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Завтра комітет ВР розгляне постанову про санкції проти Ірану, - Веніславський

веніславський,федір

Завтра Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне постанову президента України Володимира Зеленського про санкції проти Ірану.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Завтра наш Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки як головний профільний комітет її (постанову. - Ред.) розгляне. Я переконаний, що всі депутати підтримають запровадження таких санкцій", - зазначив Веніславський.

Він зазначив, що санкції не матимуть "критичного" значення для Ірану, проте вони можуть привести до непередбачуваних наслідків для тамтешнього режиму.

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"Я думаю це той крок, який ми мали зробити давно. Ми зробимо його найближчим часом, і це буде синхронно з тими діями, які на сьогоднішній день здійснив фактично весь цивілізований світ в плані повної ізоляції Ірану від тих можливостей, які в нього є для економічного зростання та підтримки економічного рівня", - зауважив Веніславський, додавши, що українські санкції матимуть негативні наслідки для Ірану або у короткостроковій або у середньостроковій перспективі.

Він нагадав, що через територію України досі здійснюються транзитні перевезення до Ірану. Крім цього, Україна купує в Ірану деякі сільськогосподарські товари, зокрема сухофрукти та горіхи.

"Ми розмовляли з на той час виконуючим обов'язки голови Державної митної служби і він говорив про те, що вантажівок з іранськими товарами на митних кордонах України достатньо багато. І це крок, який потрібно робити безсумнівно", - наголосив Веніславський.

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Нагадаємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.

ВР (14950) Іран (2022) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+18
Та ви шо? А чому рік тут літають іранські "мопеди", а через Україну, як по своїй території йдуть на московію іранські грузи і ми навіть закуповуємо у них продукти, щоб їх сільське господарство працювало. Де логіка? А коли буде через Верховну Раду заборонена Російська церква в Україні, чи "то другоє"?
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28.05.2023 17:40
+7
Не пройшло і 2 роки як ВР проснулась.
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28.05.2023 17:40
+6
Ті санкції до сраки карі очі. Поки не почнемо давати потужу відповідь по російським містам ракетами, щоб кацапські самки сльозами залились, толку ніякого не буде. Ворог розуміє тільки силу страху.
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28.05.2023 17:44
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Зараз Іран має застосувати по талібах усі наявні Шахеди...подивимось, скільки їх у них.
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28.05.2023 17:38 Відповісти
Та ви шо? А чому рік тут літають іранські "мопеди", а через Україну, як по своїй території йдуть на московію іранські грузи і ми навіть закуповуємо у них продукти, щоб їх сільське господарство працювало. Де логіка? А коли буде через Верховну Раду заборонена Російська церква в Україні, чи "то другоє"?
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28.05.2023 17:40 Відповісти
Логіку шукай в грошах.
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28.05.2023 17:44 Відповісти
Так у нас на кордонах до сих пір приховано з кацапами торгують, а тут якийсь Іран...
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28.05.2023 18:19 Відповісти
Не пройшло і 2 роки як ВР проснулась.
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28.05.2023 17:40 Відповісти
Та ні , ВР прокидається тільки а тому разі , як це потрібно
потерпілому , для чергового піару у вечірньому відосику !!😠
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28.05.2023 18:06 Відповісти
Ті санкції до сраки карі очі. Поки не почнемо давати потужу відповідь по російським містам ракетами, щоб кацапські самки сльозами залились, толку ніякого не буде. Ворог розуміє тільки силу страху.
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28.05.2023 17:44 Відповісти
У нас что большой обем соприкосновений с Ираном? Наши санкции для них что даже не припарка мертвому, а вообще не очем! обыкновенная эмитация работы сборища ****-в!
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28.05.2023 17:47 Відповісти
Треба спитати Зеленського, що 54 "шахедів" за ніч- це вже "Гірше не буде" чи треба ще трохи почекати
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28.05.2023 18:04 Відповісти
Не качайте човен.
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28.05.2023 18:12 Відповісти
Бо награбоване випаде
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28.05.2023 19:43 Відповісти
Ірану бан..
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28.05.2023 18:06 Відповісти
Збиття Boeing 737 під Тегераном - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 авіакатастрофа , що трапилась 8 січня 2020 року, о 6:14 за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81 іранським часом . Літак https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Boeing_737 Boeing 737-800 належав авіакомпанії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Міжнародні авіалінії України» . Загинули усі, хто перебував на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. Серед пасажирів було 24 неповнолітніх, з них 19 дітей до 12 років. Найменша дитина - 2018 року народження. 9 січня 2020 року було оголошено днем жалоби в Україні. (Вікіпедія
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28.05.2023 18:27 Відповісти
Так це кацапи лякали Боневтіка, який прилетів на літаку патрушева з Оману. Ще тоді потрібно було ввести санкції, але Володі видніше.
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28.05.2023 18:31 Відповісти
Оно дурак или притворяется ?
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28.05.2023 18:55 Відповісти
 
 