Загибла в Києві жінка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони, - Кличко
Загиблою внаслідок атаки на Київ є жінка, яка під час повітряної тривоги вийшла на балкон подивитися на роботу ППО.
Про це у Telegram повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - сказав очільник міста.
Нагадаємо, в ніч на 30 травня російські загарбники атакували Київ безпілотниками "Shahed". Всього над Києвом та областю знищили 29 ворожий БПЛА з 31.
Внаслідок атаки загинула жінка, а 9 осіб дістали поранення.
Топ коментарі
+11 Святослава
показати весь коментар30.05.2023 14:08
+11 Hanka Panyanka
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+9 Зэлэный_Змий
показати весь коментар30.05.2023 15:16
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- І што?
- Расстрєляли...
(Встєчался со многімі пагібшимі)
*****, не 4-річна дитинка ж ви, щоб такі пояснення висмоктувати з пальців. ПОДЗВОНИТИ **** під час бомбардувань, вийди на вулицю - там ще краще зв'язок.
Білизну **** прибирати, коли ракети б'ють. Може ще в магазин сходити, собачку прогуляти? Йогой позайматися в 3 ночі?! Якщо ти кончене, можеш звичайно. Мої теж таку дурню зробили зимою, подивитись на збиваючі дрони. Після того як збили над головою і майже вікна повилітали по всьому домі, вже перехотіли *білизну прибирати*. Мізки треба мати, а не видумувати ***** як причина продовживати робити рухи Дарвіна.
Закладуся на півлітри кефіра, що якшо б там фамілія була не "Кличко", по більшість коментаторів би і не пискнуло.
Наприклад забов'язати комунальні організації розмістити об'яви "де знаходиться найближче укриття" біля кожного під'їзду
Просто?
Просто
Корисно?
Корисно
Проте може виявитись, що найближчого укриття поряд немає?
Може...
9 років - як мер, та має своїх депутатів.
Що можна привести з хорошо в приклад за цей час?
Згадалася показуха - катастрофічно не хватає шкіл. Одній зі шкіл добудували корпус для початкової школи. Працювала як єдина школа з 1 по 11 клас. Через рік, Кличко приїхав і відкрив окрему початкову школу, тому що змінили документи і тепер дві школи. В пресі це були подано, як київська влада побудувала нову школу.
Чи просто виконав повноваження, а фінансування відбулось за бюджетні кошти міста.
Часу на обладнання укриттів не вистачає (хоча це обовязок місцевої влади), а на це вистачає
https://kievvlast.com.ua/text/kompanii-z-orbiti-klichko-gotuyutsya-zabuduvati-30-ga-lisu-bilya-aeroportu-borispil