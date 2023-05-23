У Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція", - губернатор Гладков
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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі тривають "бої" між представниками Міноборони й силовими структурами РФ та російськими добровольцями з легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу", що зайшли з території України.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто".
За його словами, у населених пунктах, куди зайшли легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус", є двоє поранених цивільних, "проте до них силовики поки що не можуть дістатися".
"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – додав губернатор.
Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
Будь ласка, зачекайте...
А як же "всєх окружілі, унічтожілі, зачіщаєм"?
Головне - писати красиво, що б ніхто нічого не зрозумів
В этом варианте силовики отходят до мацквы и там громят батальоны укронацистов.
В голове у кацапов всё сложно. Говно, перемешанное с ватой. Понять эту их логику невозможно...
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ - рашизмом Джерело: https://censor.net/ua/n3419954
Тобто дії РДК можна розглядати як КТО проти терористичного режиму на росії.
Американці тим самим в Іраку і Афганістані займались. А тут громадяни росії діють, це не інтервенція.
Ну і плюс росія сама так любить робити. Наприклад, в Сирії вона стоїть за спиною Асада і напевно чимало нагидила США, тож можна розглядати як такий собі крок у відповідь.
А перебіжчика за штурвал не пустять. Занадто цінна техніка, тут своїх ретельно перевіряють і контролюють.
БУДУТЬ АПЛОДУВАТИ СТОЯЧІ ЦІЙ ЧУДОВІЙ НОВИНІ!
А реакція московитських імпотентів прогнозована: у них чи впаде чи не встане
Ну и в третьих ни один украинец не находится на територии РФ,там воюют исключительно граждане РФ ..т.е притензии к чему?
Ботяра ваше унылое ипсо ещё вчера абассали.
Ты же понимаешь, что фраза "ни один украинец не находится" на территории РФ звучит как-то по-дурацки? Собственно, "как-то" здесь избыточно. Дуракаваляние - это не лучшая стратегия, сам ведь в дураках остаться можешь.
Всі боєздатні - на фронті.
У кацапні там зальот...
Перші 118 з них були знищені ще у 2014
Білгородська область невпинно трансформується у БНР.
Вітаю створення нового державного утворення на руїнах недодержавного недоутворення.
Московія царська-300 років, радянська-70, рашистська-30.
Час прийшов.