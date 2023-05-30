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Загибла в Києві жінка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони, - Кличко

богачук,київ

Загиблою внаслідок атаки на Київ є жінка, яка під час повітряної тривоги вийшла на балкон подивитися на роботу ППО.

Про це у Telegram повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - сказав очільник міста.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські загарбники атакували Київ безпілотниками "Shahed". Всього над Києвом та областю знищили 29 ворожий БПЛА з 31.

Внаслідок атаки загинула жінка, а 9 осіб дістали поранення.

Також дивіться: Нічна російська атака на Київ: У будинку в Голосіївському районі пошкоджено 12 квартир. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19445) Кличко Віталій (3509) обстріл (28378) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+11
В Вишгороді взимку також загинули двоє людей, хто на балконі дивився за ракетами. Балкон при обстрілах = премія Дарвіна посмертно
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30.05.2023 14:08
+11
це жах, люди дуже легковажні...
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30.05.2023 14:09
+9
Дивний нарід. Їм кажуть не лізти на балкони під час повітряних атак, а вони в камєнтах якісь тупорилі предʼяви Клічку викатують...
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30.05.2023 15:16
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Понимаю,эмоции,но за речью следи...
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30.05.2023 14:00 Відповісти
Іван іванов нє чітатєль. Он пісатель.
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30.05.2023 14:27 Відповісти
Кличко в медиумы видимо записался.
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30.05.2023 14:01 Відповісти
В Вишгороді взимку також загинули двоє людей, хто на балконі дивився за ракетами. Балкон при обстрілах = премія Дарвіна посмертно
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30.05.2023 14:08 Відповісти
це жах, люди дуже легковажні...
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30.05.2023 14:09 Відповісти
непоодинокі випадки, на жаль. Люди, зрозумійте вже нарешті, що це питання вашого виживання.
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30.05.2023 14:11 Відповісти
Ми іноді через вікно дивимось.
Теж небезпечно, але цікавість перемагає.
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30.05.2023 14:12 Відповісти
the curiocity killed a cat. згадалось чомусь.
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30.05.2023 14:19 Відповісти
Діти нашої сусідки серед ночі бігали дивитися, як збивають дрони. Воно здалеку наче шоу нагадує - прожектори в небі, спалахи, але ж хз як далеко ті уламки летять.
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30.05.2023 14:24 Відповісти
Тим більш, що здається, ніби далеко, а потім виявляється, що вже зовсім поруч і часу сховатися вже нема.
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30.05.2023 14:27 Відповісти
это погибшая ему сказала? встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…"(с)
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30.05.2023 14:26 Відповісти
- Мнє нємци сказали, что єсли нє здамся, то расстрєляют
- І што?
- Расстрєляли...

(Встєчался со многімі пагібшимі)
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30.05.2023 14:31 Відповісти
А що роблять люди на балконі, коли *феєрверкі* від роботи ППО?
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30.05.2023 14:39 Відповісти
Прикладів може бути багато, від паління й прибирання випраної білизни, до пошуку мобільного зв'язку при його вимкненні на деяких вежах через роботу системи РЄБ!!!
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30.05.2023 15:16 Відповісти
А ще можна зробити ранкову пробіжку в 2 години ночі в комендантську годину. І обмотатись в рашистський флаг, бо іншого нічого не було. І включити русняву музику без навушників, бо загубились. І ой, чого мене підстрелили чи заарештували?! Все ж можна пояснити якимись нереальними конченими поясненнями.

