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У Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція", - губернатор Гладков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гладков

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі тривають "бої" між представниками Міноборони й силовими структурами РФ та російськими добровольцями з легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу", що зайшли з території України.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто".

За його словами, у населених пунктах, куди зайшли легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус", є двоє поранених цивільних, "проте до них силовики поки що не можуть дістатися".

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – додав губернатор.

Нагадаємо, бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+43
Белгородской области никогда не было. Ее Ленин придумал!
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23.05.2023 08:41
+36
Громадянська війна! Геть руки від молодої БНР!
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23.05.2023 08:39
+23
Руснявий воєнкор скиглить, що "хохли окапиваются на Козінкє".
А як же "всєх окружілі, унічтожілі, зачіщаєм"?
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23.05.2023 08:42
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... і йде по плану?😂
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23.05.2023 08:39 Відповісти
Ґражданская вАйна...
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23.05.2023 08:50 Відповісти
Громадянська війна! Геть руки від молодої БНР!
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23.05.2023 08:39 Відповісти
А шо ми добровольцям не допоможем ?.
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23.05.2023 08:40 Відповісти
Это вам все по телевизору что-то показывают. Никто ни на кого не нападал.
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23.05.2023 08:40 Відповісти
Трєвожно как-то...
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23.05.2023 08:51 Відповісти
Єто показалі на Телеграм-каналі, а нЄ па тєлєвізору. До речі, цей канал контролюється фсб. А па тєлєвізору показалі реакцію справжніх кацапів на дії НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ. Шкода, що народ масово не записувався у лави добровольців.
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23.05.2023 09:44 Відповісти
Белгородской области никогда не было. Ее Ленин придумал!
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23.05.2023 08:41 Відповісти
Лєнін придумав рсфср. 😊 До того була якась рассійская імпєрія. В щодо того - мацковскає царство. А ще до того це був улус Джучі.
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23.05.2023 09:32 Відповісти
Руснявий воєнкор скиглить, що "хохли окапиваются на Козінкє".
А як же "всєх окружілі, унічтожілі, зачіщаєм"?
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23.05.2023 08:42 Відповісти
Контртерорестична операція але силовики зайти не можуть. Це як? Операція фейк?
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23.05.2023 08:42 Відповісти
Типу - "падение, это взлет наоборот"

