Російські дрони тепер намагаються обійти українську ППО, – ОК "Південь"

На півдні України російські військові дронами намагаються обійти зону ураження української системи ППО.

Про це в ефірі "Свобода.Ранок" (проєкт Радіо Свобода) повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти використовують для пуску дронів окуповані території Запорізької та Херсонської областей, таким чином вони намагаються обійти українську ППО.

"Попри це на кордоні з Миколаївською областю наша ППО цієї ночі знищила два дрони. Решту передали іншим командуванням. Можемо говорити про те, що саме таким способом, обійшовши нашу оборону, ворог намагається далі розосередитися", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що українські сили протиповітряної оборони, і ОК "Південь" зокрема, успішно виявляють цілі. Про це, зокрема, свідчить щоденна статистика збиття дронів і ракет.

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"Навіть на стартовому моменті, коли вони тільки з’явилися в зоні ураження, ми вже почали по них працювати. Просто виходячи з особливостей нашої територіальної зони реагування, ми встигли збити два", – розповіла речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе. 29 з них вдалося знищити.