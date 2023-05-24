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Спецпосланець Китаю Хуей обговорив у Парижі політичне врегулювання "української кризи"

хуей,мондолоні

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час візиту до Парижа обговорив політичне врегулювання "української кризи" з генеральним директором з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредеріком Мондолоні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Китайський дипломат, зокрема, зауважив, що між Китаєм і Францією існує "багато консенсусів щодо українського питання".

"Китай готовий… на основі документа "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи", зміцнювати діалог та обміни з усіма сторонами та продовжувати розширювати спільну основу для політичного вирішення кризи та зусиль із припинення бойових дій", - сказав Лі.

Читайте: В українському питанні Китай відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню, - МЗС

За його словами, впродовж останнього часу "досягнуто консенсусу і закладено основу" для такого врегулювання.

Спецпосланець Пекіна також додав, що Китай підтримує Європу у створенні збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки.

Як ідеться в повідомленні, Мондолоні, зі свого боку, зазначив, що і Франція, і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН, тому для двох країн дуже важливо зміцнювати діалог із широкого кола питань, у тому числі й щодо України.

Також читайте: Велика сімка закликає Китай тиснути на Росію через війну в Україні

"Французька сторона надає великого значення візиту спецпредставника Лі Хуея та очікує, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та війни", - сказав Мондолоні, додавши, що Франція готова зміцнювати діалог і співпрацю з Китаєм.

Французька сторона ще не оприлюднила своєї версії розмови, а китайське дипломатичне відомство традиційно не публікує деталей відповіді французьких колег стосовно передумов для мирних переговорів, зокрема, про виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності України.

Також читайте: Китай готовий взаємодіяти з Польщею для врегулювання "української кризи", - спецпосланець Пекіна Хуей

Разом з тим, як відомо, під час відвідання спецпредставником Лі Києва і Варшави в обох столицях йому чітко наголосили, що будь-яке політичне врегулювання російсько-української війни можливе лише після відновлення Україною контролю над усією міжнародно визнаною територією.

Автор: 

