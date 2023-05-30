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Новини Агресія Росії проти України
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Російські дрони тепер намагаються обійти українську ППО, – ОК "Південь"

дрони

На півдні України російські військові дронами намагаються обійти зону ураження української системи ППО.

Про це  в ефірі "Свобода.Ранок" (проєкт Радіо Свобода) повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти використовують для пуску дронів окуповані території Запорізької та Херсонської областей, таким чином вони намагаються обійти українську ППО.

"Попри це на кордоні з Миколаївською областю наша ППО цієї ночі знищила два дрони. Решту передали іншим командуванням.  Можемо говорити про те, що саме таким способом, обійшовши нашу оборону, ворог намагається далі розосередитися", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що  українські сили протиповітряної оборони, і ОК "Південь" зокрема, успішно виявляють цілі. Про це, зокрема, свідчить щоденна статистика збиття дронів і ракет.

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"Навіть на стартовому моменті, коли вони тільки з’явилися в зоні ураження, ми вже почали по них працювати. Просто виходячи з особливостей нашої територіальної зони реагування, ми встигли збити два", – розповіла речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе. 29 з них вдалося знищити.

Автор: 

ППО (3176) Гуменюк Наталія (804) дрони (4668)


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Топ коментарі
+8
Воно то так і не так. Запропоновані Вами питання носять політичний характер, а Залужний - насамперед, військовий. Можливо, з часом, після Перемоги, він виявить бажання стати політиком. Але банальне "не на часі" саме для Залужного та його головної роботи. ОПа і так його ревнує до кожного успіху на фронті. Поки йому цей геморой не потрібен. Слава Залужному! Слава ЗСУ!
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30.05.2023 12:19
+5
Такі маневрені дрони краще всього збивати яйцями по 170 грн. за десяток. Резніков знає, як це зробити...
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30.05.2023 12:13
+2
И будут обходить потому, что войсками управляют Боневтик з Козырем. После освобождения Херсона на всех участках полная срака как Залужного отодвинули от управления.
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30.05.2023 12:36
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Кацапня хитра , підступна та підла , але розумововідстале
стадо алкашні і наркоманів 😠
Всеодно здохните всі на нашій землі 😡
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30.05.2023 12:10 Відповісти
Воно то так і не так. Запропоновані Вами питання носять політичний характер, а Залужний - насамперед, військовий. Можливо, з часом, після Перемоги, він виявить бажання стати політиком. Але банальне "не на часі" саме для Залужного та його головної роботи. ОПа і так його ревнує до кожного успіху на фронті. Поки йому цей геморой не потрібен. Слава Залужному! Слава ЗСУ!
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30.05.2023 12:19 Відповісти
Бачу що виробляє Опа на чолі з єрмаком. А які наслідки, запропонованих Вами дій? До чого це проведе Україну. Зараз ми маємо хаос, контрольованих хаос, а ми можемо отримати взагалі не контрольований ХАОС та повний розвал країни з середини, утвориться як мінімум дві (а може більше) сторін конфлікту. В умовах воєнного стану це гарантована громадянська війна, ще жахливіша та жорстокіша ніж та яку вже маємо. Нам перестануть допомагати наші союзники... Виграє від цього тільки рашистан та путін. Думай, а не думайТе, що пишете та пропонуєте.
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Такі маневрені дрони краще всього збивати яйцями по 170 грн. за десяток. Резніков знає, як це зробити...
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30.05.2023 12:13 Відповісти
Подай приклад - починай!
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30.05.2023 12:38 Відповісти
Вам слово іронія знайоме?
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30.05.2023 12:44 Відповісти
А тобі?
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Так.А тобі?
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30.05.2023 12:50 Відповісти
Мені - відоме прекрасно Тільки мені здається, що ти вважаєш, що лише тобі тут іронізувать дозволено
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30.05.2023 12:56 Відповісти
Тобі так здається.
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30.05.2023 12:57 Відповісти
ТО чого ж ти "поліз у бутилку"?
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30.05.2023 12:58 Відповісти
Не бачу щоб я десь ліз у бутилку.
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30.05.2023 13:03 Відповісти
Як ти зреагував на мою іронічну пропозицію "починай"? Цілу полеміку розводить почав!
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30.05.2023 13:07 Відповісти
А мені здається,то ти полеміку розпочав.
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30.05.2023 13:11 Відповісти
