Жителів 9 населених пунктів Бєлгородщини відселили, продовжують "зачищати" територію області, - губернатор Гладков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Бєлгородській області заявили про відселення жителів 9 населених пунктів.
Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.
"У Бєлгородській області оголошено режим КТО у зв'язку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи. Зачищення території від наслідків продовжується. Фактично відселено жителів Грайворона, Новостроївки, Горьковського, Безімено, Мокра Орловка, Глотове, Гора Поділ, Замостя, Сподарюшено", - зазначив він.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом, Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
Будь ласка, зачекайте...
Отрицательная зачистка?
невелика але вона вже є.
тобто шкуру ще не здерли, але вже попортили...
«Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше», - Легион «Свобода России».
Касается всех приграничных стран......
https://tyzhden.ua/rostiv-oziv-ta-tahanrih-u-skladi-ukrainy/
Новини з країни 404:
"...Школьник начал резать горло однокласснице прямо во время последнего звонка. Всё случилось в посёлке Иловля Волгоградской области.
...нападавшего скрутили и отвезли в полицию, а девушка отделалась небольшим порезом на шее..."
І це тільки початок того...
"Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська. В тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.
Командування західного військового округу росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області. Зокрема, можливе переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області".