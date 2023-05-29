У Бахмуті Росія зайшла у глухий кут, - WSJ
Десятимісячний штурм міста виснажив армію РФ, вона у глухому куті.
Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Видання констатує, що десятимісячний штурм Бахмута призвів до тотального виснаження окупантів та позбавив їх шансів просунутися вперед. WSJ зазначає, що "Росія опинилася у глухому куті" і невдовзі втратить місто, яке здобула м'ясними штурмами.
"Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут", - повідомив неназваний командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.
Як зазначає видання, поки Росія боролася за контроль над останніми кварталами Бахмута, українські сили прорвалися на територію РФ, створивши серйозні проблеми Москві. Тепер загарбникам необхідно перекинути війська з фронту до свого кордону, щоб його убезпечити.
Нагадаємо, у Бахмуті наразі відбувається ротація ворожих військ. Бойовики з ПВК "Вагнер" виходять з міста, їх заміняють десантні та мото-стрілецькі частини.
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вс рф і були "на ісходє" - але наші війська стояли де завгодно, були розставлені по усіх кордонах, на тій же таки Чернігівщині, Сумщині (типу, путін з білорусії нападе) але тільки не працювали там, де в касапів було дуже слабко. Натомість, аби це "виправдати" - влаштували криваву епопею з не укріпленим Бахмутом і непідготовленими українськими бійцями, коли хапали будь-кого й кидали прямо зараз в "м`ясорубку".
Криваве "шоу", схоже, влаштували зумисно, аби виправдати затягування (контр)наступу та дати укріпитися касапам. З тих же причин - нове "шоу" про Бєлгород - замість наступу.
Бо коли бійці й їхні командири волають про те, що треба будувати укріплення, заливати все бетоном - в тому ж Бахмуті й навколо - як про говорив ще рік тому той же загиблий Коцюбайло, як про це говорив генерал Кривонос, інші - то нашим військовим просто затуляють рота (але самі - саботують тільки). А потім - крутять нам кроваве "героїчне кіно" - про Бахмут, де наші воїни вимушені були закривати все - своїми тілами - бо "хтось" - залишив був їх і без мінометів, важкого піхотного озброєння, і без укріплень, а багатьох взагалі кидали туди навіть без підготовки. І звинувачували в усьому українців, що то, буцімто, просто "нє хотят ідті ваєвать". - але не "золоті яйця" й не менш "золоті" яблука, і не "масажисток" з ОПи, що "розпилюють" на дорогах мільярди.
Коли колони техніки йшли на Київ,орки їли й пили те,що крали у людей,трощили супермаркети по дорозі...
А тут - розбомблене місто,без їжі,без води...
Цих зеків ніхто не снабжає,вони на "самозабезпеченні",виснажені,голодні,холодні,не миті....
мета досягнута, можуть перегруповуватися назад в парашу