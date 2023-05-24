Спецпосланець Китаю Хуей обговорив у Парижі політичне врегулювання "української кризи"
Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час візиту до Парижа обговорив політичне врегулювання "української кризи" з генеральним директором з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредеріком Мондолоні.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Китайський дипломат, зокрема, зауважив, що між Китаєм і Францією існує "багато консенсусів щодо українського питання".
"Китай готовий… на основі документа "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи", зміцнювати діалог та обміни з усіма сторонами та продовжувати розширювати спільну основу для політичного вирішення кризи та зусиль із припинення бойових дій", - сказав Лі.
За його словами, впродовж останнього часу "досягнуто консенсусу і закладено основу" для такого врегулювання.
Спецпосланець Пекіна також додав, що Китай підтримує Європу у створенні збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки.
Як ідеться в повідомленні, Мондолоні, зі свого боку, зазначив, що і Франція, і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН, тому для двох країн дуже важливо зміцнювати діалог із широкого кола питань, у тому числі й щодо України.
"Французька сторона надає великого значення візиту спецпредставника Лі Хуея та очікує, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та війни", - сказав Мондолоні, додавши, що Франція готова зміцнювати діалог і співпрацю з Китаєм.
Французька сторона ще не оприлюднила своєї версії розмови, а китайське дипломатичне відомство традиційно не публікує деталей відповіді французьких колег стосовно передумов для мирних переговорів, зокрема, про виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності України.
Разом з тим, як відомо, під час відвідання спецпредставником Лі Києва і Варшави в обох столицях йому чітко наголосили, що будь-яке політичне врегулювання російсько-української війни можливе лише після відновлення Україною контролю над усією міжнародно визнаною територією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прислав Пекін їм говорячий ...****.
В Варшаву уже слетал - там ********** промосковская консерва в МЗС.
Пусть в Париже поест несвежих лягушек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек
Сталин и Мао слушают вас.
этот *** будет и дальше колесить по миру и смешить народ.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Li_***_(diplomat)
Вимагаю від адміністрації сайту не перекручувати ім'я вельмишановного китайського дипломата!
Пам'ятаю у мене був однокурсник китаєць - Zhao ***. Викладачі звали його Джао. Для друзів він був просто ***.