Представників МАГАТЕ окупанти не пускають на Запорізьку ТЕС

Група МАГАТЕ, яка нині перебуває на Запорізькій АЕС, повинна отримати доступ на прилеглу Запорізьку теплоелектростанцію.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після чергового повного відключення Запорізької АЕС від енергосистеми, інформує Цензор.НЕТ.

Він закликав активізувати зусилля з відновлення резервних ліній електропередач ЗАЕС і підтвердив необхідність того, щоб група МАГАТЕ на АЕС отримала доступ до прилеглої Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕС), також окупованої російськими військами

"(Доступ) ще не було надано, попри запевнення російської державної атомної компанії "Росатом". ЗТЕС експлуатує відкритий розподільний пристрій 330 кВ, через який раніше ЗАЕС забезпечували резервною потужністю", - зазначено в заяві Гроссі на сайті МАГАТЕ.

МАГАТЕ нагадало, що ЗАЕС сьогодні пов'язана з енергосистемою єдиною зовнішньою лінією електропередач 750 кВ, оскільки 1 березня на правому березі Дніпра було пошкоджено останню активну резервну лінію електропередач 330 кВ, яка досі не відремонтована.

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"Уже понад два з половиною місяці на цій найбільшій атомній електростанції працює лише одна зовнішня лінія електропередачі. Це безпрецедентна і винятково ризикована ситуація. Глибокоешелонований захист, який має основоположне значення для ядерної безпеки, на ЗАЕС серйозно підірвано", - зазначив Гроссі.

Нагадаємо, вранці 23 травня росіяни повідомили, що Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання та почала працювати на генераторах. Згодом НЕК "Укренерго" відновила лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція повернулася на живлення від української енергосистеми.