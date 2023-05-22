Ворог терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів з Бєлгородщини, - ГУР МО
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Росіяни в екстреному порядку проводять евакуацію сховища ядерних боєприпасів "Бєлгород-22".
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У терміновому режимі об’єкт "Бєлгород-22" — сховище ядерних боєприпасів — рашисти так само евакуюють. Воно неподалік Грайворона", — зазначив Юсов.
Він зауважив, що саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння.
За словами Юсова, через ситуацію в Бєлгородській області помітні "елементи паніки" у представників російського керівництва. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.
"Евакуація військового об’єкта "Бєлгород-22" — це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу", — додав Юсов.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Також Цензор.НЕТ писав, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявляють про звільнення Козинки на Бєлгородщині.
Гладков повідомляв про влучання у будівлю адміністрації у Грайвороні та трьох поранених цивільних. Місцева влада запровадила режим "контртерористичної операції".
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дємідов проібав таку нагоду, бєлгородці йому це не пробачать.
хоча зомбоящик постійно зомбує що всі нападають на парашу
"С большой долей вероятности целью "спецоперации" РДК является захват базы хранения оружия «Объект 1150» (В/Ч 25624), которая находится всего лишь в 17 километрах от границы с Украиной, и в менее чем 10 км от места, где сейчас проходят активные бои".
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