Головне - писати красиво, що б ніхто нічого не зрозумів
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23.05.2023 08:47 Відповісти
А как это ты из Украины в Германию за сорок минут попал?
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23.05.2023 09:31 Відповісти
А оце уже москальське ЦІПСО. Гарно загорнуте в обгортку з нашої нелюбові до зеленського. Але вставлено криворуко як відповідь на питання про евакуацію з Сумщини. А мало бути притулене як пояснення заходу РДК і СР на територію БНР.
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23.05.2023 10:42 Відповісти
Я сумчанка... Эвакуируют людей?! А можно немного по-подробней, что можно рассказать?
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23.05.2023 11:13 Відповісти
Так тут же на Цензоре писали, что из-за усиления стрельбы эвакуируют людей.
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27.05.2023 07:49 Відповісти
Так вони все ж таки визнають, що це саме російські добровольці, а не українці? Це добре.
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23.05.2023 08:46 Відповісти
Это - "отрицательная контртеррористическая операция".
В этом варианте силовики отходят до мацквы и там громят батальоны укронацистов.
В голове у кацапов всё сложно. Говно, перемешанное с ватой. Понять эту их логику невозможно...
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23.05.2023 08:48 Відповісти
А теперь смотрим на все это и думаем мысли Байдена, которому нечто зеленое обещало не использовать F16 против расии. Вот что думает Байден глядя на все это: давать им F16 или не давать?
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23.05.2023 08:49 Відповісти
Нас там нєт.
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23.05.2023 08:52 Відповісти
Это аргумент для идиотов. Для Байдена это не аргумент.
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23.05.2023 08:55 Відповісти
От коли будуть факти використання важкої західної зброї бійцями БНР, тоді і будемо боятись, а поки що русня воює проти русні на території русні руснявою ж зброєю. Яке ми маємо відношення до внутрішнього конфлікту на росії?
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23.05.2023 08:58 Відповісти
Когда будут факты, будет поздно. Они перешли украино-российскую границу и мы им позволили это сделать. А значит, мы участвуем в этом...Кроме того, зеленский однозначно показал американцам, как он будет оправдываться перед американцами за возможное использования F16 против расии: посадят какого-нибудь перебежчика за штурвал, а потом скажут, мол это внутренние расейские разборки. Самая поганая стратегия - дуракаваляние. Не стоит так обращаться с теми, от кого зависит твое существование. Мы так без самолетов останемся.
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23.05.2023 09:04 Відповісти
Ви так точно без літаків лишитеся. 300 вже ЗСУ знищили. І Єнта Ані даже не начіналІ
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23.05.2023 09:19 Відповісти
Це як подивитись.
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ - рашизмом Джерело: https://censor.net/ua/n3419954
Тобто дії РДК можна розглядати як КТО проти терористичного режиму на росії.
Американці тим самим в Іраку і Афганістані займались. А тут громадяни росії діють, це не інтервенція.
Ну і плюс росія сама так любить робити. Наприклад, в Сирії вона стоїть за спиною Асада і напевно чимало нагидила США, тож можна розглядати як такий собі крок у відповідь.
А перебіжчика за штурвал не пустять. Занадто цінна техніка, тут своїх ретельно перевіряють і контролюють.
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23.05.2023 09:50 Відповісти
Для ниво важно скоко реально было ядреных рокетов у мардвы в хранилище. ПС. На 3 грузавиках вывезли за полчаса, уместе са свинцовыми кантейнерами.
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23.05.2023 12:10 Відповісти
А що там щось є про використання авіації чи іншої закордонної техніки?Чи думаєте що щось робиться без отмашки зверху?
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23.05.2023 09:02 Відповісти
Байден говорил "не использовать на территории РФ",а про воздушное пространство он ничего не говорил😉
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23.05.2023 09:05 Відповісти
Вы же понимаете реакцию американцев на действия Байдена, если в воздушном пространстве расии или на ее территории будут сбиты американские F16?
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23.05.2023 09:07 Відповісти
реакцію треба було проявляти в лютому 2014 ! а ще коли ракети залітали на територію країни НАТО !
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23.05.2023 09:16 Відповісти
Ця реакція буде подібна до реакції на знищення ворожого флагмана та "другої армії" в цілому.
БУДУТЬ АПЛОДУВАТИ СТОЯЧІ ЦІЙ ЧУДОВІЙ НОВИНІ!
А реакція московитських імпотентів прогнозована: у них чи впаде чи не встане
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23.05.2023 09:16 Відповісти
А хто типе скассал, шо им нада туда залитать.
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23.05.2023 12:11 Відповісти
А теперь смотрим реакцию и высказывание генерала Милли сказавшего что не стоит забывать што именно Раися напала на Украину и украинцы имеют полное право отвечать так как считают нужным.А потом ещё заявление Пентагона што передача Ф 16 Украине главный приоритет.
Ну и в третьих ни один украинец не находится на територии РФ,там воюют исключительно граждане РФ ..т.е притензии к чему?
Ботяра ваше унылое ипсо ещё вчера абассали.
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23.05.2023 09:14 Відповісти
генерал Милли подчиняется президенту. Байдену. И не Милли решает, что и как. Он может говорить что угодно, но решают другие. То же касается заявлений Пентагона: они подчиняются президенту.
Ты же понимаешь, что фраза "ни один украинец не находится" на территории РФ звучит как-то по-дурацки? Собственно, "как-то" здесь избыточно. Дуракаваляние - это не лучшая стратегия, сам ведь в дураках остаться можешь.
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23.05.2023 09:25 Відповісти
Оке по факту....заход РДК первый раз был ещё 2 березня..и там даже мирняк погиб вроде как и шо?Шота изменилось с тех пор за 2 месяца?
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23.05.2023 09:31 Відповісти
Это все делается через украинскую границу, и потому делать вид, что Украина здесь не при делах уже не получится. А это очень плохо в плане возможных поставок самолетов. Потому как Украина может их использовать точно так же через третьи руки и утверждать, что мол, это не мы, а они. Что должен делать Байден в ситуации, когда его пытаются втянуть в войну против расиии, и что будет с ним, если самолеты будут сбивать где-нибудь над белгородом? Все просто: самолетов не будет. А вы тут и дальше делайте вид, что это не вы и вас там нет. В общем, разница в том, что тогда не было речи о поставках самолетов. Сейчас речь об этом зашла вплотную и сразу же вот такая героическая СВО на территории расии которую прикроют через день-другой и которая запросто может повлиять на поставки.
