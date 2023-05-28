ПАР проведе розслідування постачання з країни зброї до Росії

Після того як посол США звинуватив Південно-Африканську республіку в постачанні зброї до РФ, президент Сіріл Рамафоса оголосив про створення комісії для розслідування цього інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Президент вирішив розпочати розслідування через серйозність звинувачень, ступінь суспільного інтересу та вплив цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", — йдеться в заяві Адміністрації президента ПАР.

Очікується, що Рамафоса отримає звіт комісії за вісім тижнів з моменту початку її роботи.

Комісія має з'ясувати, хто знав про прибуття судна, про вміст, який було завантажено та вивантажено, а також "чи були дотримані конституційні, правові чи інші зобов’язання щодо прибуття вантажного судна". Йдеться про вантажний корабель, який зупинився на військово-морській базі Саймонстаун та перебував там з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

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Нагадаємо, посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала Росії зброю та боєприпаси попри заяви про нейтралітет.

У відповідь ПАР заперечили постачання зброї до Росії та звинуватили Брігеті у підриві стосунків між ПАР та США.

Пізніше в уряді ПАР додали, що не погоджували постачання зброї до Росії, але зазначив, що окремі випадки незаконного експорту дійсно мали місце.