадут хотелки ***** да и всё.

17.05.2023 07:47
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21.05.2023 22:34 Відповісти
Потри сам у клумбы
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22.05.2023 14:01 Відповісти
Зокрема африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка. Джерело: https://censor.net/ua/n3419812
Як, як- готівкою, у чому проблема, логістичні проблеми- так їх немає: хоть з Мурманська, хоть з Находки кажете ніхто не хоче страхувати вантажі так фрахтуйте судна самі, люба примха за ваші гроші,
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21.05.2023 22:36 Відповісти
вони не хочуть платити готівкою, вони хочуть розплатитисянашіми національними інтересами нами, і вважають що це їм вдасться, оскільки у владі України кацапські кроти (да і раніше вже таке було, коли заради миру в усьому мирі українців пошили в дурні і лишили без захисту), що може піти не так?
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21.05.2023 23:07 Відповісти


Зокрема африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка.

Олів'є зазначив, що африканські лідери також обговорять питання спощення проходження більшої кількості зерна з України в умовах війни Джерело: https://censor.net/ua/n3419812

Миротворчество - тут тільки привід ! Насправді - їдуть вирішувати свої особисті проблеми
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21.05.2023 22:36 Відповісти
за наш рахунок додам. Той, хто допоможе нас поламати - отримає джек пот. Це "щурячі перегони"!
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21.05.2023 23:09 Відповісти
Макаки з ПАР, дорвавшись до влади, довели країну до того, що звідти повтікали всі нормальні спеціалісти і їх промисловість почала занепадать Адже аміачний завод - не таке вже складне виробництво і його можна розвернуть в будь-якій країні Однак вони хочуть, в першу чергу, "відкатів" для себе ! (Ну прямо як зараз у нас!)
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22.05.2023 06:25 Відповісти
Великий Матумба Мбебеле защитит своих белых глупых детей!
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21.05.2023 22:37 Відповісти
Якщо переговори схвалені США і ЄС...тоді будемо дивитись і по суті і за змістом.
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21.05.2023 22:38 Відповісти
в єс повно тих, що хотіли би щоб за три дні все закінчилося і бізнес як завжди. А США? США буде дивитися на нас. Якщо ми готові здати свої національні інтереси, за нас впрягатися ніхто не буде.
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21.05.2023 23:11 Відповісти
Національні інтереси ніхто здавати не збирається. Є такі, яким би хотілося але не дочекаються.
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21.05.2023 23:20 Відповісти
Ідіть на йух. В червні. Вважайте мене расистом
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21.05.2023 22:42 Відповісти
Приїхали просити пожерти.
Хочуть зерна - хай самі виростять. Грунти в чорній Африці добрі.
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21.05.2023 22:43 Відповісти
там проблеми з водою, але, якщо би займалися господаркою а не війною і ..ею, ходили би по вуха у зерні.
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21.05.2023 23:12 Відповісти
Там проблема з головою.
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22.05.2023 04:46 Відповісти
Но прежде всего банальная лень и массово. Часами могут сидеть в кружок, не куря, не говоря и даже не задремают! Вот просто ни хера не делать. Уникалы.
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22.05.2023 08:52 Відповісти
Нехай ті негри кацапів їдять там трупів повно валяється на Донбасі
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21.05.2023 22:45 Відповісти
Десь там в Африці царствує пригожин, чи не він часом назбирав компашку "миротворців"? Хто ж там буде глибоко копать звідки роги ростуть?
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21.05.2023 22:46 Відповісти
То у нас будуть просити зерно ( за плату чи задарма) а в ка цапів добрива? То що тут миротворчого? Бояться що кацапи перекрыть зернові коридори? Ну то вже хай з ними і домовляються.
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21.05.2023 22:46 Відповісти
Там інше..мокшам бабло треба, поф їм ті голодуючі діти, а на аміаку вони, як практично монополіст, доюха заробляли
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21.05.2023 22:53 Відповісти
тільки про голодуючих дітей і мова, кожна наволоч попіариться, а діти і далі мруть від голоду. не можна розраховувати ні на кого по-справжньому, тільки на себе.
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21.05.2023 23:13 Відповісти
Хай не роблять дітей як кролі - то діти не будуть мерти.
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22.05.2023 06:19 Відповісти
Чомусь не чув від афромиротворців про вивід русні з України. Може вони не а курсі подій?
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21.05.2023 22:46 Відповісти
Іх там на місці "пєчальная лошадь пуйла" введе у курс справи.
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21.05.2023 23:23 Відповісти
От то, про що я й говорила в іншій темі. Зараз почнуть нас душити через той грьобаний аміакопровід. Вони нас й динамят з зерновим коридором тому, що їм продавати аміак треба. А труба з тольятті йде до порту Південного, тому вони трубу й насосні станції не розбивали....зараз з кожної пальми почнуть волати про міндобриво й голодуючмх дітей Африки..то зерно їм, то аміак..а ми ведемось на ті приколи
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21.05.2023 22:51 Відповісти
Не плутайте нас з тим, хто шушукався з москалем патрушевим в Омані.
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21.05.2023 23:20 Відповісти
А Ви тут до чого?? Перечитайте ще раз, якщо не дійшло.
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22.05.2023 00:07 Відповісти
Ох тиж йооо...
Це має бути цікаво)))
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21.05.2023 22:55 Відповісти
Копчені за свої кендюхи переймаються,більше їх нічого не цікавить.
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21.05.2023 22:58 Відповісти
Это какой же ****** на *********,если они в последнее время задействовали все оставшиеся консервы,Ватикан ,Африка , Бразилия, петух с Венгрии.
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21.05.2023 23:01 Відповісти
Делегация африканцев будет нас учить
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21.05.2023 23:01 Відповісти
Цікаво, а лідери шести африканських краін знають, куди пішов крейсер "мацква" з мордору?
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21.05.2023 23:17 Відповісти
Сили оборони отримають від японського уряду 100 автомобілів та 30 тис. пайків. А поранених українських захисників приймуть у японських лікарнях, зокрема в Центральному госпіталі сил оборони Японії. Про це 21 травня заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, повідомило японське Міністерство закордонних справ.