Ага! Ясно! Значить - провокативний допис на форумі написав ти... А я - "почав полеміку? А тепер - щоб люди не розібралися, "звідки ноги ростуть", ти свій допис ліквідував? Щось від тебе "гімнизною" *******! (тільки не пиши тут що це зробив адмін - бо я такий впертий, що можу за виясненням обставин і адміну написать!)
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30.05.2023 13:18 Відповісти
Ні,я свій комент не видаляв,можеш писати хоч в Госдеп.Можу ще повторити щоб зберігти твій час.Можна дрони ще комментами на Цензорі збивати.Цілодобово.Це неймовірна підтримка під час війни карлякати комменти на Цензорі цілодобово.Більше схоже на хвору залежність.
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30.05.2023 13:24 Відповісти
Щось від тебе гімнизною тхне.
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30.05.2023 13:25 Відповісти
Якщо адмін напише що то він видалив,будуть вибачення?
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30.05.2023 13:35 Відповісти
В залежності від того, ЧИМ він це мотивуватиме Якщо заявить що твій допис - провокативний - то які можуть буть вибачення? Ти перший сказав - так доводь, що то зробив адмін
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30.05.2023 13:40 Відповісти
Ти мене звинуватив в тому що я видалив свій комментар і я ще повинен тобі доводити що це зробив не я???Дуже дивно,якось не по чоловічему.І якщо виявиться що видалив не я,вибачатись ти не збираєшся.Якесь жіноче балабольство виходить.🤣🌹
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30.05.2023 13:48 Відповісти
Вибачення не за коментар,немає значення який він,а за звинувачення мене в том що я сам їого видалив.Так би зробив справжній чоловік.Можеш швидше запитати у адміна і швиденько вибачитися і поставимо крапку тоді🤣🌹
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30.05.2023 13:51 Відповісти
Е ні-і-і!!! Ініціатором полеміки став ти Тепер і доводь свою правоту А мені це не цікаво І не "дави на емоції" мені (про справжнього чоловіка) Я людина прагматична А от ти - "упертюх" От і продовжуй упираться - якщо ти - "справжній чоловік (тобто займаєш принципову позицію) Старайся А мені це нецікаво Це не я "плюнув" у форумчан заявою про "збивання дронів цілодобово коментарями на "Цензорі" (наче ти сам не такий "збивач" Саме тому я тобі цим і запропонував зайняться і показать нам приклад)
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30.05.2023 14:10 Відповісти
Тоді на пальцях.Якщо я зараз напишу на Цензорі,що Яр Холодний кохається з чоловіками.Я маю дати факти чи ні?Якщо я їх не даю,то вибачаюсь і кажу що я балабол.Все вірно?🤣🌹
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30.05.2023 14:18 Відповісти
Пиши Мені якось однаково А потім я подивлюся, як з тебе тут будуть реготать, як з дурника Якби ти не був "вчорашнім вискочкою", то знав-би, що подібне на мене не діє
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30.05.2023 14:22 Відповісти
Мені казали що Яр кохається з чоловіками.Інфа точна.
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30.05.2023 14:25 Відповісти
Розкажи як саме! Може комусь цікаво стане? Дізнається для себе щось нове? І я - також Про себе
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30.05.2023 14:29 Відповісти
Не зрозумів,чесно.Що як саме?
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30.05.2023 14:30 Відповісти
Ну що ж ти такий "недоганяючий"? Розкажи про сам процес.... Опиши пози, розкажи про темп фрикцій під час статевого акту.... Уточни обов"язково - я "активний" чи "пасивний".... Можеш додать мої улюблені вислови під час "кохання".... Тільки пиши "художньо" - а не просто "констатуючи факт" Просмакуй цей процес.... Бо людям буде нецікаво тебе читать....
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30.05.2023 14:38 Відповісти
Я не в курсі,люди кажуть то до Яра потрібно за подробицями🤣🌹
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30.05.2023 14:43 Відповісти
Ну так ти ж про це стверджуєш - значить тобі це краще відомо
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30.05.2023 14:49 Відповісти
Ні,не я.Люди писали.
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30.05.2023 14:58 Відповісти
Ну так от розпитай людей і розпиши в подробицях А то не цікаво
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30.05.2023 15:01 Відповісти
Навіщо це мені?
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30.05.2023 15:22 Відповісти
Ну так ти ж цю тему зачепив! Значить вона тобі не байдужа От я й пропоную тобі її розвинуть
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30.05.2023 15:31 Відповісти
Перечитай початок розмови.Ліньки знову все писати.Але будь ласка,уважно перечитай.
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30.05.2023 16:14 Відповісти
Кохається?Подробиці не казали.
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30.05.2023 14:31 Відповісти
Ну я тут з 14 року,ну то таке.
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30.05.2023 14:26 Відповісти
Марс 777,Марс Марсов,Кацапам тут не место....Банять часто🤣🤣🤣
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30.05.2023 14:27 Відповісти
Бо хєрню часто пишеш - тому і банять Гарним хвалишся - що ти - дурень!
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30.05.2023 14:30 Відповісти
Ні,дурень-ти,херню пишеш-ти.
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30.05.2023 14:33 Відповісти
