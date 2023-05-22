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Ворог терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів з Бєлгородщини, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

юсов

Росіяни в екстреному порядку проводять евакуацію сховища ядерних боєприпасів "Бєлгород-22".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У терміновому режимі об’єкт "Бєлгород-22" — сховище ядерних боєприпасів — рашисти так само евакуюють. Воно неподалік Грайворона", — зазначив Юсов.

Він зауважив, що саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння.

За словами Юсова, через ситуацію в Бєлгородській області помітні "елементи паніки" у представників російського керівництва. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.

"Евакуація військового об’єкта "Бєлгород-22" — це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу", — додав Юсов.

Читайте також: "Жодної розбіжності між даними немає", - представник ГУР МО Юсов про заяву Байдена щодо втрат РФ під Бахмутом

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.

Гладков повідомляв про влучання у будівлю адміністрації у Грайвороні та трьох поранених цивільних. Місцева влада запровадила режим "контртерористичної операції". 

Також читайте: Росія може перекинути непідготовлені резерви на Бахмутський напрямок, - ГУР
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Топ коментарі
+32
Стой, ка-а-а-ак? А как жеж смех Искандера?

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22.05.2023 19:25
+31
Хочеться побажати успіхів російським рукожопам. Перевозити бажано ближче до москви. А там вже випадково "евакуювати" кілька мільйонів кацапів
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22.05.2023 19:24
+28
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22.05.2023 19:31
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Хочеться побажати успіхів російським рукожопам. Перевозити бажано ближче до москви. А там вже випадково "евакуювати" кілька мільйонів кацапів
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22.05.2023 19:24 Відповісти
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22.05.2023 19:28 Відповісти
Вот и я о том же( буданов с сотоварищами прощелеали ****** такой приз(
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22.05.2023 19:31 Відповісти
Вот как то да. Странно, что основные усилия в этой СВО в БНР не были направленны именно на захват этого ценнейшего приза. Я конечно не думаю, что Украина поменяла бы свой статус неядерной державы. Но можно было бы у москалей что нибудь выторговать на на возврат этого арсенала. К примеру ЗАЭС.
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22.05.2023 20:08 Відповісти
Почему решили, что прощелкали? Может подготовили?
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22.05.2023 20:40 Відповісти
Там досить буде того, щоби трейлер з боєголовкою перекинувся десь на перехресті біля Старого чи Нового Осколу.
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22.05.2023 19:31 Відповісти
нічого не буде
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22.05.2023 21:03 Відповісти
ось і побачимо буде Оскол чи дійсно нічого не буде ...
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22.05.2023 22:12 Відповісти
половину по кюветах збиратимуть ))
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22.05.2023 20:21 Відповісти
Ну тобто "Кієв за 3дня" буде після евакуації Бєлгорода?
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22.05.2023 19:25 Відповісти
То вже буде Москва за 3 дня.
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22.05.2023 19:32 Відповісти
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22.05.2023 19:35 Відповісти
Стой, ка-а-а-ак? А как жеж смех Искандера?

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22.05.2023 19:25 Відповісти
Так сміявся, що обісрався.
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22.05.2023 19:28 Відповісти
😁