Китай (4580) Франція (3060) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+16
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24.05.2023 09:15
+12
Саме прізвище жовтомордого ілюструє напрям їх "мирних зусиль"
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24.05.2023 09:13
+10
В Україні немає ніякої кризи, є напад Росії на Україну. Тому немає ніякої потреби обговорювати якусь кризу тем більш за межами Україні. Потрібно тільки приїхати до України і допомогти Україні
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24.05.2023 09:18
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Саме прізвище жовтомордого ілюструє напрям їх "мирних зусиль"
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24.05.2023 09:13 Відповісти
Той випадок коли лише сказав прізвище і вже послав куди треба
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24.05.2023 13:17 Відповісти
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24.05.2023 09:15 Відповісти
На луну!?
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24.05.2023 09:16 Відповісти
Очень распространенное имя в Китае ,буй - значит херой
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24.05.2023 09:29 Відповісти
Посланець? Що ж, посланець так посланець, най бує!
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24.05.2023 10:12 Відповісти
Яке прізвище,такий і результат буде..
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24.05.2023 09:15 Відповісти
Задовбали вони вже зі своєю ''крисою''!
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24.05.2023 09:16 Відповісти
Спецпосланець -- **** вам **** нам .
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24.05.2023 09:17 Відповісти
Миротворець **** з Китаю - адвокатури Путіна... Намагання нав'язати Україні т.зв. корейський варіант, чи німецьку модель - розділення Німеччини після завершення світової війни, тобто закріпити "завоювання" Кремля...
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24.05.2023 09:18 Відповісти
В Україні немає ніякої кризи, є напад Росії на Україну. Тому немає ніякої потреби обговорювати якусь кризу тем більш за межами Україні. Потрібно тільки приїхати до України і допомогти Україні
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24.05.2023 09:18 Відповісти
Розвести щоб буржуїв на "купуй",
Прислав Пекін їм говорячий ...****.
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24.05.2023 09:19 Відповісти
Пригожин скоро путена пуйлом назовет в прямом эфире, Кадыров молчит, как дерьма в рот набрал, миротворцы(Эрдоган, африканцы, Лулу да Силва, и Си с *****) прям друг у друга инициативу рвут, кто лучше сможет умиротворить. Кто знает, что там на болотах реально происходит?
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24.05.2023 09:19 Відповісти
Тайваньську кризу рішайте. Комуняки-миротворці - то якийсь сюр
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24.05.2023 09:20 Відповісти
чому спецпосланця приймали в Кийові , а не в Часовому Ярі , Нікополі ,Херсоні ? боявся що трохи кризи прилетить і йому ? так то не страшно головне щоб був мир в світі !
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24.05.2023 09:23 Відповісти
В общественном Парижском туалете есть надписи на русском языке(С)
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24.05.2023 09:23 Відповісти
я бы на месте наших чинуш споил бы китайского гонца через пару месяцев превратил в алкоголика и попросил что бы прислали нового /хоть какой то результат /
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24.05.2023 09:25 Відповісти
товаріщ нефритовий стержень
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24.05.2023 09:34 Відповісти
За цю ,,кризу" чого ноту узкоглазим не надсилаемо,чому мовчки ковтаемо?
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24.05.2023 09:36 Відповісти
А нам по **** діяльнісь цього ****!
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24.05.2023 09:42 Відповісти
Бажаю цьому ****, щоб коли його прихопить нежить, або запалення його лікували від геморою... Нє ну а шо агресивну війну так званої рфії проти України можна ж називати кризою...
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24.05.2023 09:46 Відповісти
удивлен как он с такой фамилией в кацапстане на должности был 10 лет)
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24.05.2023 09:46 Відповісти
Нічого дивного, йух це у них дуже популярне слово і можливо вживається кацапами найчастіше. Інші слова вони використовують лише для того, щоб звʼязати між собою матюки.
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24.05.2023 09:58 Відповісти
Українська "політична криза" це коли армія россії знаходить на території української держави??? Ну і гівнюки ці китайози...
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24.05.2023 09:57 Відповісти
Якщо в Україні «криза», то у Китаю з Тайванем - дрібничка, яка не заслуговує взагалі уваги Китаю
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24.05.2023 10:01 Відповісти
Гітлер теж вирішував "єврейське питання". І не соромно? З іншої сторони, хорошу людину **** не назвуть...
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24.05.2023 10:02 Відповісти
Эта цюцюрка системно облетает все страны, поддерживающие Украину, и оставляет вонь.
В Варшаву уже слетал - там ********** промосковская консерва в МЗС.
Пусть в Париже поест несвежих лягушек.
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24.05.2023 10:02 Відповісти
Русский с китайцем братья вовек.

Крепнет единство народов и рас.

Плечи расправил простой человек

Сталин и Мао слушают вас.
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24.05.2023 10:04 Відповісти
"Лица жёлтые над городом кружатся ..."
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24.05.2023 10:25 Відповісти
а французы специально для *** подбирали в своём МЗС переговорщика с такой фамилией, или это вышло случайно?
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24.05.2023 10:25 Відповісти
********* - это другое. Оно не имеет отношения ни к какому ***.
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24.05.2023 10:27 Відповісти
та понятно. что это нечто противоположное.
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24.05.2023 10:33 Відповісти
"Уреголювання Української кризи", це як "Вирішення роблеми харчування Единорогів" - існує тільки у вражених "вялікодержавним" сіфілісом місках...
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24.05.2023 11:11 Відповісти
Спецпосланець Китаю не носить таке прізвище! Не ганьбіть його! Насправді його прізвище не Хуей, а без букви е. І це не прикол. Просто так вирішили журналісти, щоб не писати і не промовляти всім відоме кацапське повсякденне слово.
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24.05.2023 11:22 Відповісти
Вот вам великая китайская мудрость - вместо того, чтобы изменить фамилию,
этот *** будет и дальше колесить по миру и смешить народ.
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24.05.2023 11:54 Відповісти
Після цих "вояжів спецпосланника" наміри Китаю видно як *** на Мондолоні.
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24.05.2023 12:33 Відповісти
Що за сором'язливе «****»? У Вікіпедії чорним по білому написано «Li ***»!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Li_***_(diplomat)
Вимагаю від адміністрації сайту не перекручувати ім'я вельмишановного китайського дипломата!
Пам'ятаю у мене був однокурсник китаєць - Zhao ***. Викладачі звали його Джао. Для друзів він був просто ***.
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24.05.2023 14:12 Відповісти
 
 