Також Токіо планує надати допомогу на 7.6 млрд дол. для відновлення та реконструкції України після війни. З цією ж метою було створено Раду з підготовки сприяння економічній відбудові України.

А Банк міжнародного співробітництва Японії вирішив застрахувати облігації Samurai на суму приблизно 93 млрд єн, які нададуть Польщі для допомоги переселенцям з України.
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21.05.2023 23:19 Відповісти
А ЩО ТІ АФРІКАНСЬКІ ЛІДЕРИ ПРИВЕЗУТЬ УКРАЇНЦЯМ ???? ( тількі без жартів )
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21.05.2023 23:20 Відповісти
Не можу😆

Мені це нагадує, як Янику акторів різномасних підсовували..то якусь принцесу типу, то шейха типу...що його поважають, а ті несли якусь чухню, як вони просто в афігє от такого керманича, принцеса прям вила - ах який чоловік..

Може нашого Бобіка теж тролять? Мокши ж нового нічого не вигадують..
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22.05.2023 00:13 Відповісти
...может лаврова привезут уже принесенным в жертву богам...
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22.05.2023 07:23 Відповісти
Навищо всього ? Нехай голову. А залишки можут з'їсти , хоча коняка стара і вонюча 🤣🤣
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22.05.2023 14:54 Відповісти
Мішок бананів вони нам привезуть і брязкальця для першої леді.
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22.05.2023 07:45 Відповісти
Малярию и Эболу
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22.05.2023 11:05 Відповісти
Ось вам чергове "досягнення" дипломатії Єрмака - африканські племена до нас припхаються щоб повчити нас як нам "паміріцца" з москалотою. Це нам така афро-єрмаківська "дяка" за зерно, яким ми ж їх і годуємо... Об країну на очах всього світу витирають копита на зловтіху москалоті та їхнім "слугам кремля" з ОП... Хоча вся ця байда, зрештою скоріш за все буде зав"язана на спробі таки розпочати через територію України москальського аміаку. Щоб москалі продовжили отримувати додаткові мільярди баксів для виробництва зброї, якою потім будуть вбивати українців... ЗЕ-лупа з Єрмаком вже минулого року були готові дати москалоті на це дозвіл. Державна зрада must go on...
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21.05.2023 23:58 Відповісти
Я не думаю, що Єрмак тут якимось боком.

Швидше всього, там рашка диригує.
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22.05.2023 01:23 Відповісти
саме головне щоб у нас нікого не з'їли, а моцкалів хоч всіх, тільки не вдавіться
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22.05.2023 00:03 Відповісти
Здається нещодавно президент ЮАР заявляв, що він і не знає, що його країна закуповує наше зерно. Мабуть узнав і тому в миротворці потягло. Цікаво щодо російських добрів. Чи не стануть просити запустити аміакопропровід, який має вихід на український порт?
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22.05.2023 00:16 Відповісти
Говорив недавно зі знайомим Той живе давно в Нідерландах (має громадянство) Розказував про свого колегу Той емігрував з ЮАР Коли запитав:"Чому?" - отримав відповідь: "Колись казали, що "апартеїд" і "бантустани" - це погано Тепер ці мавпи перетворили всю країну в "бантустан"!
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22.05.2023 06:13 Відповісти
Наявність імперських замашок та їх прояв не залежать від кольору шкіри.
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22.05.2023 07:46 Відповісти
Я знаю! Просто тепер мені зрозуміле висловлювання британців кінця ХІХ ст: "Ви можете вимить мавпу, побрить, одягнуть у гарний костюм, навчить користуваться столовим прибором - однак людиною вона від того не стане!"
Москалі з 17 століття носять європейські костюми - чи стали вони від того цивілізованими?
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22.05.2023 08:00 Відповісти
хай ці миротворці з пальм у себе наведуть порядок і мир
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22.05.2023 00:39 Відповісти
"...ваш посол,я извиняюсь,третий день как с пальмы слез".
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22.05.2023 01:55 Відповісти
Падальщики будут просить зерно и провоз удобрений. Из всех стран (представители которых приедут) только одна Украину поддержала.
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22.05.2023 02:17 Відповісти
Гримаси історії...просто жесть
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22.05.2023 05:02 Відповісти
Саме цікаве - а чому не вказується посада цього "посередника Олів"є"? Здогадуюся, що то - колишній випускник "Університету Дружби народів", про який ще при Союзі анекдот ходив:
- Что такое Университет дружбы народов?
- Это такое хитрое учреждение, где русскоязычные евреи на чистом английском языке учат представителей народов Африки, Азии и Латинской Америки, как рассорить между собой людей посредством революций!"
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22.05.2023 06:07 Відповісти
,потомки П Лумумбы слезут с пальмы,научатся говорить и будут решать с мокшанскими про мир в Ukraine...
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22.05.2023 07:21 Відповісти
Голодуха это вам не шутки.
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22.05.2023 10:03 Відповісти
 
 