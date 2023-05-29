У Бахмуті Росія зайшла у глухий кут, - WSJ

Десятимісячний штурм міста виснажив армію РФ, вона у глухому куті.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Видання констатує, що десятимісячний штурм Бахмута призвів до тотального виснаження окупантів та позбавив їх шансів просунутися вперед. WSJ зазначає, що "Росія опинилася у глухому куті" і невдовзі втратить місто, яке здобула м'ясними штурмами.

"Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут", - повідомив неназваний командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.

Як зазначає видання, поки Росія боролася за контроль над останніми кварталами Бахмута, українські сили прорвалися на територію РФ, створивши серйозні проблеми Москві. Тепер загарбникам необхідно перекинути війська з фронту до свого кордону, щоб його убезпечити.

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Нагадаємо, у Бахмуті наразі відбувається ротація ворожих військ. Бойовики з ПВК "Вагнер" виходять з міста, їх заміняють десантні та мото-стрілецькі частини.