Цікаво! Банять - тебе Деактивують - тебе А "хєрню пишу" - я! Може ти сайтом і аудиторією помилився?
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30.05.2023 14:40 Відповісти
Кацапів часто нах посилаю,ось і банять🤣
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30.05.2023 14:42 Відповісти
Я теж посилаю Але я "посилаю з розумом" а ти мелеш "шопопало".... Тобто визнають що ти - "несповна розуму"
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30.05.2023 14:51 Відповісти
Якщо б тут банили- хто не сповна розуму,то тут би відсотків 90 в бані сиділи.Мелеш шо попало-ти.
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30.05.2023 15:01 Відповісти
Я тебе вже питав: "Ти сайт не переплутав?" Якщо тут 90% - несповна розуму" - то що тут робиш ти? Та ще й так уперто прешся - не дивлячись на те. що тебе кілька разів тут деактивували? Теж хочеш стать "несповна розуму? " Цікава позиція....
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30.05.2023 15:05 Відповісти
Ні, не переплутав.В 14-20 він був цікавий,зараз посміятися.
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30.05.2023 15:24 Відповісти
Але от яка біда - сміються саме з тебе І зневажають - тебе Тому і банять За тупість Бо я з тебе стібуся вже годину та піддражнюю а ти уперто "робиш чугунієву морду" і корчиш з себе "інтелектуала".... Але вище ніж "плювання лайном в опонента" - не піднімаєшся
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30.05.2023 15:30 Відповісти
Де я в тебе плював?Дуже ввічливо розмовляє.Хто сміється?Приклади?Хто зневажає?Приклади.Одне бла бла.І я з тебе стибуся.
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30.05.2023 16:12 Відповісти
90 відсотків коментарів тупі,одне й теж саме,чи про яйця,чи про асфальт,чи поради військовим,з дивану.Одне й теж саме,в кожній новині.Інколи пишуть більш-меньш цікаві,аналітичні коменти,їх цікаво читати.Дійсно є декілька людей кого цікаво читати.Я тут останній час буваю дуже рідко,півроку зовсім не було.Я не бачу користі для суспільсва,під час війни в коментуваннях на Цензорі.
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30.05.2023 16:30 Відповісти
Ну-ну! "Я не такая - я жду трамвая!" Не бачиш користі - не коментуй Тебе це робить ніхто не змушує (Як і взагалі на "Цензор" заходить)
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30.05.2023 16:51 Відповісти
А зайти посміятися,настрій підняти?Ось сьогодні є час.Так яка користь суспільству?
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30.05.2023 16:59 Відповісти
"Посміявся"? Тобі полегшало?
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30.05.2023 17:09 Відповісти
Так.Так яка користь суспільству?
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30.05.2023 17:12 Відповісти
А яка користь від нашої кількагодинної полеміки? Встановить що ти людина з завищеною самооцінкою ? Я вже давно це зрозумів Мені досить інформації
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30.05.2023 17:24 Відповісти
Зовсім не яка,але тиж до мене звернувся,ось і потрібно відповідати.Мені теж здається що ти людина з завищеною самооцінкою,теж давно зрозумів.
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30.05.2023 17:30 Відповісти
Я до тебе "звернувся"? Я просто на твій "висер" стосовно форумчан зреагував і запропонував показать нам приклад А ти "срач" розвів на цілий день
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30.05.2023 18:03 Відповісти
Ти вже заплутався.Я написав комент,ти під ним висрався і розвів срач.Будь уважним будь ласка.
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30.05.2023 18:32 Відповісти
Дорогий мій! Висрався на форумчан саме ти А потім своє "Я" став відстоювать І розвів срач - шоб його довести Питання ставив ти - я тобі лише відповідав Так що все! Досить Більше не відповідатиму Бажаю тобі наїхать на когось ще - щоб на тебе написали скаргу та в черговий раз деактивували і ти знову "губи дув", що тебе "не розуміють"
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30.05.2023 18:41 Відповісти
Ну жах якийсь з тобою.Ще раз-я написав комент,ти під ним висрався.Де я дув губи, що мене не розуміють?Факти?🤣🤣🤣🌹
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30.05.2023 18:44 Відповісти
.... !!!
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30.05.2023 18:47 Відповісти
Який жах,фу фу фу🤣🌹
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30.05.2023 18:49 Відповісти
.... !!!
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30.05.2023 18:51 Відповісти
Хоч один приклад,коли коментом збили дрон🤣
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30.05.2023 18:48 Відповісти
І що я написав не так?Мені здається коментами важко збити дрон,навіть якщо цілодобово коментувати🤣🌹
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30.05.2023 18:47 Відповісти
.... !!!
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30.05.2023 18:49 Відповісти
Це все?Чи ти пальцями застряг?😭😭😭
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30.05.2023 18:50 Відповісти
.... !!!
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30.05.2023 18:52 Відповісти
Ти дійсно застряг?Чи це злив?🤣
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30.05.2023 18:57 Відповісти


