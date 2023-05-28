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Київські рятувальники розбирають аварійні конструкції на даху пошкодженої багатоповерхівки. ФОТО

руйнування,рятувальники

Рятувальники розбирають аварійні конструкції на даху багатоповерхівки у Печерському районі, пошкодженої під час російської атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"Рятувальники за допомогою висотного спорядження провели розбір зовнішніх аварійних конструкцій на даху пошкодженого житлового будинку. До робіт було залучено 10 рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" та 2 одиниці техніки. Роботи тривали 5 годин", - ідеться у повідомленні. 

Зазначається, що завтра рятувальники продовжать роботи на пошкодженому об’єкті, для цього планують залучити важку спецтехніку.

Київські рятувальники розбирають аварійні конструкції на даху пошкодженої багатоповерхівки 01

Київські рятувальники розбирають аварійні конструкції на даху пошкодженої багатоповерхівки 02

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

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обстріл (28357) рятувальники (167) руйнування (254)


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Уточнення, запустили орки 59 гераней і 58 було збито. Тримайтесь і бережіть себе
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28.05.2023 19:51 Відповісти
Та ну шо ми, головне ви, патріоти німецькі, тримайтеся.
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28.05.2023 21:42 Відповісти
Так, наші Іриси і американські Патріоти. Ваш сарказм мені до дупи.
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28.05.2023 22:06 Відповісти
Якби не наш сарказм, то нам вже була б дупа. Зрозумійте, що від вас усе це дуууже далеко - і ті шахеди, і ті айріси, і ті петріоти. А біля нас вони поруч
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28.05.2023 23:36 Відповісти
Я волонтер, на мені 3 сім'ї України. Наші зарплати залишилися майже ті самі, а ціни виросли в рази. Це Німеччина, яка допомагає, не маніпулює війною і підтримує Україну. При тому, що не ми вибирали асфальт, шашлики, клоун,. Шахеди пишите....
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29.05.2023 08:47 Відповісти
Я теж певною мірою волонтер, і моєї пенсії ледве вистачає на донати. І кожну ніч останні тижні практично не спимо, тому що вибухає дуже близько. Відчуваєте різницю?
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29.05.2023 10:46 Відповісти
Ви не перекладайте вину вашого вибору 2019 на нас. У кожного наразі свої обов'язки і проблеми. Без вас не було б Європи, без Європи не було б України. Так що, коли я пишу Слава Україні і тримайтесь, я пишу від чистого серця з Німеччини і знаю, чого це коштує народу України.
Героям Слава!
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29.05.2023 10:51 Відповісти
 
 