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23.05.2023 09:43 Відповісти
а ти хотів, щоб захід РДК був через Полярний круг ?
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23.05.2023 09:47 Відповісти
Повір питання літаків вирішено вже давно. А те що нам показують це цирк і розвод лохів в особі москальских аналітиків. І діяльність РДК жодним чигом не є перешкодою постачангям нам зброї. І ьак Міллі підпорядковується Байдену, тому і озвучує те що Байден озвучувати не має.
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23.05.2023 10:46 Відповісти
Россия восемь лет "бамбили Данбасс" весьма успешно делала вид, что она не при чем и Станицу Луганскую с Авдеевкой не она обстреливает. Нам есть у кого учиться, не переживай.
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23.05.2023 12:07 Відповісти
Ты хочешь учиться у дураков? Может быть есть смысл учиться у умных?
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23.05.2023 12:13 Відповісти
Байден вже відповів. Ф-16 - це вже українська справа.
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23.05.2023 09:45 Відповісти
Если это так, то где они, эти самолеты?
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23.05.2023 09:47 Відповісти
Літаки - це не БПЛА. Із інтернетмагазину. Впав - викинув. До вересня ... прилетять на бази. Не сумуй.
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23.05.2023 09:50 Відповісти
А ты проста так интерыссуисся или на чекирастав рапотаишь.
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23.05.2023 12:15 Відповісти
Чому не державною?
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23.05.2023 08:50 Відповісти
Яка ''контртерористична операція'??? А за стіл переговорів сісти, і вислухати вимоги ''бнр''!
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23.05.2023 08:51 Відповісти
Очевидно, ця операція готувалася, і нападники знали, що рашистських військ в районі обмаль...Тому варто було не просто зайти і "пошумєть", а зненацька, наскоком захопити той же об'єкт "Бєлгород 22", або стрімким маршем захопити обласний центр...це вже було б щось...а так-через день-два вони відійдуть за кордон і все...Сподіваюсь, що не відійдуть...😏
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23.05.2023 08:51 Відповісти
там прикривають Бєлгород 245-й гвардійський мотострілецький полк..і в Шебекіно чмобіків готують
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23.05.2023 08:57 Відповісти
Від 245-го полку там лише роти охорони і обслуги залишились.
Всі боєздатні - на фронті.
У кацапні там зальот...
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23.05.2023 09:25 Відповісти
Гвардія запряжена, коні п'яні.
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23.05.2023 10:02 Відповісти
Це замалі сили у масштабах кацапів. Треба третя хвиля мобілізації.
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23.05.2023 10:01 Відповісти
а біля Валуйок стоїть резерв, 69-а окрема бригада прикриття
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23.05.2023 09:01 Відповісти
Меня тоже такие мысли посещали-пару мех.бригад,то толк бы может был бы,а одной ротой,без арты...то такэ...больше похоже на ИПсО
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23.05.2023 09:07 Відповісти
Але ж саме головне не сказав--що це Добровольчий Російський корпус воює.. а говорять на пропагандистських каналах, що то Українське ДРГ
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23.05.2023 08:52 Відповісти
Тому і шукають ДРГ і синіх в"єтнамках, а вони зелених і не можуть знайти.
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23.05.2023 08:58 Відповісти
От якби той "корпус" був чисельністю особового складу та техніки як справжній армійський корпус....
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23.05.2023 08:59 Відповісти
було б круто.
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23.05.2023 09:02 Відповісти
пропаганда рашистів може сказати ,що то навіть інопланетяни, Ви мабуть, не знаєте що таке рашистська пропаганда ?
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23.05.2023 09:21 Відповісти
Навіть, коли якути за зброю візьмуться, скабєєви будуть звинувачувати українські ДРГ, які "просочились" аж до Байкала по верблюжим стежкам через Гімалаї.
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23.05.2023 09:54 Відповісти
як показало вчора, "зуби дракона" були побудовані парашниками по фото знаменитого в свій час пєвца ртом (і не тільки певца) шурЫ )) прорішка в зубах і в шурЫ, і в парашного дракона служить одній меті, шоб і в гриву можно було трахать так же легко як і під хвіст ))
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23.05.2023 08:54 Відповісти
Так эти "зубы" не рассчитаны на такого хитрого и коварного врага.... Вместо того что лезть на штурм через эти "зубы", противник просто их обошел)
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23.05.2023 09:05 Відповісти
Дракон проспав.
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23.05.2023 09:55 Відповісти
8 лет Грайворон бабили...
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23.05.2023 08:56 Відповісти
Знищено трьох Залужних, пятнадцять Ярошів, 121 Абрамс і 20 F-16
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23.05.2023 08:57 Відповісти
Ви забули про Бредлі.
Перші 118 з них були знищені ще у 2014
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23.05.2023 09:11 Відповісти
Саме так🤪
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23.05.2023 09:59 Відповісти
КТО йде за планом.
Білгородська область невпинно трансформується у БНР.
Вітаю створення нового державного утворення на руїнах недодержавного недоутворення.
Московія царська-300 років, радянська-70, рашистська-30.
Час прийшов.
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23.05.2023 09:09 Відповісти
Глупо ждать от роты людей захвата даже одного села. Это была психологическая акция.
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23.05.2023 09:41 Відповісти
Зато шухера навели на целую армию.
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23.05.2023 10:14 Відповісти
БТР затрофеили.
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23.05.2023 09:44 Відповісти
возле твоей избы оставили...?
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23.05.2023 09:46 Відповісти
Та да, і 5 танків "абрамс"...
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23.05.2023 09:28 Відповісти
И 3 ф16,дайте козломордому помечтать
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23.05.2023 09:32 Відповісти
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23.05.2023 10:16 Відповісти
Все. как во Вторую мировую. когда Красная армия ездила на американской технике.
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23.05.2023 12:11 Відповісти
Красной армии тогда никто никаких условий не ставил, в отличие от сейчас (((
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23.05.2023 13:29 Відповісти
настамнет
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23.05.2023 10:28 Відповісти
 
 