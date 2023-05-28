Завтра комітет ВР розгляне постанову про санкції проти Ірану, - Веніславський
Завтра Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне постанову президента України Володимира Зеленського про санкції проти Ірану.
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завтра наш Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки як головний профільний комітет її (постанову. - Ред.) розгляне. Я переконаний, що всі депутати підтримають запровадження таких санкцій", - зазначив Веніславський.
Він зазначив, що санкції не матимуть "критичного" значення для Ірану, проте вони можуть привести до непередбачуваних наслідків для тамтешнього режиму.
"Я думаю це той крок, який ми мали зробити давно. Ми зробимо його найближчим часом, і це буде синхронно з тими діями, які на сьогоднішній день здійснив фактично весь цивілізований світ в плані повної ізоляції Ірану від тих можливостей, які в нього є для економічного зростання та підтримки економічного рівня", - зауважив Веніславський, додавши, що українські санкції матимуть негативні наслідки для Ірану або у короткостроковій або у середньостроковій перспективі.
Він нагадав, що через територію України досі здійснюються транзитні перевезення до Ірану. Крім цього, Україна купує в Ірану деякі сільськогосподарські товари, зокрема сухофрукти та горіхи.
"Ми розмовляли з на той час виконуючим обов'язки голови Державної митної служби і він говорив про те, що вантажівок з іранськими товарами на митних кордонах України достатньо багато. І це крок, який потрібно робити безсумнівно", - наголосив Веніславський.
Нагадаємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.
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