.... !!!
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30.05.2023 18:58 Відповісти
Весь день щос писав,а тут якись закарлюки не зрозумілі.Ти точно не в біді?Я не злий.Може якусь службу викликати щоб пальці дістали?
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30.05.2023 19:06 Відповісти
Хочеш я викличу? Адміністратора? Щоб забанив у черговй раз?

.... !!!
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30.05.2023 19:16 Відповісти
Яр,ну тиж не дурна людина,судячі з коментів,якщо б ти знав, давно на Цензорі,стрілочка означала-злив.Що змінить що я отримую бан чи диактив?Буде бажання через хвилину зайду знову.Ти ще можеш поліцію викликати,як мала дитина.Якщо чесно був про тебе іншої думки.
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30.05.2023 20:20 Відповісти
.... !!!
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30.05.2023 21:14 Відповісти
Я не знаю що тебе сьогодні вкусило, буває.Завжди читав з цікавістю твої коменти,Букова(зараз дуже рідко буває)ще декілька людей є.Інше шлак повний,деградація суцільна.Нажаль.
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30.05.2023 21:11 Відповісти
А "стрілочка з "трикрапкою " та знаками оклику Означає "Пішов нах**!!! .... !!!
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30.05.2023 21:16 Відповісти
Включай логіку,я не можу зайняти твоє місто.Вибач.
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30.05.2023 21:23 Відповісти
Я знаю що вона означає.Ще раз,на пальцях.Дуже давно,на Цензорі,коли були сварки і один з співрозмовників робив слив, він присилав таку стрілочку,було таке негласне правило.Потім людина вже не приходила на Цензор.Но то було десь в 14 році.
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30.05.2023 21:28 Відповісти
Ти вже забув що ти мені перший написав?Поводь себе чемно.
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30.05.2023 21:33 Відповісти
"Од"їбись!"
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30.05.2023 21:30 Відповісти
Как-то очень похоже на оправдания
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30.05.2023 12:24 Відповісти
еще очень много информаторов
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30.05.2023 12:25 Відповісти
И будут обходить потому, что войсками управляют Боневтик з Козырем. После освобождения Херсона на всех участках полная срака как Залужного отодвинули от управления.
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30.05.2023 12:36 Відповісти
 
 