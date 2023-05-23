У Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція", - губернатор Гладков

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі тривають "бої" між представниками Міноборони й силовими структурами РФ та російськими добровольцями з легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу", що зайшли з території України.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто".

За його словами, у населених пунктах, куди зайшли легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус", є двоє поранених цивільних, "проте до них силовики поки що не можуть дістатися".

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – додав губернатор.

Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.