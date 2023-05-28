Київські рятувальники розбирають аварійні конструкції на даху пошкодженої багатоповерхівки. ФОТО

Рятувальники розбирають аварійні конструкції на даху багатоповерхівки у Печерському районі, пошкодженої під час російської атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"Рятувальники за допомогою висотного спорядження провели розбір зовнішніх аварійних конструкцій на даху пошкодженого житлового будинку. До робіт було залучено 10 рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" та 2 одиниці техніки. Роботи тривали 5 годин", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що завтра рятувальники продовжать роботи на пошкодженому об’єкті, для цього планують залучити важку спецтехніку.

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

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