*****, не 4-річна дитинка ж ви, щоб такі пояснення висмоктувати з пальців. ПОДЗВОНИТИ **** під час бомбардувань, вийди на вулицю - там ще краще зв'язок.
Білизну **** прибирати, коли ракети б'ють. Може ще в магазин сходити, собачку прогуляти? Йогой позайматися в 3 ночі?! Якщо ти кончене, можеш звичайно. Мої теж таку дурню зробили зимою, подивитись на збиваючі дрони. Після того як збили над головою і майже вікна повилітали по всьому домі, вже перехотіли *білизну прибирати*. Мізки треба мати, а не видумувати ***** як причина продовживати робити рухи Дарвіна.
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30.05.2023 17:53 Відповісти
..в новинах сказали, що її партнер чоловічої статі залишився живий, бо був у іншій кімнаті (коридорі?) і, вочевидь, не знімав для соцмереж
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30.05.2023 15:28 Відповісти
Те що саме із таким наміром жінка перебувала на балконі, а не, наприклад, розвішувала або прибирала білизну після прання, чи вийшла попалити цигарку, це вона з того світу сповістила???!!! Як по мені то дуже тупо використовувати таким чином смерть людини замість того щоб просто призвати людей ховатися у небезпечних місцях, бо, наприклад, там де я проживаю відстань до чогось схожого на бомбосховище знаходиться за два с половиною км, і це у зовсім не маленькому місті Одеса, а все інше не більш "безпечне" ніж саме житло. І хоч на балконі ти, хоч за двома стінами, від ракети це не збереже, а що там при тривозі летить все одно не відомо поки не сповістять про це по ТГ каналах або офіційно. А якщо казати про небезпеку розбитих вибуховою хвилею вікон, то скло, навіть склеєне скотчем на хрест, ріже не гірше за кинутий в тебе ніж. Тож якось недолуго це в Кличко вийшло!!!
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30.05.2023 15:13 Відповісти
"розвішувала або прибирала білизну після прання" В два часа ночи.
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30.05.2023 16:00 Відповісти
***** цей чєл мені нагадує суддю, який збиває насмерть людину, його ловлять і він починає вигадувати нереальні причини і умови чому так сталося і чому я не винен.
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30.05.2023 17:55 Відповісти
Дивний нарід. Їм кажуть не лізти на балкони під час повітряних атак, а вони в камєнтах якісь тупорилі предʼяви Клічку викатують...
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30.05.2023 15:16 Відповісти
Кидають в тому, ЩО НЕ ТРЕБА використовувати ТАКИМ чином смерть людини, бо те ж саме можна говорити БЕЗ надмірних фантазій про ПРИЧИНУ перебування людини у небезпечному, під час повітряних атак, місці!!!
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30.05.2023 15:20 Відповісти
Ой та блін не починайте. Яким млять чином? За півтора роки вам ніхто ніразу не казав не виходити на балкон під час повітряної атаки? Казали. То шо там посеред ночі та тітка робила?
Закладуся на півлітри кефіра, що якшо б там фамілія була не "Кличко", по більшість коментаторів би і не пискнуло.
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30.05.2023 15:25 Відповісти
Краще би Кличко зробив хоч щось корисне

Наприклад забов'язати комунальні організації розмістити об'яви "де знаходиться найближче укриття" біля кожного під'їзду

Просто?

Просто

Корисно?

Корисно

Проте може виявитись, що найближчого укриття поряд немає?

Може...
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30.05.2023 15:17 Відповісти
Не треба перебільшувати й зобов'язання саме мера міста поклавши на нього відповідальність за те, що повинні робити, наприклад, ДОМОВІ КОМІТЕТИ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА. Особливо враховуючи що зараз у мерів влади мізер бо вона передана ВІЙСЬКОВИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ, котрі для того й зроблені на час військового стану!!!
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30.05.2023 15:24 Відповісти
Він перший заступник військового командувааня по цивільному сектору - так що має вплив

9 років - як мер, та має своїх депутатів.

Що можна привести з хорошо в приклад за цей час?

Згадалася показуха - катастрофічно не хватає шкіл. Одній зі шкіл добудували корпус для початкової школи. Працювала як єдина школа з 1 по 11 клас. Через рік, Кличко приїхав і відкрив окрему початкову школу, тому що змінили документи і тепер дві школи. В пресі це були подано, як київська влада побудувала нову школу.
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31.05.2023 00:16 Відповісти
кличко вже й так багато зробив, коли фінансував і підтримував створення тероборони. Я ще тоді запам'ятав подоляцький меседж: піариться на фоні очікування шашликів.
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30.05.2023 16:20 Відповісти
Це він профінансував за рахунок особистих коштів?

Чи просто виконав повноваження, а фінансування відбулось за бюджетні кошти міста.

Часу на обладнання укриттів не вистачає (хоча це обовязок місцевої влади), а на це вистачає

https://kievvlast.com.ua/text/kompanii-z-orbiti-klichko-gotuyutsya-zabuduvati-30-ga-lisu-bilya-aeroportu-borispil
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30.05.2023 23:52 Відповісти
я про кличка не кращої думки ніж Ви. Але ж в тому і комічність ситуації, що ставленик олігархату кинувся захищати своє. Ну і нас - "пересічних" мимоволі. А от громадських вбиралень точно не побільшало і при ньому не побільшає. - нема зиску.
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31.05.2023 12:10 Відповісти
При последнем обстреле ракетами Днепра, когда они пролетали над нами с жутким свистом мы не то что не смотрели на них, мы тупо попадали на пол на кухне в частном доме
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30.05.2023 16:25 Відповісти
Премію Дарвіна заробила
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30.05.2023 16:33 Відповісти
Смотреть на взрывы через стекло в окне, это риск еще тот. Стекло может в лицо прилететь.
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30.05.2023 19:16 Відповісти
 
 