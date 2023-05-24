Росіяни обстріляли Токмак у Запорізькій області, щоб звинуватити ЗСУ, - Маляр

Ворог обстрілює тимчасово окуповані території з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у своєму Телеграм-каналі заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Цього тижня противник здійснив провокаційний обстріл н.п. Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури.

Разом з тим на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе.

Також читайте: Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр

З метою приховання скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео окупантами було заборонено, а свідків інциденту попереджено про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів", - написала заступниця міністра.

За інформацією Маляр, противник також цілеспрямовано знищив обладнання мобільного зв’язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області для обмеження можливостей цивільного населення обміну інформацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Токмаку гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, - Федоров

"Електроустаткування мобільного зв’язку демонтовано, а вежі повалено шляхом підрізання опор. До того ж російське окупаційне командування суворо заборонило проїзд цивільному населенню на тимчасово окуповану територію у районі н. п. Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв’язку", - зазначила заступниця міністра оборони.

Також читайте: ЗСУ контролюють частину району "Літак" у Бахмуті та потроху просуваються на флангах, - Міноборони