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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Бахмуті Росія зайшла у глухий кут, - WSJ

бахмут

Десятимісячний штурм міста виснажив армію РФ, вона у глухому куті.

Про це пише  The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

Видання констатує, що десятимісячний штурм Бахмута призвів до тотального виснаження окупантів та позбавив їх шансів просунутися вперед. WSJ зазначає, що "Росія опинилася у глухому куті" і невдовзі втратить місто, яке здобула м'ясними штурмами.

"Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут", - повідомив неназваний командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.

Як зазначає видання, поки Росія боролася за контроль над останніми кварталами Бахмута, українські сили прорвалися на територію РФ, створивши серйозні проблеми Москві. Тепер загарбникам необхідно перекинути війська з фронту до свого кордону, щоб його убезпечити.

Читайте також: На Бахмутському напрямку суттєво знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, - Міноборони

Нагадаємо, у Бахмуті наразі відбувається ротація ворожих військ. Бойовики з ПВК "Вагнер" виходять з міста, їх заміняють десантні та мото-стрілецькі частини. 

росія (65073) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+7
А наші там не виснажилися???
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29.05.2023 21:29
+4
Скільки людей і нелюдей загинуло, зруйноване повністю місто, щоб дурна кацапка в Америці написала на будинку «Бахмут наш!». Тупорилість кацапів просто вражає!
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29.05.2023 21:16
+4
Ви заблукали, кацапи?
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29.05.2023 21:17
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Нащо анальний отвір називати глухим кутом?
)
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29.05.2023 20:52 Відповісти
"глухий кут" це завуаліровано "отримала кіздюлєй"
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29.05.2023 22:11 Відповісти
За кацапів вболіваєте?
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29.05.2023 21:12 Відповісти
Ну так Ваді жеж.
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29.05.2023 21:18 Відповісти
Цю статтю замовили кацапи. Бо коли WSJ пише про Україну, то тут її звинувачують у роботі на рашку.
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29.05.2023 20:56 Відповісти
Ничего не понятно круги на воде.....Интерьвю с неназванным источником,кацапы выснажени???Так Бахмут в основном зеки подыхали.....Автор в курсе?Если вс рф на издохе были.....наши зсу уже бы гнали их.Разве нет???Шлак а не статья.Шо попало....
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29.05.2023 21:00 Відповісти
Вы же понимаете, что информация, которая появляется в СМИ по поводу войны является искаженной и неполной. Что-то правда, многое неправда, еще больше не упоминается в принципе. Потому в головах у народа неверная картина: каждый видит во всем этом что хочет. Потому и судить о статье также нельзя: мы не знаем, что правда, что нет. А из-за монитора ничего не видно.
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29.05.2023 21:06 Відповісти
Ви заблукали, кацапи?
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29.05.2023 21:17 Відповісти
думав ше трохи і я зараз прояитаю; "ні всьо так адназначьна"
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29.05.2023 21:45 Відповісти
Звичайний "договорняк".
вс рф і були "на ісходє" - але наші війська стояли де завгодно, були розставлені по усіх кордонах, на тій же таки Чернігівщині, Сумщині (типу, путін з білорусії нападе) але тільки не працювали там, де в касапів було дуже слабко. Натомість, аби це "виправдати" - влаштували криваву епопею з не укріпленим Бахмутом і непідготовленими українськими бійцями, коли хапали будь-кого й кидали прямо зараз в "м`ясорубку".
Криваве "шоу", схоже, влаштували зумисно, аби виправдати затягування (контр)наступу та дати укріпитися касапам. З тих же причин - нове "шоу" про Бєлгород - замість наступу.

Бо коли бійці й їхні командири волають про те, що треба будувати укріплення, заливати все бетоном - в тому ж Бахмуті й навколо - як про говорив ще рік тому той же загиблий Коцюбайло, як про це говорив генерал Кривонос, інші - то нашим військовим просто затуляють рота (але самі - саботують тільки). А потім - крутять нам кроваве "героїчне кіно" - про Бахмут, де наші воїни вимушені були закривати все - своїми тілами - бо "хтось" - залишив був їх і без мінометів, важкого піхотного озброєння, і без укріплень, а багатьох взагалі кидали туди навіть без підготовки. І звинувачували в усьому українців, що то, буцімто, просто "нє хотят ідті ваєвать". - але не "золоті яйця" й не менш "золоті" яблука, і не "масажисток" з ОПи, що "розпилюють" на дорогах мільярди.
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30.05.2023 07:08 Відповісти
Российских чмобиков не из тюрьмы мобилизовали, им нечего кровью искупать. Потому гнать их мясом на штурмы укрепленных позиций, как вагнеровских зеков уже не получится. У чмобиков кое какие права имеются и их нельзя просто так кувалдой. Потому не стоит масштабировать вагнеровский опыт на всю российскую армию. Там боеспособность на порядок хуже.
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30.05.2023 08:00 Відповісти
Хочу заперечити критикам.
Коли колони техніки йшли на Київ,орки їли й пили те,що крали у людей,трощили супермаркети по дорозі...
А тут - розбомблене місто,без їжі,без води...
Цих зеків ніхто не снабжає,вони на "самозабезпеченні",виснажені,голодні,холодні,не миті....
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29.05.2023 21:08 Відповісти
Скільки людей і нелюдей загинуло, зруйноване повністю місто, щоб дурна кацапка в Америці написала на будинку «Бахмут наш!». Тупорилість кацапів просто вражає!
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29.05.2023 21:16 Відповісти
Зверни увагу: "Бахмут"! А не "Артёмовск"! Німці теж писали в 42-му - "Сталинград наш!"
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30.05.2023 02:14 Відповісти
Очевидно урка викопав могилу для московської армії.
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29.05.2023 21:17 Відповісти
Саме час для інтенсивної роботи нашої артилерії.
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29.05.2023 21:18 Відповісти
А наші там не виснажилися???
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29.05.2023 21:29 Відповісти
Біда в тому що касапи кидють на загибель непотріб а ми найкращих воїнів..
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29.05.2023 21:58 Відповісти
Не рослаблятесь,бо це все від лукавого і нам вже і буданови і люсі арестовичі вішали локшину на вуха вдувючи про те що касапи слабаки да дурнуваті і це намїхня брехня лізе боком...
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29.05.2023 21:56 Відповісти
зате фашик пригожин викрав шампанського,

мета досягнута, можуть перегруповуватися назад в парашу
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30.05.2023 00:03 Відповісти
Никто не знает , что удумал ********** Ермак и Зе команда для ,,здачи,, и удушения Украины коррупцией и грабежом. В действиях на фронте, по моему мнению , просматриваются договорняки. Внутри страны хочется надеятся , что от грабежа нам оставят хотя бы на хлеб. Последняя новость обнадеживает - Ермаку и его уродам выделили более 300 миллиардов гривен на закупку вооружени.,,Застряли миллиарды в долларах на ,, не добросовестных ,, поставщиках - кто то в это верит и не знает где эти деньги. За яблоки по 50 и яйца по17 уже наверное получили повышение и премии , кроме доли.
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30.05.2023 09:01 Відповісти
 
 