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22.05.2023 19:25 Відповісти
Мабуть таки не Голтове, а Ззаглотове
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22.05.2023 19:29 Відповісти
Так шоб десь у модмосковьє - бо плану не має І составчик щоб наїбнувся десь там же - ну сходять же з рейок вагони у масковії. Одним більше.
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22.05.2023 19:26 Відповісти
одразу в кремль і останкіно
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22.05.2023 19:26 Відповісти
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22.05.2023 19:31 Відповісти
хочуть відібрати пальму першості у Воронєжа?
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22.05.2023 19:33 Відповісти
Так это же мэр Воронежа и заявил, читайте внимательно
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22.05.2023 19:35 Відповісти
тю! мер бєлгорода має гарну нагоду перехопити у воронєжа цю гарну ініціативу.
дємідов проібав таку нагоду, бєлгородці йому це не пробачать.
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22.05.2023 19:45 Відповісти
Треба віджать яз))
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22.05.2023 19:26 Відповісти
А що трапилось? Ми можемо чимось допомогти?
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22.05.2023 19:27 Відповісти
Фраза у новинах: "ТРОФЕЙНА ЯДЕРНА ЗБРОЯ"...
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22.05.2023 19:28 Відповісти
Нє-нє-нє. Це не ми. Нас там нема. А танки можна придбати у будь-якому воєнторзі. А у де-яких воєнторгах можна придбати і ядерну зброю. У Білгородсько-Гайворонському, наприклад.
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22.05.2023 19:31 Відповісти
Як би не перевезли ближче до нас під шумок.
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22.05.2023 19:30 Відповісти
Ймовірно це і є однією з цілей цієї театральної диверсії - отримати доступ до *********** з тактичними ЯЗ під прикриттям евакуації щоб не викликати претензій і погроз від інших ядерних країн. Тому це диверсія злочинної кремлядської ОПи у співучасті ворожого фсб проти нацбезпеки та інтересів України.
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23.05.2023 13:11 Відповісти
там вже давно нічого ядерного нема, бо 4 км до українського кордону.
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22.05.2023 19:32 Відповісти
там і не було, скорше вивезли задовго до війни, якщо не раніше. То пусті балачки, наш ГУР на чолі з Будановим продовжує славні традиції комедіантів Кварталу-95
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22.05.2023 20:21 Відповісти
Та чого ж вони так всралися?
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22.05.2023 19:34 Відповісти
Того шо кацапи
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22.05.2023 19:39 Відповісти
Під шумок потрібно було ту ЯЗ собі віджати і стати ненадовго ядерною державою.
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22.05.2023 19:34 Відповісти
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22.05.2023 19:38 Відповісти
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22.05.2023 19:40 Відповісти
Для эвакуації ядерного палива або відходів, потрібна спеціальна техніка. Знаючи рукожопих, я думаю, що всі дороги і прилеглі території будуть загажені радиацією. Ось і буде у них велика "грязная бомба" про яку так довго патякали!
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22.05.2023 19:40 Відповісти
Чим далі за кордон зайдуть війська тим менша вирогідність застосування ЯЗ мордором. карліку щоб зупинити натсуп доведеться бити ЯЗ по своїй же терріторії. До речі ядерка нам зайвою точно не буде, тим більше московщина порушила будапешт 1994 щодо захопення терріторій і Україна тепер автоматом отримує ЯЗ і що символично з рук агрессора.
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22.05.2023 19:40 Відповісти
гумконвоя ще там не було?
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22.05.2023 19:41 Відповісти
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22.05.2023 19:41 Відповісти
какашенко соопчає - "в результате гражданской войны между бєлгородом і курянами, ударом высокоточного оружия, воронежцами уничтожено сховище бывшых ядрёных боеприпасов. радиоактивное облако движється в сторону мацкви. западный мир выражаєт озабочєнность" )))
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22.05.2023 19:41 Відповісти
А шо буде, якщо російська визвольна повстанська армія (чи як там вони себе назвали) "ї пане" по цьому евукупційному кортежу парочками БПЛА, буде великий бада-бум ? А вітер в який напрямок дує?
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22.05.2023 19:42 Відповісти
* Легіон "Свобода Росії" та "Російського Добровольчого корпусу" замість "російська визвольна повстанська армія" , вибачьте
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22.05.2023 19:45 Відповісти
Хоча може і без БПЛА можно обійстися, рукожопи самі все "організують" )
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22.05.2023 19:48 Відповісти
буде звичайний бада-бум, бо там окрім звичайного б\к нічого іншого вже давно нема.
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22.05.2023 20:13 Відповісти
ГУР МО вже давно став філією ОП по розповсюдженню фейків. Вірити їм - себе не поважати.
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22.05.2023 19:44 Відповісти
Щось це все незрозуміло на що схоже.
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22.05.2023 19:46 Відповісти
Якби трішки поквапились, можливо і повернули б те, що віддали у дев'яносто шостому.
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22.05.2023 19:48 Відповісти
Просто перебивають інформаційний удар від втрати Бахмуту.
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22.05.2023 19:49 Відповісти
кацапи занадто впевнені що на них ніхто не нападе-тому цим могли скористатися,

хоча зомбоящик постійно зомбує що всі нападають на парашу
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22.05.2023 19:51 Відповісти
"СВО идет по плану, по графику" (В.В. Х-ло)
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22.05.2023 19:56 Відповісти
Мля. Треба наступати швидше. Треба його захопити.
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22.05.2023 20:02 Відповісти
З Цензора наступати дуже важко,повір мені.
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22.05.2023 20:11 Відповісти
було би непогано з Добрянського пару М982 заслати у вантажівки на виїзді колони з об'єкту "С".
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22.05.2023 20:04 Відповісти
Ось думка одного з просунутих авторів твіттер-простору:
"С большой долей вероятности целью "спецоперации" РДК является захват базы хранения оружия «Объект 1150» (В/Ч 25624), которая находится всего лишь в 17 километрах от границы с Украиной, и в менее чем 10 км от места, где сейчас проходят активные бои".
Джерело - тут.



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22.05.2023 20:27 Відповісти
Білгород це Україна!!!
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22.05.2023 20:34 Відповісти
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22.05.2023 21:08 Відповісти
 
 