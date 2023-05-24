Спецпосланець Китаю Хуей обговорив у Парижі політичне врегулювання "української кризи"

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час візиту до Парижа обговорив політичне врегулювання "української кризи" з генеральним директором з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредеріком Мондолоні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Китайський дипломат, зокрема, зауважив, що між Китаєм і Францією існує "багато консенсусів щодо українського питання".

"Китай готовий… на основі документа "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи", зміцнювати діалог та обміни з усіма сторонами та продовжувати розширювати спільну основу для політичного вирішення кризи та зусиль із припинення бойових дій", - сказав Лі.

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За його словами, впродовж останнього часу "досягнуто консенсусу і закладено основу" для такого врегулювання.

Спецпосланець Пекіна також додав, що Китай підтримує Європу у створенні збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки.

Як ідеться в повідомленні, Мондолоні, зі свого боку, зазначив, що і Франція, і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН, тому для двох країн дуже важливо зміцнювати діалог із широкого кола питань, у тому числі й щодо України.

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"Французька сторона надає великого значення візиту спецпредставника Лі Хуея та очікує, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та війни", - сказав Мондолоні, додавши, що Франція готова зміцнювати діалог і співпрацю з Китаєм.

Французька сторона ще не оприлюднила своєї версії розмови, а китайське дипломатичне відомство традиційно не публікує деталей відповіді французьких колег стосовно передумов для мирних переговорів, зокрема, про виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності України.

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Разом з тим, як відомо, під час відвідання спецпредставником Лі Києва і Варшави в обох столицях йому чітко наголосили, що будь-яке політичне врегулювання російсько-української війни можливе лише після відновлення Україною контролю над усією міжнародно визнаною територією.