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Новини Агресія Росії проти України
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Події у Бєлгородській області викликали у Росії паніку, - ISW

бєлгород

Російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня у Бєлгородській області панікою, непослідовною реакцією, а також критикою за нездатність зміцнити кордони та слабкість зведених у регіонах укріплень. Зазвичай, це відбувається, коли інфопростір відчуває значні інформаційні потрясіння.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР.

Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді приліт у будівлю ФСБ, - росЗМІ. ВIДЕО

Спонсор ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Пригожин розкритикував Міноборони РФ за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію.

Перша помічена лінія російських оборонних укріплень пролягає, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам "РДК" вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами", - йдеться у звіті.

За оцінками ISW, оскільки більшість російських провоєнних блогерів відповіли відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала зненацька російських коментаторів.

Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні. 

Автор: 

пропаганда (2801) Бєлгород (504) ISW (653)


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Топ коментарі
+22
Парашники, без паники. Учитесь п#здеть у своего воШдя. Сейчас это стадия самообороны.
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23.05.2023 06:49
+20
"- Ванька! А пашли хахлам ***** дадим?
- Зачем?
- А просто так!
- А если ани нам дадут?
- А нам-то за что?"
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23.05.2023 06:38
+18
Напомнаю Белгородская, Курская , Брянская области это Слобожанщина а еще есть Кубань и Таганрог это тоже Украина вiд Сяну до Сяну
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23.05.2023 07:00
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Трєвожно...
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23.05.2023 06:33 Відповісти
НЕ ЗАБУВАЙМО!

27 грудня 1918 року Тимчасовий робітниче-селянський уряд України ухвалив рішення про свій переїзд із Суджі до Білгорода. Невдовзі він перебазувався у захоплений більшовиками Харків, однак Білгород певний час залишався українським і лише сувора директива з Кремля змусила керівників УСРР відмовитися від нього

27 грудня 1918 : Білгород - столиця радянської України
22 травня 2023 :Білгород - столиця БНУР
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23.05.2023 08:30 Відповісти
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23.05.2023 06:35 Відповісти
"- Ванька! А пашли хахлам ***** дадим?
- Зачем?
- А просто так!
- А если ани нам дадут?
- А нам-то за что?"
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23.05.2023 06:38 Відповісти
Чьо за панiка ?
Демiлiтарiзацiя продовжуеться.

СВО йде по плану.
Наразi на пiдходi 5-й пункт: отстоять Москву.
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23.05.2023 06:46 Відповісти
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23.05.2023 07:50 Відповісти
Оттуда до мацквы всего 450км причем войск нет, все под Бахмутом
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23.05.2023 08:15 Відповісти
Парашники, без паники. Учитесь п#здеть у своего воШдя. Сейчас это стадия самообороны.
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23.05.2023 06:49 Відповісти
"ой серун, серун..." (арм. гімн одкб)
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23.05.2023 07:33 Відповісти
Напомнаю Белгородская, Курская , Брянская области это Слобожанщина а еще есть Кубань и Таганрог это тоже Украина вiд Сяну до Сяну
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23.05.2023 07:00 Відповісти
Від Сяну до Дону.
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23.05.2023 07:13 Відповісти
Воронежчина також - Україна.
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23.05.2023 07:50 Відповісти
вроде и часть Орловской и Ставрополья
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23.05.2023 11:08 Відповісти
Так вот кацапам стоит об этом напомнить, еще до революции украинцев было больше чуть ли не в два раза по численности. Например у моего тестя он из преднестровья в семье насильно записывали в кацапы ( в40х ) ни чего не напоминает ?
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23.05.2023 11:21 Відповісти
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23.05.2023 07:01 Відповісти
Корочше кажучі, Україна повинна не просто силами дрг шорох наводити на Расєє, а створювати по периметру власних кордонів пояс безпеки із утворенних на території РФ незалежних від Москви прихильних до України державних утворень починаючи з Брянська і закінчуючи Ростовом-на-Дону і Краснодаром.

Пора нагадати Москві хто їм папа!
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23.05.2023 07:01 Відповісти
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23.05.2023 07:03 Відповісти
Як вони почуваються там:

"... Будет дико, если страна и дальше продолжит жить отморожено равнодушно, как ни в чем не бывало. Это мол не у нас, а у нас мир, ипотека, шашлыки и нам все равно...
Происходящего давно ожидали как возможного, еще с прошлой осени. И весной одним из основных возможных направлений "наступу" провозглашали Белгородскую область с захватом пары населенных пунктов. Как говорится, для размывания границ, и ради "открытия окон Овертона".... Но в январе на Белгород не пошли, только дрг забегали. "Борьба с дрг продолжается на территории Белгородской области.. . 39 террористов уже уничтожены. Есть пленные - известно о 5 человек." 8 мирных граждан ранены, есть тяжелые. Погибших нет. Жителям рекомендовано выезжать.
Это Скабеева в 60 минут зачитывает.
Объявлен режим КТО. Контр-Террористическая Операция. В Чечне именно он и был..."
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23.05.2023 07:23 Відповісти
39 - то слабувато, масштабу нєт.
3900 терористів!!!
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23.05.2023 07:28 Відповісти
Пора китайцам заходить, и брать своё!
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23.05.2023 07:35 Відповісти
Та не підуть китайці на кацапів. Навіщо китайцям воювати. Китайці й без війни вже отримують від кацапів все що хочуть.
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23.05.2023 07:42 Відповісти
Китайці рано чи пізно, але підуть. Вони чекають поки українці донищать їх "чудо" армію, а от на Далекому Сході є "Зелений", "Сірі" та інші клини. Думаю, шо не всі стали манкуртами.А ще забулися про Кавказ чи хтось думає, що там всі кадирівці? Воно колдись почнеться, але почнеться миттєво і дуже болісно для московії.
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23.05.2023 08:34 Відповісти
Білгородчани це етнічні українці, воювати за фуйла не будуть. Використають українське прислів'я: моя хата скраю
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23.05.2023 08:26 Відповісти
Белгородцы, не бойтесь! Уничтожаются только военные объекты точечными ударами, гражданские не пострадают!
Скоро вы будете освобождены и все наладится!
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23.05.2023 08:34 Відповісти
Ну ви зрозуміли. Навіть кцапів евакуйовують.
А нас ні.
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23.05.2023 08:38 Відповісти
По-перше, і гіркін і пригожин терористи, а не "колишній офіцер" і "спонсор", а по-друге, н**уй на них посилатися в новині
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23.05.2023 09:42 Відповісти
А що сталося? У рашки ж кордонів немає.
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23.05.2023 10:05 Відповісти
ми мусимо захистити україномовних громадян, що проживають на території воронежської, брянської та курьської областей, яких притісняє путінтська влада та не дає розмовляти українською мовою!
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23.05.2023 12:04 Відповісти
 
 