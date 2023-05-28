Завтра комітет ВР розгляне постанову про санкції проти Ірану, - Веніславський

Завтра Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне постанову президента України Володимира Зеленського про санкції проти Ірану.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра наш Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки як головний профільний комітет її (постанову. - Ред.) розгляне. Я переконаний, що всі депутати підтримають запровадження таких санкцій", - зазначив Веніславський.

Він зазначив, що санкції не матимуть "критичного" значення для Ірану, проте вони можуть привести до непередбачуваних наслідків для тамтешнього режиму.

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"Я думаю це той крок, який ми мали зробити давно. Ми зробимо його найближчим часом, і це буде синхронно з тими діями, які на сьогоднішній день здійснив фактично весь цивілізований світ в плані повної ізоляції Ірану від тих можливостей, які в нього є для економічного зростання та підтримки економічного рівня", - зауважив Веніславський, додавши, що українські санкції матимуть негативні наслідки для Ірану або у короткостроковій або у середньостроковій перспективі.

Він нагадав, що через територію України досі здійснюються транзитні перевезення до Ірану. Крім цього, Україна купує в Ірану деякі сільськогосподарські товари, зокрема сухофрукти та горіхи.

"Ми розмовляли з на той час виконуючим обов'язки голови Державної митної служби і він говорив про те, що вантажівок з іранськими товарами на митних кордонах України достатньо багато. І це крок, який потрібно робити безсумнівно", - наголосив Веніславський.

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Нагадаємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.