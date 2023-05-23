Події у Бєлгородській області викликали у Росії паніку, - ISW

Російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня у Бєлгородській області панікою, непослідовною реакцією, а також критикою за нездатність зміцнити кордони та слабкість зведених у регіонах укріплень. Зазвичай, це відбувається, коли інфопростір відчуває значні інформаційні потрясіння.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР.

Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

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Спонсор ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Пригожин розкритикував Міноборони РФ за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію.

Перша помічена лінія російських оборонних укріплень пролягає, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам "РДК" вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами", - йдеться у звіті.

За оцінками ISW, оскільки більшість російських провоєнних блогерів відповіли відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала зненацька російських коментаторів.

Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.