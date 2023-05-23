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Жителів 9 населених пунктів Бєлгородщини відселили, продовжують "зачищати" територію області, - губернатор Гладков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бєлгород

У Бєлгородській області заявили про відселення жителів 9 населених пунктів.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"У Бєлгородській області оголошено режим КТО у зв'язку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи. Зачищення території від наслідків продовжується. Фактично відселено жителів Грайворона, Новостроївки, Горьковського, Безімено, Мокра Орловка, Глотове, Гора Поділ, Замостя, Сподарюшено", - зазначив він.

Дивіться: Бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" будують укріплення на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

Дивіться: Прапор Легіону "Свобода Росії" підняли над Москвою. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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23.05.2023 12:37
+18
О! Было три н/п, стало девять!
Отрицательная зачистка?
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23.05.2023 12:28
+18
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23.05.2023 12:32
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О! Было три н/п, стало девять!
Отрицательная зачистка?
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23.05.2023 12:28 Відповісти
Від`ємне звільнення.
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23.05.2023 12:29 Відповісти
Цікаво, будуть заріном випалювати всю область?
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23.05.2023 12:42 Відповісти
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23.05.2023 12:37 Відповісти
Прийдуть асвабадітєлі в села і намородьорять у своїх же кацапів
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23.05.2023 12:49 Відповісти
Я правильно розумію, що пройшла майже доба, губєрнатор Білгородської області сумно повідомляє, що вони когось ловлять, щось захоплено, вночі уіпали по будівлям ФСБ і МВД, а тепер шось відбувається на Брянщині, і майже всі російськи опозиціонери набрали в рот гівна і тупо ігнорують
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23.05.2023 12:30 Відповісти
а это не их "мальчики".
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23.05.2023 12:34 Відповісти
ніззя рот відкривати, вони ж Бахмут тільки взяли, це ж "день пабєді" зіпсувати можна
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23.05.2023 12:41 Відповісти
та выселяйте уже всю область.
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23.05.2023 12:31 Відповісти
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23.05.2023 12:32 Відповісти
Це пЄсков написав ? Невже ****** скіпитром ****.... ?
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23.05.2023 12:37 Відповісти
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23.05.2023 13:05 Відповісти
9 населених пунктів без русні - це і називається зона безпеки,
невелика але вона вже є.
тобто шкуру ще не здерли, але вже попортили...
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23.05.2023 12:33 Відповісти
~31 км² уже охватила операция в Белгородской области - Deep State.
«Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше», - Легион «Свобода России».
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23.05.2023 12:42 Відповісти
У всякому разі територія більша ніж в Бахмуті, який беруть 9-ть місяців москалі.
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23.05.2023 12:43 Відповісти
__Китай -время действовать . каzzапов дома нет !
Касается всех приграничных стран......
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23.05.2023 12:33 Відповісти
Всей правды мы не знаем...
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23.05.2023 12:36 Відповісти
ето гражданская война
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23.05.2023 13:20 Відповісти
Це якиись позор .
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23.05.2023 12:36 Відповісти
"де-кацапiзацiя". Курськ зачищайте, Орьол и до самої "мацкви"..
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23.05.2023 12:37 Відповісти
Цікаве кіно! Запасаємося попкорном! Слава Україні!
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23.05.2023 12:37 Відповісти
Жену губернатора Белгородской области Гладкова заметили в международном аэропорту с вещами, пишут местные паблики
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23.05.2023 12:37 Відповісти
Мамуля, пора сваливать из твоего деревянного домика..
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23.05.2023 13:04 Відповісти
Ростів, Озів та Таганріг у складі України
https://tyzhden.ua/rostiv-oziv-ta-tahanrih-u-skladi-ukrainy/
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23.05.2023 12:37 Відповісти
Відселяють місцевих подалі від визволителів. Щоб випадково народ не став на бік визволителів. Проти ************* режиму.
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23.05.2023 12:39 Відповісти
Довоювались!

Новини з країни 404:

"...Школьник начал резать горло однокласснице прямо во время последнего звонка. Всё случилось в посёлке Иловля Волгоградской области.

...нападавшего скрутили и отвезли в полицию, а девушка отделалась небольшим порезом на шее..."

І це тільки початок того...
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23.05.2023 12:39 Відповісти
Так бачив приклад.
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23.05.2023 12:46 Відповісти
Так - війна катастрофічно звужує рамки забороненого не лише у солдат!
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23.05.2023 13:17 Відповісти
ЗМІ повідомляють:
"Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.
Командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області. Зокрема, можливе переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області".
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23.05.2023 12:43 Відповісти
Оце й є ціллю нашої операції. Бо постійно на сайті запити навіщо це зробили. Для відволікання кацаармії від фронту.
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23.05.2023 13:08 Відповісти
Головне, щоб це не стало проектом "Харошая Рассія"...четверта іпостась, так би мовити - Бєлая, Малая, Вєлікая, Харошая...
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23.05.2023 12:46 Відповісти
Ну що ж. Ми вивчаємо карту України по війні в Україні, села, міста, містечка. Перемоги України ми будемо вивчати по карті московії, титьково, воронеж, курськ
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23.05.2023 12:51 Відповісти
гражданская война вона така
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23.05.2023 13:19 Відповісти
хм, дивно..гадав наші вже вийшли.
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23.05.2023 14:15 Відповісти
Це магазин спалений орками С Верхня Терса Запорізької області. А не белгородська
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27.05.2023 14:16 Відповісти
 
 