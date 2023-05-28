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Новини
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ПАР проведе розслідування постачання з країни зброї до Росії

пар,рамафоса

Після того як посол США звинуватив Південно-Африканську республіку в постачанні зброї до РФ, президент Сіріл Рамафоса оголосив про створення комісії для розслідування цього інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Президент вирішив розпочати розслідування через серйозність звинувачень, ступінь суспільного інтересу та вплив цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", — йдеться в заяві Адміністрації президента ПАР.

Очікується, що Рамафоса отримає звіт комісії за вісім тижнів з моменту початку її роботи.

Комісія має з'ясувати, хто знав про прибуття судна, про вміст, який було завантажено та вивантажено, а також "чи були дотримані конституційні, правові чи інші зобов’язання щодо прибуття вантажного судна". Йдеться про вантажний корабель, який зупинився на військово-морській базі Саймонстаун та перебував там з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

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Нагадаємо, посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала Росії зброю та боєприпаси попри заяви про нейтралітет.

У відповідь ПАР заперечили постачання зброї до Росії та звинуватили Брігеті у підриві стосунків між ПАР та США.

Пізніше в уряді ПАР додали, що не погоджували постачання зброї до Росії, але зазначив, що окремі випадки незаконного експорту дійсно мали місце.

зброя (7447) росія (65035) ПАР (157)


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Топ коментарі
+11
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28.05.2023 16:15
+6
Прям як про москаля..)
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28.05.2023 17:22
+5
До чого тут "апартеїдовці"? Хвала богам - у ПАР апартеїд ліквідований давно І разом з апартеїдом там і порядок ліквідували Раніше "бантустани" були на окремо виділених територіях а зарах в "бантустан" перетворилася Уся Південно-Африканська республіка Євпеоїди та індуси масово емігрують - бо жить неможливо!
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28.05.2023 16:42
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всрався - підтерайся, а не проводь розслідування
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28.05.2023 16:00 Відповісти
це прям як у нас - обісрався --тра створити комісію по розслідуванню срачки.. мали в кого навчитись .. на ступне-- створити реестр проданої зброї
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28.05.2023 16:05 Відповісти
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28.05.2023 16:15 Відповісти
Хоча цю статую встановили ще в радянському 1980 році, але орієнтування зроблено пророче тавірне - мечем в сторону сходу в напрямку де мешкають московитські нелюди.
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28.05.2023 18:18 Відповісти
от не треба расизму, краще будьмо типістами, захищати хордових і хейтити членистоногих. А ще краще об'єднатись навколо вуглецевої форми життя, а всіх решта ненавидіти.
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28.05.2023 16:45 Відповісти
А то він не знав, що робиться в країні і що і куди вантажать.
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28.05.2023 16:21 Відповісти
Апартеїдовці із слонами воюють??
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28.05.2023 16:27 Відповісти
До чого тут "апартеїдовці"? Хвала богам - у ПАР апартеїд ліквідований давно І разом з апартеїдом там і порядок ліквідували Раніше "бантустани" були на окремо виділених територіях а зарах в "бантустан" перетворилася Уся Південно-Африканська республіка Євпеоїди та індуси масово емігрують - бо жить неможливо!
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28.05.2023 16:42 Відповісти
Ти так вважаєш?? Колись всі сподівались що і касапізм лікується..
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28.05.2023 16:49 Відповісти
Я не вважаю - я знаю У мене знайомий років з 20 - громадянин Нідерландів Приїжджає до батьків регулярно Так з ним чоловік працює який звідти емігрував Казав - вулична злочинність та корупція (особливо негрів-поліцейських та посадовців у місцевих органах влади) - "зашкалює"
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28.05.2023 16:55 Відповісти
Але погодься, держава себе поводе як африканський касап...
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28.05.2023 16:57 Відповісти
Так я ж саме про це й кажу! Мавп допустили до влади! Коли Володя мені про таке розказував, то остаточно впевнився, що прислів"я британське вірне: "Ви можете вимить мавпу, побрить одягнуть у костюм навчить користуваться столовим прибором і курить сигари - однак людиною від того вона не стане"
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28.05.2023 17:07 Відповісти
Прям як про москаля..)
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28.05.2023 17:22 Відповісти
Он и так москаль. Давно тут гадит)
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28.05.2023 17:31 Відповісти
Синок! Ти-б "хайло заткнув", чи що? Бо не розібрався в діалозі, а туди ж свою сраку немиту пхаєш - щоб і собі висраться!
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28.05.2023 17:37 Відповісти
Робить скуиовджене обличчя .
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28.05.2023 16:30 Відповісти
Я спілкувався з постачальниками вугілля з ПАР. Чорни хлопці дуже приємні, з гарною освітою та гарною англійською мовою, з почуттям пристойного гумору. Добре хряпнули з ними після укладання угоди. Ми придивлялися до них, бо донедавна мали справу з білими людьми в ПАР. А тут їх усіх замінили. І знайомі білі бізнесмени ще скаржилися на них і готувалися до еміграції. Ці самі хлопці потім відмовились давати хабаря нашім корупціонерам. Після чого були заяви що вугілля що йде з ПАР не того типу. Що не відповідало дійсності.
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28.05.2023 16:48 Відповісти
Без фінансових і політичних стимулів не думаю що вони будуть по іншому діяти, але скуйовджене обличчя теж непогано, для початку.

Хіба ні? Другий Іран нас би точно не порадував
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28.05.2023 17:13 Відповісти
юар сами боролись против сегрегации по рассовому признаку, а теперь продают оружие людоеду путину, который делает тоже самое против украинцев. ****** память как у рыбки долли, да и голосование в оон как у ссыкунов - воздержались, мы не знаем это плохо или хорошо , когда путин убивает детей... ******
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28.05.2023 19:45 Відповісти
Президент вирішив розпочати розслідування через серйозність звинувачень Джерело:

Головне , на самого себе не вийти
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28.05.2023 21:47 Відповісти
 
 