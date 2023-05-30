Загибла в Києві жінка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони, - Кличко

Загиблою внаслідок атаки на Київ є жінка, яка під час повітряної тривоги вийшла на балкон подивитися на роботу ППО.

Про це у Telegram повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - сказав очільник міста.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські загарбники атакували Київ безпілотниками "Shahed". Всього над Києвом та областю знищили 29 ворожий БПЛА з 31.

Внаслідок атаки загинула жінка, а 9 осіб дістали поранення.

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